Погоня за целью

Ночью 4 апреля после предупреждения российских военных по «существующим каналам связи», два эсминца ВМФ США USS Ross (DDG-71) и USS Porter (DDG-78) из акватории, прилегающей к острову Крит, выпустили по сирийской авиабазе «Шайрат» 60 крылатых ракет «Томагавк». 23 КР достигли цели, одна не вышла из шахты ПУ, 36 до сих пор ищут и, думаю, не найдут, ибо лежат они на дне морском.После известных трагических событий 24 ноября 2015 года – турецкого «удара в спину» – появилась необходимость надежно прикрыть наш контингент в Сирии с воздуха. Оперативно, уже через два дня на российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии развернули дивизион С-400. В начале октября 2016-го в Сирию дополнительно отправили батарею С-300 ВМ, дабы обеспечить безопасность ВМБ в Тартусе.В западной прессе публиковали красочную карту Сирии, обрамленную цветными кругами радиусом 400 и 200 километров. Уж как там злорадствовали, когда ракетная атака прошла безнаказанно. Но так могут рассуждать только дилетанты. Чтобы прикрыть объект от ударов с воздуха системами С-300/400 или другими комплексами ПВО, их нужно размещать в непосредственной близости от него на наиболее опасных направлениях.Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 27 мая 1969 года задавало разработку ЗРС в варианте для Войск ПВО С-300П страны как замену устаревших комплексов С-75 и С-125, для ПВО СВ – С-300В на смену ЗРК 2К11 «Круг» и ВМФ С-300 Ф – М-11 «Шторм». Над созданием нового вооружения трудились несколько объединений. Головным разработчиком С-300П стало КБ-1 (ЦКБ «Алмаз», генеральный конструктор Борис Бункин), ракет – МКБ «Факел» (генеральный конструктор Петр Грушин). Первый вариант С-300П приняли на вооружение в 1979-м. В США и НАТО их обозначили как SA-10 Grumble.Головной разработчик всех трех систем – ЦКБ «Алмаз» в кооперации с МКБ «Факел» проектировало единый комплекс средней дальности с унифицированной ракетой для СВ, Войск ПВО и ВМФ СССР. Требования, выдвинутые в ходе работ к варианту ЗРК для СВ, не могли быть удовлетворены при одном боеприпасе для всех вариантов. Поэтому после отказа МКБ «Факел» от проектирования ракеты для сухопутного комплекса работу в полном объеме передали КБ завода им. М. И. Калинина.В ЦКБ «Алмаз» столкнулись со значительными сложностями при создании комплексов по единой структуре. В отличие от ЗРК для Войск ПВО и ВМФ, которые должны были применяться с использованием развитой системы РТР, сухопутный комплекс ПВО, как правило, работал в отрыве от остальных средств. Становилась очевидной целесообразность разработки варианта С-300В другой организацией и без существенной унификации с комплексами ПВО и ВМФ. Это поручили специалистам НИИ-20 (НПО «Антей»), которые к тому времени имели опыт создания армейских ЗРК. В итоге частично унифицированными оказались только радиолокаторы обнаружения комплексов С-300П (5Н84) и С-300В (9С15), а также ЗУР комплексов Войск ПВО и флота.Состав боевых средств обоих ЗРК значительно различался.Дивизион С-300В состоял из командного пункта 9С457, станции обнаружения и целеуказания (СОЦ) «Обзор-3» 9С15М с дальностью свыше 330 километров, РЛС программного обзора (ПО) «Имбирь» 9С19М2 (с дальностью свыше 250 километров) для обнаружения баллистических целей типа БРСД «Першинг», четырех зенитных ракетных батарей. Каждая включала многоканальную станцию наведения ракет (СНР) 9С32, две ПУ 9А82 с двумя ЗУР 9М82 большой дальности, четыре ПУ 9А83 с четырьмя ЗУР 9М83 средней дальности, три транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) 9А84 и 9А85. Все боевые средства размещены на проходимых, маневренных, оборудованных аппаратурой навигации, топопривязки и взаимного ориентирования унифицированных гусеничных шасси типа ГМ-830.