Химическая память

По материалам сайтов:

www.nationaldefensemagazine.org

www.saab.com

www.environics.fi

www.bruker.com

www.fnss.com.tr

www.rheinmetall.com

www.pinterest.com

www.wikipedia.org

Химические атаки мирного населения, подготовленные и проведенные боевиками Исламского государства (запрещено в РФ), в том числе душераздирающие постановочные кадры, снимаемые на всем протяжении гражданской войны в Сирии, заставили пристальнее взглянуть на этот вид военных действий.Химические, биологические, радиологические и ядерные (ХБРЯ) угрозы меняются и в то время как их использование в конфликтах запрещено, это никак не останавливает производство или применение этого оружия вообще и химических веществ в частности.Готовность применить его в военных действиях, ранее рассматривавшаяся любым лидером как нечто неприемлемое из-за страха получить международное осуждение, является весьма тревожной тенденцией. Руководителей квазигосударства, как показали события последних лет, никакая критика не останавливает от подобного рода поступков.Во времена Холодной войны ХБРЯ-угрозы были ожидаемы на поле боя и солдаты должны были принять главный удар на себя. Поэтому машины, используемые для РХБ-разведки, отражали эти оперативные условия. Впрочем, применение оружия массового поражения (ОМП) против гражданского населения означает, что существует необходимость в выработке нового подхода и последовательном изменении военных спецификаций.Коммерческий директор в компании Saab Group Нильс Линдблом сказал, что необходима новая машина РХБ-разведки. Компания предлагает мобильный сенсорный комплект РХБ-разведки ARW, который может быть буквально при помощи болтов установлен на любую машину - совершенно другой подход по сравнению с тем, что был прежде.Хорошо известна машина РХБ-разведки Fuchs 6x6 производства компании Rheinmetall. Эта защищенная платформа высшего класса предназначена для участия в боевых действиях и основана на крепких традициях ХБРЯ-сообщества. Однако Линдблом подчеркнул, что она создавалась для сценариев Холодной войны и военные в настоящее время находятся в поисках самой эффективной с экономической точки зрения альтернативы.«Эпоха ХБРЯ начиналась с появления различных химических отравляющих веществ, затем начался ядерный век. Машины химической разведки уровня батальона или роты теперь могут успешно работать в условиях даже ядерного загрязнения. До сих пор мы видим машины Fuchs во многих странах. Это одна из самых распространенных систем, но прошло уже почти 30 лет с того времени, когда машина поступила на вооружение».«Ей немного тяжело выполнять новые современные задачи. Собранная информация остается в машине, там составляются донесения на ее основе, которые отправляются спустя какое-то время. Сегодня понятно, что информация об ОМП должна передаваться как можно быстрее», - добавил он.Традиционно машина РХБ-разведки действовала как отдельная единица в составе военного формирования. Впрочем, в настоящее время стираются границы между военной и гражданской сферами. Существует также необходимость работать в городской среде в сотрудничестве с гражданскими властями, а также быстрее реагировать в каждой ситуации.Комплект автоматического мониторинга и предупреждения компании Saab позволит выполнить большую часть из того, что Линдблом называет «цепочкой ОМП», то есть начальное обнаружение, предупреждение, работа с пробами и перевозка их в лабораторию. Сами лабораторные работы проводятся отдельно.Идея состоит в том, чтобы иметь больше машин и стационарных постов с мобильными сенсорными системами обнаружения, которые соединены друг с другом и с главным контрольным центром посредством сетей LTE, радиоканалов и спутниковой связи. Подобная схема позволит быстро определить зону заражения и уменьшить ее размеры.Мобильный сенсорный комплект от Saab может включать в себя до восьми сенсоров, количество и тип определяет заказчик. Необходимы только источник питания на 10-36 вольт постоянного тока и кабель связи. Для работы системы используется модем 4G, упрочненный компьютер Vetronics и программное обеспечение. К рекомендуемым сенсорам относятся химический, токсичных промышленных веществ и радиологический. Дополнительно компания предлагает портативное устройство обнаружения химического заражения Ар4С-Е.