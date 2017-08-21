Иранский ракетный завод в Баниасе оказался не по зубам ВВС Израиля. Чего опасается Тель-Авив? Детали схватки за Дейр-эз-Зор
ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ ГРЯДУЩИХ ЭСКАЛАЦИОННЫХ МОМЕНТОВ НА СИРИЙСКОМ ТЕАТРЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ. ГЛАВНАЯ СХВАТКА ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
Всё более интересные для детального рассмотрения новости продолжают приходить с крайне неспокойного Сирийского театра военных действий, где САА достигла значительных тактических успехов сразу на нескольких оперативных направлениях. Как и ожидалось тремя-четырьмя месяцами ранее, - сирийская армия, при поддержке ВКС России, смогла «оттеснить» оборонительные рубежи ИГИЛ на восточном оперативном направлении в сторону провинции Дейр-эз-Зор. При этом, лучший результат наблюдается на стыке провинций Хомс и Хама (50 км северней Пальмиры), где штурмовые подразделения Сирийской арабской армии смогли освободить города Саламия, Аш-Шаир и Итрия, а затем приступить к формированию «Акербатского котла». Для этого сирийской армии потребуется перекрыть его «горловину» в районе газовых полей Аш-Шаир. Штурмовой «костяк» проправительственных сил САР на данном направлении представлен подразделениями бригады «Tiger Forces». Выход газовых полей Аш-Шаир из-под контроля халифата станет крайне болезненным для ИГ моментом, поскольку данный сектор крайне богат нефтью, - единственным энергоносителем, который поддерживает на плаву всю террористическую группировку.
Тем не менее, ещё очень рано говорить о безоговорочной победе САА над ИГ и оппозиционными силами. Дело в том, что буквально в паре десятков километров северо-западней от магистрали «Саламия - Итрия» находится солидная группировка оппозиционных сил, для которой газовые поля Аш-Шаир также имеют огромное экономическое значение. Здесь же находятся и боевики численно расширившегося террористического формирования «Джабхат ан-Нусра», которые без особых усилий захватили власть в провинции Идлиб, а затем переименовали организацию в «Хайят Тахрир аш-Шам». Крайне неприятным является и тот факт, что в «новый формат» радикальной «ан-Нусры» вступили тысячи новых боевиков из оппозиционных бригад «Ахрара аль-Шам», «Ислама Джунда аль-Шам» и «Аль-Маджа Аджанд аль-Шам». Новая террористическая группировка также получила название «Джейш Хама» («Армия Хамы»). Буквально сразу после заявления о создании нового легиона, командование бывшей «Джабхат ан-Нусры» поставило перед «Армией Хамы» задачу повторно захватить все оставленные позиции в северной части одноимённой провинции. Подобный ход событий имеет место быть, ведь в случае переброски передовым формированиям ИГ дополнительного тяжёлого вооружения из провинции Дейр-эз-Зор, и с учётом наличия у «Армии Хамы» огромного количества СА и РСЗО, подразделениям САА и «Tiger Force» будет не прсто удержать оборону магистрали «Саламия - Итрия», но будем надеяться на лучшее!
В то время как постепенно приближается этап крупнейшего противостояние САА и ИГ за контроль над провинцией Дейр-эз-Зор (это столкновение может стать наиболее масштабным за период всей военной компанию в САР), в южных районах провинций Эс-Сувейда и Дамаск продолжает господствовать мощная оппозиционная группировка СДС, несмотря на тактический провал деятельности американской военной базы а Ат-Танфе. В частности, поддерживаемая Вашингтоном группировка «Асауд аль-Шаркия» перехватила сирийский фронтовой истребитель МиГ-21, взяв в плен катапультировавшегося пилота майора Али Хальфа. Что касается провинции Дейр-эз-Зор, то здесь ситуация крайне неоднозначная. Если посмотреть на свежую тактическую карту Сирийского ТВД, можно обратить внимание, что ближайшая северо-западная группировка войск САА расположена на расстоянии около 80 км от Дейр-эз-Зора (вдоль южного берега реки Евфрат ниже в провинции Ракка).
В то же время, передовые подразделения курдско-арабского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной самообороны» в данный момент находятся всего в 35 - 40 км северней от Дейр-эз-Зора. Следовательно, при соответствующей американской поддержке, курды имеют все шансы добраться до стратегически важного города в восточной части республики гораздо быстрее, нежели САА. Единственным проблемным моментом для YPG, SDF и подразделений КМП/ССО США (большая часть которых перебрасывается из Ат-Танфа в северо-западную часть САР) станет географическое положение Дейр-эз-Зора, основная территория которого находится на западном берегу реки Евфрат. Это заметно усложнит и затянет взятие под контроль города даже с учётом присутствия у ВВС США армейской и военно-транспортной авиации, ведь наличия ПЗРК у ИГ никто не отменял.
