13:37 19 августа

Беспилотный «Калашников»: Оперативно-тактический БПЛА ZALA 421

На международном военно-техническом форуме «Армия-2017» Концерн «Калашников» представит оперативно-тактический комплекс воздушного мониторинга ZALA 421-16E2.




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