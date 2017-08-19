10:22 19 августа

В Барселоне проходят стычки между ультраправыми и антифашистами после кровавого теракта

Столкновения прошли между ультраправыми и антифашистами в Барселоне, которая столкнулась с террористической агрессией. Напомним, что неизвестный осуществил теракт, который унёс по меньшей мере 13 человеческих жизней. На следующие сутки после теракта на улицы главного города Каталонии вышли сторонники ультраправых взглядов с требованием к властям разобраться с вопросом роста числа мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. По официальной статистике, Испания приняла 600 мигрантов по так называемым европейским квотам, однако на самом деле в страну ежегодно правдами и неправдами въезжает по несколько десятков тысяч мигрантов.

Грядущей осенью жители Каталонии готовятся провести референдум о независимости от Мадрида, и у ультраправых теперь появился дополнительный повод высказать свои претензии к правительству королевства.

Через некоторое время после выхода на улицы Барселоны сторонников радикально правых взглядов в центре города прошли и акции антифашистов. Сторонники антифашистского движения высказались за то, чтобы власти Каталонии "решили нацистский вопрос" и не шли на уступки радикалам нацистского толка.


В Барселоне проходят стычки между ультраправыми и антифашистами после кровавого теракта


Россия 24 приводит цитату одного из активистов антифашистского движения Каталонии:
Мы пришли сюда показать, что отвергаем фашизм, который расцвел в городе после недавних терактов. Мы не позволим им получать выгоду из страданий людей. Барселона — открытый город, где представители разных культур живут в мире.


Власти Каталонии вынуждены констатировать, что местная полиция вынуждена заниматься не поисками террориста, а стычками между антифашистами и сторонниками ультраправых организаций.

Использованы фотографии: Police-car-photos.com
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Комментарии 26

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  1. Стас Снежин Сегодня, 08:00
    Нацисты, террористы, антифашисты.
    Бурлит Европа потихоньку, что ещё дальше будет...
    Стас Снежин
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:25
      Что не говори но теракты захлестнули Европу после начала приема беженцев странами ЕС , под видом которых проникают террористы и всякое отребье .
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:29
        Читая такие новости я постоянно слова Путина вспоминаю...."Вы еще не представляете себе, что вы натворили..." Пророческие слова и мне их даже не жалко, доигрались в толерантность господа..
        ОТДЕЛ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 08:38
          Виталий, не просто представляют, но и умышленно все именно так и сделано -по худшему для Европы сценарию -сползанию в хаос. Только вот хаос этот контролируемый и упровляемый, все делается дабы Европа податливой была перед сша, чтобы там слово сша главенствовало во всем и всегда.
          Изгоняющий либероидов
          1. Чёрный Сегодня, 08:55
            К сожалению в ЕС неонацистами называют всех , кто выступает против нвнешней политики ЕС которая сводится в необъяснимой любви к так называемым беженцам. И правые настроения будут только расти на фоне политики толерантности и закрывния глаз на преступления , которые совершают приезжие ( беженцев среди них меньшинство)....так что если власти европейских стран действительно хотят роста популярности неонацистов , они должны начать проводить политику в интересах собственных граждан.
            Чёрный
        2. Monster_Fat Сегодня, 08:43
          Лучше на свои улицы гляньте, давно ли "Питер" отгремел? В Москве по вечерам одни "понятно чьи" лица на улицах....
          Monster_Fat
          1. XXXIII Сегодня, 09:06
            Цитата: Monster_Fat
            В Москве по вечерам одни "понятно чьи" лица на улицах....

            Какой мягкий заход к чистой расе! Хотел бы посмотреть что вы будите делать, когда вам скажут что вы лишний на земле!
            XXXIII
            1. Monster_Fat Сегодня, 09:32
              Так "они" же и скажут. Видели как они легко головы "лишним" режут? Думаете, вас "пропустят"? wink
              Monster_Fat
              1. XXXIII Сегодня, 09:54
                Они не скажут , если их не вынудят это сказать!Тем более те лица(люди) которые разделяют мирное сосуществование народов мира. Ну вы и сами знаете что психов везде хватает, вот только эти психи могут многое натворить, перевернуть преставление. yes
                XXXIII
        3. XXXIII Сегодня, 09:00
          Радикальное направления (фашизм) - это ключ сша к решению своих проблем, игра продолжается. Сша показывают заразительный пример, как они строили Америку, рабство, угнетение рас,колониальная форма правления и.т.д. Радикализма (фашизм) всё больше и рано или поздно бахнит. А да, английское под пивала тоже в стороне не стоит сложа руки.
          XXXIII
        4. сибиралт Сегодня, 09:18
          Путин хорошо усвоил теорию марксизма-ленинизма. Чему тут удивляться? Главная задача наших демократов разваливших СССР - пройти точку невозврата к социализму. Потому то и это понятие заменили фенькой "социальное государство".
          сибиралт
        5. ranger Сегодня, 10:09
          Цитата: ОТДЕЛ
          Читая такие новости я постоянно слова Путина вспоминаю

