Классовая война бронемашин

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Платформы, декларативно получившие у военных СМИ и производителей, обозначение Легкие Бронированные Машины (ЛБМ; в западной терминологии - Light Armoured Vehicle) имеют относительно большую массу. Например, по имеющимся данным, бронемашина Boxer производства Krauss-Mafei Wegmann и Rheinmetall при полной боевой нагрузке весит 36500 кг, тогда как модульная бронемашина Armoured Modular Vehicle (AMV) финской компании Patria по данным производителя с полной нагрузкой весит 27 000 кг. Даже ранее развернутые ЛБМ прошли модернизации, в результате чего их боевая масса повысилась. Например, семейство полноприводных бронемашин LAV-III производства General Dynamics Land Systems (GDLS) канадской армии имеет боевую массу около 17000 кг. В связи с этим стоит задать вопрос: каковы характеристики современных ЛБМ? Обзор некоторых нынешних программ по «более легким» бронемашинам дает некое представление о том, каково нынешнее положение дел и на что мы могли бы рассчитывать в ближайшем будущем. Акцент в статье делается также на развитии систем вооружения и повышении огневого могущества «легких» боевых бронированных машин.По большей части, ЛБМ всегда ассоциировались с «легким» вооружением. Типичным вооружением были крупнокалиберные пулеметы, но были конечно и исключения. Например, разведывательная машина Spahpanzer Luchs 8x8 от Daimler-Benz была вооружена 20-мм автоматической пушкой от Rheinmetall Mk.20 Rh.202. В свою очередь, Корпус морской пехоты США не последовал вслед за тенденцией установки крупнокалиберных пулеметов на боевые бронированные машины (ББМ) и установил на свои машины LAV-25 25-мм автоматическую пушку М-242 Bushmaster от Alliant Techsystems/Orbital ATK. Еще несколько платформ последовали по этому пути, включая бронемашину Freccia производства Iveco/Leonardo с 25-мм автоматической пушкой Oerlikon/Rheinmetall KBA. Впрочем, выбор американской армии в 2002 году для своего бронетранспортера М1126 Stryker дистанционно управляемого модуля вооружения (ДУМВ) Protector от норвежской Kongsberg , вооруженного 12,7-мм пулеметом М2 Browning, показал, что такие калибры, как 12,7 мм, в общем и целом, рассматриваются вполне подходящими.Несмотря на выбор комбинации «модуль Protector-пулемет М2», ускорение программы американской армии 2016 года по усилению огневой мощи бронемашин М1126 2-го разведывательного полка, базирующегося в Германии, является свидетельством тенденции повышения огневого могущества, чего весьма непросто достичь в рамках конструктивных параметров существующей платформы. Представитель компании GDLS сказал, что процесс выбора был определен обязательными требованиями американской армии. Прежде всего, это больший запас хода машины и сохранение ее десантовместимости восемь человек. Необитаемая башня МСТ-30 Medium-Calibre Remote Weapons Station (MCRWS) от Kongsberg была выбрана на замену существующей комбинации боевого модуля Protector и пулемета М2. Установка 30-мм автоматической пушки Mk.44 Bushmaster-II по сравнению с предыдущим решением обеспечивает значительное повышение бронепробиваемости, поскольку в ее боекомплект входит бронебойный оперенный снаряд.Впрочем, такие же большие преимущества вполне могут обеспечить возможности универсального программируемого снаряда пушки Mk.44 Bushmaster-II. По данным компании Orbital ATK, полубронебойный фугасный зажигательный снаряд PGU-32U от General Dynamics/Orbital ATK работает в трех режимах: точечной детонации Point Detonation (PD), с задержкой Delayed Detonation (PD-Delay) и воздушный подрыв. Режим PD (взрыватель ударного действия) типичен для большинства снарядов. PD-Delay позволяет снаряду пробить легкую броню, укрытие или стенку перед подрывом. Воздушный подрыв происходит над целью или перед ней, в результате чего рассеивается облако осколочных элементов. Этот режим хорошо подходит для борьбы с живой силой, обслуживаемым расчетами вооружением и целями за укрытиями. Стрелок выбирает режим взрывателя перед выстрелом и снаряд автоматически программируется при досылании снаряда в камору. МСТ-30 имеет преимущество, поскольку доступ экипажа в башню осуществляется через люк, что позволяет перезаряжать боекомплект и обслуживать пушку не покидая машины. По разным данным, армия планирует оборудовать башней МСТ-30 от 61 до 81 бронемашины М1126. По данным же открытых источников, первые поступления модернизированной платформы ожидаются к середине 2018 года.