В состав зенитного ракетного дивизиона С-300П (С-300ПМУ) входили КП 55К6Е, СОЦ 64Н6E (91Н6Е) с дальностью более 300 километров и три зенитные ракетные батареи. Каждая имела одну многоканальную станцию наведения ракет (СНР) 30Н6Е (92Н6Е), шесть ПУ 5П85ТЕ2 или 5П85СЕ2 и столько же ТЗМ. Опционально придаваемые средства – всевысотная РЛС 96Л6Е, передвижная вышка 40В6М для антенного поста 92Н6Е.Комплексы С-300 и его модификации – превосходные перехватчики баллистических и аэродинамических целей на больших и средних высотах с весьма впечатляющими возможностями борьбы с низколетящими малоразмерными целями. Но слишком расточительно стрелять дорогими ЗУР 48Н6E по дешевым пластиковым «Томагавкам». Поэтому почти всегда их «подстраховывали» специализированными комплексами малой дальности: на флоте «Оса-М» (крейсер проекта 1164), «Редут»/«Тор» (проект 1144), на суше «Панцирь-С», оснащенными простыми и дешевыми радиокомандными ЗУР массой 75–200 килограммов.ЗРК С-300П для Войск ПВО в 2000-х годах модернизировали: ракеты семейства В-500 (5В55 и ее модификаций) сменили усовершенствованные 48Н6Е и 48Н6Е2 с дальностью перехвата 150 и 200 километров соответственно. Комплексы обозначили С-300ПМУ. В таком варианте ЗРК могли уверенно бороться с БР малой и средней дальности.Третье поколение комплекса С-300ПМ вооружили легкими высокоскоростными самонаводящимися ракетами 9М96 и 9М100 средней и малой дальности соответственно, а также средствами, обеспечивающими их боевое применение. Эти ЗРК переходного к С-400 типа получили обозначение С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.Четвертое поколение комплексов ПВО С-400 (изначально С-300ПМУ-3) вооружили ракетами 40Н6 разработки МКБ «Факел» с дальностью перехвата 400 и 185 километров по высоте. Комплекс С-300В4 получил на вооружение ракеты большой дальности 9M82M и 9M82MD разработки ОКБ «Новатор» с дальностью пуска 200 и 400 километров соответственно. Контейнеры со старыми и новыми боеприпасами на вид неразличимы. Вполне возможно, что новые ракеты большой дальности есть в российских дивизионах С-300 ВМ и С-400, размещенных в Сирии.Усилия, предпринятые инженерами «Рейтеона» при разработке новой модификации «Томагавк» Block 4 по снижению ЭПР ракеты, увенчались серьезным успехом. Фюзеляж и аэродинамические поверхности были выполнены по технологии «Стелс» из углепластиковых материалов в отличие от предыдущих модификаций Block 1-3 из алюминиевых сплавов. В результате ЭПР снизили на порядок: с 0,5 до 0,01 квадратного метра, а с фронтальных проекций и того больше – с 0,1 до 0,001. Если СНР 9С32 уверенно «возьмет на АС» старые ракеты на дальности 22–25 километров, то новые – на 7–9 километров в зависимости от курса цели и при благоприятных рельефных условиях (равнина без растительности). Опытный, подготовленный расчет СНР с крепкими нервами успеет выстрелить дважды – поразит до 12 целей с расходом 12–16 ЗУР из расчета на батарею. Да, расчеты дальности пуска на первый взгляд настораживают, но необходимо учесть, что ни один западный современный и даже перспективный ЗРК неспособен устойчиво «взять на АС» столь малую цель. К тому же запасы снижения ЭПР «Томагавка» исчерпаны полностью.Наиболее совершенный комплекс франко-британского производства средней и большой дальности морского базирования PAAMS Aster-15/30 тестировался пять лет – по май 2001 года. Во время этих испытаний проводились стрельбы по мишеням различных типов, имитирующих самолет, КР и БРСД. Самыми распространенными были Aerospatiale C.22 и GQM-163 Coyote. Первые имитировали дозвуковую КР, вторые – сверхзвуковую ПКР. Обе мишени довольно крупные и угловатые, имеют ЭПР от 1 до 5 квадратных метров. Для примера: F-16 с подвешенными на пилонах боеприпасами имеет фронтальную проекцию 1,7 квадратного метра, ТУ-160 – 1 квадратный метр. Вероятнее всего, цели с ЭПР на несколько порядков меньше ЗРК PAAMS просто не заметит.