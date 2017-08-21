Генерал Ли разделил США. Кем был герой Конфедерации и почему на Юге воюют с памятниками?

«Война с памятниками», как оказалось, характерна не только для бывших республик Советского Союза и бывших стран соцлагеря в Восточной Европе, но и для самих Соединенных Штатах. Продолжается скандал вокруг сноса памятников лидерам Конфедерации южных штатов. Настоящая эпидемия переноса памятников с главных и центральных улиц и площадей городов южных штатов началась еще в 2015 году, однако внимание мировой общественности привлекла лишь сейчас, когда в Шарлоттсвилле, что в штате Виргиния, начались беспорядки, вызванные сносом памятника генералу Роберту Ли — легендарному герою Гражданской войны в США. Один человек погиб, еще девятнадцать человек получили ранения.Роберт Ли — одна из самых знаковых фигур в новой истории Соединенных Штатов Америки. Кстати, в этом году со дня его рождения исполнилось 210 лет. Роберт Эдвард Ли родился в далеком 1807 году, 19 января, в Стрэдфорде, штат Виргиния. Отец будущего генерала Генри Ли сам был героем американской войны за независимость и прославился под прозвищем «Кавалерист Гарри». Энн Картер Ли, мать полководца, также принадлежала к видному виргинскому роду и отличалась умом и целеустремленностью. Эти качества она передала и своему сыну. Поскольку у отца семьи вскоре возникли серьезные финансовые проблемы, фактически воспитанием сына и содержанием семейства занималась мать Энн Картер Ли. Росший в такой обстановке Роберт Эдвард уже подростком стал выполнять функции главы семьи, поскольку здоровье матери ухудшилось, а мужчины в доме не было. С финансовыми проблемами семейства был связан и выбор дальнейшего жизненного пути Роберта Ли. Если у его старшего брата Чарльза еще хватило денег оплатить обучение в престижном Гарвардском университете, то к тому времени, когда очередь получать высшее образование наступила для Роберта, с финансами у семьи было уже совсем плохо.Но образование все же требовалось — знатный виргинский род не хотел, чтобы его представитель остался необразованным человеком на обочине социальной жизни. Единственным выходом в этой ситуации было поступление в военное учебное заведение — прославленную военную академию Вест-Пойнт. Роберт Ли, отличавшийся не только прилежностью в учебе, но и большой физической силой, вполне мог стать идеальным офицером американской армии. И он им стал. Во время учебы в академии Ли был одним из лучших кадетов академии, не получив ни одного взыскания от вышестоящего командования. К моменту окончания Вест-Пойнта, Ли был вторым по успеваемости кадетом академии.В то время кадетов, в зависимости от их успеваемости и склонности, распределяли по родам войск. Ребята физически крепкие, но без выраженных интересов, направлялись в пехоту или кавалерию. «Умники», среди которых был и Роберт Ли, распределялись в инженерные войска и артиллерию — те рода войск, где требовались более глубокие знания специальных дисциплин и точных наук. Роберт Ли получил назначение в инженерные войска и был направлен в Корпус инженеров в звании второго лейтенанта. Практически сразу же после окончания академии он участвовал в работах по строительству дамбы в Сент-Луисе, затем — в строительстве береговых фортов в Брансвике и Саванне.Молодой офицер поселился в Арлингтоне, в поместье своей жены Мэри Энн Кастис, с которой он сочетался браком 30 июня 1831 года. Мэри Кастис также принадлежала к элите американского общества — ее отец Джордж Вашингтон Парк Кастис доводился приемным внуком самому Джорджу Вашингтону, одному из отцов американской государственности. Роберт Ли продолжал службу в инженерных войсках и может быть никогда бы и не перешел на командные посты в армии, если бы не мексиканско-американская война, разразившаяся в 1846 году. К этому времени 39-летний офицер инженерных войск уже был хорошо известен командованию. Его направили в Мексику — руководить строительством дорог, необходимых для продвижения американской армии. Но генерал Уинфилд Скотт, который осуществлял командование американскими войсками, обратил внимание на то, что Роберт Ли — не только хороший офицер инженерной службы, но и отменный наездник, прекрасный стрелок и разведчик. Человек с такими данными очень требовался в штабе, поэтому Роберт Ли был сразу же включен в число штабных офицеров генерала Скотта. Так началось его знакомство с командными и штабными обязанностями.