«Вы также можете выбрать Ар4С-Е для определения биологических веществ, - заметил Линдблом, - что является хитроумнейшим процессом, поскольку биологические материалы везде и всюду. Вы можете использовать детекторы для взятия проб воздуха и определить точное количество частиц в воздухе, но при этом так и не сможете сказать что это. Поэтому мы комбинируем устройство с пробоотборником. С помощью его вы отбираете пробы и помещаете их в контейнер, после чего сенсор сможет проанализировать содержимое».Примечательно то, что система ARW была испытана с реальным газом иприт в Швеции и прошла процесс верификации. Она способна работать при температуре от -40°С до +55°С, сенсоры имеют упрочненную конструкцию, чтобы операторы могли брать их с собой и при необходимости работать с ними в ручном режиме. Впрочем, мобильная сенсорная платформа сама имеет прочную конструкцию, так что могут быть приобретены более дешевые неупрочненные сенсоры и размещены внутри нее.«Во время испытаний мы брали пробы реального газа иприт, - сообщил Линдблом. - Шведская армия использует эту систему уже несколько лет и в 2016 году приобрела дополнительные системы. От 10 до 15 машин ведут разведку средствами активного обнаружения. Шведская армия намерена и дальше совершенствовать свою систему РХБ-разведки, планируя на ее основе создать законченное комплексное решение».«Заказчики, как правило, располагают машинами, работающими самостоятельно, и информация может задерживаться в них. Но мы можем соединить несколько машин вместе и сможем увидеть каждый сенсор и датчик в системе. Если у вас четыре машины с четырьмя сенсорами в каждой, тогда каждая машина будет способна увидеть показания с 16 сенсоров, при этом вы сможете дистанционно управлять сенсорами в каждой машине. Возможен полный удаленный доступ с каждой станции в каждой машине. Вы загружаете новые библиотеки с разными режимами для дистанционного обнаружения, просмотра видеокадров с других ракурсов», - рассказал Линдблом.Эксперты могут видеть все результаты проб без каких-либо задержек в машине. Линдблом заметил, что до 80% зоны, которая определена как зона, имеющая риск заражения, фактически являются безопасными. Поэтому за счет использования большего количества детекторов, установленных на платформе, можно быстро уменьшить площадь предполагаемого заражения, чтобы дать туда доступ, и сосредоточиться на реально зараженной зоне и сборе данных. Быстрота действий очень важна в операциях РХБ-разведки, особенно при сборе свидетельств атаки и определении типа примененного вещества.«В разведывательной машине шведы хотят выполнять активное обнаружение, чтобы была возможность безопасно выйти наружу для взятия проб и безопасно доставить их обратно. Поскольку эти химические вещества могут исчезнуть, необходимо взять образцы грунта или воды для того, чтобы подтвердить пробу. Особенно это касается газообразных веществ, чем теплее и чем сильнее ветер, тем они исчезают быстрее, но в почве их следы останутся дольше. Существует потребность в активном обнаружении, необходимо быстро брать пробы и транспортировать их назад. В некоторых случаях желательно иметь лабораторию в машине, чтобы быстро проанализировать пробу, но это не всегда может быть реализовано из-за размеров и сложности оборудования и дефицита опытных специалистов на передовой», - добавил Линдблом.К мобильной сенсорной платформе могут быть добавлены дополнительные сенсоры, например, телекамеры и метеостанции. Эта система также включает оборудование для забора проб, соответствующее натовскому стандарту АЕР-66, который охватывает несколько более ранних стандартов. Имеется контейнер класса А, в котором можно перевозить радиоактивные материалы и 3315 образцов для дальнейшего анализа.Линдблом сообщил, что компания Saab не так давно заключила контракт с неназванным зарубежным заказчиком и теперь он имеет отлаженную систему ARW и эксплуатирует такое же число комплексов РХБ-разведки с таким же центром контроля, что и Швеция. «Они используют ее не в военных действиях, а для обнаружения токсичных промышленных веществ и обнаружения радиоактивного излучения».Еще одна новая тенденция - способность определять токсичные промышленные вещества на некоторой дистанции. Ведь ее появление связано с тем, что злоумышленники становятся все более изощренными, пытаясь получить доступ к таким веществам, которые можно использовать, прежде всего, для атак на гражданское население. Способность обнаруживать опасные вещества на расстоянии означает, что операторам нет необходимости часто заходить в зараженную зону, то есть повышается уровень безопасности.«Например... в Швеции мы используем систему дистанционного обнаружения химических и токсичных веществ Bruker. Если заказчик может себе позволить, то наряду с этими возможностями имеются возможности по определению биологических, химических отравляющих веществ и ядерных материалов. У нас есть мощный комплект, который может быть установлен на транспортное средство любого типа», - заметил Линдблом.Александр Мюллер, коммерческий директор компании Bruker, также назвал несколько других тенденций заметив, что, хотя имеется разграничение между военными и службами экстренного реагирования, оно начинает размываться из-за асимметричных угроз.«Не все страны имеют достаточно специалистов экстренных служб, чтобы справиться с возможными инцидентами. Обученные люди должны быть способны работать с военными и гражданскими. Эти люди должны быть готовы к ликвидации целого комплекса угроз», - сказал он.Например, одного химического обнаружения недостаточно. Система должна обнаруживать другие опасные субстанции, например, нервно-паралитические газы, ви-газ, зарин, зоман, табун, которые все применялись в Сирии.«Террористы могут достать или купить химические реагенты. Но 30-тонный грузовик с жидким аммиаком может также быть токсичной угрозой, если выльет содержимое своей цистерны в коллектор метро, например. Поэтому мы должны обнаруживать и это тоже. Промышленность отвечает на вызовы».«Возьмем к примеру фосген. Фосген, применявшийся еще в Первую мировую войну, каждый день перевозится по всей Европе сотнями и тысячами тонн, так как используется в качестве реагента при производстве пластмасс. Что если эти грузовики будут захвачены?»Он заметил, что в прошлом задача РХБ-разведки заключалась в получении информации о границах зараженной зоны, чтобы личный состав мог ее обойти. Теперь границы определяются на расстоянии.«На расстоянии - означает избежать процесса специальной обработки, а это опасно и занимает много времени. Если возникает необходимость определить что-то другое, тогда операторы должны обследовать район и использовать точечные детекторы», - пояснил Мюллер.Компания Saab оборудовала небольшой автомобиль 4x4 системой дистанционного обнаружения химических и биологических веществ RAPID. Кроме уже упомянутой машины Fuchs от Rheinmetall для РХБ-разведки используются также и другие машины, например, Piranha от GDLS Mowag, французская VAB и турецкая Special Purpose Vehicle (SPV).В Нидерландах машины дистанционного сбора данных стоят на вооружении местной армии и развернуты недавно в Германии. Некоторые из них больше специализируются на обнаружении, а другие больше похожи на лаборатории.Мюллер также упомянул и о так называемой «концепции мать-дитя». Это разведывательный беспилотник, входящий в состав машины, который расширяет возможности дистанционных операций. Запускать и возвращать беспилотник предлагается при помощи механической руки.Он также признал, что операторы РХБ-разведки должны быть разноплановыми специалистами. Солдаты - это обученные специалисты оперативного реагирования, они должны действовать в присутствии гражданского населения. «Это сложно. Они играют две роли, гражданскую и военную. Поэтому они должны быть юридически грамотными, собирая доказательства законными методами. В военных же задачах в этом нет необходимости».Айтак Кабакларли, консультант по РХБ-разведке в турецкой компании FNSS, заметил, что с целью повышения эффективности экипажи должны быть соответствующим образом подготовлены. «В машине должен быть биохимик, не рядовой, а сержант или унтер-офицер. Нужно обучить этого человека работе с системой. В чешской армии командиры взводов химической защиты имеют степень магистра, а командиры рот - степень кандидата наук».Он заметил, что турецкое Управление оборонных закупок должно задействовать людей всех званий и установить прочные связи с промышленностью с целью развития средств защиты от ОМП и лучшего понимания потребностей.