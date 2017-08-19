10:22 19 августа
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Как не нужно воевать с русскими или Краткий курс молодого бойца

Как не нужно воевать с русскими или Краткий курс молодого бойца


Dear Mom!
Нашу роту завтра отправляют на полигон Кэмп-Леджен, что в Северной Каролине. Там раньше готовили морских пехотинцев для наших победоносных войн в Ираке и Афганистане, а теперь будут готовить для победоносной войны с Россией. Эти рашенз совсем обнаглели: они вмешались в наши выборы, а также отняли у Юкрейн остров Крит, как нам рассказал наш капрал Джонс. Мы потренируемся, а потом покажем этим алкашам, что такое Корпус морской пехоты США.
Как приеду на место, обязательно тебе напишу.
Твой сын Коди.

***
Dear Mom!
Вот мы и прибыли на место. Тут кругом лес. Это хорошо, так как все русские тоже живут в лесу, как нам рассказал наш капрал Джонс. Посреди леса стоит настоящая вилладж.
Она раньше была иракская, а теперь ее переделали в русскую, только кое-где остались пальмы. Но капрал Джонс сказал, что у русских на Черном море тоже есть пальмы, так что все в порядке, ведь скоро мы будем и там. Недалеко от вилладж стоит казарма, где разместили нашу роту. Завтра нам пообещали сюрприз, и я тебе о нем обязательно расскажу.
Твой сын Коди.

Dear Mom!
Ого! Представь, у нас будет настоящая массовка! Оказывается, военно-морской департамент набрал русскоговорящих статистов, чтобы они изображали русских солдат и мирных жителей вилладжа. Кстати, по-русски "вилладж" — это "дьеревна".
Все будет как в настоящем голливудском блокбастере! Твой сын теперь Брюс Уиллис! Правда, круто?

Статистов около тридцати, все эмигранты. Водители, строители, продавцы, айтишники, пара преподавателей, несколько женщин, а одна даже с маленькой дочкой лет пяти.
Для кого-то сто баксов в день — хорошие деньги, а кто-то пошел просто из любопытства.
На мужчин надели русские куртки из ваты, сапоги и пилотки со звездой, а женщин нарядили в широкие цветные юбки и закутали в большие платки — все как в настоящей России. Мы с парнями просто обхохотались, глядя на этих клоунов.
Завтра у нас начинаются тренировки. Обязательно расскажу о впечатлениях!
Твой сын Коди.
***
Dear Mom!
Это было просто здорово! Три наших взвода ворвались в эту дьеревну с трех сторон как ураган. Мы быстро положили мордами в землю десяток статистов со списанными нерабочими АК, рассредоточились и приступили к зачистке. Двое стояли по бокам, я выбивал дверь, быстро бросал в дом две гранаты, отбегал, после чего парни выпускали внутрь по обойме через окна.
Женщины-статистки кричали по-русски "Спасите!", все было в дыму, звучала какая-то русская музыка и сильно воняло навозом. Господи, и как эти русские живут в таких условиях? Да они просто свиньи!
В общем, развлеклись мы здорово. Капрал Джонс для хохмы дал очередь холостыми над несколькими статистками — они испугались, а мы чуть животики не надорвали от смеха.
Твой сын Коди.

Dear Mom!
Сегодня мы отрабатывали тактику антипартизанской борьбы. Мужчины-статисты попрятались, а мы должны были их найти. Чтобы не терять время и не обыскивать воняющие навозом дома, капрал Джонс предложил отличную идею. Мы согнали всех статисток в сарай и через громкоговоритель объявили, что если статисты-"партизаны" через три минуты не выйдут, то мы подожжем сарай.
Никто не вышел.
Тогда капрал Джонс привел девочку-статистку, отобрал у нее плюшевого мишку, отрезал ему голову тактическим ножом и крикнул, что девочка следующая.
Мне кажется, ма, что Джонс перестарался.

Девочка расплакалась, и тут вышел один статист — какой-то щуплый тип в очках. Он молча подошел к нашему капралу и врезал ему в челюсть прикладом списанного нерабочего АК. Приклад, как оказалось, еще работал вполне исправно. Прекрасные белые зубы нашего капрала блеснули на солнце и упали примерно в двух метрах от того места, где рухнул сам капрал.

