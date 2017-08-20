08:02 20 августа

Абхазия: летучий запах далёкой войны



Можно ли было избежать бойни? Можно! Но при переворотах, происходивших на обломках Советского Союза, в качестве ударной силы использовалась «пехота» из обитателей дна общества. Эти же элементы сжигались в качестве топлива в войнах, которые развязываются вслед за переворотами.

Вторжение в Абхазию произошло на фоне тлевшей в Грузии гражданской войны, вызванной свержением президента Звиада Гамсахурдиа и возвращением во власть Эдуарда Шеварднадзе. Повод для свержения националиста Гамсахурдиа был тот, что Гамсахурдиа «с перепуга» попытался исполнить указ ГКЧП 19 августа 1991 года «о расформировании всех незаконных военных формирований» и упразднил Национальную гвардию, переподчинив её республиканскому МВД. А причина была, видимо, в том, что «коммунисту» Шеварднадзе как представителю закулисы, заинтересованной в расчленении СССР, было доверено взять процесс в свои руки, воспрепятствовать попыткам сращивания и оживления расчленённого.


Во главе переворота стоял «военный совет» из двух человек. Если об одном из них, Тенгизе Китовани (художник), главе Национальной гвардии, злые языки говорили как о «криминальном авторитете с богатым прошлым», то о ныне уже покойном Джабе Иоселиани (писателе), командире националистической организации «Мхедриони», заявляли прямо: криминальный деятель, вор в законе, кличка Дюба. «Авторитеты» держали за своего и Шеварднадзе. Иоселиани накануне войны откровенничал: «Шеварднадзе разрушил империю «изнутри и сверху», «прокравшись туда». В конце июля 1992 он сделал попытку примириться с Западной Грузией (центр в Зугдиди), население которой поддерживало Гамсахурдиа, но потерпел фиаско. Вернувшись в Тбилиси оплёванным, он провёл Госсовет с «братвой». Порешили: признать «восстановление абхазской конституции 1925 г. не имеющим юридической силы». Это было 25 июля. Все ещё были живы.

По поводу конституции заметим, что в Абхазии «брежневская» Конституция 1978 г. восторгов не вызывала. В Сухуми несколько месяцев бушевали многотысячные сходы абхазского народа; требовали, чтобы Абхазская АССР перешла из состава Грузинской ССР в состав РСФСР. За годы советской власти претензий к Грузии накопилось немало… Если бы в 1992 году в Грузии нашлись государственные мужи, они бы приступили к переговорам, решая вопрос по существу, отвечая за обиды покаянием и льготами (например, за давнюю, но жестокую обиду преподавания в абхазских школах на грузинском языке). Однако нет, потянуло к оружию. Успешный переворот и двухнедельная война на проспекте Руставели, изгнание «первого президента» - всё это очень возбуждало… Грузинская сторона жаждала войны.

Госсовет Грузии принял план оккупации «Меч». В «Истории Абхазии» (авторы О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба) сказано: «Об этом плане Шеварднадзе знали определённые высшие круги ельцинской России, которые способствовали вооружению Грузии, выделив ей на него квоты». «Квоты» – вооружение со складов Закавказского военного округа. За сотни танков и другую технику Грузия в свой час «отблагодарит». Воины Госсовета Грузии 22 сентября 1992 ударят по российским воинским частям, дислоцированным в селе Нижняя Эшера… Российские военнослужащие ответят, подавляя грузинские огневые точки.

14 августа вся муть со дна Грузии всплыла на поверхность и хлынула в Абхазию… 14 августа в 92-м – пятница; разгар курортного сезона. Роскошная природа, солнце, ласковое море; отдыхающих – десятки тысяч. Никто и подумать не мог, что вертолёты, возникнув в небе, откроют огонь по людям. В первый же день погибли десятки человек, в том числе на пляжах. В тот же день абхазы сумели захватить первый БМП Госсовета Грузии, назвав его «01 Апсны», веря, что будут и другие номера. Войска Грузии почти беспрепятственно прошли через три восточных района Абхазии и вышли к пригородам Сухума. Председатель Верховного Совета Республики Абхазии Владислав Ардзинба выступил по телевидению; была объявлена мобилизация…

Сухум грузинские войска захватили без штурма 18 августа. Братва дорвалась: «Начались повальные грабежи магазинов, складов, частных домов и квартир лиц негрузинской национальности, убийства мирных граждан, в первую очередь абхазов. Позже были сожжены Абхазский институт языка, литературы и истории им. Д.И. Гулиа и Центральный госархив Абхазии…»

15 августа в район Гагры был высажен грузинский десант. 19 августа Гагра оказалась в оккупации. Грузинские войска взяли под контроль российско-абхазскую границу. Китовани заявил: «Абхазская кампания подходит к концу». Однако до конца было ещё далеко. И конец окажется вовсе не таким, как мечталось грузинским «политикам». Конфедерация горских народов Кавказа, русские казаки, другие добровольцы встали на защиту Абхазии. 20 августа руководители республик Северного Кавказа, Ростовской области, Ставропольского и Краснодарского краев в обращении к Ельцину выразили обеспокоенность замедленной реакцией на события в Абхазии. Кремль подключился. Вскоре вошли в систему переговоры, подписание документов «о прекращении огня» и их нарушение.

1 октября 1992 года абхазские части перешли в наступление. 2 октября Шеварднадзе в состоянии шока вещал: «Гагра была и остается западными воротами Грузии, и мы должны её вернуть». Под Гагрой были разгромлены формирования «Мхедриони» и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили, который грозил полным истреблением всех 97 тысяч абхазов).

