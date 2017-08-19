10:21 19 августа

Откровения боевика украинского "Донбасса" об Иловайском котле

Оперативное командование ДНР выступает с редким освещением информации о числе погибших военнослужащих армии Донецкой народной республики. Полковник Эдуард Басурин делится с журналистами информацией о том, что за минувшую неделю погибли 12 военнослужащих республиканской армии. Донецкое агентство новостей приводит заявление Басурина:

При защите Донецкой Народной Республики за неделю 12 военнослужащих погибли и двое получили ранения.


Стоит обратить внимание на то, что бои вдоль практически всей линии соприкосновения (а особенно на Авдеевском участке) продолжаются на фоне де-факто объявленного "хлебного перемирия". Это "перемирие" должно соблюдаться сторонами до 31 августа, однако ситуация остаётся крайне напряжённой на фоне воинственной риторики украинской стороны.


В Киеве сообщают о многочисленных жертвах и среди украинских силовиков. В результате боестолкновения на Авдеевском направлении, спровоцированного украинскими военными, погибли военнослужащие ВСУ и НГУ. В течение минувших суток украинская армия не менее 35 раз обстреляла территорию Донецкой народной республики.

На этом фоне обращает на себя внимание пресс-конференция представителя экстремистского батальона "Донбасс" Игоря Байрака. Байрак открыто заявил, что перед попаданием в Иловайский котёл в населённые пункты Донбасса сначала входили представители так называемых нацбатов, расправлявшиеся с теми, кто не принимал майданную идеологию. Только после, как выразился Байрак, зачистки, начинали действовать военнослужащие ВСУ. Под действия ВСУ понимаются новые обстрелы территории республики. Радикальный националист рассказывает, как представителям батальонов под Иловайском позволили выйти по специально организованным коридорам. Байрака цитирует информационная служба ФАН:
На момент выхода 29-го августа, мы начали выходить, когда пришли в Многополье, первое, что удивило – это построение колонн. Колонн оказалось две. Т.е. добровольческие батальоны строились в одну колонну, а подразделения ВСУ строились совсем в другую колонну и выходили в противоположную от нас сторону… То, что меня поразило, задача у русских была пропустить тяжелую военную технику и расстрелять машины гражданские с добровольческими батальонами. Меня как профессионального военного это повергло в легкий шок. Я этого никому не рассказал, но это было как-то очень интересно


Далее Байрак сообщает, что в составе батальона были иностранные наёмники, включая американцев:
Мы шли в южную сторону в направлении русской границы, в 30-ти километровую зону, вместо того, чтобы развернуться и, имея господствующие высоты, пойти в сторону Иловайска и Донецка. С той группировкой, которую мы имели, могли создать скопление войск на участке прорыва, даже без артиллерии. Там с нами был американец, Франко, он погиб, был момент, когда нас «Градами» обстреливали. Франко, как американский военный, согласно их военной тактике просил: «Эвакуэйшен, эвакуэйшен геликоптером». Ну, его там одернули, сказали, что в нашей армии такие вещи не предусмотрены, но, тем не менее, это справедливо, по большому счету.


Откровения боевика украинского "Донбасса" об Иловайском котле


Откровения представителя "Донбасса" в очередной раз доказывают тот факт, что радикальные националисты, столкнувшись с сопротивлением ополчения ДНР и ЛНР, потерпели сокрушительное поражение под Иловайском, хотя официальный Киев продолжает называть котёл "плацдармом", а бегство украинских силовиков "отступлением на заранее подготовленные позиции".

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 26

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  1. Zibelew Сегодня, 09:23
    Янкес Франко так и не дождался геликоптера crying Слава Лимпопо!
    Zibelew
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:32
      Читал я их "мемуары" драпали как зайцы и гибли массово...Надрали им одно место ополченцы! Сейчас мрази из дальнобоя только стреляют, трусливые шакалы..!Ничего "котлы" еще будут..
      ОТДЕЛ
      1. Dashout Сегодня, 09:37
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ничего "котлы" еще будут..

        Да, хорошо бы! Сейчас их матрасники подучат, приободрят и опять попрут.. Куда им деваться, предателям
        Dashout
        1. Тралл Сегодня, 09:54
          Цитата: Dashout
          Куда им деваться, предателям

          Как куда? На заработки в Россию. Строить дачи и детские сады. А ведь так и будет, к сожалению.
          Тралл
        2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:54
          Цитата: Dashout
          Цитата: ОТДЕЛ
          Ничего "котлы" еще будут..