Сравнительно тяжелое вооружение имеют машины из семейства AMV разработки финской компании Patria. Эти машины добились явного успеха, поскольку с момента своего дебюта в конфигурации бронетранспортера в финской армии в 2003 году они были выбраны семью армиями. Лицензионное производство в Польше конфигураций БТР и БМП началось в 2004 году; в этой стране все семейство получило общее обозначение КТО Rosomak. Вариант БМП оборудован башней Hitfist-30Р от ОТО Melara/Leonardo, которая вооружена автоматической пушкой Mk.44 Bushmaster-II. На выставке Eurosatory 2016 в Париже консорциум Iveco/Leonardo, производящий бронемашины Freccia, представил вариант для итальянской армии, оборудованный башней Hitfist-Plus, вооруженной автоматической пушкой КВА и пусковыми установками ракет Spike-LR с оптическим наведением класса «земля-земля» разработки израильской компании Rafael Advanced Defence Systems. Итальянское правительство заказало бронемашины Freccia в 2006 году.Голландская армия эксплуатирует семейство бронемашин Boxer (см. выше). Эта модульная концепция использует общее шасси, на которое в зависимости от стоящих перед армией задач устанавливаются различные функциональные модули. Голландцы развернули 200 машин Boxer в различных вариантах, последняя из них поступила в войска в 2015 году. Немецкая армия также имеет на вооружении эти машины, но ни голландские, ни немецкие Boxer не имеют вооружения за исключением ДУМВ Protector. На выставке Eurosatory 2014 компания Rheinmetall показала вариант Boxer, оборудованный башней Lance, вооруженной 35-мм пушкой Bushmaster-III. В декабре 2015 года литовское правительство выбрало машину Boxer, оборудованную ДУМВ Rafael Samson Mk.2 с 30-мм пушкой и пусковыми установками ракет Spike-LR. По данным открытых источников, в соответствии с контрактом стоимостью 440,7 миллиона долларов первые поставки этих машин ожидаются к концу 2017 года, а их завершение в 2019 году.Дэн Линделл, ведущий инженер проекта гусеничной бронемашины CV-90 в компании BAE Systems, сообщил: «Заказчик, шведская армия, считает, что калибр 40 мм имеет преимущества, связанные с размерами, большей взрывной мощью, увеличенной дальностью и универсальностью снарядов, включая программируемые взрыватели». Согласно информации производителя, шведская бронемашина CV-90 (местное обозначение Strf-9040) может перевозить 24 40-мм снаряда в магазине, 32 готовых снаряда и 232 снаряда в укладке. При установленной же 30-мм пушке в машине размещаются 160 готовых выстрелов и 400 снарядов в боеукладке.Действительно, 40-мм автоматические пушки могут в принципе подойти и другим заказчикам. 40-мм автоматическая пушка CTAS является совместным плодом компаний BAE Systems и Nexter, которые в этом проекте объединились в консорциум СТА International. В системе CTAS 40 используются телескопические боеприпасы. Сам снаряд утоплен в гильзу с метательным веществом, что позволяет получить более короткий снаряд, а это дает возможность разместить в машине большее их количество. Во-вторых, в пушке реализована уникальная конструкция вращающейся казенной части, позволяющая устанавливать ее на более легкие машины и в меньшие по размеру башни. Как пояснил руководитель проекта СТА: «Всё вкупе позволяет минимизировать требуемый в башне объем и снижает общую массу. Это дает возможность получить более компактный боевой модуль при сохранении могущества и эффективности 40-мм калибра».Как отметили в компании, трассирующий бронебойный оперенный подкалиберный снаряд (БОПС) пушечной системы CTAS 40 может пробить броневую сталь толщиной более 140 мм с дистанции 1,5 км. Универсальный снаряд с головным взрывателем и трассером предназначен для пробивания стен и легкой брони, что повышает запреградное осколочное воздействие. Между тем осколочно-фугасный снаряд с трассером GPR-AB-T детонирует в соответствии с выбранным временем задержки на максимальной дальности 2,5 км. И, наконец, снаряд воздушного подрыва АЗВ (Anti-Aerial Airburst) особенно эффективен против беспилотных летательных аппаратов, вертолетов и низкоскоростных самолетов.