          А кроме этого больше ничего на память не приходит? А в самой РОссии разве нет ни миллионов мигрантов (сколько их всего власти точно не знают до сих пор), ни терактов - ну прямо тишь гладь и Божья благодать... Только и остается что тыкать пальцем в других и обсуждать как там у них все хреново...
          Правда, эту благостную картину периодически нарушают то заявление Патрушева о том, что не удалось снизить уровень террористической угрозы, то сообщения о разгроме ФСБ очередной группы террористов, готовившей теракт или о судебном процессе над бандой GTA, убившей полтора десятка человек, да еще устроившей перестрелку с суде...
          А в остальном все хорошо прекрасная маркиза....
          Правильно говорят, если вы считаете что все идет как надо, значит вам не все рассказывают....
          ranger
  2. silberwolf88 Сегодня, 08:05
    Очень удобно наводнить страну мигрантами ... развести толерастию ведущую к полной потере резистивности нации ... в результате получить теракты ... а людей выступающих против причин тут же объявить ультраправыми ... фашистами и т.п.
    Да и среди своих есть всякие люди ... но на то оно и Государство чтобы разбираться законодательно со СВОИМИ ... а не усугублять проживание своим попустительствуя бездумной иммиграционной политике ...
    silberwolf88
    1. Logall Сегодня, 08:13
      Цитата: silberwolf88
      бездумной иммиграционной политике ...

      Проблема Испании в том, что у неё нет своей политики. Это страна "хрюшка", так называют страны приносящие лишь убыток. Она живёт за счёт ЕС, а значит ей приходится исполнять всё, что скажут в Брюсселе!
      Logall
      1. Лопатов Сегодня, 09:45
        Цитата: Logall
        Это страна "хрюшка", так называют страны приносящие лишь убыток. Она живёт за счёт ЕС, а значит ей приходится исполнять всё, что скажут в Брюсселе!

        Не скажите... Ещё одна из стран "PIGS", Польша, с Брюсселем за свои интересы бодается весьма активно. Включая мигрантский вопрос.
        Лопатов
        1. Logall Сегодня, 10:04
          Этих активно янки лоббируют. Польша у границ ''Многострадальной'' находится, её политикой занимаются США на прямую. А значит и крышуют, защищая от Брюсселя.
          Испания в этом качестве не симпатична...
          Logall
  3. Hoc vince Сегодня, 08:11
    На этой неделе они выходили на пляжи, заполненные туристами, с плакатами: «Нет туристам в наших домах» и «Вам здесь не рады».
    До этого мигрантов встречали с плакатами "добро пожаловать".
    Они случайно не путают туристов с беженцами. Не хотите туристов - получайте террористов.
    Hoc vince
  4. изя топ Сегодня, 08:23
    так это у них не антифашисты,а толерасты...тьфу
    изя топ
    1. Logall Сегодня, 08:29
      Они тем и отличаются: Когда АнтиФа гладят по голове граждан другой национальности, эти наглаживают попы беженцам...
      Фу, написал аж самому противно! Фу...
      Logall
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:47
        Цитата: Logall
        Они тем и отличаются: Когда АнтиФа гладят по голове граждан другой национальности, эти наглаживают попы беженцам...
        Фу, написал аж самому противно! Фу...

        По Фрейду прям оговорка..хе хе (без обиды))))
        ОТДЕЛ
        1. Logall Сегодня, 10:16
          Какие обиды? hi
          Фрейд, сам ещё тот извращенец был. К некрофилии почти всю психологию отнёс. По Фрейду, и сам Фрейд ещё тот ''Питер Пэн''...
          Logall
  5. rotmistr60 Сегодня, 08:34
    Барселона — открытый город, где представители разных культур живут в мире.

    Как я понимаю т.н. "антифашисты" это поборники либеральных "ценностей", приверженцы толерантности и космополиты. Ну, что же пока будут бороться с правыми терроризм захлестнет Европу. А эти "антифашисты" из человеческих чувств будут подносить патроны террористам причитая о толерантности.
    rotmistr60
  6. gabonskijfront Сегодня, 08:34
    той Европы которую мы знаем всего 500 лет,до этого это был малозначимый регион мира.А старт к её возвеличиванию дали "великие географические открытия",то есть ограбление Европой всего остального мира.Наверно это должно когда то закончится.
    gabonskijfront
  7. К-50 Сегодня, 08:50
    Походу старушку Европу начинает трясти "неподецки". Вроде и вулканов нет, ну кроме как в Италии вроде, но земельку у них трясёт. а вместе шатаются и все устои гейропейского образа проживания. "Набираем попкорна", усаживаемся по удобнее и смотрим.
    К-50
    1. XXXIII Сегодня, 09:12
      Цитата: К-50
      "Набираем попкорна", усаживаемся по удобнее и смотрим.
      yes
      XXXIII
  8. APASUS Сегодня, 09:49
    По сути над Европой ставят глобальный эксперимент.Сперва накачали ее идеологией толерантности ,а потом резко завезли радикалов мусульманского толка.Требуется гражданская война и новый передел?
    APASUS
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