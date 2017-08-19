13:37 19 августа

Ливан объявил о начале наступления на позиции ИГ* на границе с Сирией

Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористической организации "Исламское государство"* на границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности.

Отмечается, что ливанские ВС планируют атаковать боевиков вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Источник отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на военных сообщило, что операция проводится без координации с "Хезболлой" и сирийской армией.

Ливан объявил о начале наступления на позиции ИГ* на границе с Сирией



Ливанская армия в последние две недели повысила интенсивность обстрелов позиций террористов. По мнению военных экспертов, подобные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*. Власти во вторник одобрили рекомендации по подготовке военной операции.

Ранее ливанские военные обнаружили в оружейном тайнике боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства, сообщает источник в службе безопасности Ливана, передает РИА Новости.

Военные обнаружили ракеты после того, как отбили у боевиков несколько позиций на северо-востоке Ливана.

Исламское государство*, "Джебхат ан-Нусра"* - запрещенная в России террористическая организация

Использованы фотографии: © Stringer
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Комментарии 34

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  1. silberwolf88 Сегодня, 11:13
    А вот даже и непонятно радоваться этой новости или нет ... за Ливаном торчат уши США ... сам этот факт говорит ... что разыгрывается очередная многоходовка и уж совсем речь не о пользе Сирии и её народу ...
    silberwolf88
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:16
      Значит скоро Израиль нанесет удар в тыл (типо передача оружия ,Хесболе и т.д.) Уверен на 100%! Может уже и нанесли..
      ОТДЕЛ
      1. irazum Сегодня, 11:33
        Отец, а мы тебя туда, вместе с диваном, в качестве гарантии.
        irazum
        1. злой партизан Сегодня, 12:03
          Цитата: irazum
          Отец, а мы тебя туда, вместе с диваном, в качестве гарантии.
          wassat good drinks
          злой партизан
      2. irazum Сегодня, 11:50
        В тыл Твоего дивана! А. представляешь, какая шайка проходимцев на Твоём диване расселась?
        irazum
    2. avt Сегодня, 11:17
      Цитата: silberwolf88
      А вот даже и непонятно радоваться этой новости или нет ... за Ливаном торчат уши США ..

      wassat Ну ё-ё-ё-ё-ё.... fool ! Да хоть на карту то посмотреть можно было , прежде чем этот бред нести !!?? Они добивают то , что не добила Хесболла на территории ЛИВАНА !А то что шииты отбили - передали под контроль той же ливанской армии , мол дальше как то сами .
      avt
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:23
        Цитата: avt
        А то что шииты отбили - передали под контроль той же ливанской армии , мол дальше как то сами .

        Цитата: ОТДЕЛ
        Значит скоро Израиль нанесет удар в тыл

        А Израилю "шиитский пояс" вдоль границы с Сирией - не просто как удар ниже пояса, а гораздо опаснее в ближней перспективе.
        stalkerwalker
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 11:43
        Цитата: avt
        Они добивают то , что не добила Хесболла на территории ЛИВАНА !


        боеспособность Ливанской армии более чем сомнительна
        Маки Авелльевич
        1. mvg Сегодня, 12:14
          Ну, Ливанской армии теперь и американцы помогают и французы, вот недавно в Россию приезжали, хотели помощи..Или Вы думаете, что после 1982 и 2006 года там все "тихо"?
          mvg
          1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:27
            "Ну, Ливанской армии теперь и американцы помогают и французы, вот недавно в Россию приезжали, хотели помощи..Или Вы думаете, что после 1982 и 2006 года там все "тихо"?"

            центральной власти как таковой нет.
            больше десятка вооружённых милиций с разными интересами.
            американское и французкое оружие само по себе не поднимает боеспособность. воюют солдаты.
            как можно ефективно воевать когда каждая группа в ласкутной армии в стране тянет одеяло на себя и укаждой есть своя маленкая армия?
            Маки Авелльевич
            1. ватник Сегодня, 12:47
              Цитата: Маки Авелльевич
              как можно ефективно воевать когда каждая группа в ласкутной армии в стране тянет одеяло на себя

              Ну надо всё же разделять есть армия государства Ливан и есть различные "милиции" в частности Хезболла.
              Хотя реально армия Ливана в связи с событиями гражданской войны находится в довольно плачевном состояние вот ещё они на границе с Сирией:
              ватник
          2. Сибирь55 Сегодня, 12:45
            вот недавно в Россию приезжали, хотели помощи..

            А разве не Ливийцы приезжали?Ничего не путаете?
            Сибирь55
      3. ватник Сегодня, 11:59
        Цитата: avt
        А то что шииты отбили - передали под контроль той же ливанской армии , мол дальше как то сами .

        Всё так и есть:
        «Хезболла» передаст армии Ливана отвоёванные у «Фронта ан-Нусра» территории на границе с Сирией

        И для общего понимая "обстановки":
        Истинные причины: что делает «Хезболла» в Сирии
        ватник
    3. Зяблицев Сегодня, 11:22
      Нет. Это значит, что достигнуты договоренности с нами о поддержки с воздуха...
      Зяблицев
    4. злой партизан Сегодня, 11:23
      Цитата: silberwolf88
      за Ливаном торчат уши США

      Однако новый Президент Ливана, избранный в конце 2016 года, -это компромиссная фигура, которую выбрали после тайных согласований между США, Ираном и Россией. yes
      Так что НАШИ уши и в Ливане видны. wink
      злой партизан
    5. сибиралт Сегодня, 11:30
      Ливан вторгается в Сирию решать свои проблемы. И что в том хорошего?
      сибиралт
      1. avt Сегодня, 11:40
        Цитата: сибиралт
        Ливан вторгается в Сирию решать свои проблемы. И что в том хорошего?

        wassat wassat Что сегодня случилось такого , эдакого, раз даже коменты посыпались неглядя на текст статьи !?
        По мнению военных экспертов, подобные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*.
        Цитата: stalkerwalker
        А Израилю "шиитский пояс" вдоль границы с Сирией - не просто как удар ниже пояса, а гораздо опаснее в ближней перспективе.