Под систему CTAS 40 были разработаны башни для еще двух машин. На разведывательную машину Jaguar 6x6 от Nexter, которая придет на смену разведывательным машинам AMX-10RC от GIAT/Nexter и бронемашинам ERC-90 Sagaie Panhard/Nexter, будет устанавливаться башня, построенная вокруг пушки CTAS 40. Поставки первых машин Jaguar ожидаются к 2020 году при общем запланированном количестве 248 штук. Еще одной машиной, которая будет вооружена пушкой CTAS 40, станет БМП FV-510/511 Warrior британской армии. Установка пушки будет проводиться в соответствии с модернизацией, проводимой компанией Lockheed Martin в рамках программы WCSP (Warrior Capability Sustainment Programme - продление возможностей БМП Warrior). По данным головного производителя BAE Systems, целью этой программы, начавшейся в 2011 году, является продление срока службы машин далее 2040 года. Помимо установки на существующие машины FV-510/511 пушка CTAS 40 устанавливается на новые гусеничные машины семейства Ajax разработки GDELS, поставки которых, по данным британского министерства обороны, должны начаться в 2017 году. Весной 2016 года были представлены первые опытные образцы Ajax, после чего начались расширенные испытания. В Минобороны говорят о поставках до 245 машин Ajax с системой вооружения CTAS 40.Целью австралийской программы Land-400, по данным тамошнего министерства обороны, является замена парка бронированных машин австралийской армии. В нее включен компонент, который обеспечит армию «новыми возможностями ближнего боя». Год назад минобороны объявило о том, что выбрало двух кандидатов, которые примут участие в этапе снижения рисков программы; это компании BAE Systems и Rheinmetall, предлагающие свои ББМ AMV-35 и Boxer. Машина Boxer предлагается с башней Lance от Rheinmetall с 30-мм автоматической пушкой, а компания BAE Systems предлагает башню с 30-мм автоматической пушкой Mk.44 Bushmaster-II. В рамках четвертого этапа программы Land-400 будут закуплены новые БМП для замены гусеничных БТР M-113AS3/4 австралийской армии. Министерство обороны еще должно объявить, когда начнется инициатива Land-400, возможную стоимость контракта и сколько машин будет закуплено. Вероятными кандидатами на эту программу являются гусеничная БМП Puma - плод усилий компаний Krauss-Mafei Wegmann и Rheinmetall, - возможно также оборудованная уже упомянутой башней Lance, бронемашина CV-9035 с пушкой Mk.44 Bushmaster-II, ASCOD-2, которая может быть предложена либо с пушкой CTAS 40, либо Mk.44 Bushmaster-II и, наконец, бронемашина Lynx от Rheinmetall опять же с башней Lance. Весь этот набор платформ, являющихся гусеничными БМП, наводит на мысль, что калибры 30 мм и 35 мм могут стать новым стандартным вооружением для ББМ западных армий.Выбор Россией вооружения для своих ББМ вполне отражает обсужденный выше выбор вооружения для западных платформ. Из доступных источников, например, известно, что на гусеничные бронемашины Курганец-25 разработки Курганмашзавода устанавливается безэкипажный боевой модуль Бумеранг-БМ разработки КБП, вооруженный 30-мм автоматической пушкой с боекомплектом 500 выстрелов. Такой же модуль устанавливается на одну из ББМ нового семейства Бумеранг, включающего два варианта: БТР К-16 с 12,7-мм пулеметом и БМП К-17 с модулем Бумеранг-БМ. Между тем, семейство китайских гусеничных ББМ Туре-86, являющееся развитием семейства российских плавающих БМП-1, прошло модернизацию в 2011 году, в рамках которой была установлена 25-мм автоматическая пушка.Как видно из представленного материала различия между «легкими» и «тяжелыми» ББМ нивелируются. Ничто так наглядно не иллюстрирует это, как системы вооружения, которыми они оснащаются. Либо посредством модернизаций, либо в рамках новых проектов внедряются более крупные калибры со значительно увеличенной дальнобойностью и повышенным огневым могуществом. Технологическое развитие дистанционно управляемых систем вооружения и прогресс в оптоэлектронике позволяют стрелку оставаться в корпусе машины, а не в башне. Совершенствование боевой эффективности боеприпасов, особенно в сфере боевых частей и программирования, также способствует повышению уровня поражающего воздействия вооружения. Комбинация тактических и оперативных потребностей военных, повышающая боевые возможности, и реализация технологий, которые позволяют достичь этого, демонстрируют нам, что вооружение более уже не является определяющим параметром при классификации боевых бронированных машин.