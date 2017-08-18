Владимиру Квачкову присудили новый срок
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что вступает в силу очередной приговор в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова. Новый уголовный срок, а это полтора года колонии строгого режима, Владимир Квачков получил за «распространение экстремистского видеоролика».
Из материала информационного агентства:
Речь идёт о видеоролике, который осужденный на 13 лет лишения свободы за «попытку покушения на захват власти и свержение государственного строя России» полковник Квачков записал в колонии на камеру мобильного телефона. Видеообращение Владимира Квачкова было опубликовано в Интернете летом 2015 года. Суд счёл слова, высказанные Квачковым, носящими экстремистский оттенок.
Изначально Квачкову инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.1 ст.205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».
По новой статье сторона обвинения просила для обвиняемого 3 года лишения свободы (дополнительно к 13-ти). Свою вину лишённый звания и наград Владимир Квачков не признал.
Квачков лишён свободы с 2005 года, когда был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, занимавшего тогда пост главы РАО ЕЭС.
Из материала информационного агентства:
Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.
Речь идёт о видеоролике, который осужденный на 13 лет лишения свободы за «попытку покушения на захват власти и свержение государственного строя России» полковник Квачков записал в колонии на камеру мобильного телефона. Видеообращение Владимира Квачкова было опубликовано в Интернете летом 2015 года. Суд счёл слова, высказанные Квачковым, носящими экстремистский оттенок.
Изначально Квачкову инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.1 ст.205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».
По новой статье сторона обвинения просила для обвиняемого 3 года лишения свободы (дополнительно к 13-ти). Свою вину лишённый звания и наград Владимир Квачков не признал.
Квачков лишён свободы с 2005 года, когда был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, занимавшего тогда пост главы РАО ЕЭС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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