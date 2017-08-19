13:36 19 августа

Самый-самый: ЗРК "Тор"

Одним ЗРК "Тор" возможно одновременно поразить четыре воздушных цели четырьмя ракетами. Самый современный и самый надежный комплекс ближнего действия.




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