23:36 18 августа

Киев анонсировал парад на день независимости

Чем ближе день независимости Украины, тем больше встречается в украинских СМИ хвалебных новостей в отношении парада, который проведет Киевская власть в этот день. На фоне желания выдать данное действие чуть ли не за мероприятие международного масштаба, чиновники от Минобороны Украины, да и всякие советники, коих сейчас на Украине расплодилось во множестве, надувая от важности щеки, приводят списки стран, которые согласились пройти строевым шагом по Крещатику.

Киев анонсировал парад на день независимости


Так советник президента Украины Юрий Бирюков озвучил те страны, военнослужащие которых примут участие в параде в День независимости Украины 24 августа в Киеве и их численный состав парадных расчетов.


Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония
- написал Бирюков в Facebook.

Всего, по его словам, в военном параде примет участие 231 иностранный военнослужащий.

Кроме того, в мероприятии будут участвовать министры обороны девяти стран, замминистра обороны еще одной страны, а также множество официальных гостей и делегаций.

Советник Порошенко также добавил, что «главный сюрприз все еще в секрете», хотя судя по публикациям тех же украинских СМИ, Киев с визитом посетит и примет участие в параде (на трибуне конечно), глава Пентагона Джеймс Мэттис

Ранее уже сообщалось, что в параде будут принимать участие девять стран Североатлантического альянса, а также Грузии. Также стало известно, что парад пройдет без военной техники. Видимо не набрали.

Использованы фотографии: https://112.ua/
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Комментарии 34

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  1. Михаил177 Сегодня, 22:09
    Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония
    Ну вот и список главных спонсоров бандер.....И доблестная армия Грузии, и могучие ВС прибалтов, молдавско/румынские цыгане и п.индосы - отличная гоп-компания.
    Михаил177
    1. Каракурт Сегодня, 22:30
      Миша
      Цитата: Михаил177
      Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония
      Ну вот и список главных спонсоров бандер.....И доблестная армия Грузии, и могучие ВС прибалтов, молдавско/румынские цыгане и п.индосы - отличная гоп-компания.

      успокойтесь , не будьте нациской тварью,в Молдавии 90% рвут глотки кто против , Вы приедете и Вас за эти слова накажут за слова которые Вы говорите , не надо говорить за тех кто там, хотя Миша сейчас будет говорить про отряды СС Молдавии которые убивали ,хотя нет не СС а молдавские бандеровские отряды )))Мишка Мишка когда пишите не пецте Вас не поймут русские которые не в России живут(и такое бывает)
      Каракурт
    2. Соломон Кейн Сегодня, 22:34
      Советник Порошенко также добавил, что «главный сюрприз все еще в секрете», хотя судя по публикациям тех же украинских СМИ, Киев с визитом посетит и примет участие в параде (на трибуне конечно), глава Пентагона Джеймс Мэттис

      А все думали, что Мэттис проедет по Крещатику на "велеке" в костюме Санта Клауса.....
      Соломон Кейн
  2. Комментарий был удален.
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          1. ВЕРЕСК Сегодня, 22:57
            Отель Калифорния медляки танцевали..А я скидывал!Это -почти вся жизнь теперь!
            ВЕРЕСК
        2. Комментарий был удален.
          1. Комментарий был удален.
            1. Комментарий был удален.
              1. Соломон Кейн Сегодня, 22:59
                Слава -ну ты ОГОНЬ!!!!! good
                Просто гляжу - котик на "торпеде" Димкину музыку слушает.......Думал ты с ним... wink
                Соломон Кейн
                1. sabakina Сегодня, 23:03
                  Кость, аккуратнее, не будем флудить.
                  sabakina
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 22:59
            а ты музыкой меня отвлекаешь! И буду отвлекать!Отель Калифорния-мы уже слышали.Пора-что нибудь старое-толковое присобачить!Щас найду.
            ВЕРЕСК
            1. sabakina Сегодня, 23:00
              Дим, не старайся, модератор не дремлет. Хорош флудить.
              sabakina
    2. Logall Сегодня, 22:37
      Киев анонсировал парад на день независимости

      А что скажешь, когда пройдет парад в ''день нарконезависимости''?
      Он ведь когда-то наступит...
      Logall
    3. ватник Сегодня, 22:40
      Цитата: ВЕРЕСК
      Я-просто музыку включу.

      Нравится музыка 80-х? good
      А тем временем на Украине признали то что вообще то знали и раньше об участии в боевых действиях на стороне ВСУ американских инструкторов.
      Откровения боевика ВСУ: Под Иловайском гибли американские солдаты
      ватник
      1. Vision Сегодня, 22:54
        Сказки,на уровне армат в боях под аэропортом.
        Vision
        1. ватник Сегодня, 23:03
          Цитата: Vision
          Сказки,на уровне армат в боях под аэропортом.

          Видимо он конечно что то и приукрасил но про участие США в этой войне я лично верю.
          ватник
      2. Соломон Кейн Сегодня, 22:57
        Ты наверное хотел сказать: "НАЁМНИКИ"
        Солдаты воюют и погибают за Родину, но не за "бабки"...
        Соломон Кейн
        1. ватник Сегодня, 22:59
          Цитата: Соломон Кейн
          Ты наверное хотел сказать: "НАЁМНИКИ"

          Так называется видео которое я выложил это не мои слова.
          ватник
          1. Соломон Кейн Сегодня, 23:07
            Не к Вам....просто по теме...ролика
            Соломон Кейн
            1. ватник Сегодня, 23:16
              Цитата: Соломон Кейн
              Не к Вам....просто по теме...ролика

              Понял.
              ватник
        2. Нормаль ок Сегодня, 23:25
          Цитата: Соломон Кейн
          Ты наверное хотел сказать: "НАЁМНИКИ"
          Солдаты воюют и погибают за Родину, но не за "бабки"...

