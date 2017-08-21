Проекты самоходных артиллерийских установок Ikv 65 (Швеция)



Схема САУ Infanterikanonvagn 65 Alt I. Рисунок Ftr.wot-news.com



Схема машины типа Ikv 65 Alt II. Рисунок Ftr.wot-news.com



Масштабный макет САУ второго типа. Фото Strangernn.livejournal.com



Макет Ikv 65 Alt II "на местности". Фото Strangernn.livejournal.com



Вид на корму. Фото Strangernn.livejournal.com



Демонстрация подвижности орудия. Фото Strangernn.livejournal.com



Макет демонстрирует габаритную проходимость. Фото Futurewgworker.deviantart.com



Спуск с максимально крутого склона. Фото Futurewgworker.deviantart.com



Чертежи самоходки Ikv 65 Alt III. Рисунок Ftr.wot-news.com



Проект Ikv 65 Alt IV. Рисунок Ftr.wot-news.com



Ikv 65 Alt V - САУ "танкового" типа. Рисунок Ftr.wot-news.com

По материалам сайтов:

http://ftr.wot-news.com/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://army-guide.com/

http://strangernn.livejournal.com/

К концу пятидесятых годов прошлого века шведская армия получила почти 120 самоходных артиллерийских установок Ikv 102 и Ikv 103, оснащенных 105-мм гаубицами. Эта техника соответствовала предъявляемым требованиям и позволяла вывести боеспособность войск на требуемый уровень. Тем не менее, со временем командование поняло, что имеющиеся машины скоро устареют и потребуют замены. Вследствие этого стартовала разработка проекта САУ под названием Infanterikanonvagn 65.Существующие самоходки Ikv 102/103 предназначались для огневой поддержки пехоты и имели возможность атаки укреплений или защищенной техники противника. Однако развитие зарубежной бронетехники постепенно привело к сокращению потенциала шведских бронемашин. Армии требовались новые самоходки с более высокими характеристиками, способные сопровождать пехоту и помогать ей в борьбе с опасными объектами. По результатам анализа возможностей и нужд были сформированы требования к новому проекту. Военные желали получить гусеничную самоходку со сравнительно мощным орудием, способным поражать танки существующих и перспективных типов.Техническое задание на новый проект было сформировано к середине пятидесятых годов, что, среди прочего, привело к появлению соответствующего его обозначения. К работам по новой программе присоединились три компании, имевшие большой опыт в деле создания бронетехники, в том числе Landsverk AB. Новая программа имела особое значение для последней. Незадолго до этого ей не удалось получить контракт на производство нового бронетранспортера, из-за чего она оказалась в сложном положении. Для выхода из сложившейся кризисной ситуации требовалось срочно получить новый крупный заказ либо полностью отказаться от военного направления.Имея большой опыт в деле создания бронетехники, компания «Ландсверк» решила разработать и предложить военным свои варианты перспективной САУ. В кратчайшие сроки были определены основные черты новой машины, а кроме того, разработаны сразу пять предварительных проектов. Все они имели некоторые общие черты, но при этом заметным образом отличались друг от друга. Благодаря этому военные, в теории, получали возможность выбрать наиболее удачный и удобный вариант, а затем запустить его в серию.САУ новой модели предназначалась для поддержки войск, что было отражено в названии проекта. Все разработки компании Landsverk AB, созданные в рамках новой программы, получили общее название Infanterikanonvagn 65. Разные версии проекта получали дополнительные обозначения вида «Alt I», «Alt II» и т.д.На стадии предварительной проработки облика перспективной САУ были определены требования к основному вооружению. Было показано, что поставленные задачи могут решаться при помощи перспективного 90-мм орудия низкого давления от компании Bofors. Эта пушка должна была комплектоваться нарезным стволом длиной 54 калибра с эжектором. В основе новой артиллерийской системы лежала конструкция безоткатного орудия Pvpj 1110. Такую пушку следовало использовать во всех версиях проекта Ikv 65, вне зависимости от конструкции и иных особенностей шасси.