12:42 18 августа

Владимиру Квачкову присудили новый срок

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что вступает в силу очередной приговор в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления Владимира Квачкова. Новый уголовный срок, а это полтора года колонии строгого режима, Владимир Квачков получил за «распространение экстремистского видеоролика».

Владимиру Квачкову присудили новый срок


Из материала информационного агентства:
Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.



Речь идёт о видеоролике, который осужденный на 13 лет лишения свободы за «попытку покушения на захват власти и свержение государственного строя России» полковник Квачков записал в колонии на камеру мобильного телефона. Видеообращение Владимира Квачкова было опубликовано в Интернете летом 2015 года. Суд счёл слова, высказанные Квачковым, носящими экстремистский оттенок.

Изначально Квачкову инкриминировалось преступление, предусмотренное ч.1 ст.205 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

По новой статье сторона обвинения просила для обвиняемого 3 года лишения свободы (дополнительно к 13-ти). Свою вину лишённый звания и наград Владимир Квачков не признал.

Квачков лишён свободы с 2005 года, когда был арестован по обвинению в покушении на Анатолия Чубайса, занимавшего тогда пост главы РАО ЕЭС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 45

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  1. Altona Сегодня, 11:25
    От буржуазного правосудия трудно было бы ожидать чего то такого неожиданного. Любое движение влево оно стремится жестоко подавить. Квачков, Илюхин, Рохлин.
    Altona
    1. rasputin17 Сегодня, 11:31
      А можно увидеть этот ролик? Ссылку в студию пожалуйста! Из за чего этот весь сыр бор на обсуждение форума. hi Если честно то я не понимаю сути вопроса не увидев этого материала. request
      rasputin17
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:44
        Ссылку в студию пожалуйста! Из за чего этот весь сыр бор на обсуждение форума.


        На ютубе есть...погуглите пальчиками сами...

        smile а то тому кто даст вам открыто ссылку припаяют те же самые 1,6 года колонии строгого режима за распространение экстремистких материалов. smile
        Тот же ЛЕХА
        1. rasputin17 Сегодня, 11:51
          Ща гляну! Просто хотелось бы теги хотя бы по которым можно было бы начать поиск! Прошу прощенья и не поймите меня превратно но тяжело искать то не зная что! hi
          rasputin17
    2. сибиралт Сегодня, 11:32
      Из-за рыжего вся Россия до сих пор страдает, а он живёт припеваючи. Жаль, что Квачков не член кооператива "Озеро". Не повезло мужику. belay
      сибиралт
      1. Stas157 Сегодня, 12:10
        Цитата: сибиралт
        Из-за рыжего вся Россия до сих пор страдает, а он живёт припеваючи.

        А вот Путин так не считает! Напротив, судя по его словам Чубайс герой, то что взял на себя ответственность по развалу России в 90-х годах, мол нашел мужество изменить структуру социалистического государства на капиталистическое! Оправдал Рыжего в полной мере.
        Stas157
        1. spirit Сегодня, 12:24
          Путин главный как тут любят говорить Либераст страны) только почему то Либералов ни кто не любит а Жирика и Путина боготворят laughing Парадокс)
          spirit
    3. 79807420129 Сегодня, 11:33
      Цитата: Altona
      Квачков, Илюхин, Рохлин.

      Но вот движению в право наоборот не препятствует,навальновская камарилья уютно себя чувствует.А тут явный заказ,сколько таких роликов гуляет по инету и всем все пофиг. what hi
      79807420129
      1. vkl.47 Сегодня, 11:45
        Ролики в сети это от ютуба зависит. Когда вышел фильм где удальцов и.... братия деньги берёт то его на следующей день удалили с фурмулировкой нарушение авторских прав. Каких прав если это снимало нтв. Но указали ччто прова принадледат фирме из латинской америке. Вот вам и ютуб. И конечно же все дизлайки оппозиции ставит кремль))) такой бред. И общественники молчат. Где же вы??? Мочему не пишете президенту о прошении о помиловании??? Потому что чуба как и ходор их отцы основатели
        vkl.47
    4. sub307 Сегодня, 12:20
      Цитата: Altona
      От буржуазного правосудия трудно было бы ожидать

      А, что разве существует, во всяком случае в "богом хранимой", какое либо иное "правосудие", да и не предвидится в обозримой перспективе.
      sub307
    5. Alikos Сегодня, 12:40
      Цитата: Altona
      От буржуазного правосудия трудно было бы ожидать чего то такого неожиданного. Любое движение влево оно стремится жестоко подавить. Квачков, Илюхин, Рохлин.

      12 лет! + 1,5 года...
      Да, боятся сионофашисты настоящих патриотов!
      А содержание российскими властями в заключении почти 70-летнего пенсионера можно сравнить с заключением Слободана Милошевича в Гаагской тюрьме
      Alikos
  2. Nehist Сегодня, 11:28
    Дурдом нашей власти порожает!!! Притянутые за уши обвинения... Власть продолжает боротся с собственным народом и весьма успешно...
    Nehist
    1. Deniska Сегодня, 11:32
      13 лет за Чубайса??? Это же очень много...
      Deniska
      1. vkl.47 Сегодня, 11:37
        Темболее за ПОПЫТКУ. он ведь не убил его. А жаль. Его к награде надо. Прокурор походу чубайсом проплачен. Да и судья тоже
        vkl.47
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:41
          Цитата: vkl.47
          он ведь не убил его

          Вот похоже за это и сидит!
          СРЦ П-15
      2. Арамеев Сегодня, 12:14
        Цитата: Deniska
        13 лет за Чубайса??? Это же очень много...

        да.. за живого Чубайса. .... если б прихлопнул - дали бы меньше
        Арамеев
    2. vetlan19 Сегодня, 12:03
      На то она и власть ненародная, чтобы бороться с народом. Но дело в том, что не все во власти против народа, таких людей нужно уметь видеть. Этому необходимо учиться, к примеру у Валерия Пякина - его канал на ютубе. Там прекрасно и подтверждаемо, уже очень давно объясняются события в мире и стране, поступки чиновников и различные происшествия. Канал выпускает Вопрос-Ответ каждый понедельник.
      vetlan19
  3. Vik66 Сегодня, 11:30
    Отличный командир был, честный, требовательный, справедливый. Считаю честью, что служил под его командованием срочную в 84-86 гг. в ГСВГ.
    Vik66
    1. rasputin17 Сегодня, 11:37
      Мутная статейка с голыми штампами!А где факты на которые все опирается? request Или так было выгодно современному строю правящей элиты? Видать за живое он затронул нынешнею партократию! ИМХО hi
      rasputin17
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:34
    ч. 1 ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»

    Да по этой статье уже 90% т.н. "оппозиционеров" и "либералов" уже давно должны сидеть. Достаточно частенько звучащих паскудных заявлений на ток-шоу и в частности от брата Чубайса.
    Человек сидит уже 12 лет, а Чубайс продолжает обчищать государство.
    rotmistr60
    1. Смог Сегодня, 11:57
      Цитата: rotmistr60
      а Чубайс продолжает обчищать государство

      Один из братьев, а второй братик гадить на это самое государство. И оба при деле. am
      Смог
  5. Blue Fox Сегодня, 11:38
    Есть " Эй, полковник!", "Полковник", "Товарищ полковник!" и полковник Квачков.
    Blue Fox
  6. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:40
    Свою вину лишённый звания и наград Владимир Квачков не признал.



    Я чего не понимаю what за что лишили званий и наград КВАЧКОВА...ведь заработал он их своей кровью и потом и РОДИНУ он не предавал...пускай он категорически не согласен с нынешней властью но это не повод лишать его наград.

    Меня просто бесит когда гос.награды получают такие ничтожества как ГОРБАЧЕВ а реального пахаря войны их лишают ...нет доверия такому государству. am

    И я за то чтобы КВАЧКОВА как можно быстрее отпустили на свободу.
    Тот же ЛЕХА
    1. kepmor Сегодня, 11:49
      видимо,фамилия не та...вон путин "руководствуясь гуманностью" взял и помиловал директора шахты ФУНКА...и двух лет не "чалился"...подумаешь всего то 110 "чернорабочих" погибло...простолюдины...не жалко...
      kepmor
    2. saturn.mmm Сегодня, 12:11
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      за что лишили званий и наград КВАЧКОВА..

      За то за что наградили Горбачева.
      Вообще то те награды что он получил в Советском Союзе его не имели права лишать, как говориться:
      -Не ты давал не тебе и забирать.
      saturn.mmm
  7. Alex_59 Сегодня, 11:41
    13 лет за неудачную якобы попытку нападения на Чубайса +1,5 за ролик = 14,5 лет
    17 лет за террор с убийством полицейского (вполне реального убийства, а не гипотетического)

    То есть мысль о вреде Чубайсу равна террору и реальному убийству обычного полицейского. Понятно. Воистину, некоторые "свои" страшнее вражеских дивизий. Это ли не "раскачивание лодки"? Сами же и раскачивают, а никакой не Навальный...