Дооснащение ЗРДН С-300 ПМУ/В трехкоординатной РЛС 55Ж6У «Небо-У» дежурного режима обнаружения и сопровождения воздушных объектов метрового диапазона VHF/HF может усилить возможности комплекса. С 2008 года РЛС серийно производится и поставляется в Войска ПВО. В октябре 2009-го успешно завершены квалификационные испытания. В 2009–2010 годах шла работа над развертыванием РЛС на позициях ПВО.РЛС предназначена для обнаружения, измерения координат и сопровождения воздушных целей разных классов – самолетов, крылатых и управляемых ракет, малоразмерных гиперзвуковых, баллистических, малозаметных, с использованием технологии «Стелс». В том числе в автоматическом режиме и при работе как автономно, так и в составе АСУ соединений ПВО. РЛС обеспечивает распознавание классов целей, определение государственной принадлежности воздушных объектов, пеленгацию постановщиков активных помех. При сопряжении с вторичным радиолокатором РЛС может использоваться для управления воздушным движением. В 2010-м по ОКР «Ниобий» конструкторами Нижегородского НИИ радиотехники (ННИИРТ) велась модернизация РЛС дежурного режима «Небо-СВУ» с АФАР метрового/дециметрового диапазона с переводом на новую элементную базу. В том же году выполнен первый этап изготовления опытного образца и начато его изготовление в полном объеме. В 2011 году РЛС 55Ж6У «Небо-У» использовали в 874-м центре подготовки радиотехнических войск во Владимире. В ОАО «Нител» произведены и поставлены в войска семь комплектов этой РЛС метрового диапазона. Специалисты ННИИРТ развертывали ее на позициях заказчика.В США НИР по перспективной ракетной системе класса «земля-воздух», призванной заменить со временем ЗРК MIM-23 Hawk, начали гораздо раньше, еще в 1961 году, по программе FABMDS (Field Army Ballistic Missile Defense System – полевая армейская система защиты от баллистических ракет). В это время в СССР только испытывали ЗРК «Круг» 2К11 предыдущего поколения с радиокомандной ЗУР. Название позднее было изменено на AADS-70 (Army Air – Defense System-1970) – армейская система ПВО-1970 и, наконец, в 1964-м ЗРК присвоен индекс SAM-D (Surface-to-Air Missile – Development, перспективная ракета класса «земля-воздух»). Техническое задание на комплекс, выданное Минобороны, было неопределенным и часто изменялось, но всегда включало способность не только сбивать ударные самолеты всех типов вероятного противника (СССР), но и перехватывать тактические и оперативно-тактические БР театра военных действий.В мае 1967 года концерн «Рейтеон» стал главным подрядчиком для разработки комплекса SAM-D. Первые тестовые пуски проводились уже в ноябре 1969-го. Техническая фаза разработки началась в 1973-м, но уже в ноябре следующего года техзадание коренным образом изменили: Пентагон потребовал использовать систему управления типа TVM «Слежение через ракету», то есть информация о цели поступала в центральный компьютер не от станции наведения (РЛС), а непосредственно от полуактивной радиолокационной ГСН самой ракеты по телеметрическим каналам. В то время считалось, что, поскольку ракета всегда ближе к цели, нежели радар (СНР), этот метод значительно увеличивает точность определения ее текущих координат и способность отличать реальную и ложные цели. Это новое требование задержало разработку и полномасштабные испытания комплекса до января 1976 года. В мае ракета получила официальное обозначение XMIM-104A, а комплекс назвали Patriot.Основная организационно-тактическая единица подразделений ЗРК Patriot – дивизион, в котором шесть огневых и одна штабная батарея. Огневая единица способна одновременно обстреливать до восьми воздушных целей. В ее состав входят КП управления огнем AN/MSQ-104, многофункциональная РЛС (СНР) AN/ MPQ-53 с фазированной антенной решеткой, восемь ПУ с ЗУР MIM-104A в ТПК, радиорелейные станции MRC-137, средства электропитания и обслуживания.В 1982 году комплекс поступил на вооружение сухопутных войск США.В 1983 году стартовала программа модернизации комплекса по проекту PAC-1 (Patriot Antitactical Missile Capability). Основным направлением признали создание нового ПО для центрального компьютера СНР. Изменили прежде всего «алгоритмы следа» – принципы моделирования траектории полета баллистической цели и начальные параметры угла места РЛС с 0–45 до 0–90 градусовВ сентябре 1986-го на ракетном полигоне WSMR («Белые пески») провели экспериментальный пуск ЗУР Patriot по реальной тактической ракете «Ланс» для проверки правильности выбранной линии модернизации. Мишень перехватили на высоте 7500 метров примерно в 15 километрах от места пуска. В точке встречи она летела со скоростью – 460, а ЗУР – 985 метров в секунду. Промах составил 1,8 метра. Эксперимент признан успешным.Два последующих тестовых пуска проводились в конце 1987-го. Как мишени снова использовались ЗУР Patriot, летевшие по баллистической траектории. Обе были поражены. После серии удачных стрельб в июле 1988-го Пентагон рекомендовал принять на вооружение комплекс PAC-1. Поскольку ракета не претерпела изменений, за ней оставили прежний индекс MIM-104A.В 1988 году началась вторая фаза НИОКР по проекту PAC-2, предусматривавшая расширение возможностей ЗРК в борьбе с тактическими БР. В очередной раз модернизировали ПО центрального компьютера, ЗУР MIM-104C оснащена новой осколочно-фугасной БЧ с увеличенными полуготовыми осколками (45 вместо 2 граммов у MIM-104A) и более эффективным радиовзрывателем. В результате ЗРК Patriot PAC-2 способен поражать баллистические цели на дальностях до 20 и курсовом параметре 5 километров. Боевое крещение он получил в войне в Персидском заливе. Несколько батарей модернизированного комплекса PAC-1 и PAC-2 развернули в Саудовской Аравии и Израиле. Иракские ВС провели 83 пуска ОТР Al – Hussein (с дальностью 660 километров) и Al – Abbas (900 километров), созданных на базе советской конца 50-х годов БР Р-17, более известной как Scud-B. При отражении атаки американцам удалось сбить 47, израсходовав при этом 158 ЗУР MIM-104A и MIM-104B/C.После войны в Заливе с учетом полученного боевого опыта проведена третья радикальная модернизация комплекса по проекту PAC-3. Он получил новую РЛС AN/MPQ-65, обладающую увеличенной дальностью обнаружения целей с малой ЭПР и лучшими селективными возможностями на фоне ложных целей, ЗУР ERINT (Extended Range Interceptor) – перехватчик повышенной дальности. На одной ПУ размещаются 16 ракет в ТПК против четырех в прежних модификациях. По традиции им дали порядковый индекс MIM-104F, несмотря на то, что у них нет ничего общего с предыдущими модификациями – это совершенно новая конструкция.К августу 2007 года компания Lockheed Martin поставила армии США около 500 ракет PAC-3, последняя модификация PAC-3 MSE отобрана как ракетный компонент объединенной американо-европейской системы ПРО MEADS (Medium Extended Air Defense System).Мобильный комплекс ПРО наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата БР малой и средней дальности THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) разработан в компании Lockheed Martin Missiles and Space. В январе 2007-го она получила первый контракт на производство 48 ракет THAAD, шести пусковых установок и двух пунктов управления и связи. В мае 2008-го первую батарею THAAD приняли на вооружение. Пентагон планирует закупить более 1400 ракет THAAD, которые в итоге образуют верхний ярус системы ПРО ТВД в дополнение к Patriot PAC-3. Пока неизвестно, почему ракеты THAAD не получили стандартный ракетный индекс Минобороны (MIM-NNN), хотя находятся в эксплуатации армии США уже девять лет.