В Нацгвардии Украины создали "антиалкогольные" роты
Как сообщил в интервью агентству «Украинские новости» замкомандующего Нацгвардией Ярослав Сподар, в нацгвардии появились "антиалкогольные" формирования, так называемые "роты статутного порядка", расположенные в городе Золочеве, подо Львовом.
В таких ротах с выпивающими бойцами работают священники и медики. Солдаты также занимаются физкультурой и закаливанием снегом. Также алкозависимых пугают лишением премий.
Подобные меры позволили «практически побороть пьянство» в Нацгвардии, отметил Сподар. Продолжается ли терапия в таких ротах сейчас, он не уточнил. Пьянство стало настоящим "бичом" Вооружённых сил Украины. Регулярно появляются новости об инцидентах с выпившими украинскими силовиками в Донбассе.
Для борьбы с "зелёным змием" в ВСУ министр обороны Украины Степан Полторак издал приказ, в котором командирам предписывается:
А перед этим президент страны Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за ненадлежащее исполнение обязанностей и пьянство.
Между тем, ещё в апреле 2017 года начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в армии. Видимо, "не доработали".
У нас туда три заезда было. То есть мы всех, кто злоупотреблял, условно говоря, — в основном это были мобилизованные — собирали в группы по зоне АТО и отправляли в Золочев— рассказал Сподар
В таких ротах с выпивающими бойцами работают священники и медики. Солдаты также занимаются физкультурой и закаливанием снегом. Также алкозависимых пугают лишением премий.
Подобные меры позволили «практически побороть пьянство» в Нацгвардии, отметил Сподар. Продолжается ли терапия в таких ротах сейчас, он не уточнил. Пьянство стало настоящим "бичом" Вооружённых сил Украины. Регулярно появляются новости об инцидентах с выпившими украинскими силовиками в Донбассе.
Для борьбы с "зелёным змием" в ВСУ министр обороны Украины Степан Полторак издал приказ, в котором командирам предписывается:
Создать в подчиненных подразделениях атмосферу нетерпимого отношения к любым фактам пьянства. Командиров (начальников), которые лично употребляют алкогольные напитки в служебное время и скрывают такие факты в подчиненных им воинских частях, рассматривать на заседаниях постоянно действующих аттестационных комиссий относительно их соответствия занимаемой должности
А перед этим президент страны Петр Порошенко подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за ненадлежащее исполнение обязанностей и пьянство.
Между тем, ещё в апреле 2017 года начальник Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорь Криштун объявил о победе над массовым алкоголизмом в армии. Видимо, "не доработали".
Использованы фотографии: Twitter
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти