Воля миллионов против переворота

В Венесуэле начало работу Национальное учредительное собрание. Выборы органа, призванного положить конец политическому кризису, натолкнулись на агрессивный саботаж оппозиции. В попытках совершить государственный переворот она опирается на помощь США, пытающихся задушить Каракас санкциями и угрозами.На протяжении почти двадцати лет одно упоминание о Венесуэле вызывает зубовный скрежет не только у руководителей США и правых режимов континента, но и у крупных корпораций. Такова реакция капиталистического мира на политику Уго Чавеса и его последователей, провозгласивших возвращение Венесуэле национального достоинства. Импульс начатой Чавесом борьбы оказался настолько силён, что вдохновил народы всей Латинской Америки на освобождение от диктата Вашингтона и крупного капитала.Неудивительно, что Венесуэла все эти годы находилась под прицелом противника. Попытки задушить Боливарианскую революцию активизировались после смерти Чавеса. Сумев заполучить большинство мест в Национальной ассамблее (парламенте), оппозиция инициировала процедуру импичмента в отношении президента Николаса Мадуро. Эта затея провалилась, и тогда был задействован другой сценарий — тотального наступления на правительство, в том числе с помощью откровенно противозаконных методов. Водораздел между двумя этапами просматривается настолько чётко, что не вызывает сомнений: оппозиция получила «добро» на переворот от своего главного союзника и спонсора.С начала апреля в Венесуэле не прекращаются акции протеста. Их участники прекрасно подготовлены и оснащены, в том числе огнестрельным оружием. Против сторонников правительства развёрнут настоящий террор: их убивают на улицах и в собственных домах. Громя магазины и склады с продовольствием, выводя из строя подстанции, боевики из правых группировок пытаются полностью парализовать экономическую жизнь страны. Всё это сопровождается невиданной по размаху пропагандистской кампанией, в которой задействованы ведущие западные СМИ. В их перевёрнутой с ног на голову картине событий оппозиция показана мирными протестующими, а законное правительство — террористическим режимом, алчущим крови граждан.Мексиканская газета «Хорнада» замечает в связи с этим: «Это терроризм нового типа, который путём пропагандистских кампаний в СМИ пытается принять облик гражданской мобилизации. Но мирные граждане не ходят с оружием в руках, не линчуют и не сжигают заживо своих жертв, не поджигают больницы и детские садики с находящимися в них малышами, не уничтожают тонны продуктов и предметов первой необходимости, предназначенных для жителей бедных районов». Другими словами, в Венесуэле вслед за Украиной обкатываются новые технологии «цветных революций», больше напоминающие сирийский и ливийский варианты. Их авторы не останавливаются перед разжиганием гражданской войны, пусть даже в её огне сгорят тысячи жизней.Особую ненависть оппозиции и её кураторов вызывает стойкость правительства, которое не сдаётся перед лицом агрессивных нападок. Первого мая во время праздничного митинга в Каракасе Николас Мадуро объявил о выборах в Национальное учредительное собрание (в русскоязычных СМИ оно иногда именуется Конституционной ассамблеей). Согласно Конституции, избираемый всеобщим голосованием орган может вносить изменения в Основной Закон и реформировать систему госустройства. При этом по своим полномочиям он стоит выше и президента, и парламента, которые обязаны подчиняться его решениям. Будучи редким в современном мире органом прямой демократии, учредительное собрание формируется как по территориальному (избирательные округа), так и по «секторальному» принципу. Своих представителей в него направляют рабочие, крестьяне, пенсионеры, инвалиды, студенты и т.д. Учредительные собрания в Венесуэле уже созывались в 1946, 1952 и 1999 годах, так что заявления о нелигитимности данного органа не имеют под собой оснований. Примечательно, что сама оппозиция несколько лет назад требовала выборов в данный орган, но теперь развернулась на 180 градусов и призвала к их бойкоту. Все предложения включиться в подготовку его созыва там игнорировали.Причина подобной непоследовательности лежит на поверхности. Созыв учредительного собрания расстроил планы оппозиции и создал угрозу главному её оплоту и козырю — парламентскому большинству. После этого правые форсировали подрывную деятельность. 16 июля ими был проведён «народный референдум», который достоин включения в учебники политтехнологий как образец изощрённой манипуляции сознанием.На свой «референдум» оппозиция вынесла три пункта, один другого провокационнее. Первым предлагалось запретить созыв учредительного собрания. Второй призывал вооружённые силы подчиниться руководству парламента, то есть оппозиции. И, наконец, третий подразумевал досрочные выборы и создание «правительства национального единства». Руководство Венесуэлы проведению опроса не препятствовало, но подчеркнуло, что никакой юридической силы иметь он не будет, поскольку в его организации не принимал участия Национальный избирательный совет.Уже на следующий день оппозиция поспешила объявить результаты «референдума»: 7,5 миллиона участников и 99,9 процента голосов по каждому из пунктов! Иначе как фарсом назвать это нельзя. Точно такое же число — 7,5 миллиона — правые называли своей целью задолго до 16 июля. Именно столько голосов получил Мадуро на президентских выборах 2013 года, и оппозиции нужно было этой планки достичь. Или, точнее, заявить, что она её достигла.Сама система организации «плебисцита» не гарантировала защиту от многократного голосования. Но проверить это уже невозможно. Сразу после объявления итогов все бюллетени и списки проголосовавших были… сожжены. Оппозиция объяснила свой поступок опасениями за судьбу сторонников, но куда больше это напоминает банальное заметание следов. Как заявила по этому поводу экс-глава МИД Венесуэлы Делси Родригес, «если вы одержали такую блестящую победу, то почему решили сжечь все списки и бюллетени, свидетельствующие об «успехе»? Что вы предъявите в качестве доказательств вашей победы? Пепел?»Насмешкой над объективностью стало и приглашение иностранных «наблюдателей». Их роль исполнил ряд отставных латиноамериканских лидеров крайне правого толка, включая экс-президента Мексики Висенте Фокса, бывшего главу Колумбии Андреса Пастрану и т.д. Два года назад все они присоединились к пресловутой «Демократической инициативе Испании и Америки». Имеющая штаб-квартиру в США организация с самого начала заявила о главной своей цели: «установлении демократии там, где её нет».Но, судя по всему, правые и не пытались придать своему «референдуму» правдоподобный образ. Им, а также их патронам за рубежом нужен был только повод для атаки на правительство. Как заявил президент США Дональд Трамп, жители Венесуэлы проголосовали «за свободу и верховенство закона». «Тем не менее их сильные и смелые действия по-прежнему игнорируются плохим лидером, который мечтает стать диктатором», — добавил он.Двойные стандарты, присущие капиталистическому миру, проявились во всей своей красе. Схожий опрос, проведённый в 2015 году сторонниками независимости Каталонии от Испании, не был признан ни одним западным государством. Теперь же «уважать волю народа» и отказаться от созыва учредительного собрания потребовали от Каракаса США, Евросоюз и провашингтонские режимы Латинской Америки: Колумбия, Мексика, Бразилия и ряд других. В противном случае, пригрозили они, Венесуэлу ждут новые санкции.Ободрённые такой поддержкой, противники власти попытались создать параллельные органы власти и тем самым лишить легитимности законное правительство. 17 июля оппозиционная коалиция парламента объявила о том, что берёт на себя функции кабинета министров, а 21-го привела к присяге «членов» параллельного Верховного суда. Но, если не считать пропагандистского эффекта, последствий эти шаги не имели. После того как Мадуро пообещал арестовать всех узурпаторов до единого, «теневые» органы власти предпочли взять паузу.Тем не менее оппозиция приложила максимум усилий для срыва голосования. Сторонники правительства подвергались угрозам и нападениям. В своём доме был убит 39-летний юрист и кандидат в учредительное собрание Хосе Великс Пинеда. В столице в полицейскую колонну была брошена бомба, 8 человек получили ранения. По всей стране правые активисты нападали на избирательные участки и уничтожали машины для голосования, в Каракасе ими была перекрыта автострада им. Франсиско Фахардо. Несмотря на это, граждане проявили настоящее мужество. 27 июля тысячи жителей вышли на улицы в поддержку созыва учредительного собрания, а в день выборов у избирательных участков образовывались огромные очереди из желающих проголосовать. В целом, несмотря на запугивания и террор, в выборах приняли участие более 8 миллионов человек, или 41,5 процента избирателей.Не желая признавать поражение, оппозиция немедленно заявила о подтасовках. Правда, не договорившись заранее, каждый из её лидеров называл разную цифру «реально проголосовавших» — кто 3, кто 2, а кто и вовсе 1 миллион. Такие же безосновательные обвинения посыпались из столиц капиталистических держав. Вашингтон ввёл персональные санкции против Николаса Мадуро. Как заявил министр финансов США Стивен Мнучин, «наказывая Мадуро, Соединённые Штаты дают понять, что выступают против политики его режима и выражают поддержку народу Венесуэлы, который стремится вернуться к полной и процветающей демократии». Санкции предусматривают заморозку счетов президента под американской юрисдикцией и запрет гражданам США на ведение любых деловых отношений с Мадуро. Правда, в госдепартаменте тут же уточнили, что не знают, есть ли вообще у главы Венесуэлы активы в США. Не исключают в Вашингтоне и дальнейшего ужесточения санкций, которые могут затронуть поставки в страну венесуэльской нефти. О возможном введении ограничений заявило руководство Евросюза.В Каракасе на санкции отреагировали спокойно. Президент заявил, что горд этим, поскольку санкции вводятся против тех, кто не виляет хвостом, как собака. Поддержку правительству оказали союзники Венесуэлы. МИД Кубы назвал действия западных стран хорошо согласованной международной операцией. Её цель — заставить замолчать венесуэльский народ. «Только венесуэльцы вправе решать, как преодолеть свои проблемы и определить своё будущее», — отмечается в заявлении. Президент Боливии Эво Моралес отметил, что США в своём стремлении захватить природные богатства Венесуэлы готовы превратить её в Сирию, Ирак или Афганистан. Министерство иностранных дел России в свою очередь призвало оказывающие давление на Каракас страны проявить сдержанность и отказаться «от своих деструктивных планов, способных углубить поляризацию в обществе».План государственного переворота, казалось бы, безупречно подготовленный, провалился.4 августа Национальное учредительное собрание провело первое заседание. Председателем органа избрана Делси Родригес. По её словам, «мы пришли сюда не для того, чтобы уничтожить Конституцию, мы пришли, чтобы убрать с её пути все диктаторские препятствия, устроенные буржуазией… мы пришли, чтобы защитить, углубить, обновить и усилить Конституцию». Также она обратилась к международному сообществу: «Мы, венесуэльцы, сами разрешим наш кризис без иностранного вмешательства». Одним из первых решений учредительного собрания стало увольнение генерального прокурора Луисы Ортега, перешедшей на сторону оппозиции, и назначение на её место экс-уполномоченного по правам человека, известного юриста и писателя Тарека Сааба.Фиаско потерпела попытка организовать мятеж в армии. 6 августа группа вооружённых людей напала на военную базу в городе Валенсия, но была обезврежена. Министр обороны Владимир Падрино поддержал учредительное собрание, заявив, что тем самым граждане осуществили своё конституционное право.Но попытки дестабилизировать ситуацию в Венесуэле на этом точно не закончатся. Противники независимого курса страны будут продолжать акции саботажа и насилия. В связи с этим на учредительном собрании лежит огромная ответственность за будущее государства и за решение стоящих перед ним проблем. Будем надеяться, с этой задачей орган народной демократии справится.