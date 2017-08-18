В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих
Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены, полиция стреляла в подозреваемого, сообщили правоохранительные органы.
По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.
Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.
Является ли данное нападение очередным терактом, в настоящее время неизвестно. Официального заявления на данный момент не поступало
Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан— говорится в заявлении местной полиции в Twitter.
По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.
Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.
Является ли данное нападение очередным терактом, в настоящее время неизвестно. Официального заявления на данный момент не поступало
Использованы фотографии: © Flickr / Rowanhill
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