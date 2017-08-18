Владимиру Квачкову присудили новый срок

Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что вступает в силу очередной приговор в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова. Новый уголовный срок, а это полтора года колонии строгого режима, Владимир Квачков получил за «распространение экстремистского видеоролика».Из материала информационного агентства:Речь идёт о видеоролике, который осужденный на 13 лет лишения свободы за «попытку покушения на захват власти и свержение государственного строя России» полковник Квачков записал в колонии на камеру мобильного телефона. Видеообращение Владимира Квачкова было опубликовано в Интернете летом 2015 года. Суд счёл слова, высказанные Квачковым, носящими экстремистский оттенок.Изначально Квачкову инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.1 ст.205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».По новой статье сторона обвинения просила для обвиняемого 3 года лишения свободы (дополнительно к 13-ти). Свою вину лишённый звания и наград Владимир Квачков не признал.Квачков лишён свободы с 2005 года, когда был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, занимавшего тогда пост главы РАО ЕЭС.