Наступил момент, когда начала действовать народная дипломатия. Простые люди – грузины и абхазы, рабочие и крестьяне, опустив стволы, стали обсуждать проблему прекращения войны, стоя на разных берегах реки.



Тогда – нет сомнений – стало возможным успокоить друг друга, договориться, разойтись по домам. Однако не разошлись – никто из верхов не возглавил процесс народной дипломатии.

Полное изгнание грузинских войск произойдёт через год. В Сети есть ролик, помеченный 30 сентября 1993 года: БМП с абхазским флагом исполняет огненную лезгинку перед мостом, отделяющим Абхазию от Грузии.



Война унесла тысячи жизней, коснулась каждой семьи в Абхазии и многих семей в Грузии, превратила Черноморское побережье по линии Псоу – Ингури в руины. Четверть миллиона грузин, жителей Абхазии, бежали, страшась мести…

От идеи возвращения Абхазии в состав Грузии грузинское руководство и его кураторы и не думали отказываться. Похоже, за океаном проверяют в Абхазии и в Донбассе разные методы «возвращения оккупированных территорий». Если ДНР и ДНР почти ежедневно подвергаются обстрелам, а в украинском обществе поддерживается военная истерия, то по отношению к Абхазии кураторы выбрали иную тактику. Грузия с готовностью пропускает на свою территорию жителей Абхазии, демонстрируя стремление к примирению; выплачивает на пограничном переходе пенсии. За Ингури, на границе, для гостей построена большая современная больница…

Запад развернул в Абхазии широкую сеть НПО. К одному из совместных грузино-абхазских проектов (PALAG), в котором участвовали писатели, лингвисты, представители молодёжи, в сети был размещён снимок, сделанный в Черногории, где грузины и абхазы сидят под плакатом с картой Грузии в границах Грузинской ССР. К снимку надпись: «Главной задачей проекта PALAG является втягивание абхазской общественности во взаимоотношения с Грузией, оказание выгодного грузинам и их заокеанским хозяевам влияния на абхазскую молодёжь, которая в перспективе будет определять будущее нашей с вами страны!»

Против Абхазии ведётся изощрённая пропагандистская война. Неутомимо работают «солидные» сайты, вроде грузинского сайта «Наша Абхазия». В полной мере задействованы социальные сети. В них можно видеть «свидетельства» о «загубленном отпуске в Абхазии», о «грязном море», «шприцах на пляжах, которыми дети играют в укольчики», о бандитизме. Война за Абхазию продолжается. Летучий запах дымов той далёкой гражданской войны ощутим по сей день.
Автор: ОЛЕГ МИКЛАШЕВСКИЙ
Первоисточник: https://www.fondsk.ru/news/2017/08/14/abhazia-letuchij-zapah-dalekoj-vojny-44489.html


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Комментарии 4

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  1. апро Сегодня, 06:23
    Вопрос, что России надо на Кавказе?Какие идеи,цивилизационные проекты она может принести?чем может заинтересовать местное население ,разнопленной земли?насколько близки сегодня России народы Кавказа?
    И не надо уподобляться коту Леопольду,с его бессмысленной фразой. Ребята давайте жить дружно.на каких основах?
    России сегодня жизненно необходимо строить русский мир,вернуть утраченные позиции,а прежде всего это Украина,Белоруссия Россия один народ одно государство.
    апро
    1. Spartanez300 Сегодня, 06:34
      Такое ощущение что пламя вражды между Абхазией и Грузией не затухнет никогда , оно только разгорается с каждым годом все больше под подстрекательством США и прочих.
      Spartanez300
  2. Комментарий был удален.
  3. parusnik Сегодня, 07:33
    Конфедерация горских народов Кавказа, русские казаки, другие добровольцы встали на защиту Абхазии.
    ...И как тут не вспомнить не безвестного Шамиля Басаева.В августе 1992 года Басаев отправился во главе отряда чеченских добровольцев в Абхазию для участия в грузино-абхазском конфликте на абхазской стороне. Официально отряд добровольцев из Северного Кавказа участвовал в боевых действиях как вооружённое подразделение Конфедерации народов Кавказа. В Абхазии Басаев хорошо проявил себя во время боёв с грузинскими частями, был назначен командующим Гагрским фронтом, командующим корпусом войск КНК, заместителем министра обороны Абхазии, советником главнокомандующего вооружёнными силами Абхазии. Отряд Басаева был в авангарде абхазских войск во время штурма г. Гагры. Получил звание подполковника войск КНК. За особые заслуги президент Абхазии Владислав Ардзинба наградил Басаева медалью "Герой Абхазии". Геннадий Трошев в книге "Моя война. Чеченский дневник окопного генерала" так описал деятельность Басаева в окрестностях Гагры и посёлка Леселидзе: Басаевских "янычар" (а их было 5 тысяч) отличала на той войне бессмысленная жестокость. Осенью 1993 года в окрестностях Гагры и поселка Леселидзе лично сам "командующий" руководил карательной акцией по уничтожению беженцев. Несколько тысяч грузин были расстреляны, вырезаны сотни армянских, русских и греческих семей. По рассказам чудом спасшихся очевидцев, бандиты с удовольствием записывали на видеопленку сцены издевательств и изнасилований.Даже сейчас, многое напоминает в Абхазии о той войне...
    parusnik
    1. ShKAS_mashingun Сегодня, 07:47
      Цитата: parusnik
      .И как тут не вспомнить не безвестного Шамиля Басаева.

      что с той стороны воевал всякий сброд, что с нашей. Исключение составляют наши военнослужащие, но этих хоть по приказу воевать заставили.
      ShKAS_mashingun
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