Как Польшу превращают в новый таран против России

Из всех бывших социалистических государств Восточной Европы, состоявших в международных организациях СЭВ и Варшавского Договора, Польша чересчур старательно позиционирует себя оплотом европейской цивилизации. Настолько старательно, что порой эти старания выглядят трагикомично. А если речь заходит о новейшей истории, то польские правители с пафосом шляхетского высокомерия и русофобства не прочь устроить пляску на костях советских воинов, освобождавших Польшу от гитлеровцев в 1944-45 годы.Дело зашло так далеко, что такой политикой стали возмущаться даже польские историки, не потерявшие голову от русофобского азарта. Они напомнили, что с XVI века и до первого раздела Польши в XVIII веке в польской историографии культивировался сарматизм. То есть, шляхта выдавала себя за потомков вольных свободолюбивых сарматов — кочевых племен из восточных степей, и поэтому, дескать, Польша на протяжении всей своей истории героически противостояла германским завоевателям и прочим наследникам диких готов. Это противостояние сплотило народы Полонии в одно сильное государство Речь Посполитую, претендовавшую стать империей. При этом настоящий "сармат" был чужд не только "раболепной деспотичной Азии", но и "буржуазной Европе".Во время наполеоновских войн вельможные поляки в Пруссии и Австрии уже молились на Францию — на государство, созданное готами-франками. А польская шляхта Российской империи наоборот очень даже ладила с царским самодержавием, позволявшим ей вольничать над польскими крепостными крестьянами аж до 1864 года. Польское дворянство верно служило при императорском дворе даже после вторжения Наполеона в Россию.После поражения Наполеона польские франкофилы стали кланяться в сторону Англии, поощрявшей европейские революции и антироссийские настроения. Потом с сарматской искренностью зауважали Америку, по-европейски презирая "сарматов". Русские поляки тем временем по-прежнему неплохо себя чувствовали в Российской империи. Они участвовали в революциях 1905 и 1917 годов, занимали высокие посты в правительстве. Польские социал-демократы даже призывали в 1922 году всех поляков суверенной Речи Посполитой присоединиться к СССР. Вот такие напоминания польских ученых стали публиковаться в Интернете и СМИ в ответ на высокопарный культ европейского нарциссизма великопольского разлива.Поляки стали "защитниками европейской цивилизации от азиатчины на греко-романских ценностях" относительно недавно. Как говорят ученые, перемена ориентации элиты произошла в Царстве Польском после Ноябрьского восстания 1830−1831 годов. К восстанию была причастна Великобритания. Но, по словам историка и политолога Станислава Стремидловского, по-прежнему "Польша остается для Запада цивилизацией другого сорта, как бы она ни думала обратное".Польские руководители и политические лидеры в наше время так усердно перевирают историю, следуя западной и, прежде всего, американской конъюнктуре, что убедили самих себя в праве требовать от Германии репараций за ущерб, причиненный Польше гитлеровцами в годы Второй мировой войны. Такую претензию высказал польский министр обороны Антоний Мацеревич, историк по первому образованию. На это немцы чисто по-европейски показали полякам фак, заявив, что этот вопрос давно закрыт и на дворе другие времена.Популярная в Варшаве ложь о разделе Польши в 1939 году по сговору между Гитлером и Сталиным тоже не материализовалась, как хотелось бы польским политикам. Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский с этим не смирился и назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны наравне с гитлеровской Германией, а первой жертвой — Польшу, на которую напали в сговоре немцы и русские. По его словам, причина Второй мировой войны заключается в сговоре двух тоталитарных государств против Польши. Глядишь, и с России можно будет потребовать возмещения ущерба от "агрессии по пакту Молотова-Риббентропа".