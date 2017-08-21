Турецкие ружья. Недорогая заявка на лидерство



Помповое ружье Stoeger 2000. Фото Stoeger Industries / stoegerindustries.com



Ружье Hatsan Escort Dynova - представитель достаточно крупного семейства ружей. Фото Hatsan / hatsan.com.tr



Самозарядное ружье Hatsan Escort Raider - другой вариант оружия семейства "Эскорт". Фото Modernfirearms.net



Ружье Akdal MKA 1919, "прародитель" нового направления. Фото Modernfirearms.net



Safir T-14 - другой вариант гладкоствольного ружья в форм-факторе автоматической винтовки. Фото Safir Arms / safirarms.com



Новейшие турецкие копии российской "Сайги" на выставке IWA-2017. Фото Lenta.ru

По материалам сайтов:

http://lenta.ru/

http://tass.ru/

http://modernfirearms.net/

http://hatsan.com.tr/

http://safirarms.com/

http://popgun.ru/

http://forum.guns.ru/

Обладая, в целом, неплохой оборонной промышленностью, Турция не является мировым лидером в области вооружений и военной техники. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, турецкий оборонный комплекс не входит даже в дюжину лучших продавцов продукции военного назначения. Тем не менее, это не мешает промышленности осваивать смежные направления. К примеру, в последние годы турецким производителям удалось получить весьма примечательные результаты в сфере гражданского стрелкового оружия.Можно вспомнить, что в начале прошлого десятилетия любой образец стрелкового оружия турецкого производства, появившийся в российском магазине, воспринимался, скорее, как экзотика. Прошло несколько лет – и турецкие изделия стали привычной частью ассортимента. Наконец, в последние годы Турция не просто закрепилась на российском рынке гражданского оружия, но и начала отвоевывать «место под солнцем» у призванных лидеров в лице европейских и американских компаний. Кроме того, массовый импорт турецких ружей заставил задуматься и российских оружейников, ранее являвшихся безусловными лидерами отечественного рынка.По известным данным, к настоящему времени Турция успела стать одним из крупнейших производителей и экспортеров гражданского стрелкового оружия. По ряду причин, основу подобного экспорта составляют гладкоствольные системы с различными характеристиками, системами боепитания и т.д. Помимо России турецкие ружья поставляются в Соединенные Штаты, некоторые европейские и азиатские страны. С определенного времени спрос на такую продукцию заметно вырос и спровоцировал наращивание производств, открытие новых предприятий и т.д.Характерной особенностью турецкой оружейной отрасли является наличие большого числа различных производителей. К настоящему времени лицензию на выпуск оружия имеет около двух сотен компаний. Лишь несколько десятков таких организаций смогли организовать полноценное производство ружей и другой продукции. Прочие, не имея развитых производственных мощностей, вынуждены выпускать лишь некоторые комплектующие, дополняя их деталями, заказанными у других предприятий. Также имеется значительное количество кустарных производств, а некоторые фирмы заказывают готовую продукцию под своим брендом.Быстрому росту производства и активному выходу на международный рынок поспособствовали несколько факторов. Значительную роль в этом деле сыграла государственная поддержка. Еще несколько лет назад официальная Анкара нашла способ стимулировать оружейные производства. Закупив новое оборудование и освоив те или иные технические процессы, оружейная компания может рассчитывать на серьезные налоговые льготы. Экономия на выплатах государству может быть использована для дальнейшего развития производства, наращивания выпуска существующих моделей или разработки новых.Развитие производств также повлияло на качество продукции и, как следствие, на репутацию производителей. Можно вспомнить, какие отзывы получали турецкие ружья, продававшиеся в российских магазинах в середине двухтысячных годов. Некоторые изделия отличались плохой подгонкой деталей, некачественной отделкой, низким ресурсом и т.д. Освоение новых технологий позволило крупным производителям избавиться от таких проблем, а в дальнейшем это привело к появлению положительных отзывов.Второй фактор, повлиявший на продажи, прямо связан с используемыми подходами. Исторически сложилось, что Турция не имела собственной оружейной школы. Как следствие, в недалеком прошлом турецкие оружейники начали накапливать опыт, копируя и дорабатывая зарубежные разработки того или иного рода. При этом они не боялись экспериментировать, дорабатывая существующие конструкции в соответствии со своими возможностями, актуальными тенденциями или необычными идеями. Главным результатом этого стало выведение на рынок множества ружей и винтовок, имеющих значительное сходство с разработками мировых лидеров, но отличающихся меньшей стоимостью.