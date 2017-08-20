Миражи самостоятельности

Среди шести монархий Персидского залива ОАЭ обладают второй по боевому потенциалу армией, уступая лишь КСА. Именно эмиратские ВС летом 2015-го стали главной ударной силой «аравийской коалиции», воюющей в Йемене против хоуситов.В связи с этой кампанией ОАЭ вслед за Кувейтом перешли от наемной к призывной системе комплектования ВС. Благодаря огромным доходам от экспорта нефти страна имеет возможность покупать новейшее вооружение в значительных количествах. Почти вся техника приобретается в странах Запада, но отдельные типы – в России, на Украине, в Китае и ЮАР.Поскольку ОАЭ объединяет семь ранее независимых мини-государств, некоторые воинские части остаются в подчинении властей отдельных эмиратов, в первую очередь двух крупнейших – Дубая и Абу-Даби.Сухопутные войска включают 12 бригад – королевской гвардии, две бронетанковые, пять механизированных (из которых 2 подчиняются эмиру Дубая), две пехотные, по одной артиллерийской и армейской авиации.В распоряжении эмирата Дубай имеется 6 ПУ советских ОТР Р-17 и до 20 ракет к ним. В танковом парке ОАЭ – 388 новейших французских «Леклерков», 36 итальянских OF-40Mk2, 76 легких английских «Скорпионов». На вооружении – 97 БРМ (49 французских AML-90 и 24 VBL, 24 немецких TPz-1 «Фукс»), 669 БМП (18 французских АМХ-10Р, 651 российская БМП-3), более 3000 бронеавтомобилей и БТР (24 украинских БТР-3У, 120 бразильских ЕЕ-11, 136 турецких ACV-300 и 14 «Кобра», 284 французских «Панар» М3, 11 AMX-VCI, 72 VCR, 20 VAB, 20 английских «Сарацин» и 10 «Саксон», 40 финских AMV, 70 южноафриканских RG-31 и 56 «Рева», 778 американских М-АТV «Ошкош», 5 МаххPro и 467 «Кайман», до 1693 собственных «Нимр» и 8 КрАЗ «Кугар»). В артиллерии – 183 САУ (78 южноафриканских колесных G-6, 87 американских M-109A3, 18 французских Mk F3), 71 буксируемое орудие (51 английское L-118, 20 китайских Type-59-I), около 300 минометов (41 «Брандт» 81- и 120-мм, 114 L16, 144 самоходных сингапурских SRAMS на шасси БТР RG-31) и 143 РСЗО (18 бельгийских LAU-97, по 48 итальянских «Фирос-25» и турецких Т-122, 20 американских HIMARS, 6 российских «Смерчей» и 3 турецких Т-300). Имеется более 300 ПТРК – 50 французских «Хот» (в том числе 20 самоходных) и 230 «Милан», 25 американских «Тоу».Войсковая ПВО располагает 40 ПЗРК (по 20 старых английских «Блоупайп» и современных французских «Мистраль»), 42 французскими ЗСУ M3VDAA, 30 швейцарскими зенитными орудиями GCF-BM2.Армейская авиация включает 29 американских боевых вертолетов AH-64D «Апач» и 13 многоцелевых UH-60L.ВВС обладают высоким боевым потенциалом, имея на вооружении 136 истребителей 4-го поколения: 78 американских F-16 и до 58 французских «Мираж-2000». Необходимо отметить, что эмиратские F-16E/F являются самой совершенной модификацией F-16, ее нет ни у одной другой страны, включая США. К боевым самолетам можно отнести и 18 противопартизанских штурмовиков АТ-802, а также до 7 разведчиков «Мираж-2000RAD». В составе ВВС – 2 канадских патрульных DHC-8, 2 шведских самолета ДРЛО «Сааб-340», 3 европейских заправщика А330.Транспортная авиация: 8 новейших американских С-17А, 5 С-130Н, 4 L-100-30, 7 «Боинг-737», 6 «Боинг-747», 2 «Боинг-777», 1 «Боинг-787», 10 «Цессна-208», 2 «Бич-350», 5 «Бич С90», 1 «Бич-1900D», 2 английских Вае-146, 1 шведский «Сааб-340В», 13 канадских DHC-6, 2 итальянских Р-180, 7 испанских CN-235M-100. Учебные самолеты: по 12 итальянских МВ339NAT и немецких Grob-115TA, швейцарские РС-21 РС-7 – 25 и 29 соответственно, до 30 английских «Хок» (порядка 3 Мk61, 15 Мk63 и 12 Мk102). Многоцелевые и транспортные вертолеты: 25 американских СН-47, 24 «Белл-407», 25 «Белл-412», до 2 «Белл-214», 5 европейских AW109K2, 42 AW139, 1–2 французских AS-365F, 5 AS565, 14 AS550C3, до 2 AS350, 2–3 немецких ВК-117.