Однако после окончания войны Ли вновь продолжил службу в инженерных войсках, чем очень тяготился. Во-первых, карьера военного инженера не давала ему желаемого продвижения в званиях и должностях. Можно было всю жизнь прослужить на должностях среднего состава, занимаясь строительством дорог в отдаленных районах. Во-вторых, служба в глубинке тоже тяготила офицера, который не мог полноценно заниматься своей семьей и вести нормальный образ жизни. В конце концов, Роберту Ли удалось добиться перевода в кавалерию. К этому времени ему было уже 48 лет — не самый юный возраст для военной карьеры. Однако именно после перевода в кавалерию с карьерным ростом у Ли все наладилось. В октябре 1859 года он командовал подавлением восстания Джона Брауна, попытавшегося захватить правительственный арсенал в Харперс-Ферри. Полковник Роберт Ли командовал в это время не только кавалеристами, но и морскими пехотинцами, сумев быстро подавить восстание. К этому времени полковнику Ли было уже 52 года и, вполне вероятно, он так и закончил бы службу в полковничьем звании, как сотни других американских офицеров, если бы не разразившаяся вскоре гражданская война.— Сражение при Энтитеме. 1862 год. © / Commons.wikimedia.orgВ 1861 году новый президент США Авраам Линкольн предложил полковнику Ли возглавить сухопутные войска федерального правительства. К этому времени ситуация в стране накалилась до предела. Южные штаты, а Ли, как мы знаем, был уроженцем Юга, вступили в острый конфликт с федеральным правительством. При этом полковник Ли считался убежденным противником рабства и отделения южных штатов от федерального центра. Линкольн считал, что талантливый офицер может стать надежным военачальником федеральных войск. Однако сам полковник Ли сделал свой собственный выбор. Он написал президенту США прошение об отставке с военной службы, подчеркнув, что не в состоянии участвовать во вторжении в свои родные южные штаты.Немного подумав, полковник Роберт Эдвард Ли обратился к Джефферсону Дэвису, избранному президентом Конфедеративных штатов Америки, предложив ему свои услуги в качестве офицера. Дэвис с радостью принял предложение Ли и присвоил ему звание бригадного генерала. Так Ли дослужился до генеральских погон, занявшись созданием регулярной армии южных штатов. Ли занял пост главного военного советника президента Дэвиса, участвуя в планировании многих боевых операций армии конфедератов. Затем Ли, произведенный в полные генералы, возглавил Армию Северной Вирджинии. Должность командующего армией он занял 1 июня 1862 года и вскоре получил огромный авторитет в войсках конфедератов. Южане очень уважали и ценили генерала Ли — не только за талант полководца, но и за отменные человеческие качества, как общительного и добродушного человека.Под командованием генерала Ли Армия Северной Вирджинии добилась впечатляющих успехов, совершив большое количество побед над федеральными войсками. В частности, армия Ли смогла отбить мощное наступление северян, разбив армию генерала Бернсайда в окрестностях Фредериксберга. В мае 1863 г. войска генерала Ли смогли нанести сильнейшее поражение северянам в битве при Чанселлорсвилле. Далее Ли предпринял второе вторжение на Север, надеясь прорваться к Вашингтону и вынудить президента Линкольна признать Конфедеративные штаты Америки амостоятельным субъектом. Однако 1-3 июля 1863 года в районе города Геттисберг произошло очередное грандиозное сражение, в котором войскам северян под командованием генерала Джорджа Мида все же удалось нанести поражение южному гению Роберту Ли. Войска генерала Ли, правда, продолжали воевать против северян еще два года. Роберт Ли заслужил большое уважение и со стороны своих противников. В частности, Улисс Грант называл его не иначе как «Туз Пик». Лишь 9 апреля 1865 г. Армия Северной Вирджинии была вынуждена капитулировать.Федеральные власти амнистировали Роберта Ли и позволили ему вернуться в Ричмонд. Вышедший в отставку генерал стал президентом Колледжа Вашингтона, а спустя пять лет после капитуляции, 12 октября 1870 года, скончался в результате сердечного приступа. Практически до конца своей жизни он занимался организацией помощи бывшим солдатам и офицерам Конфедерации штатов Америки, пытаясь хоть немного облегчить их участь после победы северян. При этом сам генерал был поражен в гражданских правах.