Проработка шасси и боевого отделения для новой САУ показала возможность использования всех основных компоновок бронемашины. Самоходку можно было строить по рубочной схеме или оснащать полноценной поворотной башней. Во всех случаях удавалось получить определенные преимущества. Также отсутствовали жесткие требования к конструкции силовой установки и ходовой части. В частности, это позволяло использовать существующие шасси с теми или иными доработками. Именно подобные факторы вскоре привели к тому, что конструкторы Landsverk AB разработали и предложили военным сразу пять вариантов боевой машины. Еще девять предварительных проектов были предложены двумя другими разработчиками бронетехники.Первый вариант самоходки, получивший рабочее название Ikv 65 Alt I, должен был строиться на основе доработанного шасси существующей бронемашины Ikv 103. При этом корпус для такого образца пришлось разрабатывать с нуля, без прямого заимствования узлов и агрегатов у серийной техники. Только таким образом можно было решить имеющиеся задачи компоновочного характера и получить технику требуемого облика.В проекте Ikv 65 Alt I предлагался сварной броневой корпус рубочной компоновки с лобовой защитой толщиной 10 мм. Прочие элементы корпуса должны были иметь такую же толщину и обеспечивать схожую защиту. Как и в предыдущих шведских проектах, передняя часть корпуса отдавалась под боевое отделение, также являвшееся единым обитаемым отсеком. Крупный кормовой объем вмещал силовую установку.Большая длина предлагаемой к использованию пушки заставила авторов проекта разработать оригинальный лобовой агрегат корпуса, позволявший сократить общие габариты машины. Верхняя часть лба состояла из двух крупных наклонных листов, между которыми находилась характерная ниша с амбразурой орудия. Утопленная внутрь лба орудийная установка оснащалась полусферической маской. Боевое отделение должно было иметь наклонные борта, плавно сопряженные с лбом. В кормовой его части надгусеничные ниши дополнялись выступами, служащими основанием для люков крыши. В кормовой части корпуса сохранялось наклонное расположение бортов и задней детали. Предлагалось использовать горизонтальную крышу с набором необходимых проемов. Ее кормовой участок заваливался назад.В кормовом отсеке большой высоты предлагалось устанавливать карбюраторный двигатель Volvo TD 70A мощностью 190 л.с. и механическую трансмиссию с выдачей крутящего момента на задние ведущие колеса. Ходовая часть без значительных изменений заимствовалась у серийной техники. На каждом борту корпуса помещалось по шесть опорных катков и по два поддерживающих ролика. Катки блокировались попарно и монтировались на торсионах. В передней части корпуса находились направляющие колеса.Лобовая орудийная установка, помещенная в нише корпуса, позволяла наводить пушку в горизонтальном секторе шириной 40°. Углы вертикального наведения – от -12° до +35°. В боевом отделении имелись укладки на 38 унитарных снарядов. Какие-либо механические средства, облегчающие работу заряжающего, не предусматривались.В экипаж планировалось включить четырех человек. Водитель и наводчик помещались в передней части рубки, слева и справа от орудия соответственно. Водитель имел собственный люк с перископическими приборами. У правого борта позади наводчика находился командир, располагавший собственными смотровыми приборами и оптическим дальномером. Слева предусмотрели люк заряжающего с оптикой.САУ Ikv 65 Alt I должна была иметь корпус длиной 5,15 м при общей длине 8 м. Ширина – 2,8 м, высота – 2,16 м. боевая масса определялась на уровне 10,5 т. На шоссе машина должна была развивать скорость до 60 км/ч. Предполагалось обеспечить проходимость на уровне серийной техники, послужившей источником комплектующих.