Мы все стояли как громом пораженные, ма. Взять и ударить вооруженного двухметрового морского пехотинца США по лицу мог только дикарь без чести и совести. А тут еще та девочка подошла к бесчувственному телу капрала и пару раз радостно пнула его ногой по ребрам. Где они их всех набирали — в джунглях Сибири?
Бойфренд нашего капрала взвизгнул, выхватил свой кольт, заряженный боевыми патронами, и стал стрелять в щуплого. Но не попал, так как из-за слез у него потекла тушь.
Зато изо всех щелей на нас кинулись статисты с каким-то страшным криком "Рра!" — или "Юра!". Я не успел толком расслышать, так как что-то сильно ударило меня по каске, и я потерял сознание. Когда очнулся, было уже темно и никого рядом не было. Буду выбираться с этой проклятой базы. Напишу тебе завтра, а то мой планшет уже мигает и что-то тревожно шевелится в кустах. Мне страшно, ма. Я хочу домой, в Калифорнию.
Твой сын Коди.
***
Dear Mom!
В поиске русскоязычных статистов для учений: к чему готовится НАТО?
Товарищ ефрейтор запаса поставил меня в наряд по туалету, и у меня есть минутка, чтобы тебе написать. Служу я хорошо. Капрал Джонс тоже в порядке, он стоит на тумбочке и громко кричит "Шмирно!", если в казарму входит товарищ старший лейтенант запаса или товарищ старшина запаса.
Весь день у нас теперь расписан по минутам. То покраска травы, то подметание дорожек кисточками для бритья, то строевая подготовка с песнями. Я уже выучил песню: "У солдата выходной, пуговицы в ряд".

Морпехи США во время построения
Один из трех взводов всегда окапывается на плацу. Норматив пять минут, окоп в полный профиль, кто не укладывается — идет надувать колеса хамви без насоса. Но это все равно лучше, чем накачивать ручным насосом танковые катки, чтобы танк ездил мягче.

У меня для тебя хорошие новости! Командование Корпуса морской пехоты, наконец, заканчивает секретные переговоры со статистами, и нас всех отпустят в обмен на подписку, что статисты никому не расскажут, как тридцать гражданских взяли в плен двести морских пехотинцев. Им еще пообещали заплатить, а той девочке подарят трех плюшевых медведей и пять кукол Барби. Она, кстати, подружилась с капралом Джонсом и часто носила ему конфеты, когда он плакал на своей тумбочке. Русские оказались добрыми людьми — мы все живы и здоровы, спасибо им за это.
Так что скоро у меня дембель! Я уже стал пришивать к камуфляжу позолоченные аксельбанты и доделал дембельский альбом.
До скорой встречи!
Твой сын, дух первого месяца службы, Коди.
Автор: Игорь Романович, автор блога Green Tea
Первоисточник: https:[email protected]/692570