          Да, хорошо бы! Сейчас их матрасники подучат, приободрят и опять попрут.. Куда им деваться, предателям

          Да уже чуть ли не плетками гонят в атаку за кредиты МВФ..Россия пытается спасти специалистов , упрощая принятие гражданства РФ...Мочить придется бандеровцев , там уже одни непримиримые остались !
          ОТДЕЛ
    2. krops777 Сегодня, 09:39
      Янкес Франко так и не дождался геликоптера crying Слава Лимпопо!


      Боевиков насмотрелся, думал что он рэмбо а нет войнушка оказалась настоящей и пули машину насквозь прошивают, печальный конец очередного полудурка.
      krops777
    3. soroKING Сегодня, 10:15
      вот его откровения:
      soroKING
  2. злой партизан Сегодня, 09:24
    "Эвакуэйшн геликоптером" -АААААААААААААА!!!!!!!! wassat
    злой партизан
    1. сибиралт Сегодня, 09:30
      Геликоптер отличная штука, если бы не ПЗРК. bully
      сибиралт
      1. злой партизан Сегодня, 09:32
        Цитата: сибиралт
        Геликоптер отличная штука, если бы не ПЗРК.

        А также ДШК, КПВТ, ПК, РПГ и просто "мосинка" laughing
        злой партизан
        1. сибиралт Сегодня, 09:35
          Вы еще "Шилку" не назвали belay
          сибиралт
          1. krops777 Сегодня, 09:54
            Вы еще "Шилку" не назвали belay


            Ну тогда уж панцирем по вертолету (англ. helicopter). laughing
            krops777
            1. Тралл Сегодня, 10:00
              Истлючительно гелиокоптеры сбиваются из лука smile
              Тралл
              1. krops777 Сегодня, 10:05
                Рэмбо пародия


                Фильм пародия это для нас а для них это исключительно руководство по тактической военной подготовке. laughing
                krops777
    2. soroKING Сегодня, 09:32
      телепортейшн пинком am
      soroKING
  3. изя топ Сегодня, 09:34
    это не "донбасом" командовал незабвенный дважды ранетый в дупу херой?
    изя топ
    1. злой партизан Сегодня, 09:37
      Цитата: изя топ
      это не "донбасом" командовал незабвенный дважды ранетый в дупу херой?

      Прикинь: КАКОГО размера у него сейчас шрам:

      Привет негодяй! drinks
      злой партизан
      1. ShKAS_mashingun Сегодня, 09:47
        Цитата: злой партизан
        Прикинь: КАКОГО размера у него сейчас шрам:

        да, тяжела работа народным избранником, что на Украине, что в России.
        ShKAS_mashingun
      2. изя топ Сегодня, 09:48
        Цитата: злой партизан
        Привет негодяй!

        hi

        Цитата: злой партизан
        КАКОГО размера у него сейчас шрам

        на любимой попе? fellow
        изя топ
      3. soroKING Сегодня, 09:58
        о как! из дрыща превратился в хряка wassat
        soroKING
        1. злой партизан Сегодня, 10:00
          Цитата: soroKING
          о как! из дрыща превратился в хряка

          И причём без всякой кастрации laughing
          злой партизан
          1. изя топ Сегодня, 10:03
            Цитата: злой партизан
            И причём без всякой кастрации

            а вот зря,зря recourse
            изя топ
  4. майор147 Сегодня, 09:41
    Резюме. "Мы храбро бросились на утёк, они трусливо нас преследовали" (с).
    майор147
  5. japs Сегодня, 09:41
    Уж сколько раз подробно рассматривалась эта ситуация!
    Теперь еще раз, только с точки зрения "бабайки"...
    Очередное "северо-южное направление".
    Отмечу лишь, что Ломброзо с его физиогномикой, вероятно, был прав. Весьма "красноречивая" харизма у этого Бабайки.
    japs
  6. APASUS Сегодня, 09:42
    Франко, как американский военный, согласно их военной тактике просил: «Эвакуэйшен, эвакуэйшен геликоптером».

    Да,проблемка на рисовалась у ребят? Геликоптер по бездорожью заблудился ,а так бы конечно всех и сразу!
    APASUS
  7. samoletil18 Сегодня, 10:07
    Обращает на себя внимание то, что колонна ВСУ выпускалась с тяжёлой техникой из котла без препятствий. Уничтожали целенаправленно нацистов. Получается, ВСУ с нашими договорились, и отморозков сдали. Не уверен, что взаимоотношения между этими двумя структурами претерпели какие-то заиетнные изменения в плане сближения и уважения друг к другу. Люди и там, и там вооружены. Это приведёт к гражданской войне, и это очевидно. Тут России уже невмешательством не отделаться будет. А подобные выступления "добровольцев" очень стимулируют процесс взаимного противостояния сначала внутри АТО, а следом страны в целом . Кто-то всё хорошо продумал еще до майдана.
    samoletil18
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