Вообще польская история в официальном изложении в самой Польше непредсказуемая и неоднозначная. Первая причина в том, что само польское государство зарождалось и формировалось за счет завоевания и покорения более сильным великопольским племенем своих соседей — таких же полян, как и сами завоеватели. Поэтому на протяжении веков в польском королевстве вперемешку с войнами не утихали бунты и восстания. Восставали и крестьяне против чужеродной шляхты, и шляхта против неугодного короля. С тех времен синдром междоусобной вражды и недоверия стал чертой шляхетского характера или, как говорят сами поляки, шляхетского гонора. Держать камень за пазухой даже в дружеском застолье — старинный польский обычай, занесенный в Москву в Смутное время.Какую или какой земли историю можно выбрать польским лидерам в качестве основы общенациональной консолидирующей идеи? Да любую! Выгодную для победившей власти. Меняется власть — меняется история. Как говорят сами поляки, "геополитика важнее правды истории".Очень примечательным фактом является то, что с 1918 г. до 1939 г., то есть за 11 лет, в польском государстве поменялось 28 премьеров, срок исполнения полномочий которых длился от нескольких дней до, самое большое, трех лет. Такое у них извечное единство нации и ее правящей элиты.Поляки воевали не только с германцами, шведами и пруссами, защищая себя от агрессивных предков шибко цивилизованных теперь европейцев. Они и сами стремились завоевать чехов, австрийцев, венгров, русские княжества. Поэтому поляки не такая уж миролюбивая и сплоченная нация, как их лукаво считают в Европе. До сих пор в административном и мобилизационном плане Польша делится на воеводства — военные округа. Это не только военно-политическая традиция, но и традиция территориального полицейского контроля, который осуществляли воеводы и войска. То есть военная организация объединяла, скрепляла государство, а не общая идея и разноречивая история. Отсюда исходят давние польские фобии к "москалям", "хохлам", "швабам" (немцам). Словечки эти польского происхождения. Польская шляхта и политическая элита с тех пор культивирует образ врага, чтобы держать в узде холопов и посылать их на очередную войну в своих интересах.Особая роль в польской истории принадлежит римской католической церкви, стремившейся к расширению своего влияния на территориях, захваченных европейцами, в том числе поляками. Исторически в католицизме православная вера считается еретической, а православные христиане — еретиками. На Польшу римским папой возлагалась особая миссия по окатоличиванию населения восточных крессов (польских колоний), то есть русских княжеств. А это так же усиливало комплекс воинственной русофобии.Однако в Польше нет какой-то единой объединяющей идеологии, основанной на общей истории. Не сложилось такого единства. Многие поляки, если не большинство, очень дружелюбно относятся к русским и ценят нашу общую историю. Некоторая часть преклоняется перед англосаксами. Немногие симпатизируют французам, храня в памяти историю создания Наполеоном Варшавского герцогства. Крайнюю русофобию и антисоветизм в Польской Народной республике демонстрировали обычно польские литовцы. Но это касается тех поколений, которые жили и получили образование в ПНР.Теперь молодым полякам официальная пропаганда внушает совсем иное мировоззрение, насаждая русофобию и разжигая воинственную европейскую спесь и шляхетский гонор. Здесь много схожего с этноинженерией, практикуемой на Украине, где пытаются сформировать антирусскую украинскую мононацию насильственной украинизацией и подменой исторической памяти. Когда-то такими методами происходило ополячивание малороссов в Галиции и Волыни, завоеванных поляками.В самой Польше при социализме официально существовала частная собственность и была многопартийность. Граждане народной Польши выезжали в капиталистические страны и занимались мелкой торговлей, нанимались там на работу. Это также отражало определенные стороны польского характера и польской экономической политики того времени. Трудовая миграция снижала безработицу и приносила доход казне в валюте.Характеризуя Новую историю и политику Польши в ХХ веке, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль назвал Польшу "гиеной Европы". Поляки не остались в долгу и обозвали его "образованной свиньей".