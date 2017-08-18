Украина начала строительство газопровода в обход ДНР
Украина решила построить газопровод высокого давления в обход территории Донецкой Народной Республики. Как заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, на этот проект Киев потратит не менее 58 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).
Жебривский добавил, что часть денег на газопровод возьмут у Авдеевского коксохимического завода. В итоге голубое топливо будет поставляться в Авдеевку и ещё семь территорий, подконтрольных Киеву.
Также он сообщил, что строительство газопровода было принято в июне, когда в результате обстрелов был повреждён газопровод, из-за чего Авдеевка и окрестности остались без газа. Ранее заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNiG Мачей Возняк заявил, что Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину.
В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».
Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР.
Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Камышового до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы— заявляет он
Жебривский добавил, что часть денег на газопровод возьмут у Авдеевского коксохимического завода. В итоге голубое топливо будет поставляться в Авдеевку и ещё семь территорий, подконтрольных Киеву.
По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и ещё семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной— добавил Жебривский.
Также он сообщил, что строительство газопровода было принято в июне, когда в результате обстрелов был повреждён газопровод, из-за чего Авдеевка и окрестности остались без газа. Ранее заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNiG Мачей Возняк заявил, что Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину.
В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».
Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР.
У нас есть свой поставщик [газа]. А что там Украина строит, нас не касается— отметил он, передает РБК
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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