17:31 18 августа

В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих

Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены, полиция стреляла в подозреваемого, сообщили правоохранительные органы.

В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих


Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан
— говорится в заявлении местной полиции в Twitter.


По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.

Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.

Является ли данное нападение очередным терактом, в настоящее время неизвестно. Официального заявления на данный момент не поступало

Использованы фотографии: © Flickr / Rowanhill
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Комментарии 2

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  1. pupsik Сегодня, 17:25
    Ой, да хоспади, просто очередной фин перебрал водочки в пятницу. И тут крыша как поееехала....
    pupsik
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 17:30
      Цитата: pupsik
      Ой, да хоспади, просто очередной фин перебрал водочки в пятницу. И тут крыша как поееехала....

      Да нет уж ,это не бытовуха...Национальность ,то скрывают опять ! Мигранты тренируются ..
      ОТДЕЛ
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