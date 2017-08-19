Ливан объявил о начале наступления на позиции ИГ* на границе с Сирией
Армия Ливана объявила о начале наступления на позиции террористической организации "Исламское государство"* на границе с Сирией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в органах безопасности.
Отмечается, что ливанские ВС планируют атаковать боевиков вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Источник отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на военных сообщило, что операция проводится без координации с "Хезболлой" и сирийской армией.
Ливанская армия в последние две недели повысила интенсивность обстрелов позиций террористов. По мнению военных экспертов, подобные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*. Власти во вторник одобрили рекомендации по подготовке военной операции.
Ранее ливанские военные обнаружили в оружейном тайнике боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства, сообщает источник в службе безопасности Ливана, передает РИА Новости.
Военные обнаружили ракеты после того, как отбили у боевиков несколько позиций на северо-востоке Ливана.
Исламское государство*, "Джебхат ан-Нусра"* - запрещенная в России террористическая организация
Отмечается, что ливанские ВС планируют атаковать боевиков вблизи населенного пункта Раас-Баалбек. Источник отметил, что против боевиков будут использоваться ракеты, артиллерия и вертолеты. В то же время агентство Рейтер со ссылкой на военных сообщило, что операция проводится без координации с "Хезболлой" и сирийской армией.
Ливанская армия в последние две недели повысила интенсивность обстрелов позиций террористов. По мнению военных экспертов, подобные действия являются частью подготовки сухопутной операции по освобождению территорий Ливана от ИГ*. Власти во вторник одобрили рекомендации по подготовке военной операции.
Ранее ливанские военные обнаружили в оружейном тайнике боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* зенитную ракету и противотанковые ракеты TOW американского производства, сообщает источник в службе безопасности Ливана, передает РИА Новости.
Военные обнаружили ракеты после того, как отбили у боевиков несколько позиций на северо-востоке Ливана.
Исламское государство*, "Джебхат ан-Нусра"* - запрещенная в России террористическая организация
Использованы фотографии: © Stringer
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