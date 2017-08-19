В Барселоне проходят стычки между ультраправыми и антифашистами после кровавого теракта

Мы пришли сюда показать, что отвергаем фашизм, который расцвел в городе после недавних терактов. Мы не позволим им получать выгоду из страданий людей. Барселона — открытый город, где представители разных культур живут в мире.

Столкновения прошли между ультраправыми и антифашистами в Барселоне, которая столкнулась с террористической агрессией. Напомним, что неизвестный осуществил теракт, который унёс по меньшей мере 13 человеческих жизней. На следующие сутки после теракта на улицы главного города Каталонии вышли сторонники ультраправых взглядов с требованием к властям разобраться с вопросом роста числа мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По официальной статистике, Испания приняла 600 мигрантов по так называемым европейским квотам, однако на самом деле в страну ежегодно правдами и неправдами въезжает по несколько десятков тысяч мигрантов.Грядущей осенью жители Каталонии готовятся провести референдум о независимости от Мадрида, и у ультраправых теперь появился дополнительный повод высказать свои претензии к правительству королевства.Через некоторое время после выхода на улицы Барселоны сторонников радикально правых взглядов в центре города прошли и акции антифашистов. Сторонники антифашистского движения высказались за то, чтобы власти Каталонии "решили нацистский вопрос" и не шли на уступки радикалам нацистского толка. Россия 24 приводит цитату одного из активистов антифашистского движения Каталонии:Власти Каталонии вынуждены констатировать, что местная полиция вынуждена заниматься не поисками террориста, а стычками между антифашистами и сторонниками ультраправых организаций.