«Вопрос в том, какими видит Управление стандартные химические сенсоры, активными или пассивными? Они отличаются дистанцией обнаружения, у активных сенсоров она составляет до 5 км. Мультиспектральные камеры также обнаруживают угрозы, но точность определения отличается. В машине должно быть три специалиста: биологической, химической и радиационной защиты».Причина пристального внимания компании FNSS к РХБ-разведке связана с тем, что Управление запускает программу SPV (см. выше), в соответствии с которой будут закуплены машины четырех разных типов и одна из них - специализированная машина РХБ-разведки.Компания FNSS предложила вариант РХБ-разведки своей машины Pars 6x6. Впрочем, Управление пожелало иметь в этой роли конфигурацию 8x8. Кабакларли подчеркнул, что компания после этого предложила вариант 8x8, базирующийся на бронемашине Pars, которую она разработала для Малайзии. Он добавил, что программой SPV предусмотрена поставка 60 машин, в каждой машине будет размещаться шесть членов экипажа.После пяти лет разработки компания FNSS начала интеграцию тестового оборудования в платформы, конфигурацию которого определяет заказчик. Кабакларли сказал, что стандартный комплекс РХБ-разведки объединяет химический детектор, идентификатор и анализатор, систему дистанционного обнаружения химических веществ, систему обнаружения и идентификации биологических веществ.В состав комплекса входят также дозиметры-радиометры для измерения бета-, гамма- и нейтронного излучения; кроме того, система может брать заборы воздуха для биологического тестирования. Микробиологические возможности включают проведение идентификации образцов в перчаточном боксе. Также в комплекс вошли информационно-управляющая система и система картографирования для определения границ зон и поддержания связи с другими машинами и штабом, который осуществляет информирование НАТО согласно договору о единой системе предупреждения о применении ОМП.Турецкая армия имеет роту РХБ-разведки и специальной обработки, но не имеет ни одной машины РХБ-разведки. «У них есть системы индивидуальной защиты и ручные инструменты для забора и отправки проб в соответствии с четко определенными процедурами. Турция видит угрозы и понимает необходимость получения доказательств для оценки характера атаки, поэтому нет особых проблем, связанных с отсутствием специализированных машин, но их приобретение добавит возможности подразделениям и силам РХБ-защиты».Кабакларли считает, что объем рынка оптических систем обнаружения и идентификации к 2023 году превысит 25 миллиардов долларов. Не в последнюю очередь этому способствуют компании, расширяющие свои возможности по анализу веществ. Химическая идентификация может определить 500 различных проб, но военные со своим бюджетом решают, хотят ли они иметь возможности по определению всех или только определенных химических веществ.«Растет объем знаний о том, что происходит и какие технологии становятся доступными. Но для профессионалов суть угрозы не меняется. Впрочем, для гражданского населения угроза применения ОМП в новинку. При этом технологии меняются и соответствуют новым типам угроз», - сказал Кабакларли.Он выразил озабоченность по поводу появления новых угроз на горизонте, включая биологические. «Генная инженерия - изменение цепочки ДНК и создание новой биологической угрозы - вызывает интерес у злых гениев с дипломом биологии и это очень опасно. Следовательно, нам необходима технология для обнаружения биологических веществ. Новая угроза - биологическая, и решать проблему должно больше биологических лабораторий. В заслужившей признание многих машине Fuchs нет перчаточного бокса для биологического анализа. В новых машинах эта тенденция, конечно же, учтена».Финская компания Environics выпускает оборудование для транспортных средств РХБ-разведки. Например, она разработала систему Razor-Ex, которая может определять биологические средства поражения.Директор по развитию бизнеса в компании Environics Ахти Лукконен сказал, что Razor-Ex может обнаруживать опасные биологические вещества, включая сибирскую язву, бруцеллез, ботулизм А, коксиеллез, Е. coli 0157, туляремию, рицин, сальмонеллу, оспу и чуму. Система может проверять на безопасность пищевые продукты, например, на предмет наличия кампилобактера, L. моноцитогенов и салмонеллы, а также воду, включая криптоспородиум и Е. coli 0157.В состав комплексной системы РХБ-разведки этой компании также входит безопасный шкаф с боксом с третьим уровнем биологической защиты, который позволяет брать пробы из машины, оператору нет необходимости выходить наружу. Безопасный способ доставки проб в машину позволяет существенно повысить уровень безопасности.В комплекс входят системы ENVI BioScout и Assay для обнаружения и идентификации биологических средств поражения, а также системы для химической, радиационной разведки и засечки ядерных взрывов. ENVI BioScout всасывает пробы воздуха для определения опасных биологических средств. Она также отбирает пробы, которые далее идентифицируются отдельно внутри комплекса Razor-Ex (фото ниже). Прибор осуществляет постоянный мониторинг и предупреждает о присутствии опасных летучих биологических частиц и отбирает пробы для последующего анализа на наличие биологических отравляющих веществ.«Определение средств заражения базируется на библиотеке, загруженной в устройство, - сказал Лукконен. - Оператор может менять чувствительность библиотеки, предупреждающие сигналы будут выдаваться при заранее заданных уровнях. Вы также можете добавить больше угроз в библиотеку, например, токсичные промышленные вещества».Система биологических тестов ENVI Assay обеспечивает военных и сотрудников гражданской обороны быстрым, простым и надежным решением для предварительного обнаружения биологических отравляющих веществ на основе проб окружающей среды.Система Environics была поставлена в Малайзию в составе машины РХБ-разведки, являющейся плодом совместных усилий компаний FNSS и Patria. На базе одной бронированной машины была получена комплексная система обнаружения, идентификации и анализа средств массового поражения.Но далеко не всегда странам необходимы столь сложные и дорогие системы РХБ-разведки. «Система, заказанная финнами, будет только определять вещества, но не анализировать. Они используют другой подход, полевая лаборатория может провести анализ на месте или отобрать несколько проб и отправить их в другую лабораторию. Поэтому страны победнее, например Финляндия, посылают машины только для определения наличия заражения. Все зависит от бюджета, - сказал Лукконен. - Финская армия эксплуатирует не тяжелобронированные машины переднего края, а только бронированные машины с легкой броней - баллистической защитой. Ведь их место работы позади передовых сил».Эстония купила небронированные машины радиационной разведки Ranid SONNI наряду с Финляндией, Индонезией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Украиной и Вьетнамом, на всех установлены системы компании Environics. Это мобильная универсальная лаборатория предназначена для обнаружения и анализа потенциальных радиационных и ядерных угроз, таких как утечки радиоактивных веществ из реактора или «грязные» бомбы.По определению Лукконена, защита от оружия массового поражения - это «долгосрочный бизнес, мотивируемый происходящими событиями». События в Сирии заставляют всерьез задуматься об РХБ-защите. Но достижение требуемой защиты займет пару лет, связано это с процессом разработки и закупки».«Некоторые страны продвигаются действительно ускоренно в этом направлении. Турция после первой атаки в Сирии заказала 50 комплектов ChemPro 100i в 2010-2012 годы для местных служб безопасности, напрямую подчиняющихся Эрдогану».Линдблом заметил, что перспективы РХБ-разведки зависят от того интереса, который проявляют страны к происходящим событиям, например, к событиям в Сирии. «После них, страны, кажется, начинают понимать реальность угроз. У них есть оборудование, но устаревшее, а устаревшая тактика совершенно не подходит для сценариев, которые мы видим сегодня».Он добавил, впрочем, что за последние несколько лет появились новые разработки и понятно с чем это связано. «Многие страны посматривают на системы подобного рода, интересны здесь и некоторые концепции, например, связанные с функциональностью и универсальностью. Я не думаю, что они могут позволить себе установить детектор на каждую машину, но стремление к этому позволит повысить уровень безопасности. Несомненно, в мире наблюдается всплеск интереса к системам разведки и защиты от радиационного, химического и биологического заражения».