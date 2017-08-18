19:40 18 августа

Путин поручил решить проблему военных, ранее служивших в ВСУ

Президент России Владимир Путин поручил врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову решить проблему военных пенсионеров, отслуживших часть срока в вооруженных силах Украины. Жалобу жителей Севастополя в отказе от оформлении пенсий президент получил во время "Прямой линии" в июне.

Путин поручил решить проблему военных, ранее служивших в ВСУ


Совсем сложная тема касается оформления пенсий военным пенсионерам, которые отслужили часть срока в вооруженных силах Украины. Может быть в соответствии с действующим сейчас законодательством есть люди, которые выпадают из категории военных пенсионеров, имеющих право на получение пенсии. Но они не должны ни в коем случае из этой системы выпадать. Я вас прошу провести этот анализ вместе с представителями Минобороны, если нужно внести изменения в действующее законодательство, мы это сделаем. Никто из тех людей, которые здесь проживают и хотят здесь жить, не должен сталкиваться с такими проблемами, даже если человек служил в вооруженных силах Украины, необходимо зачесть срок службы в общий стаж для начисления [военной] пенсии в Российской Федерации
— сказал президент, передает РИА Новости


Он также поручил Овсянникову решить и проблему с обеспечением жильем для таких военных пенсионеров, в том числе вопросы приватизации жилья военными, уволенными в запас до 2014 года. По словам врио губернатора, этот вопрос сейчас разбирается на уровне вице-премьера Дмитрия Козака с привлечением министерства обороны, "и мы нашли пути решения проблемы".

Эта проблема должна быть решена в интересах людей. Если нужно внести изменения в законодательство, то надо это сделать
— резюмировал Путин.




Использованы фотографии: © РИА Новости / Алексей Дружинин
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Комментарии 11

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:16
    Здесь очень тонкая линия Но нужно идти на встречу или мы не русские ? Все в одной стране служили и воевали и восстанавливали ..Но доверяй и проверяй! (много прохвостов ,халявщиков локтями расталкивают истинно нуждающихся..)..
    ОТДЕЛ
    1. bouncyhunter Сегодня, 19:19
      Вот именно , Виталя : линия очень тонкая . Работы по отсеиванию зёрен от плевел немало , а там могут пойти разного рода затягивания/проволочки , которые потянут за собой подмазывание "нужных людей" и пошло-поехало (ты понимаешь о чём я) .
      bouncyhunter
    2. Dashout Сегодня, 19:38
      Мне кажется, надо убрать все проверки, так как это только разводит коррупцию, взятки.. Почему? Очень просто: когда принимали решение о зачислении к себе военнослужащих Украины - уже тогда все решили! Знали на что шли. Все должны получать российские пенсии. А как иначе? Это все-равно что ты женился, а потом давай копаться в физиологии и биографии жены: с кем раньше была? что делала? Это не правильно. Женился - теперь терпи :)
      Понятно, что это нагрузка на пенсионный фонд, но что делать... Решили, так решили!
      Dashout
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:20
    А российские военные пенсии будут давать крымчанам которые себе оформили Украинские загран паспорта после 2014 года? А будут давать военные пенсии кто в 2008 м сидел за пультами грузинских ЗРК?
    Наблюдатель2014
  3. Стройбат запаса Сегодня, 19:26
    Простите, что-то я не понимаю. Человек отслужил, скажем, 15 лет в ВСУ, а потом год в ВС РФ и выскочил на пенсию (не по выслуге лет), а теперь Россия должна платить ему, как офицеру, который всё это время служил в войсках РФ? Что-то это как-то неправильно, мне кажется.
    Стройбат запаса
  4. ПРАВОкатор Сегодня, 19:29
    Если есть договор о пенсионом обеспечении, то нет проблем..А так,нет смысла....Когда делили ЧФ,всем давали шанс.Многие хотели Украину.....Получили? Распишитесь !!!!
    ПРАВОкатор
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:36
      ПРАВОкатор
      Когда делили ЧФ,всем давали шанс.Многие хотели Украину.....Получили? Распишитесь !!!!
      Там копни ещё и украинская 100% пенсия оформлена.
      Наблюдатель2014
  5. SCHMEL Сегодня, 19:32
    поручил врио губернатора Севастополя решить проблему военных пенсионеров, отслуживших часть срока в вооруженных силах Украины

    Вероятно за счёт роста цен, налогов, тарифов... Да здравствует мудрое Высшее политрук-во нашей любимой Родины!
    SCHMEL
  6. Спеснас Сегодня, 19:33
    Путин уже постарел, седой стал. Почти 20 лет у власти.
    Спеснас
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:39
      Спеснас
      Путин уже постарел, седой стал. Почти 20 лет у власти.
      А мы граждане за двадцать лет как не помолодели. laughing
      Наблюдатель2014
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 19:35
    Он также поручил Овсянникову решить и проблему с обеспечением жильем для таких военных А для своих?Многие из наших,кто в запасе ,в общагах до сих-пор обитают.И я не единственный.Отслужили по 17-30 лет.Ичто?Тю-тю.
    ВЕРЕСК
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