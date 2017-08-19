Мир применил к Пхеньяну двойные стандарты

Ситуация вокруг КНДР принимает характер откровенного сюрреализма. Все больше хочется понять, почему эта страна подвергается такому ожесточенному международному давлению. Видимо, двойные стандарты, на которых основана мировая политика, здесь собрались сразу все.Пхеньян подвергается наказанию за свою ядерную программу, но почему? Ведь сохранить в тайне технологию 70-летней давности невозможно. Однако почему-то иметь ядерное оружие можно лишь пяти странам (постоянным членам Совбеза ООН). Это уже двойной стандарт.Но дальше стало еще хуже: выяснилось, что можно успешно реализовать принцип «кто смел, тот и съел». Это сделали (если не считать добровольно разоружившейся ЮАР) Израиль, Индия и Пакистан. И им за это абсолютно ничего не было, наоборот, лишь повысился их международный статус и, что чрезвычайно важно, военная безопасность. Возможность агрессии против любой из них снизилась почти до нуля. Почему КНДР не имеет право пополнить эту компанию? Это уже получается не двойной, а тройной стандарт. Если даже притянуть за уши аргумент о том, что Израиль и Индия – демократические страны, то смертельную опасность для всего человечества ракетно-ядерного арсенала Пакистана не рискнет отрицать никто.Но почему-то этот же «никто» не душит Исламабад санкциями, наоборот, его всячески обхаживают, дают много денег и оружия.При этом все указанные «новые» ядерные страны развивают и ракетные программы (в частности, Индия создает МБР с ядерной БЧ), Израиль и Индия запускают искусственные спутники Земли (ИСЗ), но санкций против них никто не вводит и даже не требует этого.Пхеньян наказывают за эту самую ракетную программу? Тут уж стандарт не двойной, не тройной, а вообще не ясно, сколько кратный. Всем странам мира можно иметь ракетные программы, как космические, так и военные, нельзя одной только КНДР. Что она такого сделала?Пхеньян наказывают за тоталитарный внутренний режим? Но почему этого никто не сказал? Тем более, чтобы не впадать в очередной двойной стандарт, за попрание всех прав собственных граждан необходимо наказывать, например, все монархии Персидского залива, в первую очередь – сверхтоталитарную Саудовскую Аравию. Против них тоже надо вводить санкции, в частности – запрещать им продавать нефть и газ, покупать оружие и предметы роскоши. Но и этого почему-то никто не предлагает делать, наоборот, у них покупают нефть и газ и продают им огромное количество новейшего оружия и предметов роскоши. Не сильно хорошо с правами человека и в вышеупомянутом Пакистане, который был смел и «съел» ядерное оружие, в члене НАТО Турции, в новой сверхдержаве Китае. Но ни о каких санкциях против них никто даже не заикается.Пхеньян наказывают за агрессию против Республики Корея в 1950 году? Но почему и этого никто не сказал? И не перебор ли это? Ведь за сам по себе факт разделения Кореи ответственность должны нести Москва и Вашингтон, а не корейцы. Ситуация здесь более чем странная. В Европе после Второй мировой войны на оккупационные зоны логично поделили страну-агрессора – Германию. А вот в Азии страна-агрессор (Япония) почему-то целиком досталась США, а поделили одну из ее жертв, Корею (хотя никто не делил других японских жертв – Китай, Бирму, Индонезию, Филиппины и др.). В 1950 году ни одна из Корей не являлась членом ООН, каждая считала другую Корею «частью себя», поэтому говорить об агрессии в юридическом плане достаточно сложно.Но допустим даже, что с формальной точки зрения агрессором действительно была КНДР. Это случилось 67 лет назад, с тех пор эта страна ни на кого не нападала, да и в ходе той агрессии своих целей не добилась. В чем же дело? Тогда, чтобы избежать еще одних двойных (тройных, далее везде) стандартов, давайте будем продолжать наказывать Германию, Италию и Японию за Вторую мировую.