Известно, что большая часть оружия турецкого производства отправляется за океан. Как и компании других стран, турецкие оружейники проявляют особый интерес к гражданскому рынку Соединенных Штатов. Более того, есть основания полагать, что именно он помог Турции занять нынешние позиции. Рынки других зарубежных стран, в том числе и России, по ряду объективных причин являются второстепенными.США известны развитой гражданской оружейной культурой, благодаря которой страна имеет развитый рынок. В год продается до 5 млн единиц огнестрельного оружия разных классов. Стрелки-профессионалы и любители регулярно пополняют свои арсеналы за счет продукции именитых компаний и новичков рынка. Кроме того, средний американский покупатель оружия склонен с энтузиазмом принимать различные новые инициативы и предложения производителей. Таким образом, промышленность получает стимул для экспериментов с компоновкой, «обвесом», дизайном и другими особенностями новых проектов.Видя подобные тенденции, все ведущие турецкие компании давно начали проводить разнообразные эксперименты. В результате этого ежегодно на выставках и в каталогах появляется значительное число систем, основанных на уже известных конструкциях, но имеющих определенные внешние или внутренние отличия. При этом нельзя сказать, что серийные изделия подобного рода остаются без внимания покупателей.Турецкая оружейная промышленность, осваивающая гражданский сектор, прежде всего предлагает заказчикам гладкоствольные ружья помповой схемы с трубчатым магазином и самозарядные системы с боепитанием из отъемных коробчатых магазинов. Следует отметить, что вся подобная продукция основывается на давно известных и проверенных схемах. Турция пока не пытается создавать кардинально новые архитектуры, из-за чего даже самые необычные внешне образцы изнутри представляют собой очередную копию американского, российского либо итальянского или иного зарубежного ружья с теми или иными изменениями.Копирование чужих разработок с изменениями, соответствующими имеющемуся производственному потенциалу, привело к появлению интересной тенденции. Стоит зарубежному или турецкому производителю показать какую-либо новинку, тем более отличающуюся некими характерными особенностями, – в кратчайшие сроки появляется сразу несколько ее копий с пометкой «Сделано в Турции». По понятным причинам, чаще всего речь идет только о копировании внешнего вида за счет той или иной фурнитуры. Тем не менее, уже предпринимались попытки ответить зарубежным конкурентам при помощи нововведений в части внутренних агрегатов.К примеру, в конце прошлого десятилетия турецкие оружейники из фирмы Akdal Arms представили ружье MKA 1919. Внешне этот полуавтоматический дробовик был похож на американскую армейскую винтовку M16, но имел совершенно иную конструкцию автоматики. В составе последней использовался кольцевой газовый поршень, расположенный под стволом. Важной особенностью MKA 1919 было широкое использование легких сплавов и пластиков. Такое ружье заинтересовало покупателей, а его хорошие продажи стали стимулом для многочисленных турецких компаний. Сейчас Турция предлагает целый ряд ружей с подобной автоматикой, внешне похожих на зарубежное боевое оружие.В каталогах ведущих турецких производителей, таких как Hatsan, Stoeger, ATA Arms или Torun Arms присутствуют многочисленные «помпы» или самозарядные ружья, созданные, прежде всего, на основе зарубежных платформ. Достаточно активно используется схема американской винтовки AR15, давно зарекомендовавшей себя в различных областях. Не так давно были представлены турецкие копии российских ружей «Сайга» и «Вепрь».В контексте производства систем с ручной перезарядкой турецкие инженеры предпочитают ориентироваться, прежде всего, на лидеров рынка в лице итальянской компании Benelli. Из-за этого количество «клонов» Benelli в каталогах может сравниться только с числом копий и версий AR15.Турецкие производители – в первую очередь, крупные и известные компании – достаточно давно начали поставлять свою продукцию в Россию. Первые образцы появились на прилавках еще в начале прошлого десятилетия, и в дальнейшем их количество только росло. Поначалу российские покупатели относились к новинкам настороженно, в том числе и по причине наличия массы отрицательных отзывов. Многие ружья того времени, имея неплохую цену, отличались не самым высоким качеством. Имели место проблемы как с основными деталями, так и с фурнитурой. Тем не менее, в дальнейшем ведущим производителям удалось поднять качество на приемлемый уровень.