Ракетно-космическая отрасль Индии бьет рекорды

В текущем году Индия продолжила наращивать темпы освоения космического пространства, а также отрабатывать вопросы экспериментального и практического применения уже стоящих на вооружении ракетных систем. В частности, как сообщает газета «Таймс оф Индия», 15 февраля 2017 года «Индия побила мировой рекорд, выведя на космическую орбиту одной ракетой-носителем 104 спутника».В феврале же индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) в рамках создания национальной двухэшелонной системы противоракетной обороны (ПРО) провела два успешных испытания противоракет. В ходе первого испытания, состоявшегося 11 февраля 2017 года, ракета-перехватчик поразила внеатмосферную цель на высоте 97 км, а в ходе второго пуска, выполненного 28 февраля, противоракета, стартовавшая с острова Абдула Калама (бывший о. Уилер), на высоте 15 км «успешно уничтожила» приближающуюся ракету «противника», роль которой играла баллистическая ракета типа «Притхви», запущенная с Объединенного испытательного полигона в Чандипуре.Работы по созданию системы ПРО начались в Индии в конце 1990-х годов, а первая ракета-перехватчик была испытана в 2006 году. Впрочем, как указывают индийские СМИ, стране потребуется еще не менее двух лет для развертывания собственной системы ПРО, которая защитит крупный город или важный стратегический объект от ударов противника. Но индийские эксперты надеются, что Индия вскоре присоединится к «престижному клубу стран, имеющих боеготовые системы противоракетной обороны: США, России, Израилю и Китаю».Еще одно важное событие произошло в процессе реализации другой важной программы – создания уникальной ракетной системы «Брамос», созданной российскими и индийскими специалистами.Так, 21 апреля 2017 года в Бенгальском заливе с фрегата-«невидимки» «Тэг» ВМС Индии был произведен успешный пуск по наземной цели сверхзвуковой крылатой ракеты «Брамос». Этому запуску предшествовал мартовский с.г. пуск «Брамос» на увеличенную – 450 км вместо обычных 290 км – дальность. На сегодняшний день более 10 боевых кораблей ВМС Индии вооружены ракетами «Брамос» в противокорабельном варианте. В заметке, опубликованной по данному поводу в газете «Таймс оф Индия», приводятся слова одного из офицеров индийских ВМС, который заявил, что «большинство индийских кораблей, находящихся на передовых рубежах обороны – вроде эсминца типа «Калькутта» или фрегатов-«невидимок» «Тэг» – способны применять крылатую ракету «Брамос», скорость которой составляет 2,8 скорости звука – и по наземным целям»Сухопутные войска Индии, в свою очередь, 2 и 3 мая с.г. провели два успешных пуска крылатой ракеты «Брамос» на дальность 450 км в районе Андаманских и Никобарских островов. По сообщению «Таймс оф Индия», эти «успешные испытания увеличивают возможности для нанесения точного удара, выполняемого тактическим оружием». Оба пуска производились 1-м ударным корпусом, входящим в состав Юго-Западного командования. Ракеты запускались с наземных автономных мобильных пусковых установок по наземным же целям. Четко выполнив сложные маневры, они в обоих случаях поразили цели с ожидавшейся точностью – отклонение от цели составило менее 1 м.Артиллерийские части Сухопутных войск Индии на сегодня имеют в своем составе три полка, вооруженных крылатыми ракетами «Брамос», а четвертый полк находится в стадии формирования.Следует также отметить, что индийские ВВС уже начинают испытания крылатой ракеты «Брамос» в варианте авиационного базирования, выбрав в качестве носителей для них истребители СУ-30МКИ.По данным индийских источников, общий заказ на крылатые ракеты «Брамос» для трех видов Вооруженных сил страны составляет весьма весомую сумму, превышающую 4 млрд долл.