Второй вариант самоходки Infanterikanonvagn 65 должен был строиться на вновь разработанном шасси, лишь частично напоминавшем существующие. Тем не менее, ряд основных решений заимствовался из первого проекта, что приводило к заметному внешнему сходству. Впрочем, разные габариты и отличающаяся ходовая часть вряд ли позволили бы спутать две самоходки.САУ Ikv 65 Alt II должна была получить сварной броневой корпус из листов толщиной не более 10 мм. При этом корпус должен был изменить свою компоновку. Теперь перед боевым отделением планировалось расположить небольшой отсек для трансмиссии, связанной с передними ведущими колесами. Корма по-прежнему отдавалась под моторный отсек. Перенос трансмиссии вперед привел к необходимости переработки лобового агрегата корпуса. Теперь он должен был отличаться большим наклоном боковых листов и более глубоким расположением листа с амбразурой. Такие переработки привели к изменению пропорций крыши.В корме такой самоходки предлагалось установить двигатель General Motors 6V53 мощностью 215 л.с. При помощи карданного вала, проходящего через боевое отделение, он должен был соединяться с механической трансмиссией переднего расположения. На каждом борту корпуса предусматривалось по четыре опорных катка большого диаметра с торсионной подвеской. В корме помещалось направляющее колесо, опущенное на грунт. Передние ведущие колеса следовало устанавливать с превышением над прочими деталями ходовой части.Самоходка Ikv 65 Alt II получала орудийную установку, разработанную для первой версии проекта, с такими же углами наведения. Для сохранения возможности атаки целей в широком горизонтальном секторе пришлось изменить габариты и форму бортовых агрегатов лба. В походном положении ствол должен был закрепляться на П-образной опоре. Последнюю можно было выполнить в виде рамы или полноценного щитка. Внутри корпуса имелись стеллажи на 40 унитарных выстрелов.Несмотря на сокращение габаритов корпуса и некоторую перекомпоновку внутренних объемов, общее строение боевого отделения и состав экипажа оставались прежними. Машиной должны были управлять четыре человека. Доступ внутрь корпуса и наблюдение за местностью осуществлялись при помощи аналогичных средств.За счет использования новых агрегатов длина корпуса была уменьшена до 4,85 м. Максимальная длина с пушкой – 7,15 м. Ширина – 2,75 м, высота – 2,3 м. Боевая масса, однако, выросла до 11 т. Удельная мощность на уровне 19,5 л.с. на тонну позволяла разгоняться до 60 км/ч.Третья версия проекта предлагала соединение общих черт двух предыдущих. Из первого варианта следовало заимствовать сравнительно большие габариты и ряд основных агрегатов, тогда как из второго планировалось взять общую компоновку и удлиненную лобовую часть рубки. Рост габаритов и массы также позволил увеличить толщину лобового бронирования до 15 мм при сохранении 10-мм защиты в других проекциях.Компоновка САУ Infanterikanonvagn 65 Alt III предполагала переднее размещение основных устройств трансмиссии, за отсеком которой находилось крупное боевое отделение. Вся корма отдавалась под двигатель. Для подобного размещения силовой установки и коробки передач пришлось предусмотреть тоннель на полу боевого отделения, необходимый для установки карданного вала.Новый проект предлагал использовать двигатель Volvo TD 100A мощностью 270 л.с. и механическую трансмиссию. Вновь применялась ходовая часть, отличавшаяся от использованных в других проектах. На бортах теперь располагалось по пять опорных катков большого диаметра. Передние ведущие и задние направляющие колеса отличались меньшими размерами, а также были подняты над грунтом.Уже отработанная орудийная установка, прямо заимствованная из проекта Ikv 65 Alt I, позволяла наводить 90-мм пушку в пределах широких секторов. Из второго проекта предлагалось взять опорное устройство-щиток, предохраняющее ствол при движении по дорогам или пересеченной местности. Увеличенные размеры боевого отделения не повлияли на объемы укладок: боекомплект состоял их 40 снарядов.