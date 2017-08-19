Самый-самый: ЗРК "Тор" Сегодня, 11:30 Одним ЗРК "Тор" возможно одновременно поразить четыре воздушных цели четырьмя ракетами. Самый современный и самый надежный комплекс ближнего действия. 0 Закономерный успех Зенитно-ракетная геометрия: «Тор-М2Э» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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