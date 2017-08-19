Испытания новейшего истребителя МиГ-35: эксклюзивные кадры Сегодня, 13:30 Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры испытаний истребителя МиГ-35 с подвесными баками, которые проходят в Подмосковье. 0 МиГ-15 – лучший истребитель Корейской войны Авиация Красной Армии Великой Отечественной войны (часть 8) – истребители МиГ и Ла Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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