Израиль и соседние с ним арабские страны – за многочисленные взаимные агрессии в 1948–1982 годы. Ирак – за агрессии против Ирана в 1980 году и Кувейта в 1990 году, ЮАР – за многочисленные агрессии против соседних африканских стран в 70–80-е годы ХХ века (ну и что, что в Ираке и ЮАР с тех пор сменились политические режимы?). Сомали – за агрессию против Эфиопии в 1977 году (ну и что, что Сомали уже давно существует лишь на бумаге?). Сальвадор – за агрессию против Гондураса в 1969 году. Китай – за агрессии против Индии, СССР и Вьетнама в 1962–1979 годы. Ну и, конечно, не забудем США, которые после 1945 года совершили больше агрессий, чем все остальные страны мира вместе взятые. Или и им всем можно, только КНДР нельзя?В результате всего вышеперечисленного создается ощущение, что КНДР наказывают за выбор своего пути развития (пусть он сто раз ужасен, но это ее выбор), а не за что-то другое: такая маленькая страна не должна быть самостоятельной. Самостоятельность Пхеньяна становится категорически недопустимой не только для Вашингтона (тут комментарии не нужны), но и для Пекина, которому КНДР интересна исключительно в качестве буфера и бессловесной марионетки. Поэтому на протяжении последних лет отношения между Китаем и КНДР стремительно ухудшаются. Пекин почти открыто формирует на своей территории «альтернативные» органы власти и армию Северной Кореи из перебежчиков из этой страны. Фактически сейчас имеет место сговор Вашингтона и Пекина с целью свержения режима в Пхеньяне путем его экономического обрушения (поскольку прямое военное вторжение в КНДР как США, так и Китаю обошлось бы непомерно дорого во всех смыслах). При этом как Вашингтон, так и Пекин надеются поставить впоследствии Северную Корею под свой полный контроль. То есть после свержения Ким Чен Ына интересы США и КНР станут противоположными, но до этого момента они совпадают.Позиция Москвы в данном вопросе эволюционирует, к сожалению, от прискорбно равнодушной и близорукой до откровенно неприличной.Россия – единственная страна из вовлеченных в межкорейский конфликт, заинтересованная в объединении Корей (к коему стремятся обе Кореи). США, Китай и Япония заинтересованы в сохранении их разделения. Россия – единственная крупная страна, которая способна выступить в качестве посредника между Кореями на переговорах по объединению благодаря наличию хороших отношений как с Пхеньяном, так и с Сеулом. Увы, этой уникальной возможностью Москва даже не попыталась воспользоваться, считая корейскую проблему глубоко периферийной и малоинтересной для себя. Это и является прискорбным равнодушием, да еще и сильнейшей политической близорукостью, учитывая крайнюю важность корейской проблемы для всей ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), да и в мире в целом. Объединенная Корея стала бы полноценной сверхдержавой, которую мы могли бы иметь своим ближайшим и полезнейшим со всех точек зрения союзником. Но, увы, в Москве, видимо, никто (кроме отдельных ученых, чье мнение, как обычно, никому не интересно) этого факта осознать не способен.А неприличной российская позиция стала после двойного голосования за санкции против КНДР (в прошлом и нынешнем годах).Голосовать за эти резолюции было абсолютно недопустимо просто потому, что Россия сама находится под незаконными санкциями. И постоянно говорит о том, что любые санкции вообще контрпродуктивны. В отношении корейской проблемы это тоже совершенно справедливо, только почему-то в данном случае Москва забывает о собственных заявлениях. Особенно очевидно это применительно к голосованию в августе нынешнего года. Только что США ввели «одним пакетом» санкции против России, Ирана и КНДР. И после этого мы вместе с США голосуем за санкции против КНДР!!! Никакого другого слова, кроме «неприличие» (есть еще, впрочем, слова непечатные), здесь употребить невозможно. Из последних американских санкций может быть только один вывод: Россия впредь и до полной отмены американских санкций автоматически, без всякого обсуждения будет накладывать вето в Совбезе ООН на любые санкции против Ирана и КНДР (если только эти страны не совершат прямой неспровоцированной агрессии против других стран). Никак иначе суверенная и уважающая себя страна поступать не имеет права, это вообще-то понятно и школьнику.