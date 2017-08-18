Киев анонсировал парад на день независимости

Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония

Чем ближе день независимости Украины, тем больше встречается в украинских СМИ хвалебных новостей в отношении парада, который проведет Киевская власть в этот день. На фоне желания выдать данное действие чуть ли не за мероприятие международного масштаба, чиновники от Минобороны Украины, да и всякие советники, коих сейчас на Украине расплодилось во множестве, надувая от важности щеки, приводят списки стран, которые согласились пройти строевым шагом по Крещатику.Так советник президента Украины Юрий Бирюков озвучил те страны, военнослужащие которых примут участие в параде в День независимости Украины 24 августа в Киеве и их численный состав парадных расчетов.- написал Бирюков в Facebook.Всего, по его словам, в военном параде примет участие 231 иностранный военнослужащий.Кроме того, в мероприятии будут участвовать министры обороны девяти стран, замминистра обороны еще одной страны, а также множество официальных гостей и делегаций.Советник Порошенко также добавил, что «главный сюрприз все еще в секрете», хотя судя по публикациям тех же украинских СМИ, Киев с визитом посетит и примет участие в параде (на трибуне конечно), глава Пентагона Джеймс МэттисРанее уже сообщалось, что в параде будут принимать участие девять стран Североатлантического альянса, а также Грузии. Также стало известно, что парад пройдет без военной техники. Видимо не набрали.