Абхазия: летучий запах далёкой войны

Можно ли было избежать бойни? Можно! Но при переворотах, происходивших на обломках Советского Союза, в качестве ударной силы использовалась «пехота» из обитателей дна общества. Эти же элементы сжигались в качестве топлива в войнах, которые развязываются вслед за переворотами.Вторжение в Абхазию произошло на фоне тлевшей в Грузии гражданской войны, вызванной свержением президента Звиада Гамсахурдиа и возвращением во власть Эдуарда Шеварднадзе. Повод для свержения националиста Гамсахурдиа был тот, что Гамсахурдиа «с перепуга» попытался исполнить указ ГКЧП 19 августа 1991 года «о расформировании всех незаконных военных формирований» и упразднил Национальную гвардию, переподчинив её республиканскому МВД. А причина была, видимо, в том, что «коммунисту» Шеварднадзе как представителю закулисы, заинтересованной в расчленении СССР, было доверено взять процесс в свои руки, воспрепятствовать попыткам сращивания и оживления расчленённого.Во главе переворота стоял «военный совет» из двух человек. Если об одном из них, Тенгизе Китовани (художник), главе Национальной гвардии, злые языки говорили как о «криминальном авторитете с богатым прошлым», то о ныне уже покойном Джабе Иоселиани (писателе), командире националистической организации «Мхедриони», заявляли прямо: криминальный деятель, вор в законе, кличка Дюба. «Авторитеты» держали за своего и Шеварднадзе. Иоселиани накануне войны откровенничал: «Шеварднадзе разрушил империю «изнутри и сверху», «прокравшись туда». В конце июля 1992 он сделал попытку примириться с Западной Грузией (центр в Зугдиди), население которой поддерживало Гамсахурдиа, но потерпел фиаско. Вернувшись в Тбилиси оплёванным, он провёл Госсовет с «братвой». Порешили: признать «восстановление абхазской конституции 1925 г. не имеющим юридической силы». Это было 25 июля. Все ещё были живы.По поводу конституции заметим, что в Абхазии «брежневская» Конституция 1978 г. восторгов не вызывала. В Сухуми несколько месяцев бушевали многотысячные сходы абхазского народа; требовали, чтобы Абхазская АССР перешла из состава Грузинской ССР в состав РСФСР. За годы советской власти претензий к Грузии накопилось немало… Если бы в 1992 году в Грузии нашлись государственные мужи, они бы приступили к переговорам, решая вопрос по существу, отвечая за обиды покаянием и льготами (например, за давнюю, но жестокую обиду преподавания в абхазских школах на грузинском языке). Однако нет, потянуло к оружию. Успешный переворот и двухнедельная война на проспекте Руставели, изгнание «первого президента» - всё это очень возбуждало… Грузинская сторона жаждала войны.Госсовет Грузии принял план оккупации «Меч». В «Истории Абхазии» (авторы О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба) сказано: «Об этом плане Шеварднадзе знали определённые высшие круги ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, выделив ей на него квоты». «Квоты» – вооружение со складов Закавказского военного округа. За сотни танков и другую технику Грузия в свой час «отблагодарит». Воины Госсовета Грузии 22 сентября 1992 ударят по российским воинским частям, дислоцированным в селе Нижняя Эшера… Российские военнослужащие ответят, подавляя грузинские огневые точки.14 августа вся муть со дна Грузии всплыла на поверхность и хлынула в Абхазию… 14 августа в 92-м – пятница; разгар курортного сезона. Роскошная природа, солнце, ласковое море; отдыхающих – десятки тысяч. Никто и подумать не мог, что вертолёты, возникнув в небе, откроют огонь по людям. В первый же день погибли десятки человек, в том числе на пляжах. В тот же день абхазы сумели захватить первый БМП Госсовета Грузии, назвав его «01 Апсны», веря, что будут и другие номера. Войска Грузии почти беспрепятственно прошли через три восточных района Абхазии и вышли к пригородам Сухума. Председатель Верховного Совета Республики Абхазии Владислав Ардзинба выступил по телевидению; была объявлена мобилизация…Сухум грузинские войска захватили без штурма 18 августа. Братва дорвалась: «Начались повальные грабежи магазинов, складов, частных домов и квартир лиц негрузинской национальности, убийства мирных граждан, в первую очередь абхазов. Позже были сожжены Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа и Центральный госархив Абхазии…»15 августа в район Гагры был высажен грузинский десант. 