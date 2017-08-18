17:31 18 августа

Украина начала строительство газопровода в обход ДНР

Украина решила построить газопровод высокого давления в обход территории Донецкой Народной Республики. Как заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, на этот проект Киев потратит не менее 58 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).

Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Камышового до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы
— заявляет он

Украина начала строительство газопровода в обход ДНР



Жебривский добавил, что часть денег на газопровод возьмут у Авдеевского коксохимического завода. В итоге голубое топливо будет поставляться в Авдеевку и ещё семь территорий, подконтрольных Киеву.

По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и ещё семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной
— добавил Жебривский.

Также он сообщил, что строительство газопровода было принято в июне, когда в результате обстрелов был повреждён газопровод, из-за чего Авдеевка и окрестности остались без газа. Ранее заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNiG Мачей Возняк заявил, что Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину.

В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».

Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР.
У нас есть свой поставщик [газа]. А что там Украина строит, нас не касается
— отметил он, передает РБК

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 33

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  1. Венд Сегодня, 15:55
    И что они туда будут закачивать? laughing
    Венд
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:58
      Бздючий газ , видимо . lol
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 16:31
        Какая же задница требуется что бы развить давление очков так 6..Хотя бы...А вообще пускай..Чем бы дитя не тешилось,лишь бы не забеременела...
        Цитата: bouncyhunter
        Бздючий газ , видимо . lol
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:41
          Дим , да пусть хоть всем майдауном на новую трубу садятся и пукают , в ДНР не зря сказали :
          «Пусть они себе там веселятся, если хотят».
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 17:04
            Пусть строят , а территория ЛДНР восстановится в своих прежних границах.
            cniza
            1. Офицер запаса Сегодня, 17:13
              Украина и строительство газопровода - понятия несовместимые. Правильнее - Украина и авансы на строительство. Которые бесследно исчезнут.
              Офицер запаса
    2. krops777 Сегодня, 16:01
      Украина решила построить газопровод высокого давления в обход территории Донецкой Народной Республики. Как заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, на этот проект Киев потратит не менее 58 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).


      Очередная перемога как с забором.
      krops777
      1. Logall Сегодня, 16:05
        Великая Украинская стена есть, теперь великий газопровод будет...
        Logall
      2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:06
        вскоре уже начнутся первые поставки трубы

        Так и говорили бы, что вашим газопроводам скоро "труба"! yes
        СРЦ П-15
      3. rasputin17 Сегодня, 16:07
        Цитата: krops777
        Очередная перемога как с забором.

        Очередной распил!!! Интересно одно в чей карман на этот раз!?? laughing
        rasputin17
    3. Pirogov Сегодня, 16:09
      Цитата: Венд
      И что они туда будут закачивать?

      Да газ на Украине есть и не мало но его почему то добывают компании принадлежащие Англии и Сша ,а цену для народа выводят ,,,типа,,,по среднему учитывая покупной у России . Но судя по коммуналке российский газ намного дешевле украинского.
      Pirogov
    4. изя топ Сегодня, 17:00
      Цитата: Венд
      И что они туда будут закачивать? laughing

      изя топ
  2. новичок Сегодня, 15:56
    Смоляк павильно сказал.
    новичок
  3. salat Сегодня, 15:57
    Цитата: Венд
    И что они туда будут закачивать? laughing

    Что за газ? сугубо-удушливый вода колокольчик (ДМБ) laughing
    salat
  4. Б.Т.В. Сегодня, 16:01
    " Стену" уже построили, теперь газопровод в обход, вот wassat
    Б.Т.В.
    1. новичок Сегодня, 16:03
      намечается очередной миллионер в рядах укрхунтят.
      новичок
  5. инженерный Сегодня, 16:03
    Все таки в этом году в соседнем не братском государстве, по всей видимости, большой урожай гороха выдался.
    инженерный
  6. COJIDAT Сегодня, 16:08
    Проект "Стена" заморожен, запущен проект "Труба"! Слава яйцам. :)
    COJIDAT
    1. Paranoid50 Сегодня, 16:30
      Цитата: COJIDAT
      запущен проект "Труба"!

