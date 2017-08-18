15:12 18 августа

В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты

Как сообщил в интервью агентству «Украинские новости» замкомандующего Нацгвардией Ярослав Сподар, в нацгвардии появились "антиалкогольные" формирования, так называемые "роты статутного порядка", расположенные в городе Золочеве, подо Львовом.

У нас туда три заезда было. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, — в основном это были мобилизованные — собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев
— рассказал Сподар

В таких ротах с выпивающими бойцами работают священники и медики. Солдаты также занимаются физкультурой и закаливанием снегом. Также алкозависимых пугают лишением премий.


В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты


Подобные меры позволили «практически побороть пьянство» в Нацгвардии, отметил Сподар. Продолжается ли терапия в таких ротах сейчас, он не уточнил. Пьянство стало настоящим "бичом" Вооружённых сил Украины. Регулярно появляются новости об инцидентах с выпившими украинскими силовиками в Донбассе.

Для борьбы с "зелёным змием" в ВСУ министр обороны Украины Степан Полторак издал приказ, в котором командирам предписывается:

Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности


А перед этим президент страны Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за ненадлежащее исполнение обязанностей и пьянство.

Между тем, ещё в апреле 2017 года начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в армии. Видимо, "не доработали".

Использованы фотографии: Twitter
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Комментарии 36

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  1. Che Burashka Сегодня, 13:44
    Шикарно! А роты с мозгами? А с совестью? А впрочем, о чём это я??? Если на руководство страны не хватает... где уж на солдат наберёшь.
    А может это просто мусульманские роты? Там сейчас много всякого отребья с востока и Кавказа ошивается, якобы воюя за незалежную. А по факту - зарабатывая деньги и грабя местное население.
    Che Burashka
    1. Прогрессор Сегодня, 13:55
      На Украине мусульман почти нет
      Прогрессор
      1. Che Burashka Сегодня, 14:04
        Цитата: Прогрессор
        На Украине мусульман почти нет

        Своих - да. А пришлых? Там же почти (или уже?) гуляй-поле. Вы думаете, представители национальных ОПГ упустят такой подарок судьбы? Или всякие выкидыши из ДАИШ, "независимой ичкерии" и т.д. и т.п.?
        Che Burashka
    2. Монос Сегодня, 14:28
      А перед этим президент страны Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за ненадлежащее исполнение обязанностей и пьянство.

      Этот закон подписал главнокомандующий-алкоголик армии страны, которая уничтожает свою промышленность, отказывается от своего угля и покупает его за океаном в два раза дороже, имея мощную оборонную промышленность, клянчит оружие у сша, убивает своих граждан в гражданской войне. И никакого когнитивного диссонанса.
      Монос
    3. vkl.47 Сегодня, 14:44
      Ну так давайте выпьем и обмоем)))) у кого пустой стакан? Кто зв трезвую роту выпить не хочет?
      vkl.47
  2. Витас Сегодня, 13:45
    Ротный Петя, позывной "с...й Потрох", почему не на службе?!
    Витас
  3. Черный_Ватник Сегодня, 13:48
    Ну подбухивают ребятки, а вы шо хотели? Когда такой пример перед глазами
    Черный_Ватник
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
      В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты

      Представил себе картину : возвращается бравый вояка из такой роты к месту постоянной дислокации и докладывает командиру :
      - Товарищ капитан , рядовой такой-то после лечения в антиалкогольной роте вернулся !
      - Молодец , сынку ! И шо - правда пить бросил ?
      - Так точно !
      - Ну , так за это не грех и по стакану дёрнуть , наливай !
      Занавес . wassat
      bouncyhunter
      1. To be or not to be Сегодня, 14:03
        Вечная борьба-"Броня -СНАРЯД"..
        Стреляют ракетой Она летит , Летит .И над позициями на той стороне . Бах!! Раскрывается .И на парашютах спускаются все в росе холодной поллитровки горилки и к каждой по паре огурчиков
        Занавес. laughing
        To be or not to be
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:16
          Цитата: To be or not to be
          И на парашютах спускаются все в росе холодной поллитровки горилки и к каждой по паре огурчиков

          А сало гдэ ??? lol
          bouncyhunter
          1. To be or not to be Сегодня, 14:39
            А сало гдэ ???"
            Что за наивный вопрос..москали съелы laughing laughing
            To be or not to be
            1. bouncyhunter Сегодня, 14:40
              От же , кляты комуняки !!! crying
              bouncyhunter
    2. Прогрессор Сегодня, 13:55
      Генералиссимусс
      Прогрессор
    3. фигвам Сегодня, 14:11
      В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты

      Ну если это дело не "обмыть", то толку от этого не будет.
      фигвам
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 13:50
    Можете не верить, но в приватной беседа бывший участник АТО отзывался как о самых непьющих об... полк "Азов". Там уставом запрещенно пить и есть способы воздействия. За что купил, за то и продаю.
    Вождь краснокожих
    1. sdc_alex Сегодня, 14:09
      Цитата: Вождь краснокожих
      Там уставом запрещенно пить и есть

      Занавес!!! laughing

      А что в других "полках" уставом пить разрешено?
      sdc_alex
    2. Комментарий был удален.
    3. sabakina Сегодня, 14:11
      Цитата: Вождь краснокожих
      Можете не верить, но в приватной беседа бывший участник АТО отзывался как о самых непьющих об... полк "Азов".

