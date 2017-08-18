Путин поручил решить проблему военных, ранее служивших в ВСУ

Совсем сложная тема касается оформления пенсий военным пенсионерам, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины. Может быть в соответствии с действующим сейчас законодательством есть люди, которые выпадают из категории военных пенсионеров, имеющих право на получение пенсии. Но они не должны ни в коем случае из этой системы выпадать. Я вас прошу провести этот анализ вместе с представителями Минобороны, если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые здесь проживают и хотят здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами, даже если человек служил в вооруженных силах Украины, необходимо зачесть срок службы в общий стаж для начисления [военной] пенсии в Российской Федерации

Эта проблема должна быть решена в интересах людей. Если нужно внести изменения в законодательство, то надо это сделать