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Комментарии 12

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  1. vfqjh Сегодня, 07:40
    Прикольненько!
    vfqjh
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:42
      Не о чем статья .
      Spartanez300
      1. aws4 Сегодня, 08:48
        не статья а бред... зачем такое выкладывать?? это что сайт в котором собирают мусор не вошедший в журнал крокодил ????????
        aws4
        1. Алексей Соболев Сегодня, 08:57
          ..в журнале "Крокодил" в свое время был Юмор с большой буквы. Не обижайте "Крокодил" ))
          Алексей Соболев
  2. п-к Опарышев Сегодня, 07:48
    Ну воевать с КМП придётся не сразу.Снаачала ударят мигранты по всей стране и исламисты,потом пойдут трибалты с бендерщиной и китайско-корейские массы.И только после них зачищать будут кмпэровцы(Кого зачищать не ясно).Успехов всех и с Яблочным спасом.
    п-к Опарышев
  3. Сергей-svs Сегодня, 07:53
    Спасибо автору за хорошее настроение в субботнее утро - посмеялся от души! yes
    Сергей-svs
    1. Hoc vince Сегодня, 09:06
      С просторов Инета. Автора не знаю. Может быть и этот рассказ порадует в субботний день.
      «Потом было много разных командировок, следующий раз я столкнулся с русскими в Косово, Это была толпа необученных недоносков, с автоматами времен вьетнамской войны, броники, наверное, еще со второй мировой остались, тяжелые, неудобные, никаких навигаторов, ПНВ, ничего больше, только автомат, каска и броник. Они ездили на своих БТР-ах, где хотели и куда хотели, целовались в засос с мирным населением, пекли им хлеб (они привезли с собой пекарню и пекли хлеб!). Кормили всех своей кашей с консервированным мясом, которую сами и варили в специальном котле. К нам относились с пренебрежением, постоянно оскорбляли. Это была не армия, а знает что. Как можно с ними взаимодействовать? Все наши рапорты руководству русских игнорировались.
      Как-то мы сцепились серьезно, не поделили маршрут, если бы не русский офицер, который успокоил этих обезьян, могло дойти и до стволов. Этих недоносков надо было наказать. Дать ***** и поставить на место! Без оружия, нам только русских трупов не хватало, но что бы поняли. Написали записку, по-русски, но с ошибками, вроде серб писал, что собираются ночью славные парни, дать **** обнаглевшим русским недоноскам. Подготовились мы тщательно, легкие бронежилеты, полицейские дубинки, ПНВ, шокеры, никаких ножей и огнестрела. Подошли к ним, соблюдая все правила маскировки и диверсионного искусства. Эти , даже посты не выставили, ну значит, будем ть спящих, заслужили! Когда мы почти подошли к палаткам, раздалось ое, РЯ-ЯЯЯ-ААА! И из всех щелей полезли эти недоноски, почему-то одетые только в полосатые рубашки. Я принял первого. Очнулся я уже на базе. Легкая контузия. Мне потом рассказывали, что парень меня пожалел, ударил плашмя, если бы бил по настоящему, снес бы голову. Меня, ! Опытного бойца элитного подразделения морской пехоты США, вырубает за 10 секунд русский, тощий недоносок и чем??? И знаешь чем? Садово-шанцевым инструментом! Лопатой! Да мне в голову бы не пришло драться саперной лопатой, а их этому учат, но неофициально, у русских считалось признаком мастерства знать приемы боя саперной лопатой. Я потом понял, что они нас ждали, но почему они вышли в рубашках, только в одних рубашках, ведь для человека естественно защитить себя, одеть броник, каску. Почему только в рубашках? И их это ое РЯ-ЯЯЯ-ААА! Я как-то ждал рейс в аэропорту Детройта, там была русская семья, мама, папа, дочка, тоже ждали свой самолет. Отец где-то купил и принес девочке, лет трех отроду, здоровенное мороженое. Она запрыгала от восторга, захлопала в ладоши и знаешь, что она закричала? Их ое РЯ-ЯЯЯ-ААА! Три года, говорит плохо, а уже кричит РЯ-ЯЯЯ-ААА!
      А ведь те парни, с этим криком шли умирать за свою страну. Они знали, что будет просто рукопашная драка, без оружия, но они шли умирать. Но они не шли убивать!
      Легко убить сидя в бронированном вертолете или держа в руках отточенную, как бритва лопатку. Они меня не жалели. Убить ради убийства это не для них. Но они готовы умереть, если надо. И тогда я понял, Россия – это единственный и самый страшный враг.»
      Hoc vince
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:56
    Цитата: Spartanez300
    Не о чем статья .

    Так это не статья, а скажем фельетон, ну или политсатира на злобу дня. Читается нормально и улыбает.
    rotmistr60
    1. изя топ Сегодня, 08:22
      Цитата: rotmistr60
      Цитата: Spartanez300
      Не о чем статья .

      Так это не статья, а скажем фельетон, ну или политсатира на злобу дня. Читается нормально и улыбает.

      про учения немчуры у грин ти фееричнее yes
      изя топ
  5. Алексей Соболев Сегодня, 08:55
    Юмор на даже Петросяна не тянет... Скорее камеди-клаб - тот уровень...
    Автор! Твои читатели не жертвы ЕГЭ чтобы потчевать их таким... эээ... пойлом что ли.. Хотя, судя по комментариям, и такие есть...
    А ВО тоже.. А вас вообще есть какой-то фильтр текстов? Или вам количество контента важнее чтобы рекламу дороже продавать?
    Алексей Соболев
    1. Vasiliy Uza Сегодня, 09:20
      все сказал ? теперь свободен..то же мне, интеллектуал
      Vasiliy Uza
  6. Стройбат запаса Сегодня, 09:42
    Качать ручным насосом катки на танке - ЭТАПЯТЬ!!! laughing Не слышал такой хохмы.
    Стройбат запаса
  7. Комментарий был удален.
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