В подтверждение афористичной оценки Черчилля можно привести несколько примеров из польской истории ХХ века. Националисты Польши во главе с диктатором Юзефом Пилсудским и его преемниками, используя слабость соседних государств и снисходительно-прагматичное отношение сильных держав к полякам, стремились силой восстановить не только величие средневековой Речи Посполитой по их представлению, но и ее границы времен былого расцвета.Такая попытка была сделана после того, как Россия-РСФСР проиграла Первую мировую войну и стала распадаться. Едва восстановив суверенитет Польши, польское правительство тут же начало войну на Западной Украине против ЗУНР, которая длилась с 1 ноября 1918 года по 17 июля 1919 года и завершилась разгромом ЗУНР. Затем поляки продвинулись вглубь Белоруссии и Украины и оккупировали Минск и Киев. В октябре 1920 года польские войска захватили часть Литвы с городом Вильно (Вильнюсом). Делалось это по некоему призрачному историческому праву Польши на украинские, белорусские и литовские земли.В 1919 году началась советско-польская война по освобождению Украины и Белоруссии от поляков. Красная Армия выгнала польских оккупантов, но не смогла взять Львов и потерпела поражение под Варшавой. Руководил операцией РККА командующий фронтом русский поляк Михаил Тухачевский.После так называемого "мюнхенского сговора", по которому Гитлер в 1938 году получил от ведущих европейских держав — Англии, Франции и Италии — "лицензию" на беспрепятственное присоединение к Германии всей Австрии и на раздел Чехословакии, Польша приняла прямое участие в разделе Чехословакии. В октябре 1938 года Польша ввела свои войска в Чехословакию одновременно с Германией и аннексировала часть Тешинской области Чехословакии под прикрытием союза с сильным агрессором, поддержанным ведущими странами мира, — "гиена" получила свой кусок от добычи более крупного хищника.К концу войны, когда авторитет СССР в мире был чрезвычайно высоким и Красная Армия становилась победителем, союзники-англосаксы встревожились большой вероятностью распространения коммунизма в их странах и кажущейся им угрозой социалистических революций, "принесенных на советских штыках". Британские генералы предложили план операции "Немыслимое". По этому плану остатки гитлеровский войск снова объединялись, усиливались войсками сателлитов Германии, восстанавливалась их боеспособность, и затем эти силы при поддержке Англии и США должны были продолжить войну на Восточном фронте против СССР.К операции "Немыслимое" планировалось привлечь и силы польского армейского корпуса, известного как "армия Андерса". В то время он находился в Италии под командованием англичан. Корпус был сформирован и вооружен на территории СССР в 1941 году численностью около 76 тыс. человек из поляков, якобы расстрелянных НКВД в Катыни в 1940 году. Затем его переправили через Иран в Италию. Знали польские жолнежи (солдаты) о таких планах? Вряд ли. А вот польское правительство в изгнании, проводившее антисоветскую политику во вред воюющей Польше, наверняка знало и ожидало момента для поживы за счет нового сговора сильных держав против СССР.Но операция "Немыслимое" не началась в силу внутриполитических обстоятельств в странах-заговорщиках и в результате политических мер, предпринятых советским правительством. Тогда американцы провели атомную бомбардировку японских городов, как акт устрашения политического и военного руководства СССР. Был план сбросить атомные бомбы и на Советский Союз.Инстинкт "гиены" сработал и при выводе советских войск из Польши (1991) и Германии (1994) в СССР. Польское правительство тут же увеличило железнодорожные тарифы на советские военные перевозки через свою территорию в четыре раза. Такого не позволила себе даже "оккупированная" Германия и Литва.Но это давнее. А как сейчас относятся к Польше её новые-старые союзники? На этот счет приведем цитаты из книги ученого-политолога США Джорджа Фридмана "Следующие 100 лет. Прогноз событий XXI века", изданной в 2010 году.В этой книге Фридман предсказывает Америке полное превосходство во всех сферах экономических и политических международных отношений, процветание Североамериканского континента на протяжении всего XXI века и даже в XXII веке. Политолог не только прогнозирует будущее по существу мегаострова, не знавшего войны на своей территории, но и описывает процессы, в результате которых сбудутся его пророчества."США необязательно выигрывать войны. В их задачи входит планомерное разрушение всех систем жизнеобеспечения противника и, тем самым, лишение его возможности накопить достаточно сил, чтобы соперничать с Америкой. С одной стороны, XXI век станет свидетелем серии противостояний, в которых страны "второго плана" будут пытаться создавать коалиции, чтобы контролировать поведение Америки, а США, в свою очередь, будут проводить военные операции, чтобы помешать таким планам. В XXI веке будет еще больше войн, чем в XX, но их последствия окажутся менее катастрофическими, как из-за технологических изменений, так и из-за сущности геополитических проблем". Прям-таки техническое задание на проектирование гибридных и сетецентрических войн."В начале XXI века… новая холодная война приведет к появлению горячих точек после окончания войны между США и мусульманами". То есть, холодная война запланирована и неизбежна, она перерастет в локальные войны и вооруженные конфликты, которые начнутся, как только США перестанут воевать с мусульманами. Стравив народы, спровоцировав войны, американцы со стороны будут наблюдать за происходящими событиями, корректируя их течение. Не так ли происходит уже в наше время, семь лет спустя после выхода книги Фридмана в свет?Фридман обозначает подконтрольных союзников США только в Восточной Европе. Таким союзником выбрана Польша, и поляки это знают. Германии определено место аутсайдера на радость польским националистам, это поощряет их амбиции. В обновленной стратегии "Дранг нах Остен" ("Наступление на Восток") место гитлеровской Германии займет Польша."Польша не была великой державой с XVI века. Но когда-то она была таковой… и, думаю, станет снова. Достичь этого помогут два фактора. Первый — будущий упадок Германии, чья экономика, несмотря на внушительный объем и продолжающийся рост, утратила динамичность, свойственную ей последние два века. Кроме этого, в следующие 50 лет население Германии резко сократится, что подорвет и без того обескровленный экономический сектор. Вторым фактором будет нежелание немцев ввязываться в третью войну с Россией, несмотря на давление, которое Россия будет оказывать на Польшу с востока… США поддержат Польшу, предложив ей всемерную экономическую и техническую помощь (Авт. Как Германии в 30-е годы). Если война не приводит к уничтожению определенной страны, она стимулирует в ней экономический рост, и Польша станет ведущим игроком в коалиции государств, расположенных близ России". Все-таки риск уничтожения Польши ради американских амбиций будет? Да. А почему бы и нет? Англосаксы никому никогда гарантий не давали и не дают. У них нет друзей, а только интересы.По идее Фридмана, руководителя частной разведывательно-аналитической компании "СтратФор", антироссийские русофобские настроения в Восточной Европе являются политическим ресурсом англосаксов, и прежде всего финансовой олигархии США, в создании гибридного кулака против Москвы. В него могут войти Польша, как лидер и опора восточного антироссийского блока, Прибалтика, Украина, а также Турция и националисты кавказских республик. Неслучайно в 2016 году четверть высших офицеров генерального командования польской армии, среди которых пять ключевых генералов, были отправлены в отставку. Какая причина? То ли очередная санация по Пилсудскому накануне больших событий, то ли несогласие генералов на особую роль польской армии в НАТО. Может, они увидели, что Польше вновь готовят судьбу сакральной жертвы в восточной англосакской политике?В том же духе, что и Фридман, высказался Дональд Трамп во время своего визита в Польшу в июле 2017 года перед началом саммита G20. Вел он себя как подстрекатель Польши на конфронтацию с Россией. Во время совместного с польским президентом Анджеем Дудой брифинга Трамп выразил поддержку Варшаве: "Мы работаем с Польшей и отвечаем на российские действия и дестабилизирующее поведение России". Америка "привержена миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе", подчеркнул Трамп, добавив, что "в ответ на действия и дестабилизирующее поведение России" США намерены продолжать и расширять сотрудничество с Польшей в рамках НАТО. Он также пообещал поставить Варшаве восемь батарей ПВО Patriot. Польша должна будет заплатить за них 7,5 млрд долларов. Амбициозная "гиена" проглотила наживку и в очередной раз надеется получить свой вожделенный куш, прикрываясь членством в НАТО.К месту было бы вспомнить, что Польша во Второй мировой войне потеряла погибшими пятую часть населения. В относительных цифрах это больше, чем в Германии и Советском Союзе. Но история "гиену Европы" ничему не научила.Вокруг так называемого "пакта Молотова-Риббентропа" столько политических спекуляций и лжи, что поляки его выделили в особый аргумент для обвинения в агрессивности СССР — "империи зла" ХХ века, как выразился актер и президент США Рональд Рейган. Очень постарались в этом деле и российские политики в годы перестройки.Договор между СССР и Германией о ненападении был подписан 23 августа 1939 года и оказался последним из подобных договоров между Германией и другими странами Европы. Это было уже после того, как состоялся "мюнхенский сговор" между Германией, Англией, Францией и Италией и были отвергнуты все предложения СССР о коллективной безопасности. И после раздела Чехословакии с участием Польши.Как бы случайно, спустя 50 лет в разгар антисоветской и антикоммунистической эйфории, обнаружились секретные протоколы к советско-германскому договору. Причем в партийных, а не государственных архивах. Впрочем, точно так же, как и документы по катынскому делу. Курировал эту "правду" член политбюро и главный идеолог ЦК КПСС Александр Яковлев.Протоколы, приложения, дополнительные соглашения к любому договору являются обычной практикой дипломатических отношений и могут быть как секретными, так и открытыми по решению сторон. Но тут дело в том, что суть советско-германского договора от 23 августа 1939 года даже с вдруг найденными в 1989 году секретными протоколами извращена антисоветской пропагандой с тем, чтобы показать Советский Союз таким же агрессором, как и Германия, и обвинить на равных Гитлера и Сталина в развязывании Второй мировой войны. После смерти Яковлева этим продолжает теперь заниматься и глава польской дипломатии.Однако даже российские историки не замечают исторической особенности, меняющей подоплеку и суть этого договора. А она такова. В начале марта 1918 года советское правительство подписало с Германией и ее союзниками Брестский мирный договор, по которому Россия выходила из войны (капитулировала) и теряла свои территории в Прибалтике, на Кавказе, в Бессарабии, к Польше отходили территории Западной Украины и Белоруссии. Советская Россия принуждалась договором к сокращению армии и флота, Германия получала торговые преимущества на территории РСФСР. В 1919 году постановлением СНК этот договор был аннулирован, но границы не были восстановлены. Участники договора: Австро-Венгерская, Османская и Германская империи по итогам войны распались. Версальский договор 1919 года ограничил суверенитет Германии. Начался мировой экономический кризис. РСФСР и затем СССР оказались в экономической блокаде и политической изоляции. Вот тогда и появились законные основания для пересмотра последствий Брестского договора.По договору 1939 года на эти территории Германией, так же потерпевшей поражение в Первой мировой войне, признавались права СССР "в случае изменения территориальных границ Польши". Причем, основания для такого признания были более весомыми исторически, чем те, которые послужили для присоединения Австрии к Германии и раздела Чехословакии, одобренные Мюнхенским соглашением 1938 г. Польша к этому времени уже стала таким же агрессором, как и Германия. Да и война Германии с Польшей была уже неизбежной и предпосылки к ней были известны всем европейским правительствам.Польша и Германия гораздо раньше подписали аналогичный Пакт о ненападении — 26 января 1934 года, который можно было бы назвать пактом Гитлера-Пилсудского. К нему добавлялись секретные приложения или протоколы, о которых в течение 1934 года писала французская и английская пресса. В них шла речь о территориях Украины, Белоруссии и Литвы, на которые претендовала Польша. В частности, поляки намеревались разменять спорный порт Данциг (Гданьск) на литовский порт Мемель (Клайпеду), уступив немцам так называемый "польский коридор". Речь шла и о военном союзе Германии, Польши и Японии против СССР.