Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь
Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Власть, сидящая в Киеве, по прежнему считает, что Крым является украинской территорией и пытается всякими способами доказать, что РФ захватила полуостров.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.
Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста— говорится в сообщении на сайте МИД, передает РИА Новости
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Власть, сидящая в Киеве, по прежнему считает, что Крым является украинской территорией и пытается всякими способами доказать, что РФ захватила полуостров.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Использованы фотографии: © РИА Новости / Александр Вильф
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти