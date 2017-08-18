21:41 18 августа

Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь

Министерство иностранных дел Украины передало МИД РФ ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Севастополь, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Севастополе.

Украинская сторона считает упомянутый визит… грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины… Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста
— говорится в сообщении на сайте МИД, передает РИА Новости


Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь


Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Власть, сидящая в Киеве, по прежнему считает, что Крым является украинской территорией и пытается всякими способами доказать, что РФ захватила полуостров.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Использованы фотографии: © РИА Новости / Александр Вильф
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Комментарии 48

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  1. Спеснас Сегодня, 20:08
    А кто рядом стоит в вязаной шапке?
    Спеснас
    1. Dym71 Сегодня, 20:12
      Цитата: Спеснас
      А кто рядом стоит в вязаной шапке?

      Загримированный Биньямин Нетаниягу yes
      Dym71
      1. cniza Сегодня, 20:17
        Цитата: Спеснас
        А кто рядом стоит в вязаной шапке?


        Ваш страшный сон - хирург.
        cniza
    2. новичок Сегодня, 20:13
      гроза гейропских толлерантов и участник возврата Крыма домой.
      новичок
      1. Комментарий был удален.
        1. Dym71 Сегодня, 20:30
          Цитата: Спеснас
          Он же гей вроде. Читал.

          Интересуетесь? wink
          Dym71
          1. новичок Сегодня, 20:48
            этот Спеснас видать соасем недалёкий.
            новичок
            1. Dym71 Сегодня, 20:53
              Цитата: новичок
              этот Спеснас видать соасем недалёкий.

              А может он неверно внял еврейскую пословицу?
              Да убережет тебя Бог от дурных женщин, от хороших спасайся сам!
              bully
              Dym71
              1. новичок Сегодня, 21:01
                в самую точку!
                новичок
    3. seti Сегодня, 20:25
      Выбросите их протестную бумагу в мусорное ведро. Демонстративно и при них.
      seti
      1. Монос Сегодня, 20:34
        Министерству иностранных дел РФ передана соответствующая нота протеста

        О! Опять эти композиторы проснулись. Из их нот скоро пасадобль можно будет исполнить. smile
        Монос
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:43
          Это не простой визит Путина в Крым! Что то намечается ..Храни Бог Россию и русские дружины на Донбассе.. soldier
          ОТДЕЛ
        2. cniza Сегодня, 20:44
          Теска hi , это не композиторы , это даже не уличные музыканты , это не поддается нормальному пониманию , в общем их обратно на Венеру...
          cniza
          1. Монос Сегодня, 21:07
            Виктор, приветствую hi
            Цитата: cniza
            в общем их обратно на Венеру...

            laughing Но сначала в психдиспансер. Ну не звери же мы венериан больными чубатыми пугать.
            Монос
      2. тол100в Сегодня, 20:45
        Цитата: seti
        Выбросите их протестную бумагу в мусорное ведро. Демонстративно и при них.

        Бумаги не горят.(вернее рукописи), но они пригодятся, когда в соответствии с уставом ООН самоопределится большое количество регионов (административных единиц Украины) с правом перехода в независимость от Киева, вплоть до присоединения к России! Пусть ОНИ сами выбирают свой путь.....
        тол100в
        1. андрей юрьевич Сегодня, 21:04
          Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь
          Спеснас Сегодня, 20:08 Новый
          А кто рядом стоит в вязаной шапке?
          да...качество ВО мельчает,потеряете сайт...хотя...уже. Достойнейшие люди,покинули сайт год-два назад,читают-но не отмечаются,(развелась в пруду верхоплавка") жаль...Вадим Смирнов, что то у тебя пошло не так,или народ не такой родился ноне...ты это...михана-отряда береги,а то урякалок,совсем мало стало...
          андрей юрьевич
          1. новичок Сегодня, 21:09
            не ну чё, пусть говорят. если что, мы исправим и направим, в нужном направлении.
            новичок
          2. хрыч Сегодня, 21:23
            Цитата: андрей юрьевич
            народ не такой родился ноне...

            Какать на Родину не хотят?
            хрыч
            1. андрей юрьевич Сегодня, 21:32
              Цитата: хрыч
              Цитата: андрей юрьевич
              народ не такой родился ноне...

              Какать на Родину не хотят?

              вообще ничего не хотят... -мечта рабовладельцев.
              андрей юрьевич
  2. Черный_Ватник Сегодня, 20:09
    Какая нота по счету? Путин из этих нот скоро симфонию напишет)
    Черный_Ватник
    1. Дуплет Сегодня, 20:11
      такие новости можно вообще не публиковать.. протестанцы путь протестуют..
      Дуплет
    2. тол100в Сегодня, 20:50
      Цитата: Черный_Ватник
      Путин из этих нот скоро симфонию напишет)

      Есть нотный знак "бекар" - отменить, а по Нашему -"Отставить!"
      тол100в
  3. svp67 Сегодня, 20:10
    Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь
    "Собака лает, ветер носит, а караван идет..."
    svp67
  4. Logall Сегодня, 20:10
    Украина направила ноту

    Пусть, хоть симфонию напишут!!!
    Logall
  5. сибиралт Сегодня, 20:12
    Цитата: Спеснас
    А кто рядом стоит в вязаной шапке?

    Знакомый "хирург" президента. hi
    сибиралт
    1. андрей юрьевич Сегодня, 21:39
      Цитата: сибиралт
      Цитата: Спеснас
      А кто рядом стоит в вязаной шапке?

      Знакомый "хирург" президента. hi

      свезло...
      андрей юрьевич
  6. Егоза Сегодня, 20:15
    Ну да! Только Петя назначил нового своего представителя по Крыму, он даже выехать из Киева еще не успел, а Путин тут как тут! laughing
    Егоза
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:19
      Егоза
      он даже выехать из Киева еще не успел, а Путин тут как тут!

      Мечта каждого нормального украинца.Новогоднее обращение Порошенко.
      -Я устал.Ухожу.И входит Путин. laughing
      Наблюдатель2014
  7. изя топ Сегодня, 20:17
    опять?скооперируйтесь с джапами и джоржинцами,и сможете спеть свои ноты
    изя топ
  8. ВЕРЕСК Сегодня, 20:19
    Украина направила ноту До,ре,ми,фа,Соль,ля,си.Какую именно?
    ВЕРЕСК
  9. Masya Masya Сегодня, 20:24
    Ну вот, опять туалетную бумагу куда то складировать надо... recourse одни проблемы от украинской стороны... wassat
    Masya Masya
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:42
      Ну вот, опять туалетную бумагу куда то складировать надо..Бр-р!Что Вы такое говорите.Есть куда сплавить. wassat
      ВЕРЕСК
    2. cniza Сегодня, 20:46
      Пусть трудятся , мы наладим переработку...
      cniza
  10. Василенко Владимир Сегодня, 20:33
    Украина направила ноту протеста в связи с поездкой Путина в Севастополь

    они считают что в Кремле туалетная бумага закончилась?
    Василенко Владимир
  11. Холуай Сегодня, 20:39
    Путину там нужно сделать свою резиденцию!
    Холуай
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 20:46
      Цитата: Холуай
      Путину там нужно сделать свою резиденцию!

      Ну когда Киев освободим от чертей , тогда сразу!
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 21:10
        Когда Киев возьмём, можно, я стану главой чего-нибудь? После этих удодцев, хуже не станет, а у меня фамилия подходящая...
        Мовы не знаю, но это уже и не понадобится!
        Logall
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 21:21
        Ох,Михан! hi Как всегда.В своём ракурсе!Когда Киев возьмём, можно, я стану главой чего-нибудь?

        Logall Да нет проблем.Назначу тебя ответственным за безопасность.А у-ж там.Сам рули.Главное-порядок.Но-до этого ещё малость далековато.Следи за новостями. hi
        ВЕРЕСК
  12. ZAVal Сегодня, 20:42
    Ну слава богу, теперь все на своих местах. А то с утра, как Путин прилетел в Севастополь, ощущение что чего то не хватает - очередной ноты протеста в связи с обострением фантомных болей по Крыму.
    ZAVal
  13. pol-smit.smit Сегодня, 20:42
    фашшен хунта в бандерштате , может ежедневно писать х......неужели это интересно?
    pol-smit.smit
  14. rosomaha Сегодня, 20:44
    просьба передавать ноты протеста на мягкой бумаге...
    rosomaha
  15. Хагалаз Сегодня, 20:45
    А почему МИД вообще принял эту ноту?
    Хагалаз
  16. VadimSt Сегодня, 20:49
    Кто бы сомневался! Пусть направят свой протест покойному Хрущеву.
    VadimSt
  17. Симон Сегодня, 21:00
    Давно пора забыть киевским мракобесам, что Крым уже давно не принадлежит им, а Путин плевал на ихние ноты протеста. tongue
    Симон
  18. irazum Сегодня, 21:02
    Собака лает, караван идёт..
    irazum
  19. Ferdinant Сегодня, 21:11
    Ну направили,молодца
    Ferdinant
  20. skylare Сегодня, 21:26
    "Ноты" - это такая массовая эпидемия. Помнится, не так давно на этом сайте бурно обсуждали российские "ноты". Нам можно, а Украине нет? Несправедливо как-то.
    skylare
  21. ВЕРЕСК Сегодня, 21:28
    Может пора потихонечку им мозги вправлять?Где наши спецслужбы?Наш Президент-слишком лоялен.Надо жестоко работать.Ну-я даже не советчик.Просто-высказал своё мнение.
    ВЕРЕСК
  22. Четов Сергей Владимирович Сегодня, 21:33
    Дорогие укроп твари забудьте Крым на всегда
    Четов Сергей Владимирович
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