    А потом спустя сто лет потомки задают вопросы с наивными круглыми глазами, как могла сама собой развалиться Империя, когда так все было хорошо, рост, прогресс, Бог, царь, и отечество. Вот такими вот решениями и раскачали. Ах нехорошие большевики. Да какие большевеки? Сами чиновники, судьи, прокуроры что во власти, сами себе неуклюжими этими движениями и подтачивают фундамент!
    Alex_59
  8. Изгоняющий либероидов Сегодня, 11:44
    Свободу Квачкову!!!!!Вернуть ему награды и знание!!!!А также официально извениться!!!
    Изгоняющий либероидов
    1. rasputin17 Сегодня, 11:53
      Достаточно вспомнить полковника Буданова!
      rasputin17
      1. Nehist Сегодня, 12:10
        Именно после слива Буданова ВВП для меня лично стал врагом госсударства
        Nehist
        1. rasputin17 Сегодня, 12:15
          Слишком много терпильности и толерастности в правящих кругах государства! Нет жесткого единого стержня власти и ее принципов! И пока в ней будет царить подобное она будет сливать патриотов и правдолюбов которые будут говорить что белое белое а черное черное без оттенков удовлетворяющих нынешнюю политическую элиту!! am
          rasputin17
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 12:11
      Свободу Квачкову!!!!!Вернуть ему награды и знание!!!!А также официально
      извениться!!!



      Эх...ИВАН ИВАНЫЧ... what
      и знание

      извениться!!!
      Тот же ЛЕХА
  9. weksha50 Сегодня, 11:45
    Вот и не знаешь, как выразить свое отношение к такой заботе государства о единстве и неделимости, о демократических ценностях и тыры-пыры в таком же духе... Ведь сейчас любого из нас, высказавшегося в поддержку Квачкова, можно будет также словоблудно обвинить в подготовке государственного мятежа...
    Остается только сказать: "Держись, мужик..."... Но это выглядит и звучит слишком по ДАМски...
    Вот как бы помочь мужику то... recourse
    weksha50
    1. NordUral Сегодня, 12:08
      Ответ простой - всем народом ходить на выборы и голосовать за коммунистов. Скинем этих ворюг и предателей - тогда и коммунистов можно будет привести в нормальный вид. А эти - сними дорога только к пропасти.
      NordUral
      1. kepmor Сегодня, 12:29
        что? что?...я не ошибся случаем?...вы предлагаете голосовать за "очконувшего в 96-м"?????...
        если у ЗЮ перед "берёзой с гусём" коленки тряслись,то перед трампом вообще на колени падёт...
        заниматься критиканством на бюджетные деньги и нести ответственность за страну - это разные вещи...
        kepmor
  10. tihon4uk Сегодня, 11:48
    А чего так все возмущаются? Друзей Путина нельзя трогать даже если они конченые твари, сейчас это закон. Не раскачиваем лодку господа, не мешайте грабить страну.
    tihon4uk
  11. Altona Сегодня, 11:49
    Цитата: 79807420129
    Но вот движению в право наоборот не препятствует,навальновская камарилья уютно себя чувствует.А тут явный заказ,сколько таких роликов гуляет по инету и всем все пофиг.

    -------------------------------
    Я уж не стал писать об этом.Это жеж социально близкие.
    Altona
  12. NordUral Сегодня, 12:03
    А ведь сидеть, по справедливости, должны Чубайс и К, а не Квачков.
    NordUral
    1. kepmor Сегодня, 12:31
      так кто ж его, ржавого, посадит???...он же ПАМЯТНИК...предательства и воровства...икона эпохи...
      kepmor
  13. Гардамир Сегодня, 12:06
    А что все молчат про Навального слуг госдепа?
    Гардамир
    1. Усталый Ковбой Сегодня, 12:41
      А причём тут Навальный? Стрелки переводите? Квачкова посадил ПУТИН! Усвойте уже это.
      Кремлеботы, такие кремлеботы. Полностью пропутинский сайт :-D
      Усталый Ковбой
  14. parusnik Сегодня, 12:18
    Понятное дело, все ж по закону..У нас типа не 1937 год...Кто надо сидит, кто не надо ,лишний срок на свободе гуляет..и не посадить...
    parusnik
  15. Витас Сегодня, 12:27
    Рекомендую почитать Бушкова - Борис Березовский. Там и про Чубайса есть. Интересное чтиво
    Витас
  16. XXXIII Сегодня, 12:27
    Нельзя военным переходить грань закона и справедливости.Они последний рубеж человеческой морали и прибегать к затравке общества на притупления,не красит военных.
    XXXIII
  17. XXXIII Сегодня, 12:28
    Цитата: Nehist
    Именно после слива Буданова ВВП для меня лично стал врагом госсударства

    Речь идёт о видеоролике, который осужденный на 13 лет лишения свободы за ,,,,,,«попытку покушения на захват власти и свержение государственного строя России»,,,, легко отделался ещё,в СССР высшая мера. hi
    XXXIII
  18. vladimirvn Сегодня, 12:35
    Я то же за закон. Но почему то когда НАДО было посадить Ходора, его посадили. И закон отдыхал в сторонке. А Чубайс Горой России! Нынешней, вороватой, убого капиталистической, а в реальности феодальной. Одно перераспределение народной собственности, под названием ваучеризация, обессмертила его для нашей элиты и их потомков. Это ж просто памятник какой то!
    vladimirvn
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