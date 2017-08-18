Геращенко: Теперь сепаратистов и врагов нации будем вычислять по фотографии

24 августа 2017 года, ровно в 00:01, волонтёрами проекта «Миротворец» будет запущена уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого «Система распознавания и выявления преступников «IDENTIGRAF». Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей. Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети «Интернет» для поиска сепаратистов, террористов и преступников.

Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как «Google» или «Microsoft». Возможности системы «Identigraf» таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, терористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтёрами Центра «Миротворец»

После запуска системы «Identigraf» украинское государство и украинский народ получит надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить. Каждый будет найден, определён и наказан за все то, что сделал против Украины!

Украинский сайт "Миротворец", в базы которого Киевская власть вносит неугодных режиму людей, получит еще одну функцию, на этот раз добавляется программа для установления личностей политических оппонентов по фотографиям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.- написал Геращенко— хвастается одиозный украинский политик.Он указывает, что пользователями системы могут быть как следователи полиции, СБУ и прокуратуры, пограничники, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и обычные люди.— утверждает Геращенко.