19 августа Гагра оказалась в оккупации. Грузинские войска взяли под контроль российско-абхазскую границу. Китовани заявил: «Абхазская кампания подходит к концу». Однако до конца было ещё далеко. И конец окажется вовсе не таким, как мечталось грузинским «политикам». Конфедерация горских народов Кавказа, русские казаки, другие добровольцы встали на защиту Абхазии. 20 августа руководители республик Северного Кавказа, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев в обращении к Ельцину выразили обеспокоенность замедленной реакцией на события в Абхазии. Кремль подключился. Вскоре вошли в систему переговоры, подписание документов «о прекращении огня» и их нарушение.1 октября 1992 года абхазские части перешли в наступление. 2 октября Шеварднадзе в состоянии шока вещал: «Гагра была и остается западными воротами Грузии, и мы должны её вернуть». Под Гагрой были разгромлены формирования «Мхедриони» и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили, который грозил полным истреблением всех 97 тысяч абхазов).Наступил момент, когда начала действовать народная дипломатия. Простые люди – грузины и абхазы, рабочие и крестьяне, опустив стволы, стали обсуждать проблему прекращения войны, стоя на разных берегах реки.Тогда – нет сомнений – стало возможным успокоить друг друга, договориться, разойтись по домам. Однако не разошлись – никто из верхов не возглавил процесс народной дипломатии.Полное изгнание грузинских войск произойдёт через год. В Сети есть ролик, помеченный 30 сентября 1993 года: БМП с абхазским флагом исполняет огненную лезгинку перед мостом, отделяющим Абхазию от Грузии.Война унесла тысячи жизней, коснулась каждой семьи в Абхазии и многих семей в Грузии, превратила Черноморское побережье по линии Псоу – Ингури в руины. Четверть миллиона грузин, жителей Абхазии, бежали, страшась мести…От идеи возвращения Абхазии в состав Грузии грузинское руководство и его кураторы и не думали отказываться. Похоже, за океаном проверяют в Абхазии и в Донбассе разные методы «возвращения оккупированных территорий». Если ДНР и ДНР почти ежедневно подвергаются обстрелам, а в украинском обществе поддерживается военная истерия, то по отношению к Абхазии кураторы выбрали иную тактику. Грузия с готовностью пропускает на свою территорию жителей Абхазии, демонстрируя стремление к примирению; выплачивает на пограничном переходе пенсии. За Ингури, на границе, для гостей построена большая современная больница…Запад развернул в Абхазии широкую сеть НПО. К одному из совместных грузино-абхазских проектов (PALAG), в котором участвовали писатели, лингвисты, представители молодёжи, в сети был размещён снимок, сделанный в Черногории, где грузины и абхазы сидят под плакатом с картой Грузии в границах Грузинской ССР. К снимку надпись: «Главной задачей проекта PALAG является втягивание абхазской общественности во взаимоотношения с Грузией, оказание выгодного грузинам и их заокеанским хозяевам влияния на абхазскую молодёжь, которая в перспективе будет определять будущее нашей с вами страны!»Против Абхазии ведётся изощрённая пропагандистская война. Неутомимо работают «солидные» сайты, вроде грузинского сайта «Наша Абхазия». В полной мере задействованы социальные сети. В них можно видеть «свидетельства» о «загубленном отпуске в Абхазии», о «грязном море», «шприцах на пляжах, которыми дети играют в укольчики», о бандитизме. Война за Абхазию продолжается. Летучий запах дымов той далёкой гражданской войны ощутим по сей день.