Откровения боевика украинского "Донбасса" об Иловайском котле

При защите Донецкой Народной Республики за неделю 12 военнослужащих погибли и двое получили ранения.

На момент выхода 29-го августа, мы начали выходить, когда пришли в Многополье, первое, что удивило – это построение колонн. Колонн оказалось две. Т.е. добровольческие батальоны строились в одну колонну, а подразделения ВСУ строились совсем в другую колонну и выходили в противоположную от нас сторону… То, что меня поразило, задача у русских была пропустить тяжелую военную технику и расстрелять машины гражданские с добровольческими батальонами. Меня как профессионального военного это повергло в легкий шок. Я этого никому не рассказал, но это было как-то очень интересно

Мы шли в южную сторону в направлении русской границы, в 30-ти километровую зону, вместо того, чтобы развернуться и, имея господствующие высоты, пойти в сторону Иловайска и Донецка. С той группировкой, которую мы имели, могли создать скопление войск на участке прорыва, даже без артиллерии. Там с нами был американец, Франко, он погиб, был момент, когда нас «Градами» обстреливали. Франко, как американский военный, согласно их военной тактике просил: «Эвакуэйшен, эвакуэйшен геликоптером». Ну, его там одернули, сказали, что в нашей армии такие вещи не предусмотрены, но, тем не менее, это справедливо, по большому счету.