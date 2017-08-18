Украина начала строительство газопровода в обход ДНР

Приступили к строительству подводящего газопровода высокого давления от Камышового до Авдеевки: сделали разметку трассы прокладки, подрядчики приступают к выполнению строительно-монтажных работ и вскоре уже начнутся первые поставки трубы

По завершении строительства мы сможем подавать газ на Авдеевку и ещё семь окрестных селений (Красногоровка, Ласточкино, Орловка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово) с территории, контролируемой Украиной

У нас есть свой поставщик [газа]. А что там Украина строит, нас не касается

Украина решила построить газопровод высокого давления в обход территории Донецкой Народной Республики. Как заявил глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский, на этот проект Киев потратит не менее 58 миллионов гривен (2,2 миллиона долларов).— заявляет онЖебривский добавил, что часть денег на газопровод возьмут у Авдеевского коксохимического завода. В итоге голубое топливо будет поставляться в Авдеевку и ещё семь территорий, подконтрольных Киеву.— добавил Жебривский.Также он сообщил, что строительство газопровода было принято в июне, когда в результате обстрелов был повреждён газопровод, из-за чего Авдеевка и окрестности остались без газа. Ранее заместитель председателя правления польского нефтегазового концерна PGNiG Мачей Возняк заявил, что Польша рассматривает вопрос увеличения поставок газа на Украину.В пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР, комментируя сообщения о строительстве Украиной газопровода в обход республики, заявили: «Пусть они себе там веселятся, если хотят».Представитель местной компании «Донбассгаз» Сергей Смоляк сказал, что решение Украины о строительстве газопровода никак не повлияет на ДНР.— отметил он, передает РБК