Пока трудно сказать, как поведут себя курды и американские подразделения КМП при встрече с САА в окрестностях Дейр-эз-Зора, но готовыми нужно быть к совершенно непредсказуемым моментам. Может произойти всё, что угодно: от сковывающих и «обезглавливающих» ударов стратегическими КР RGM-109E «Tomahawk Block IV» или ОТБР ATACMS до появления «Супер Хорнетов» или «Рапторов» с десятками кассетных бомб на борту. Ведь все мы прекрасно осознаём, что терять Дейр-эз-Зор, который может быть превращён в столицу проамериканских оппозиционных сил в Сирии, Пентагон уж точно не планирует. И главным моментом в грядущей «игре мускулами» является достойное оперирование ВКС России: в схватке за Дейр-эз-Зор заявления в стиле «Томагавки» не были обнаружены из-за наличия радиогоризонта или отсутствия самолётов типа А-50У» не пройдут; в воздушном пространстве над провинцией Дейр-эз-Зор должны будут присутствовать все необходимые компоненты ВКС для защиты правительственных войск Сирии от ударов ОВВС коалиции.
ИРАНСКИЙ РАКЕТНЫЙ ЗАВОД В СИРИЙСКОМ БАНИАСЕ И ИСТЕРИЯ ИЗРАИЛЬСКИХ СМИ: ПРОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ СТРАХИ ХВАЛЁНЫХ ХЕЛЬ ХААВИР
Наклонный запуск ОТБР «Fatech 110»
Одновременно с огромным количеством боевых сводок, приходящих с Сирийского театра военных действий практически каждые 2 - 3 часа, порой проскакивают и другие небезынтересные факты, в той или иной степени определяющие будущий боевой потенциал армии государства, измотанного длительной войной, которое должно сохранить свой суверенитет во время длительного и непростого восстановления политической структуры и удовлетворительного экономического фона. В список таких фактов можно смело включить публикацию, размещённую на израильском информационном ресурсе newsru.co.il. Ссылаясь на снимки коммерческих спутников, источник сообщает о том, что на побережье Средиземного моря, в окрестностях города Баниас, полным ходом идёт строительство предприятия для серийного производства оперативно-тактических баллистических ракет семейства «Fatech 110».
Такие выводы сделаны на основе экспертного анализа и сравнения цифровой фотографии сирийского объекта с аналогичным объектом в Иране. Тут же на израильских и западных форумах началось «горячее» обсуждение с пугающими предположениями относительно применения новых баллистических ракет. Посыпались опасения относительно возможных ракетных ударов по израильским военно-промышленным стратегическим объектам и ключевым авиабазам. И опасения эти вполне объяснимы, ведь именно тактическая авиация Хель Хаавир с завидной регулярностью наносит удары по подразделениям ВС Сирии и «Хезболлы», которые, в отличие от АОИ, вносят огромный вклад в уничтожение халифата. Вполне понятно, что Тель-Авиву крайне выгодно присутствие ИГИЛ на Ближнем Востоке, поскольку режим «вечной широкомасштабной контртеррористической операции» в соседних государствах отвлечёт Тегеран и Дамаск от «израильской проблемы».
Об этом открыто заявил начальник военной разведки Управления Армии обороны Израиля, генерал-майор Херзи Халеви на 16-й Герцлиевской конференции в прошлом году. Заявление крайне эгоистичное, чисто в «израильском стиле». Другими словами, люди соседних государств (Сирия, Египет, Ливан, Ирак и т.д.) должны терпеть зверства ИГИЛ, чтобы на Израиль не обращали внимания. А не сильно ли много хочет Халеви? А не было бы логичней просто строить более адекватную внешнеполитическую систему еврейского государства, не «рычать» на оборонные разработки соседних государств, не убивать палестинских детей (вспоминается случай в лагере беженцев города Рафах в 2004-м году, когда военные АОИ убили 4-хлетнюю девочку).
Складывая все эти мрачные «звенья» в единую «цепочку», можно сказать, что после ещё хоть одного авианалёта на сирийскую армию не помешало бы, с воспитательной целью, запустить по АВБ «Рамат-Давид» 50 - 70 «Fateh 110», а то как-то безнаказанно всё происходит. И удивляться здесь совершенно не стоит! Да, естественно противоракетный комплекс «Iron Dome» и ЗРК «Barak-8» смогут перехватить большую часть этих ракет, но это станет отличным уроком, доводящим до «горячих голов» в Тель-Авиве постулат недопустимо агрессии в сторону государств, которые противостоят главной мировой угрозе - международному терроризму.