        КАкие ....ля удары !!Какие на...дуги ! Ну гляньте же на карту ГДЕ этот анклав духи держат и поищите ЧТО
        Цитата: avt
        Они добивают то , что не добила Хесболла на территории ЛИВАНА !А то что шииты отбили - передали под контроль той же ливанской армии , мол дальше как то сами .

        request
        avt
        1. stalkerwalker Сегодня, 11:47
          Цитата: avt
          Ну гляньте же на карту ГДЕ этот анклав духи держат и поищите

          Не нашёл... request
          stalkerwalker
          1. avt Сегодня, 12:18
            Цитата: stalkerwalker
            Не нашёл...

            request
            Цитата: ватник
            И для общего понимая "обстановки":
            Истинные причины: что делает «Хезболла» в Сирии
            avt
      2. Сибирь55 Сегодня, 12:54
        Ливан вторгается в Сирию решать свои проблемы. И что в том хорошего?
        Не правильная постановка вопроса!Вот:США вторгается в Сирию решать свои проблемы. И что в том хорошего?
        А Ливан в своём регионе,а не в американском,гоняет бармалеев.
        Сибирь55
    6. 72jora72 Сегодня, 11:34
      . за Ливаном торчат уши США ... сам этот факт говорит .
      я не знаю что у кого торчит, но Ливан тесно связан в первую очередь с Ираном.
      72jora72
    7. ватник Сегодня, 11:36
      Цитата: silberwolf88
      за Ливаном торчат уши США ...

      Это утверждение довольно спорное так как нынешний президент Ливана Мишель Аун (кстати по вероисповеданию - христианин) поддерживает Хезболлу и считает её защитницей Ливана от внешних агрессоров.
      Цитата: silberwolf88
      сам этот факт говорит ... что разыгрывается очередная многоходовка и уж совсем речь не о пользе Сирии и её народу ...

      Ну на счёт "многоходовки" направленной против Сирии не стал бы так уверено говорить ведь одновременно с наступлением ливанских вооружённых сил на террористов ИГИЛ в стране с другой стороны границы на эту же группировку террористов ИГИЛ стала наступать армия Сирии и Хезболла.
      Армия Ливана и "Хезболлах" атакуют ИГИЛ
      ватник
    8. ranger Сегодня, 11:56
      Цитата: silberwolf88
      А вот даже и непонятно радоваться этой новости или нет

      Здесь работает принцип - враг моего врага - мой союзник.... А Ливан в данном случае хоть и ситуационный союзник, тем не менее,как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок....
      ranger
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    разыгрывается очередная многоходовка и уж совсем речь не о пользе Сирии и её народу ...

    Какая многоходовка? В статье ясно написано
    подобные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*
    rotmistr60
    1. avt Сегодня, 11:26
      Цитата: rotmistr60
      Какая многоходовка? В статье ясно написано

      Аспадам поцриотам читать некогда, нужно срочно пост крапать в погоне за рейтингом .
      avt
  3. irazum Сегодня, 11:30
    Ой, счастье-то какое! Наконец-то в Ливане воцариться МИР!
    irazum
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:39
    Это что же получается? Они так Идлиб изолируют, со стороны Ливана! А там уже столько разнокалиберных бармалеев понабилось - на всех каши не хватит! laughing
    Горный стрелок
  5. лысова Сегодня, 12:06
    Ну просто нет таких душевных слов! Похоже зря думал, что Россия промолчала на счёт просьбы Ливана. Неважно договаривались или нет. Но то, что Ливан в открытую начал действовать за одно с Сирией - имеет много значений. ВКС РФ и там появятся. И база наша там будет. И другие государства региона, вслед пойдут (искл. есть hi ). Россия поможет.
    лысова
    1. ватник Сегодня, 12:16
      Кстати говоря:
      У ливанских террористов обнаружены ракеты американского производства
      ватник
      1. Маки Авелльевич Сегодня, 12:29
        Цитата: ватник
        У ливанских террористов обнаружены ракеты американского производства


        там разного производства оружие крутится
        Маки Авелльевич
        1. ватник Сегодня, 12:36
          Цитата: Маки Авелльевич
          там разного производства оружие крутится

          Так никто это и не отрицает там зафиксирован именно факт того что у террористов "Аль-Нусры" найден ПТРК ТОУ производства США.
          ватник
        2. лысова Сегодня, 13:04
          Если наш родной, автомат Калашников, присутствует по всему миру и во всех конфликтах - это не значит, что он продан и изготовлен родиной Калашникова. А мы и будем, хоть продавать, хоть безвозмездно снабжать оружием, тех кто думает о нормальной жизни человечества, не о остеклоноуновой планете. Вы зачем вернулись из пустыни - это Вам Бог сказал быть скользким - а он наоборот с открытой душой.
          лысова
  6. irazum Сегодня, 13:15
    Какая новость!
    irazum
    1. лысова Сегодня, 13:27
      Ещё какая, до многих не дошло ещё.
      лысова
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