Принципиальное отличие ЗРК THAAD и последней модификации Patriot – PAC-3 от комплексов первых поколений – математическая модель управления ЗУР или метод наведения, «метод погони»: непосредственно на цель направляется вектор скорости ракеты или кинетического боевого блока. Координатор цели ГСН измеряет угол положением вектора скорости и направлением на цель – угол рассогласования. В процессе наведения на выходе ГСН возникает сигнал, пропорциональный углу рассогласования. При отработке этого сигнала органы управления ракетой или кинетическим перехватчиком сводят к нулю угол между вектором скорости и направлением на цель. «Метод погони» традиционно применялся в разработке систем управления ПКР всеми производителями этого оружия. И это понятно: цель малоподвижна или статична, имеет огромную ЭПР – 100 квадратных метров и более. Работа в двух плоскостях, выбирается геометрический центр мишени – и все! Поэтому все, кому не лень, лепят ПКР сотнями, даже те страны, у которых ракетостроение находится еще в железном веке, такие как Норвегия, например. Если в процессе самонаведения цель движется равномерно и прямо, курсовой угол и угол упреждения близки к нулю, то траектория полета ЗУР прямолинейна. Теоретически потребные перегрузки при этом равны нулю. Необходимо отметить – ракета THAAD получилась очень изящной, тоненькой, коэффициент удлинения – 18,15, что не характерно для такого оружия. Визуально кажется, что она не предназначена для высоких поперечных перегрузок (по тангажу и рысканию).Однако если цель маневрирует, траектория полета ЗУР искривляется и появляются перегрузки. Здесь более применима другая матмодель – «пропорциональная навигация»: классическая для всех ЗУР от С-75 и «Хок» до С-300/400 и Patriot. Высокие располагаемые максимальные поперечные перегрузки вообще характерны для ЗУР всех поколений и со временем они растут. Если у первых ракет они порядка 10 единиц (В-750), то у MIM-104A уже 30, а у современных этот параметр доходит до 50 и даже 60 единиц. Противоракеты MIM-104F, THAAD и RIM-161 явно более хрупкие, чем их противосамолетные сестры. Но иначе и быть не может, с трудом представляю себе ракету со стартовым весом 900 килограммов, способную подняться на высоту 150 километров и разогнаться до девяти скоростей звука даже с микроскопической полезной нагрузкой. Классические ЗУР, конечно, более брутальны, если хотите, мускулисты. Косвенным признаком «узкой специализации» только по баллистическим целям комплексов THAAD и PAC-3 являются параллельные и в равных объемах заказы армией ракет противоракетных MIM-104F ПРО и противосамолетных MIM-104C ПВО. Флот также закупает наряду с RIM-161 A,B,C (SM-3) и старые RIM-66/67C (SM-2).В сентябре 2004 года компания «Рейтеон» получила контракт на разработку в течение семи лет (фаза SDD – Система разработки и демонстрации) новой ЗУР SM-6 на замену SM-2. В июне 2008-го выполнен первый успешный перехват БЛА ракетой RIM-174A. В сентябре 2009 года у компании появился первый контракт LRIP (Low Rate Initial Production) на ракеты SM-6. В 2010-м ракету довели до первоначальной оперативной готовности. Никаких конкретных ТТД SM-6 не публиковалось, но так как планер и силовая установка идентичны RIM-156A, технические характеристики, предположительно, очень похожи.Западные эксперты, скрипя зубами, в один голос признают: С-400 сегодня лучший ЗРК в мире. Доказательством тому – длинная очередь покупателей со всего мира.