Что касается иранского завода по производству оперативно-тактических баллистических ракет в Баниасе, то обнародование данной информации в сети указывает на неспособность ВВС Израиля нанести точечный ракетно-бомбовый удар с применением управляемых авиабомб или планирующих бомб нового поколения типа «Spice-250», которые израильские военные эксперты преподносили как «грозных убийц комплексов С-300». Если бы Хель Хаавир имели хоть малейшую технологическую возможность уничтожить стратегически важный завод, - они бы это уже давно реализовали без всяческой показухи на newsru.co.il и «IsraelMedia». В чём же причина? Всё дело в том, что город Баниас находится всего в 35 км от пункта материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус и на такой же дистанции от авиабазы Хмеймим. В случае с Тартусом (с южного воздушного направления) Баниас прикрывается зенитно-ракетной батареей С-300В4, в боекомплекте которой присутствуют модернизированные двухступенчатые ЗУР-перехватчики 9М82МВ с дальностью 400 км, в случае же с Хмеймимом (с северного ВН) завод в Баниасе прикрывается зенитно-ракетной системой С-400 «Триумф», которая в действующей комплектации с ЗУР 48Н6ДМ имеет радиус действия в 250 км. Более того, сам завод наверняка находится под «противоракетным зонтиком» ЗРСК «Панцирь-С1» или «Тор-М1». Как вы понимаете, это завод защищён в сотни раз лучше, нежели прикрывался военный объект САА близ международного аэропорта Дамаска, по которому нанесли удар Хель Хаавир в ночь на 27 апреля 2017 года.
Как нам известно, высокоточная малоразмерная «умная» бомба «Spice-250» (аналог GBU-39/53 SDB/II) имеет дальность планирования порядка 100 км при сбросе с большой высоты. Следовательно, для нанесения удара по заводу с южного воздушного направления, израильскому F-15I «Ra`am» или F-35I «Adir» потребуется приблизиться к батарее С-300В4 на расстояние всего 65 км! При этом, в момент сброса «Спайс-250» высота полёта должна составлять около 10 км. Это означает, что и «Раам» и хвалёный малозаметный «Адир» будут немедленно перехвачены. В частности, F-35I с его ЭПР в 0,2 м2 может быть обнаружен радиолокационным обнаружителем 9С15М2 «Обзор-3» на удалении около 150 км, F-15I c ЭПР более 5 м2 - на дистанции 330 и более километров. Что ещё более интересно, ЭПР разрекламированных «Спайсов» далеко не «нулевая» и находится в пределах 0,02 м2: такие цели многофункциональный антеевский радар 9С32М способен «захватить» и уничтожить на удалении 50 - 70 км. Как видите, подойти незамеченными к иранскому ракетному заводу в Баниасе на средних и больших высотах, а тем более нанести удар у израильских истребителей вряд ли получится.
А что можно сказать об эффективности излюбленной в Хель Хаавир низковысотной тактики, которая использовалась при точечном ударе израильских F-16A по ядерному реактору «Озирак» в ходе воздушной операции «Опера» («Вавилон»). В нашем случае данная тактика не позволяет еврейскому государству добиться успеха в уничтожении завода в Баниасе. Если во время «Вавилона» (в далёком 1981 году) прикрывающие «Озирак» зенитно-ракетные дивизионы С-125 «Нева» и «Квадрат» работали по целям на высотах не менее 40 и 100 м соответственно, то «Трёхсотые» и «Четырёхсотые» уничтожают цели практически у поверхности на высотах около 7 - 10 м. При этом, радиус действия по сверхнизковысотным целям у С-300В4 и С-400 достигает 35 км благодаря увеличению радиогоризонта. У «Антея» это достигается размещением на ПУ 9А83М 12 - метровых мачт с радарами подсвета и наведения, у «Триумфа» - универсальными 25/40-метровыми вышками 40В6М/МД, на которых размещён антенный пост радиолокатора подсвета и наведения 92Н6Е.
Если даже у израильских ударных истребителей и хватит времени резко спуститься и «спрятаться» от радаров «Антея» между хребтами прибрежной горной цепи Джебель-Ансария, зенитные управляемые ракеты 9М82МВ всё равно смогут достать агрессора, поскольку оснащаются активной радиолокационной головкой самонаведения, которая обнаруживает и «захватывает» цели независимо от наличия канала подсвета от батарейного РПН. Именно поэтому мы и узнали о новом военно-промышленном объекте в Баниасе в такой жалобливой форме от израильских СМИ.
Переоценить будущий вклад нового иранского завода в обороноспособность ВС Сирии будет достаточно трудно, поскольку в его отделениях смогут разместить сразу несколько производственных линий. Во-первых, это сборочный комплекс штатных оперативно-тактических баллистических ракет «Fatech 110», обладающих дальностью 300 км. Несколько десятков подобных БР малой дальности окажут отличный сдерживающий эффект на ЦАХАЛ в случае планирования новых атак на Сирийскую Арабскую Республику. Во-вторых, это серийное производство более совершенных модификаций семейства «Fatech 110» с названиями «Fatech 313» и «Zolfaghar»; радиус их действия должен составить 500 и 750 км соответственно, в то время как маршевая скорость полёта может доходить до 5 - 5,5М. Перехватывать их будет сложней, чем иракские «SCUDы», зато в радиусе эффективного огня окажутся все потенциально опасные военные объекты западной коалиции в Иордании, на Кипре и в Турции.
Источники информации:
http://www.timesofisrael.com/iran-building-missile-factory-in-syria-report/
http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/c300v/c300v.shtml
http://www.airwar.ru/enc/fighter/x35.html
Автор: Евгений Даманцев
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