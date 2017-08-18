Новак: уложено более 170 км «Турецкого потока»
К настоящему времени уложено уже более 170 км газопровода «Турецкий поток», передает РИА Новости сообщение министра энергетики Александра Новака.
Он напомнил, что «Турецкий поток» призван «улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу».
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство 2-х ниток. Мощность каждой из них составит 15, 75 млрд. кубов.
Первая нитка предназначена для поставок природного газа потребителям в самой Турции. Ее планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года. По второй нитке газ должен пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода – 2019 год.
В мае текущего года на российской побережье Черного моря началось строительство морской части газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 километров газопровода,сказал Новак на сессии 86-й Измирской международной ярмарки.
Он напомнил, что «Турецкий поток» призван «улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу».
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство 2-х ниток. Мощность каждой из них составит 15, 75 млрд. кубов.
Первая нитка предназначена для поставок природного газа потребителям в самой Турции. Ее планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года. По второй нитке газ должен пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода – 2019 год.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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