С точки зрения эргономики боевого отделения, его оснащения, рабочих мест экипажа, конструкции люков и смотровых приборов третий вариант самоходки мало отличался от двух других. Машиной по-прежнему должен был управлять экипаж из четырех человек, в распоряжении которого имелось три люка в крыше и значительное число оптики.САУ Ikv 65 Alt III получалась крупнее своих «собратьев». Ее длина по корпусу составляла 5,5 м при общей длине 7,8 м. Ширина выросла до 2,95 м, высота составляла 2,3 м. Боевая масса была доведена до 13 т. Удельная мощность более 20 л.с. на тонну позволяла получить подвижность и проходимость на уровне других разработок программы.Четвертый вариант проекта Infanterikanonvagn 65 предусматривал дальнейшее развитие предыдущей машины. Версии проекта «Alt III» и «Alt IV» имели максимально схожие конструкции. Они не отличались по своей компоновке, уровню защиты и т.д. Внешние отличия четвертой САУ заключались в меньшей ширине корпуса и незначительно измененном расположении отдельных устройств.Одновременно с этим предлагалась переработка силовой установки и ходовой части. В корме корпуса теперь следовало устанавливать двигатель Volvo TD 100B мощностью 302 л.с. Компоновка трансмиссии не изменялась. Из-за больших размеров нового мотора пришлось изменить подвеску. Чтобы получить дополнительные объемы для двигателя, конструкторы перенесли торсионы задней пары опорных катков назад. Таким образом, балансиры первых четырех катков были повернуты назад, а пятых – вперед.Ikv 65 Alt IV должна была сохранять длину и высоту предыдущей машины семейства – 5,5 м (7,8 м с учетом пушки) и 2,3 м соответственно. Ширина была уменьшена до 2,88 м, но боевая масса оставалась на уровне 13 т. Новый двигатель позволил довести удельную мощность до 23 л.с. на тонну, благодаря чему расчетная максимальная скорость выросла до 65 км/ч.Четыре варианта перспективной самоходной артиллерийской установки предусматривали постепенное развитие одних и тех же идей. В пятом проекте семейства Ikv 65 компания Landsverk AB решила реализовывать самые смелые решения. В этом проекте было предложено строить САУ, по своему облику похожую на легкие танки. В качестве основы для такой машины можно было использовать существующий бронетранспортер Pansarbandvagn 302, не так давно выведенный на испытания.Проект Ikv 65 Alt V предлагал строительство гусеничной бронемашины со сварным корпусом, имеющим дифференцированное бронирование с рациональными углами наклона. Лобовая броня имела толщину 12 мм, борта и корма – 10 и 8 мм соответственно. Корпус получил классическую компоновку с передним расположением трансмиссии. Непосредственно за коробкой передач и другими агрегатами находилось отделение управления. В центре – боевое отделение с башней. Корма отдавалась под двигатель и другие агрегаты.90-мм пушку следовало разместить в полноценной «танковой» башне. Она должна была иметь 12-мм броню на всех участках. Лобовая проекция усиливалась 25-мм маской. Предложенная конструкция башни позволяла вести огонь в любом направлении при вертикальной наводке от -10° до +15°. В новом боевом отделении удалось разместить 48 снарядов – больше, чем у других представителей семейства.В кормовом отсеке корпуса должен был находиться двигатель Volvo TD 100B, отличавшийся сравнительно высокой мощностью. Под приподнятым боевым отделением проходил карданный вал, соединявшийся с передней механической трансмиссией. Ходовая часть заимствовалась у базового бронетранспортера, но незначительно изменялась. На каждом борту имелось по пять опорных катков с торсионной подвеской. Ведущие колеса находились впереди, направляющие – сзади.Экипаж из четырех человек разместили в корпусе и в башне. Водитель находился в передней части корпуса у правого борта. В правой части башни имелись места наводчика и командира. Слева от орудия в боевом отделении располагался заряжающий. Водитель получил собственный люк со смотровыми приборами. Доступ в башню обеспечивался двумя люками в крыше. Левый оснащался невысокой башенкой с развитыми средствами наблюдения.