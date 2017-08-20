Еще 5 самых грозных боевых топоров

Боевой топор в умелых руках — средство универсальное: и всадника с коня стащит, и уязвимость в доспехе найдет, и щит разрубит в щепки. Сегодня продолжим наш рассказ о том, какими топорами сражались в прошлом суровые воители во всем мире.В прошлый раз мы поговорили о пятерке самых известных боевых топоров минувших эпох. Конечно, разнообразие видов этого замечательного оружия этим не исчерпывается. Сегодня мы расскажем о еще нескольких наиболее интересных разновидностях боевых топоров и продемонстрируем, почему со временем они стали буквально универсальным способом сражения в ближнем бою.Томагавк — боевой топорик североамериканских индейцев. Первоначально tomahawk'ами (английская транслитерация оригинального диалекта индейцев) назывались различные дубинки и палицы, излюбленное оружие аборигенов. После это название перенеслось на металлические топоры, но в некоторых языковых группах сохранялись и собственные обозначения этого оружия.Томагавки весьма разнообразны. «Лодочный» томагавк характерен обухом с чашечкой для курительных смесей, у «эспонтонного» томагавка клинок перпендикулярен рукояти. Помимо этого, на обухе мог быть закреплен небольшой молоток или дополнительное острие. Часто навершие было украшено заостренным рогом или шипом — получалась миниатюрная алебарда.Благодаря масс-медиа, многие полагают, что томагавк — оружие исключительно метательное, и что индейцы кидали их залпом, как римские легионеры метали свои пилумы. История и здравый смысл говорят об обратном: томагавк — оружие ближнего боя, и метать его хоть и удобно, но на такой шаг воин пойдет исключительно в случае крайней необходимости.Франциска, как не трудно догадаться из названия, была боевым топором франков и других германских племен. Наибольшее распространение она получила у меровингских франков в V—VI вв. Известны две разновидности франциски: для ближнего боя и для метания.Топор для ближнего боя насаживался на длинное (метр и больше) топорище, что позволяло брать его как одноручным, так и двуручным хватом, что для секиры весьма важно. Топорище метательных францисок было короче длины руки воина, но все же заметно длиннее, чем у других топоров для метания.Свое название лохаберский топор получил в честь местности Лохабер, что на территории Шотландии. Длинный пехотный топор напоминает бердыш: полутораметровое древко венчает длинное (до 50 см), ровное лезвие, больше похожее не на секиру, а на алебарду. Часто край лезвия был волнистым: как и у фламбергов, это придавало оружию отличные режущие свойства и позволяло буквально пропиливать наиболее тонкие участки доспеха.Учитывая обилие тяжелобронированных боевых единиц в армиях XIV—XVI вв.еков, популярность лохаберакста весьма объяснима. К обуху часто крепился крюк, которым можно было стаскивать всадников из седел и выдергивать пехотинцев из плотного строя. Подобная универсальность делала оружие незаменимым: бытует мнение, что алебарда появилась именно как эволюция лохаберского топора.Фактически, алебарда — уже не классический боевой топор, а самостоятельный подвид древкового холодного оружия. Ее характеризует в первую очередь комбинированная боевая часть: помимо рубящего края топора, навершие алебарды украшал длинный граненый наконечник копейного острия, а обух снабжался крюком или шипом-противовесом. Длинное (1,5−2,3 метра) древко делало алебарду отличным оружием против конницы: ощетинившийся алебардами отряд мог остановить даже тяжелобронированную конницу на полном скаку.Как и в случае лохаберакса, популярной алебарду сделала ее универсальность: этим оружием можно и колоть, и рубить, и резать врага, при этом между им и вами сохраняется внушительная дистанция. Протектированная стальными полосками рукоять предохраняла древко от разрубания, но даже без этих мер предосторожности разрубить длинную, гладкую жердь весьма непросто. Существовала и абордажная модификация алебарды: она оснащалась большим крюком и еще более длинным (до 3 метров) древком.Глефа, она же глевия — еще один вид древкового оружия, представляющего собой нечто среднее между копьем и топором. Она состоит из полутораметрового древка и наконечника в форме узкого, вытянутого полумесяца, длина которого достигает 40−60 см. Отличительная особенность глефы — «острый палец», представляющий собой острый наконечник обуха, направленный к лезвию перпендикулярно или под небольшим углом. С его помощью можно было захватить оружие противника или же постараться проткнуть его самого.