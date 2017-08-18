Отряд кораблей СФ прибыл в Дудинку

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Североморск" прибыли в Дудинку для участия в межвидовом тактическом учении,

Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка на севере Красноярского края для участия в межвидовом учении, передает ТАСС сообщение администрации Таймырского района.говорится в релизе.Сообщается, что в составе отряда – «большой противолодочный корабль "Североморск", десантные корабли "Кондопога", "Александр Отраковский" и "Георгий Победоносец", а также суда обеспечения – танкер "Сергей Осипов", спасательный буксир "Памир" и килекторное судно».В Учении будут задействованы также подразделения сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты, а также авиация Северного флота.Впервые межвидовое учение на Таймыре было проведено в 2015 году. Тогда в нем приняли участие более тысячи военнослужащих, 14 летательных аппаратов, 34 единицы военной техники.