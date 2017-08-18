17:31 18 августа

Новак: уложено более 170 км «Турецкого потока»

К настоящему времени уложено уже более 170 км газопровода «Турецкий поток», передает РИА Новости сообщение министра энергетики Александра Новака.



В мае текущего года на российской побережье Черного моря началось строительство морской части газопровода. В настоящий момент уложено свыше 170 километров газопровода,
сказал Новак на сессии 86-й Измирской международной ярмарки.


Он напомнил, что «Турецкий поток» призван «улучшить газоснабжение Турции и диверсифицировать поставки газа в Европу».

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство 2-х ниток. Мощность каждой из них составит 15, 75 млрд. кубов.



Первая нитка предназначена для поставок природного газа потребителям в самой Турции. Ее планируется ввести в эксплуатацию в марте следующего года. По второй нитке газ должен пойти в страны Южной и Юго-Восточной Европы, срок ее ввода – 2019 год.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. А1845 Сегодня, 16:30
    Знатный кораблик!
    А1845
    1. oleg-gr Сегодня, 16:57
      Темпы строительства неплохие. Осталось дождаться новых исков из Хохляндии об организации нового голодомора с газовым уклоном.
      oleg-gr
      1. Владимир16 Сегодня, 17:23
        Время летит!!! Уже 170 км. Собака лает, караван идет.
        Владимир16
    2. KasDS Сегодня, 17:13
      А принадлежность у кораблика какая?
      KasDS
      1. Вас Влад Сегодня, 17:22
        Цитата: KasDS
        А принадлежность у кораблика какая?

        Швейцария feel
        Вас Влад
      2. Владимир16 Сегодня, 17:28
        Цитата: KasDS
        А принадлежность у кораблика какая?

        Разве существует ответ на этот вопрос???
        Хорошая, светлая, синяя, легкая, искристая, мокрая, высокая, внеземная, океанская, речная.... какая бывает принадлежность?
        Кому принадлежит корабль? Возможно так нужно спрашивать?
        Ответ на этот вопрос как-то повлияет на Вашу жизнь? Станете счастливее или грусть вселенская посетит?
        Владимир16
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:30
    Быстро строят ....Хохлы скоро трубы на металлолом начнут резать от голодухи..! Все в обход от чумного региона..
    ОТДЕЛ
    1. 210окв Сегодня, 16:32
      Хороший гвоздик в крышку гроба украинской газотранспортной системы...
      Цитата: ОТДЕЛ
      Быстро строят ....Хохлы скоро трубы на металлолом начнут резать от голодухи..! Все в обход от чумного региона..
      210окв
    2. Paranoid50 Сегодня, 17:23
      Цитата: ОТДЕЛ
      .Хохлы скоро трубы на металлолом начнут резать от голодухи..! Все в обход от чумного региона..

      Дык,сегодня новость прошла - укропы тоже строят "трубу" wassat в обход ЛДНР. Причём, поставки планируют из... Польши,крупнейшего мирового добытчика и продавца газа. laughing
      Paranoid50
  3. Стирбьорн Сегодня, 16:43
    Конечную точку выхода то согласовали наконец? А то на момент пуска, тянули неизвестно куда
    Стирбьорн
  4. Симон Сегодня, 17:17
    Цитата: oleg-gr
    Темпы строительства неплохие. Осталось дождаться новых исков из Хохляндии об организации нового голодомора с газовым уклоном.

    Да, хоть шли иски, не шли, все равно без газа останутся! tongue
    Симон
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 17:19
    Всё это хорошо для нашей экономики.Для рядовых граждан-пока только уменьшение покупательской способности и уменьшение зарплат.Что дальше-да ничего.Перспективы улучшения невидно.Даже с Кубы туристы к нам приезжают.Не думаю,что такое-же наше количество туда ездит.Хотя-многие хотят.Денюшка не та.
    ВЕРЕСК
  6. irazum Сегодня, 17:23
    А куда, кому и по какой цене пойдёт газок?
    irazum
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