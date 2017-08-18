В Финляндии неизвестный напал с ножом на прохожих

Несколько человек получили ножевые ранения в центре Турку. Полиция открыла огонь по нападавшему. Один человек задержан

Неизвестный напал с ножом на прохожих в финском городе Турку, несколько человек ранены, полиция стреляла в подозреваемого, сообщили правоохранительные органы.— говорится в заявлении местной полиции в Twitter По информации телерадиокомпании Yle, полиция призвала местных жителей избегать района инцидента.Очевидцы сообщают, что слышали один или несколько выстрелов.Является ли данное нападение очередным терактом, в настоящее время неизвестно. Официального заявления на данный момент не поступало