Откровения боевика украинского "Донбасса" об Иловайском котле
Оперативное командование ДНР выступает с редким освещением информации о числе погибших военнослужащих армии Донецкой народной республики. Полковник Эдуард Басурин делится с журналистами информацией о том, что за минувшую неделю погибли 12 военнослужащих республиканской армии. Донецкое агентство новостей приводит заявление Басурина:
Стоит обратить внимание на то, что бои вдоль практически всей линии соприкосновения (а особенно на Авдеевском участке) продолжаются на фоне де-факто объявленного "хлебного перемирия". Это "перемирие" должно соблюдаться сторонами до 31 августа, однако ситуация остаётся крайне напряжённой на фоне воинственной риторики украинской стороны.
В Киеве сообщают о многочисленных жертвах и среди украинских силовиков. В результате боестолкновения на Авдеевском направлении, спровоцированного украинскими военными, погибли военнослужащие ВСУ и НГУ. В течение минувших суток украинская армия не менее 35 раз обстреляла территорию Донецкой народной республики.
На этом фоне обращает на себя внимание пресс-конференция представителя экстремистского батальона "Донбасс" Игоря Байрака. Байрак открыто заявил, что перед попаданием в Иловайский котёл в населённые пункты Донбасса сначала входили представители так называемых нацбатов, расправлявшиеся с теми, кто не принимал майданную идеологию. Только после, как выразился Байрак, зачистки, начинали действовать военнослужащие ВСУ. Под действия ВСУ понимаются новые обстрелы территории республики. Радикальный националист рассказывает, как представителям батальонов под Иловайском позволили выйти по специально организованным коридорам. Байрака цитирует информационная служба ФАН:
Далее Байрак сообщает, что в составе батальона были иностранные наёмники, включая американцев:
Откровения представителя "Донбасса" в очередной раз доказывают тот факт, что радикальные националисты, столкнувшись с сопротивлением ополчения ДНР и ЛНР, потерпели сокрушительное поражение под Иловайском, хотя официальный Киев продолжает называть котёл "плацдармом", а бегство украинских силовиков "отступлением на заранее подготовленные позиции".
При защите Донецкой Народной Республики за неделю 12 военнослужащих погибли и двое получили ранения.
Стоит обратить внимание на то, что бои вдоль практически всей линии соприкосновения (а особенно на Авдеевском участке) продолжаются на фоне де-факто объявленного "хлебного перемирия". Это "перемирие" должно соблюдаться сторонами до 31 августа, однако ситуация остаётся крайне напряжённой на фоне воинственной риторики украинской стороны.
В Киеве сообщают о многочисленных жертвах и среди украинских силовиков. В результате боестолкновения на Авдеевском направлении, спровоцированного украинскими военными, погибли военнослужащие ВСУ и НГУ. В течение минувших суток украинская армия не менее 35 раз обстреляла территорию Донецкой народной республики.
На этом фоне обращает на себя внимание пресс-конференция представителя экстремистского батальона "Донбасс" Игоря Байрака. Байрак открыто заявил, что перед попаданием в Иловайский котёл в населённые пункты Донбасса сначала входили представители так называемых нацбатов, расправлявшиеся с теми, кто не принимал майданную идеологию. Только после, как выразился Байрак, зачистки, начинали действовать военнослужащие ВСУ. Под действия ВСУ понимаются новые обстрелы территории республики. Радикальный националист рассказывает, как представителям батальонов под Иловайском позволили выйти по специально организованным коридорам. Байрака цитирует информационная служба ФАН:
На момент выхода 29-го августа, мы начали выходить, когда пришли в Многополье, первое, что удивило – это построение колонн. Колонн оказалось две. Т.е. добровольческие батальоны строились в одну колонну, а подразделения ВСУ строились совсем в другую колонну и выходили в противоположную от нас сторону… То, что меня поразило, задача у русских была пропустить тяжелую военную технику и расстрелять машины гражданские с добровольческими батальонами. Меня как профессионального военного это повергло в легкий шок. Я этого никому не рассказал, но это было как-то очень интересно
Далее Байрак сообщает, что в составе батальона были иностранные наёмники, включая американцев:
Мы шли в южную сторону в направлении русской границы, в 30-ти километровую зону, вместо того, чтобы развернуться и, имея господствующие высоты, пойти в сторону Иловайска и Донецка. С той группировкой, которую мы имели, могли создать скопление войск на участке прорыва, даже без артиллерии. Там с нами был американец, Франко, он погиб, был момент, когда нас «Градами» обстреливали. Франко, как американский военный, согласно их военной тактике просил: «Эвакуэйшен, эвакуэйшен геликоптером». Ну, его там одернули, сказали, что в нашей армии такие вещи не предусмотрены, но, тем не менее, это справедливо, по большому счету.
Откровения представителя "Донбасса" в очередной раз доказывают тот факт, что радикальные националисты, столкнувшись с сопротивлением ополчения ДНР и ЛНР, потерпели сокрушительное поражение под Иловайском, хотя официальный Киев продолжает называть котёл "плацдармом", а бегство украинских силовиков "отступлением на заранее подготовленные позиции".
Использованы фотографии: Твиттер
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