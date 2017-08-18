15:12 18 августа

Отряд кораблей СФ прибыл в Дудинку

Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка на севере Красноярского края для участия в межвидовом учении, передает ТАСС сообщение администрации Таймырского района.



Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыли в Дудинку для участия в межвидовом тактическом учении,
говорится в релизе.


Сообщается, что в составе отряда – «большой противолодочный корабль "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения – танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно».

В Учении будут задействованы также подразделения сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты, а также авиация Северного флота.

Впервые межвидовое учение на Таймыре было проведено в 2015 году. Тогда в нем приняли участие более тысячи военнослужащих, 14 летательных аппаратов, 34 единицы военной техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. Самаритянин Сегодня, 13:14
    Jтряд кораблей Северного флота пришёл в Дудинку, поднявшись на 400 километров вверх по Енисею! Напомню — отряд в составе БПК, 3-х БДК и 3-х судов обеспечения вышел из Североморска в Восточную Арктику 10 августа и прошёл уже более 1600 морских миль.


    Самаритянин
  2. Ураган70 Сегодня, 13:33
    Виват други! Мы наших уже встретили!!!https://topwar.ru/uploads/posts/2017-
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    Ураган70
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