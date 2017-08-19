13:36 19 августа

Испытания новейшего истребителя МиГ-35: эксклюзивные кадры

Телеканал «Звезда» публикует эксклюзивные кадры испытаний истребителя МиГ-35 с подвесными баками, которые проходят в Подмосковье.




0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня