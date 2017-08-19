О долларе США и российском рубле в международных расчётах России

Структура расчётов по внешней торговле России со всеми странами мира по видам валют (в %)

Структура расчётов по внешней торговле России со странами дальнего зарубежья по видам валют (в %)

Структура расчётов по внешней торговле России со странами БРИКС по видам валют (в %)

Структура расчётов по внешней торговле России с Китаем по видам валют (в %)

Структура расчётов по внешней торговле России с Индией по видам валют (в %)

Структура расчётов по внешней торговле России со странами ЕАЭС по видам валют (в %)

Недавно заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сделал заявление о возможных действиях Российской Федерации в ответ на новый пакет экономических санкций Соединенных Штатов. Ключевой пункт предложений МИД России – снижение зависимости нашей страны в сфере международных расчётов от доллара США. Вашингтону нужно, чтобы российская сторона «сидела на крючке», подчеркнул чиновник. Доллар как валюта международных резервов и международных расчётов Российской Федерации и есть тот самый крючок.Подобные предложения звучали из уст некоторых российских чиновников, депутатов Государственной думы, политиков и раньше, но они не носили столь официального характера. Конкретика по поводу того, как соскочить с крючка, это уже, скорее, дело не МИД, а Центробанка и Минфина. Попробую по возможности осветить вопрос, изложив моё видение решения проблемы.С 2013 года Банк России начал публикацию статистики о валютной структуре расчётов Российской Федерации по экспорту и импорту товаров и услуг на квартальной и годовой основе. Выделяются позиции трёх основных валют: российского рубля, доллара и евро. Все остальные денежные единицы попадают в статью «Иные валюты».Посмотрим, как выглядела валютная структура расчётов со всеми странами мира в 2013 и 2016 гг. (табл. 1).Данные табл. 1 позволяют сделать следующие выводы:1. Доллар США был и остаётся главной валютой расчётов России по внешней торговле;2. Доля доллара в поступлениях по экспорту примерно в два раза выше его доли в платежах по импорту: дело в том, что в экспорте России доминирующее место занимают углеводороды, расчёты за которые уже более сорока лет ведутся почти исключительно в долларах США. Импорт России более диверсифицирован по товарной номенклатуре, многие товары торгуются на мировом рынке на евро, британские фунты, другие ключевые валюты; их поставщики нередко соглашаются на оплату в национальных валютах экспортёра и/или импортёра;3. Доля доллара США за период 2013-2016 гг. несколько понизилась как в расчётах по экспорту, так и в расчётах по импорту. Отчасти такое понижение можно объяснить экономическими санкциями в отношении России, которые активизировали её усилия по снижению долларовой зависимости в международных расчётах;4. Доля российского рубля в международных расчётах РФ сегодня сопоставима с долей евро. Данные две валюты несколько повысили свой удельный вес в расчётах за период 2013-2016 гг., но всё же заметно отстают от доллара.Снизить зависимость от доллара США пытается не только Россия. Другие страны также делали официальные заявления о необходимости ухода от монополии доллара, но пока их успехи очень скромные. Согласно экспертным оценкам, в международной торговле около 70% сделок совершается в долларах США, 20% - в евро, а 10% приходится на пул оставшихся 16 свободно конвертируемых валют CLS (международная система конверсионных валютных операций). Каждый день через эту систему проходит около шестисот тысяч обменных сделок, общая сумма которых превышает 3,5 триллиона долларов США. В этот международный клиринговый центр по валютным операциям, между прочим, не входят ни рубль, ни бразильский реал, ни юань (который недавно получил официальный статус резервной валюты МВФ).Можно также взглянуть на статистику, публикуемую системой СВИФТ (система передачи информации по международным платежам), которая обслуживает львиную долю всех международных расчётно-платежных операций в мире. Согласно последним данным (июнь 2017 г.), в операциях, проходящих через СВИФТ, на доллар США пришлось 40,47%; на евро – 32,89; на британский фунт стерлингов – 7,29; на японскую иену – 3,16; на китайский юань – 1,98%. Что касается рубля, то он где-то в середине второй десятки валют. Примечательно, что первое место в оборотах мировой торговли сегодня занимает Китай (его доля равна 13%), а доля юаня в операциях СВИФТ в 20 с лишним раз меньше, чем доля доллара США (при этом доля Соединённых Штатов в мировой торговле равна 12%). Такие перекосы существуют уже многие десятилетия, кардинальных успехов в их преодолении пока нет.