САУ Ikv 65 Alt V имела корпус длиной 5,7 м при длине с пушкой вперед 8,3 м. Ширина – 2,85 м, высота – 2,5 м. Боевая масса выросла до 14 т, однако мощный двигатель позволял получить максимальную скорость до 65 км/ч.В 1965 году компания «Ландсверк» представила специалистам военного ведомства Швеции сразу пять вариантов «пехотной артиллерийской машины», каждый из которых имел свои преимущества и недостатки. Известно, что, как минимум, один из проектов («Alt II») был показан заказчикам не только в виде технической документации. Сохранилось несколько фотографий деревянного масштабного макета, демонстрировавшего все основные особенности перспективной самоходки.К моменту появления проекта Infanterikanonvagn 65 шведская армия успела накопить большой опыт эксплуатации САУ рубочной компоновки и, в целом, была не в восторге от подобной техники. Как следствие, четыре варианта нового проекта воспринимались не без сомнений. Их будущее оказалось под вопросом. Предложение под обозначением Ikv 65 Alt V заказчик принял с большим энтузиазмом. Самоходка огневой поддержки с обликом легкого танка выглядела интересно и многообещающе. Именно такой вариант перспективной техники решили развивать военные.Следует отметить, что самоходную артиллерийскую установку «танкового» типа предложила не только компания Landsverk AB. В общей сложности на конкурс было представлено 14 проектов. Один из них, разработанный конструкторами фирмы Hägglund, тоже предусматривал монтаж орудия в башне и использование агрегатов уже вышедшего на испытания бронетранспортера.Весьма удачный для своего времени бронетранспортер Pvb 302 был разработан компанией «Хэгглунд», и она же в скором времени должна была освоить его производство. Военные специалисты учли этот факт при формировании новых планов по развитию самоходной артиллерии. Командование посчитало, что новую САУ на основе БТР следует разрабатывать компании Hägglund, являющейся создателем базы для нее.Вскоре министерство обороны и Hägglund подписали контракт на продолжение работ, а компания Landsverk AB осталась не у дел. Результатом дальнейшего развития одобренного военными проекта стала самоходная артиллерийская установка Infanterikanonvagn 91, поступившая в серию и в течение нескольких десятилетий остававшаяся на вооружении. Впоследствии часть списанных машин этого типа была продана третьим странам, где служит до сих пор. Кроме того, Ikv 91 рассматривались в качестве базы для новых образцов бронетехники того или иного назначения.Неудача проекта Ikv 65 стала серьезным ударом по компании «Ландсверк». В середине шестидесятых эта организация переживала не самый лучший период своей истории, терпя убытки из-за проигрыша в нескольких последних конкурсах. Отсутствие заказа на дальнейшее развитие перспективных самоходок и последующее строительство такой техники заставило фирму отказаться от дальнейших работ в области боевых бронированных машин. Все силы компании были брошены на создание перспективных образцов техники гражданского назначения. Тем не менее, и это не помогло. В середине семидесятых годов Landsverk AB прекратила свое существование как самостоятельное промышленное предприятие.Целью проекта Infantrikanonvagn 65 было создание новой «пехотной артиллерийской машины», способной поддерживать огнем наступающие или обороняющиеся соединения. Компания-разработчик предложила целых пять вариантов такой техники, имевших те или иные особенности. Один из предложенных вариантов, в целом, устроил военных, но дальнейшее развитие основных его идей было поручено другой компании. Проект Ikv 65 дошел только до стадии сборки и демонстрации масштабных макетов, однако и в таком виде поспособствовал дальнейшему развитию шведской бронетехники. В его рамках удалось проработать перспективную архитектуру легких САУ, а кроме того, установить, что рубочная компоновка более не может использоваться в новых проектах. С учетом этих знаний в ближайшем будущем была создана САУ огневой поддержки Ikv 91.