      Запущен проект "Распад". Вот и очередное подтверждение отказа укропии от Донбасса.
      Paranoid50
  7. irazum Сегодня, 16:12
    Есть деньги, пускай строят! Флаг им в руки. История транзита газа через "незалежную" когда-нибудь разрешиться и я думаю не в пользу "скакунов". Тут самое главное-палку не перегнуть. Потому что Европе, по большому счёту, наплевать на Наши отношения с "соседями", им важно чтобы газ БЫЛ в требуемых объёмах. А шантаж что с той стороны, что с этой вынудит Европу (ответственного партнёра, кстати) искать альтернативные пути. А они есть.
    irazum
  8. zivXP Сегодня, 16:14
    Следующий шаг: трубу построили, теперь будем искать газ.
    zivXP
  9. лысова Сегодня, 16:31
    2.2 млн. долларов - для такого участка? Из какого материала будут лепить? Может из отходов животноводства? Тогда в трубе точно газ будет.
    лысова
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:48
      Цитата: лысова
      2.2 млн. долларов - для такого участка?

      Да своруют просто и все ..Так же как и с забором будет все!
      ОТДЕЛ
      1. лысова Сегодня, 16:52
        Привет Виталий. Ради газа они ни чем не побрезгуют, мамку продадут.
        лысова
  10. APASUS Сегодня, 16:34
    По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и ещё семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной

    А что все так стало хорошо на Украине что жителям контролируемым Киевом окрестных селений есть за что покупать газ?
    Очередной PR
    APASUS
  11. Altona Сегодня, 16:34
    Цитата: irazum
    Потому что Европе, по большому счёту, наплевать на Наши отношения с "соседями", им важно чтобы газ БЫЛ в требуемых объёмах. А шантаж что с той стороны, что с этой вынудит Европу (ответственного партнёра, кстати) искать альтернативные пути. А они есть.

    ------------------------------------
    Германия, если отбросить всю экономику "дорого-дешево", просто становится единственным диспетчером российского газа в Европе через "опал" и "северные потоки". А Украина, Прибалтика, Польша, Румыния, Болгария становятся просто американскими пустобрехающими лайками без всякого транзитного значения. Если им нравится терять доходы, то пусть продолжают.
    Altona
  12. ibn.shamai Сегодня, 16:46
    Я вас умоляю!, не смешите мои подковы! Газопровод они решили строить! lol lol lol На какие шиши? А газ из транзитной трубы качать собираются?
    ibn.shamai
  13. ibn.shamai Сегодня, 16:51
    Цитата: COJIDAT
    Проект "Стена" заморожен, запущен проект "Труба"! Слава яйцам. :)

    Яйценюк им в помощь! tongue
    ibn.shamai
  14. Воля Сегодня, 17:06
    Очередной способ обогащения и так не бедных.
    Воля
  15. Симон Сегодня, 17:10
    У ДНР угля полно, без газа проживут, а когда наши ДНР и ЛНР признают, как республики, то и с газом проблем не будет.
    Симон
  16. Симон Сегодня, 17:11
    Цитата: ibn.shamai
    Цитата: COJIDAT
    Проект "Стена" заморожен, запущен проект "Труба"! Слава яйцам. :)

    Яйценюк им в помощь! tongue

    Ага, он еще один дворец построит! laughing
    Симон
  17. Симон Сегодня, 17:14
    Цитата: ibn.shamai
    Я вас умоляю!, не смешите мои подковы! Газопровод они решили строить! lol lol lol На какие шиши? А газ из транзитной трубы качать собираются?

    Да, скоро наш газ на Украину вообще идти не будет, пускай денежки вкладывают. А мы все равно ДНР и ЛРН поможем.
    Симон
  18. Uma Palata Сегодня, 17:28
    Они чё строят этот газопровод , если туда нечего закачивать? Или им лишь бы была Труба , вроде молельного камня у дикарей . Помнят житуху свою прежнюю, сытую, безбедную, при великой российской Трубе- халяве ( и таком же попустительсве) . Помнят и строят объекты поклонения ?
    Uma Palata
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