ПВО считается отдельным видом ВС. На вооружении находятся 7 батарей (42 ПУ) американского ЗРК «Усовершенствованный Хок» и 9 батарей (72 ПУ) новейшей ЗРС «Пэтриот» РАС3, 9 французских ЗРК «Кроталь», 12 английских ЗРК «Рапира», 50 новейших российских ЗРПК «Панцирь-С1», 63 ПЗРК (13 шведских RBS-70, 10 российских «Игла-1» и 40 «Игла-С»), а также 2 батареи системы ПРО THAAD, которая имеется на вооружении только в США.ВМС недавно приняли в состав 6 ракетных корветов типа «Байнуна», построенных в ОАЭ по французскому проекту. В строю патрульный корабль «Ариалах», 2 ракетных корвета типа «Мурайджиб», 13 ракетных катеров (2 «Мубарак», 6 «Бан Яс» немецкой постройки, 3 «Абу-Даби» и 2 «Фаладж-2» – итальянской), 24 универсальных катера «Ганнатха» собственного изготовления (12 ракетных, 6 минометных, 6 сторожевых-штурмовых), 6 английских сторожевых катеров «Ардхана» и до 60 малых сторожевых катеров в береговой охране, 2 тральщика «Аль Мурджан» (немецкие проекта 332 «Франкенталь»), 2 «минных заградителя» (носителя сверхдальних торпед) типа «Рмах», 28 десантных катеров. В морской авиации до 15 французских вертолетов AS332 и AS565.На территории ОАЭ находятся две батареи ЗРС «Пэтриот» из состава ВС США, контингент Франции, включающий 13-ю бригадную группу Иностранного легиона, 6 истребителей «Рафаль» и заправщик КС-135F, а также 5 австралийских самолетов (3 транспортных С-130, 2 патрульных Р-3С).В отличие от остальных аравийских монархий Абу-Даби активно конвертирует нефтяные сверхдоходы в современные промышленность и инфраструктуру. ОАЭ стали второй после Египта арабской страной, где создается серьезный ВПК. Здесь уже производятся собственные бронеавтомобили, беспилотники, в том числе боевые, строятся корабли и катера.В многоплановом ближневосточном конфликте страна поначалу полностью шла в фарватере Эр-Рияда, оказывая значительную военную помощь антиправительственным силам в Ливии и Сирии, принимая активнейшее участие в агрессии в Йемене. В боях с хоуситами ВС ОАЭ к настоящему времени потеряли 1 БМП-3, более 100 бронеавтомобилей (включая 5 «Ошкошей», захваченных повстанцами), 1 истребитель-бомбардировщик «Мираж-2000-9DAD», а также скоростной транспорт-катамаран HSV-2 «Свифт». И все же оказались гораздо более боеспособными, чем саудовские, возможно, потому, что в рядах эмиратской армии воюют ЧВК, укомплектованные западными наемниками.Политические линии Саудовской Аравии и ОАЭ начали заметно расходиться с прошлого года. Прямого разрыва пока не произошло, эмиратские войска по-прежнему воюют в Йемене, страна присоединилась к инициированной Эр-Риядом травле Катара. Тем не менее позиция Абу-Даби становится гораздо более сбалансированной и сдержанной. Это помогло «перекупить» у саудитов Египет, сильнейшую в военном отношении арабскую страну, испытывающую при этом серьезные экономические проблемы. Военное руководство АРЕ крайне отрицательно относится к радикальным исламистам, но Каир вынужден был идти на поводу у Эр-Рияда из-за финансовой зависимости. Теперь Египет спонсируется Эмиратами. В частности, на деньги ОАЭ борется с радикалами в Ливии. Насколько далеко разойдутся Абу-Даби и Эр-Рияд, сейчас сказать сложно, но серьезный военный потенциал, наличие собственного ВПК, тесный союз с Египтом позволяют ОАЭ вести все более самостоятельную внешнюю политику.