Возможно, в данном случае Москва «расстелилась» не перед Вашингтоном, а перед Пекином. Как было сказано выше, цели у Пекина в отношении КНДР на данный момент те же, что у Вашингтона. При этом, как принято считать, между Москвой и Пекином существует некий негласный договор о том, что Китай не мешает России действовать в Европе и на Ближнем Востоке, а Россия Китаю – на Дальнем Востоке. Вот Москва и выполняет данный договор с последовательностью и скрупулезностью, заслуживающими гораздо лучшего применения. От чего неприличие никуда не девается. Даже без учета санкций у нас есть в Корее свои интересы, не совпадающие с китайскими, причем интересы очень серьезные. Желательно об этих интересах помнить. В свете же наличия санкций, о чем было сказано выше, мы не можем продолжать тупо выполнять указанный договор, даже если он на самом деле существует. Особенно учитывая, что Китай для нас до сих пор ничего ценного не сделал, сколько бы мы ни набивались ему в «стратегические партнеры» и не рассказывали бы об этом мифическом «партнерстве» всему миру. Вот только что Пекин привычно и с удовольствием в очередной раз вытер о нас ноги. Москва уже посчитала своим политическим триумфом участие китайских боевых кораблей в совместных учениях на Балтике (то есть в самом «логове НАТО»), а затем в параде в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Но китайские корабли сразу после этого зашли с дружественными визитами сначала в нейтральный Хельсинки, а затем и в натовскую Ригу. Чтобы соседи России не сомневались – никакого союза против них у Пекина с Москвой нет и никогда не будет, а Китай любит европейцев ничуть не меньше, чем русских. А больше всего он любит, разумеется, самого себя.Можно долго и громко бить себя в грудь, рассказывая самим себе и остальному человечеству о том, какие мы теперь мощные, суверенные и вставшие с колен. Можно даже добиваться вполне реальных внешнеполитических и военных успехов. Все это может быть перечеркнуто одной грубой политической ошибкой. Каковую Москва и совершила (и не надо надеяться, что ее не заметили – заметили все, сразу и с удовольствием). Голосование России за санкции против КНДР совершенно аморально: мы продемонстрировали те самые двойные стандарты, за которые так яростно (и вполне справедливо) постоянно бичуем Запад. Но ничуть не меньшей ошибкой это голосование становится и в том случае, если мыслить в рамках грубой и циничной realpolitik, коей мораль по определению чужда, а двойные стандарты для нее – норма. Россия в этих рамках продемонстрировала трусость и слабость, совершенно неважно перед кем – Вашингтоном, Пекином или ими обоими. Слабость и трусость в любом случае остается слабостью и трусостью, сколько после этого ни бей себя в грудь и ни рассказывай о своей силе и независимости.Благодарность Трампа России и Китаю за голосование в Совбезе для нас в нынешней ситуации может рассматриваться как самое тяжкое оскорбление (что думает по этому поводу Китай – его проблемы). Видимо, мы его заслужили. Очень хочется понять, когда же в Кремле окончательно поймут, что никакого компромисса с Западом у нас не будет никогда, ни на какие уступки Запад не пойдет и будет добиваться от нас только полной и безоговорочной капитуляции по всем вопросам без малейших изъятий? И что чем больше уступок сделаем мы, тем жестче и настойчивее Запад будет добиваться нашей капитуляции? Что еще должно произойти, чтобы все иллюзии по данному поводу наконец-то исчезли? Как еще надо объяснить, что нас не «примут в Запад» никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в какой форме (даже по частям)? И что надо таки стать по-настоящему суверенными и действительно встать с колен, не на словах, а на деле.