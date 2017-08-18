Геращенко: Теперь сепаратистов и врагов нации будем вычислять по фотографии
Украинский сайт "Миротворец", в базы которого Киевская власть вносит неугодных режиму людей, получит еще одну функцию, на этот раз добавляется программа для установления личностей политических оппонентов по фотографиям. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко.
Он указывает, что пользователями системы могут быть как следователи полиции, СБУ и прокуратуры, пограничники, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и обычные люди.
24 августа 2017 года, ровно в 00:01, волонтёрами проекта «Миротворец» будет запущена уникальная, не имеющая аналогов в мире, открытая для всех и каждого «Система распознавания и выявления преступников «IDENTIGRAF». Разработка этой системы заняла 9 месяцев и была проведена в сотрудничестве с одной из самых известных мировых социальных сетей. Уникальность этой системы в том, что это первая в мире система, которая будет работать в открытом доступе в сети «Интернет» для поиска сепаратистов, террористов и преступников.- написал Геращенко
Все остальные подобные системы, основанные на алгоритме распознавания лиц, работают или в режиме секретности в офисах ведущих спецслужб или используются в закрытом режиме в коммерческих целях для анализа больших массивов фотографий такими софтверными гигантами как «Google» или «Microsoft». Возможности системы «Identigraf» таковы, что она сможет за 20-30 секунд обрабатывать миллионы фотографий сепаратистов, терористов, боевиков, кропотливо собранных за три года работы волонтёрами Центра «Миротворец»— хвастается одиозный украинский политик.
Он указывает, что пользователями системы могут быть как следователи полиции, СБУ и прокуратуры, пограничники, частные детективы, адвокаты, сотрудники банков, частные предприниматели, так и обычные люди.
После запуска системы «Identigraf» украинское государство и украинский народ получит надежную защиту от проникновения в нашу страну тех, кто желает ей зла и хочет ее расчленить и уничтожить. Каждый будет найден, определён и наказан за все то, что сделал против Украины!— утверждает Геращенко.
Использованы фотографии: http://www.politnavigator.net/
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