Долгое время заслуги генерала Ли признавались не только южанами и сторонниками правых взглядов, но и многими патриотами США, вне зависимости от политических убеждений и происхождения. Ситуация стала меняться не так давно, когда в США произошел «леволиберальный» поворот, выразившийся на символическом уровне и в жестком отказе от памяти о всех представителях Конфедерации. В представлениях леволиберальных кругов американского общества, конфедераты — это практически фашисты, идеологические противники и едва ли не политические преступники. Поэтому они и встречают такое отношение со стороны американских левых.Интересно, что сам президент Дональд Трамп выступил с резкой критикой решения о сносе памятника генералу Ли и о переносе памятников другим видным деятелям Конфедерации. Однако, как известно, специфика политической системы в США такова, что власти конкретного штата могут сами принимать решения подобного рода. В южных штатах в последнее время происходят серьезные изменения в политических раскладах, вызванные ростом численности небелого населения и обретением последним серьезных политических амбиций.После того, как президентом США впервые в американской истории побывал Барак Обама — человек африканского происхождения, стало ясно, что политическая ситуация в США уже никогда не будет прежней. Представители неевропейских групп населения штатов, в том числе афроамериканцы, иммигранты из Латинской Америки и Азии, осознали, что вполне могут быть серьезной политической силой, влияющей на политическую жизнь страны. На стороне небелых групп населения выступили леволиберальные силы США, включая значительную часть сторонников Демократической партии и более левые организации. Они же обеспечили информационную поддержку, поскольку среди журналистов американских СМИ и блогеров очень много сторонников леволиберальных взглядов, которые пытаются влиять на массовое сознание американцев.Власти южных городов считают, что делают все правильно, поскольку памятники не сносятся, а переносятся в другие места. Например, в Лексингтоне, втором по величине городе штата Кентукки, обсуждается перенос памятника генералу Джону Моргану и вице-президенту Джону Брекенриджу. Оба политических деятеля воевали на стороне Конфедерации штатов Америки, чем и заслужили критику со стороны современных американских демократов. Последние обосновывают необходимость переноса памятника тем, что он стоит на месте, где в XIX веке проводились аукционы рабов, и, таким образом, оскорбляет афроамериканское население города. На памятниках американским генералам теперь все чаще появляются лозунги в поддержку афроамериканского населения. Война с памятниками приобрела символическое значение для современной Америки.На защиту памятников героям Конфедерации мобилизовались представители американской белой общественности, в первую очередь — праворадикальных организаций, которые еще очень сильны на американском Юге. С деятельностью американских правых связаны многочисленные попытки отстоять памятники и воспрепятствовать действиям левых, в том числе и путем прямых столкновений. Не отстают от правых и их оппоненты. Если правые пытаются памятники защитить, то левые уже перешли к актам вандализма, не дожидаясь решений административных органов о переносе некоторых памятников. Так, 16 августа в Ноксвилле был облит краской памятник солдатам Конфедерации штатов Америки, погибшим в Форт-Сандерсе в ноябре 1863 года. Монумент был установлен в 1914 году и простоял более ста лет, прежде чем вызвал ненависть со стороны местных левых либералов.В Нью-Орлеане было решено снести все четыре памятника героям Конфедерации, в том числе и памятник Роберту Ли, простоявший с 1884 года. Примечательно, что памятники ставились вскоре после войны, несмотря на то, что у власти находились противники конфедератов, проливавшие кровь в борьбе с ними. Но и у них не поднималась рука осквернять монументы американским патриотам, пусть и по своему понимавшим оптимальную для США модель политического и социального устройства. Зато теперь в манифестациях против памятников принимают участие многие люди, приехавшие в США совсем недавно. Они никогда не были связаны с американской историей, для них это — чужая и чуждая им история, чужие герои. На борьбе с памятниками успешно спекулируют политические силы, оппозиционные президенту Дональду Трампу и желающие дальнейшей реализации в США собственных идей, заключающихся в окончательном стирании исторической памяти американского народа.