      Интересные у тебя собеседники. И часто встречаешься с ними?
      sabakina
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 14:32
        Когда к отцу под Киев приезжаю. Последний раз был в марте. Теперь даже не знаю когда выберусь. А что ва заинтересовало? То, что инфа об укропах слегка не совпадает с "киселевщиной"?)))
        Вождь краснокожих
        1. Vision Сегодня, 14:40
          Конечно,если солдат украинской армии и не похож на черта с рогами как их рисуют в новостях,то все разрыв шаблонов.
          Vision
  5. Slon_on Сегодня, 13:50
    Дык первым должен попасть шоколадный, и за ненадлежащее исполнение, и за пьянство.
    Slon_on
  6. Anglorussian Сегодня, 13:52
    Эти роты будут лично уничтожать алкоголь перерабатывая его в мочу и хорошее настроение?
    Anglorussian
  7. svp67 Сегодня, 13:54
    Солдаты также занимаются физкультурой и закаливанием снегом...
    Класс...Но вот как то не верится, что они там круглогодично такое закаливание производят. Зная "укров", у них снег и зимой то не выпросишь, а тут такая щедрость. Думаю, что ответ тут только один. За КАЖДЫЙ ГРАММ СНЕГА с "перековываемого" деньги берут... Что косвенно подтверждает вот это
    Также алкозависимых пугают лишением премий

    Да и снег привозят с Америки, так как только такой снег может излечить от пьянства
    svp67
  8. Прогрессор Сегодня, 13:54
    Название красивое -)))
    Прогрессор
  9. ded100 Сегодня, 13:59
    В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты

    Теперь осталось в раде вывести антикоррупционных депутатов и будет хохлам счастье!! laughing
    ded100
    1. irazum Сегодня, 14:06
      Ну тогда это будут уже не "скакуны". Бухать нельзя, грабить и насиловать тоже... Какие же это "козаки"?
      irazum
  10. Altona Сегодня, 14:06
    Цитата: bouncyhunter
    - Молодец , сынку ! И шо - правда пить бросил ?

    ------------------------
    Правда, товарищ капитан. Я теперь торпедоносец. laughing lol
    Altona
    1. Злодей Сегодня, 14:19
      Цитата: Altona
      Я теперь торпедоносец.

      Теперь только раскуриваться можно wassat wassat wassat
      Злодей
  11. sabakina Сегодня, 14:07
    А перед этим президент страны Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за ненадлежащее исполнение обязанностей и пьянство.

    Когда то я это уже видел....В 1985 что ли? recourse После этого СССР развалился....
    sabakina
  12. Logall Сегодня, 14:07
    Анти алкогольные роты? Правильнее: анти алкогольные РТЫ! Они будут с заразой бороться методом– ''бухать''!
    Logall
  13. Симон Сегодня, 14:09
    Борьба с пьянством в ВСУ: Соберут с АТО всех военных алкашей, отправят во Львов для перевоспитания и пускай там уничтожают весь алкоголь, во главе с Петей Порошенко (то же любитель). Да..а, тяжело им будет в АТО, они же весь фронтовой участок в Луганске и Донецке оставят! А кто же воевать то будет recourse request laughing
    Симон
  14. Altona Сегодня, 14:11
    Цитата: Вождь краснокожих
    Можете не верить, но в приватной беседа бывший участник АТО отзывался как о самых непьющих об... полк "Азов". Там уставом запрещенно пить и есть способы воздействия. За что купил, за то и продаю.

    -----------------------------------
    Ну про полк "Азов" пишут, что они носят камуфляж за 50 тысяч рублей, итальянские берцы Crispi за 20 тысяч, кроссовки Saucony за 7 тысяч. Вооружены даже нашими современными экспортными автоматами типа АК-103. Ежли б пили, то такое добро легко бы можно было пропить. Кто их спонсирует только, что так жируют?
    Altona
    1. Oznob Сегодня, 14:37
      Крышуют кого-нибудь. ОПГ жеж.
      Oznob
  15. Altona Сегодня, 14:12
    Цитата: Anglorussian
    Эти роты будут лично уничтожать алкоголь перерабатывая его в мочу и хорошее настроение?

    -----------------------
    Почему? Бороться с пьянством посредством уничтожения оного. laughing
    Altona
  16. uskrabut Сегодня, 14:31
    "Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства."

    Что-то типа "Пчёлы против мёда"
    uskrabut
  17. Ретвизан 8 Сегодня, 14:39
    Это же какой-то саботаж! А как же один из символов Укро-ины - ГОРИЛКА? Сегодня ты бухать горилку откажешься, а завтра ты Неньку предашь?!
    Ретвизан 8
  18. нивасандер Сегодня, 14:52
    в советские времена это называли -отправить на химию
    нивасандер
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