          Объясните это контрактникам.
          Нормаль ок
      3. Нормаль ок Сегодня, 23:24
        Цитата: ватник
        А тем временем на Украине

        "Федеральное Агентство Новостей" - этим всё сказано.
        Нормаль ок
  3. Ferdinant Сегодня, 22:17
    Лет через 20ть на все это плеваться будут
    Ferdinant
  4. pafegosoff Сегодня, 22:25
    Шарий тут показывал, какое в Киеве достижение: пешеходный мостик Патона обклеили светодиодной лентой. Половину денег парадных потратили...
    А ещё пару ракетных двигателей, которые КНДР не успели продать, могут провезти на тракторных тележках...
    pafegosoff
  5. Скифотавр Сегодня, 22:34
    Советник Порошенко также добавил, что «главный сюрприз все еще в секрете»
    Подозреваю что в качестве сюрприза в параде примут участие гомосеки и нацики с факелами. laughing
    Скифотавр
  6. Лелёк Сегодня, 22:39
    (Советник Порошенко также добавил, что «главный сюрприз все еще в секрете», хотя судя по публикациям тех же украинских СМИ, Киев с визитом посетит и примет участие в параде (на трибуне конечно), глава Пентагона Джеймс Мэттис)

    Это не фоне-то скандала с поздравлением Клинтонши с победой на выборах? Вряд ли янки проглотят такой пук гетьмана.
    Лелёк
    1. Соломон Кейн Сегодня, 22:44
      Лев, Петро, как ужик на сковороде свалит все на Пашу Климкина, типа его инициатива.....с поздравительной телеграммой...
      Обычная практика для этих пацанов
      Соломон Кейн
      1. Лелёк Сегодня, 23:05
        Цитата: Соломон Кейн
        Петро, как ужик на сковороде свалит все на Пашу Климкина


        Привет, Соломон.
        Може быть, може быть. Не составит труда подставить этого ушлёпка с мордой лица снулого судака. Но в "заокеании" будут иметь в виду не персоналия, а т.н. страну, где при власти рукосуйствует коррупционер Порошенко. Мне так мерещится. yes
        Лелёк
        1. Соломон Кейн Сегодня, 23:22
          Да плюс тема с Южмашем...Они (полосатые) нос от укропов воротят, но...но тема "вонючего болота с гадами" у границ России для них важнее...
          Соломон Кейн
          1. Лелёк Сегодня, 23:31
            Цитата: Соломон Кейн
            но тема "вонючего болота с гадами" у границ России для них важнее...


            Да, это так и закопёрщиками "вони" назначены Руина и Польша. Кстати о Польше - попалась заметка (письмо) пана Вишневски продюсеру В.Соловьёву:

            Но и прибалты подвизаются в этом "болоте". А вот по ним принято концептуальное решение нашего правительства, правда несколько запоздало:
            Лелёк
  7. Vision Сегодня, 22:52
    Жаль парад без военной техники.Я был бы рад,абрамсам на улицах Киева.И чтобы все как в Прибалтике,когда разрешалось всю технику пощупать, осмотреть и т.д
    Vision
    1. Logall Сегодня, 23:02
      А я, был бы в неописуемом восторге от Т-14 на улицах Вашингтона. И от огромной воронки на месте Капитолия!!!
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 23:15
        Саш! Песню из мультика "Голубой вагон бежит качается"? помнишь?
        Апгрейдили :
        "Может мы обидели кого-то зря-
        Сбросили 120 Мегатонн.
        Но зато пылает и горит земля,
        Там, где был когда-то Вашингтон"
        wink laughing
        Соломон Кейн
        1. Logall Сегодня, 23:30
          А то что от Америки останется
          Мы погрузим в голубой вагон...
          Logall
    2. Лелёк Сегодня, 23:11
      Цитата: Vision
      .И чтобы все как в Прибалтике,когда разрешалось всю технику пощупать, осмотреть и т.д


      Привет. Кстати о птичках, то бишь о прибалтах. Намедни экс-президент Латвии Фрейберга высказалась по поводу НАТОвских и американских таночек на её Родине:

      Жаль, что не сказала этого во время своего правления.
      Лелёк
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 22:55
    Посмотрю потом в интернете. Сравню с белорусским. Хотя отзывы уже сейчас могу "прованговать" - все старье, кроме несчастных "дозоров", убогие "булаты", позор - на американских машинах принимает... Специально посчитаю новинки украине и Белоруссии. Зачем? Так белоруссам - уважуха, а укропам - зрада. А напишут люди, которые обвиняют других в двойных стандартах.
    Вождь краснокожих
    1. кг пв Сегодня, 23:22
      Вроде написано что техники не будет... feel wink
      кг пв
  9. ded100 Сегодня, 23:20
    Парадные расчеты (взводного размера): Великобритания, Грузия, Канада, Литва, Молдова, Польша, США. Знаменные группы: Латвия, Румыния, Эстония

    С независимостью все понятно!! laughing
    ded100
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