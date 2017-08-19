Беспилотный «Калашников»: Оперативно-тактический БПЛА ZALA 421 Сегодня, 10:35 На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Концерн «Калашников» представит оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA 421-16E2. 1 Убойная новинка «Калашникова»: Снайперская винтовка СВЧ Новейший модульный ручной пулемет РПК-16 Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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