Видимо, на основе польско-германского договора 1934 года Германия после раздела Чехословакии потребовала 21 марта 1939 года некоторых территориальных уступок от Польши для соединения с Восточной Пруссией. Как-никак союзники. Но Польша, не меняя своих традиций в политике, категорически отказала с оглядкой на Англию и Версальский договор. Разъяренный отказом Гитлер 28 марта 1939 года разорвал Пакт о ненападении с Польшей после захвата Мемеля (условия Польши) немецкими войсками. И хотя Польша надеялась на помощь Англии, она отказалась вступить в антигитлеровский союз с Англией, Францией и СССР. Всё это вместе и послужило причиной германо-польской войны, развязанной 1 сентября 1939 года. Потом с этой даты историки начнут отсчет Второй мировой войны. Причем здесь Сталин и "пакт Молотова-Риббентропа"?Германия очень быстро разгромила польскую армию. Маршал Польши и верховный главнокомандующий польскими войсками в этой войне Эдвард Рыдз-Смиглый вместе с польским правительством сбежал в Румынию, а затем через Венгрию, также участвовавшей в разделе Чехословакии, перебрался в Англию. Польша в самый критический момент оказалась брошенной на произвол судьбы. Англия хотя и объявила войну Германии, воевать за освобождение Польши не собиралась. Это ей надо было? Нет, не надо. И только после этого 17 сентября 1939 года советские войска вступили в Западную Беларусь и на Западную Украину. Украинский и белорусский народы воссоединились. После войны БССР и УССР стали самостоятельными членами ООН. Кто-то вспоминал тогда события 1939 года так, как трактуют их сейчас?"Советская оккупация" Польши — ещё один лживый конёк польской антисоветской и русофобской пропаганды. Оккупации Польши советскими войсками не было. Потому что Польша не считалась вражеской страной, а была союзником, и власть в польской республике на всех уровнях осуществлялась самими поляками. Оккупационной власти как таковой тоже не было и оккупационный режим не устанавливался.По итогам войны к Польше были присоединены территории Германии и Восточной Пруссии в качестве компенсации за потери в войне. Исключительно и только на этих территориях после войны оставались две советские дивизии, подразделения связи и тыла, сокращенные части ВВС с аэродромным обеспечением, которые позже по Варшавскому договору вошли в Северную группу советских войск. На исторических польских землях гарнизонов и частей советских войск не было. Но чего только не наврут польские националисты в духе натовской пропаганды!Врут и по поводу причин неудачи варшавского восстания, начатого 1 августа 1944 года партизанами Армии Крайовой по команде из Лондона. Якобы Сталин намеренно остановил наступление советских войск на Варшаву, чтобы погибло как можно больше восставших поляков, а затем присвоил себе заслугу по взятию Варшавы. Молодые люди и сугубо гражданские поляки верят этим бредням. На самом деле польское правительство в изгнании, находясь в Лондоне, демонстративно отказывалось согласовывать свои действия в Польше с советским руководством и Польским комитетом национального освобождения. Причина — всё тот же шляхетский гонор и влияние Англии в своих интересах.Сбежавшему польскому правительству и англичанам было политически выгодно и важно взять столицу Польши своими силами до подхода Красной Армии и Войска Польского — польской армии, сформированной при помощи СССР. Варшавское восстание было начато без согласования с советским командованием. На кого они рассчитывали? Политическая авантюра лондонского правительства и Черчилля не удалась, а обвиняют Сталина и Рокоссовского, русского поляка, командовавшего советскими войсками.17 января 1945 года Варшава была освобождена 1-й армией Войска Польского вместе с советскими войсками, а к началу февраля Красной Армией была освобождена от немцев почти вся Польша. Памятники такой истории теперь уничтожает нынешнее польское правительство. По-"сарматски" дико и по-"европейски" подло.