Неплохое сочетание малой цены с приемлемым качеством в итоге привело к ожидаемым последствиям. За несколько лет Турция стала крупнейшим зарубежным поставщиком гражданского оружия в Россию. По разным оценкам, в 2014 и 2015 годах в страну ввезли около 60 тысяч только самозарядных ружей, не считая изделий с ручной перезарядкой. Таким образом, большую часть отечественного рынка гражданского оружия разделили между собой российские и турецкие компании. Такая ситуация сохранялась до конца 2015 года и изменилась в связи с последними событиями на международной арене.В ноябре 2015 года турецкие ВВС вероломно сбили российский бомбардировщик Су-24, что самым серьезным образом сказалось на отношениях двух стран. В отношении Анкары были введены санкции в разных областях, в том числе в сфере стрелкового оружия. Импорт турецких ружей был остановлен на неопределенное время. Уже ввезенные изделия постепенно распродавались, но подвоз нового товара, как минимум, откладывался. Вследствие этого эксперты пытались предугадать, оружие каких стран в скором будущем займет освободившуюся нишу рынка. В качестве поставщика дешевых и качественных ружей, прежде всего, рассматривался Китай.К счастью для турецкой стороны, отношения Анкары и Москвы стабилизировались, и российский рынок вновь был открыт для импортных товаров. Начались новые поставки турецкой продукции, в том числе ружей различных типов. Как вскоре стало ясно, не самые длительные санкции почти не повлияли на продажи. После возобновления сотрудничества поставки турецких ружей продолжили расти.Массовая поставка турецких ружей в сочетании с некоторыми другими факторами в последние годы привела к изменению структуры продаж. Ранее определенной популярностью пользовались изделия европейских и американских марок, но теперь их продажи упали. Изменение курсов валют привело к понятным последствиям. К примеру, цены на ружья «Бенелли» теперь начинаются от 80-85 тыс. рублей, что сильно бьет по продажам. Их аналоги турецкого производства едва ли не вдвое дешевле, в зависимости от компании и модели. Сочетание некоторой разницы в качестве и меньшей стоимости привело к соответствующим последствиям для доли изделий на рынке.Как следует из имеющихся данных, многочисленные турецкие ружья с помповой перезарядкой значительно потеснили продукцию других зарубежных стран. Впрочем, российские производители от этого почти не пострадали из-за недостаточного присутствия в этом секторе. Российские «Сайги» и «Вепри» тоже пока остаются в безопасности. До настоящего времени полуавтоматы из Турции на российском рынке конкурируют только с другими импортными изделиями, и именно у них отвоевывают все большие доли рынка. Однако в обозримом будущем под подобный удар могут попасть и российские производители.Весной этого года турецкая промышленность представила ряд новых самозарядных ружей, явно похожих на российские разработки. Теперь и Турция пытается создавать гражданское оружие на основе автомата Калашникова и, как показывают последние события, уже получила первые результаты в этой области. Пока турецкая промышленность не присутствовала в этом секторе, благодаря чему российская продукция оставалась в относительной безопасности. Что будет в ближайшем будущем – остается только гадать.По разным оценкам, турецкие копии российской «Сайги» имеют неплохой «обвес» и внешне похожи на оригинал, но при этом отличаются менее высоким качеством. В то же время, Турция может воспользоваться определенным преимуществом в области цены. Благодаря этому ее новые разработки имеют определенный шанс отвоевать долю на зарубежных рынках и потеснить там российских производителей. Возможность полноценного вывода подобных изделий на оружейный рынок России с последующей успешной конкурентной борьбой пока выглядит сомнительной. Впрочем, не следует недооценивать турецких оружейников и исключать подобный вариант развития событий.В течение нескольких последних лет турецкая оружейная промышленность успела показать весь свой потенциал и поставить в производство большое число разнообразного гражданского оружия разных классов и ценовых категорий, а также отличающегося по своему качеству. Постепенное развитие исходных проектов, получение достаточно высоких характеристик и создание множества семейств оружия на общих базах со временем позволило Турции стать одним из крупнейших производителей гражданского оружия. Ее продукции уже удалось отвоевать заметную часть рынка в эконом-классе и потеснить некоторых признанных лидеров. Вряд ли турецкие оружейники откажутся от планов по дальнейшему освоению рынка, и потому в обозримом будущем можно будет увидеть новые интересные попытки получения преимуществ перед зарубежными конкурентами.