США (в первую очередь хозяева денег в лице главных акционеров Федеральной резервной системы) получают громадную ренту от того, что доллар используется как валюта формирования международных резервов и международных расчётов, и препятствуют любым попыткам изменить существующий мировой валютный порядок. Арсенал методов сохранения статус-кво доллара США самый широкий – от пропаганды и информационного внушения («доллар – лучшая валюта») до военных операций и уничтожения государств, посягающих на монополию доллара (последний яркий пример – Ливия).Однако вернёмся к валютной структуре международных расчётов России. Ниже, по данным ЦБ, приводится валютная структура расчётов со странами дальнего зарубежья, на которые в прошлом году пришлось 85% торгового оборота РФ (табл. 2).Как видим, доля доллара США в поступлениях по экспорту в дальнее зарубежье выше, чем средний показатель по всем странам. А вот доля в платежах по импорту – ниже среднего показателя. Более того, в 2016 году доля евро в расчётах по импорту вплотную приблизилась к удельному весу доллара США. Среди стран дальнего зарубежья главными торговыми партнёрами РФ остаются страны Европейского союза (42,8% всего торгового оборота России в прошлом годы, или примерно половина всего товарооборота со странами дальнего зарубежья), что и объясняет достаточно высокий уровень использования евро. Доля рубля в торговле с дальним зарубежьем подросла, но прирост был очень скромным.Теперь посмотрим, как выглядит валютная структура расчётов России со странами БРИКС (табл. 3).Данные табл. 3 для кого-то могут оказаться неожиданными. Мы постоянно слышим о переговорах, соглашениях, совместных проектах в рамках группы стран БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Создаётся впечатление, что происходит активный процесс экономической и валютно-финансовой интеграции данной пятёрки стран. Однако доля российского рубля в расчётах России по экспорту в 2016 году со странами БРИКС была такой же, как и со всеми странами дальнего зарубежья. А если взять расчёты по импорту, то доля рубля предельно низкая – 3,2% (против 25,1% со всеми странами дальнего зарубежья). Что ещё более удивительно: за период 2013-2016 гг. эта доля даже уменьшилась. Статистика показывает, что валютная интеграция в рамках группы БРИКС существует лишь на бумаге.Банк России даёт валютную структуру расчётов России с такими важными партнёрами, как Китай и Индия (табл. 4 и 5).Несмотря на все декларации о необходимости перехода во взаимных расчётах России и КНР на национальные валюты (рубль и юань), валютная структура их расчётов характеризуется доминированием доллара США. Более того, в платежах по импорту доля российского рубля неприлично низкая (2,1% в 2016 году), она даже упала в полтора раза по сравнению с 2013 годом (в конце 2014 года произошел обвал российского рубля, что нанесло ущерб экономическим отношениям России с её торговыми партнёрами: они пересмотрели свои намерения расширять расчёты в российской валюте и стали опять требовать от России расчётов в долларах или иных более устойчивых валютах). В платежах по импорту очень заметно возросла доля «иных валют». Думаю, что за этой позицией скрывается юань. На сегодняшний день возникла валютная асимметрия в расчётах России и Китая: использование китайской валюты многократно превышает использование российского рубля.А вот валютная структура расчётов с Индией (табл. 5).В торговле с Индией Россия относительно меньше пользуется долларом США и существенно больше использует рубли, если сравнивать с Китаем. Хотя в целом доля российского рубля в платежах по импорту индийских товаров и услуг за 2013-2016 гг. сократилась. Причина та же – обвал рубля в декабре 2014 года, высокая его волатильность и возросшее на этой почве недоверие к российской валюте.В заключение рассмотрим валютную структуру расчётов России со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в составе РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.В расчётах с четырьмя странами - членами ЕАЭС российский рубль является ведущей валютой, его доля превышает половину как в экспортных, так и импортных операциях. За период 2013-2016 гг. доля российского рубля заметно повысилась и в поступлениях по экспорту, и в платежах по импорту. Доля доллара США существенно понизилась. Такая валютная структура внушает оптимизм, но есть одно «но». Торговый оборот России со странами - членами ЕАЭС в 2016 году составил 39 млрд. долл. Поскольку общий торговый оборот России со всеми странами мира в прошлом году составил 471 млрд. долл., получается, что на торговлю в рамках ЕАЭС пришлось всего 8,3%. Успех российского рубля в торговле с четвёркой других стран ЕАЭС отчасти объясняется тем, что эта торговля перекошена: экспорт из России в страны ЕАЭС в 2016 году составил 25,46 млрд. долл., а импорт – лишь 13,58 млрд. долл. Фактически рубль используется здесь не столько как инструмент расчётов по внешней торговле, сколько как инструмент скрытого кредитования партнёров России по ЕАЭС.