13:37 19 августа

В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих

19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения, сообщает Следственный комитет РФ.

Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.

В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих




По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.


Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Малыхин
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Сегодня, 12:02
    Это ''Ч.М.О'' хоть по мучиться успело?
    Я не кровожадный, но ногти таким бы выдёргивал...
    Logall
    1. sub307 Сегодня, 12:07
      "По мучиться" - это вряд ли. Стреляли видимо сразу - "на поражение".
      sub307
      1. Logall Сегодня, 12:14
        Видимо явно с катушек съехал, раз задержать не пытались. Наши правоохранители не западные, просто так не шмаляют...
        Logall
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:50
          Цитата: Logall
          Видимо явно с катушек съехал, раз задержать не пытались. Наши правоохранители не западные, просто так не шмаляют...

          Видать так и есть...Наши стреляют только в крайних случаях , в отличии от США и Израиля!
          ОТДЕЛ
        2. KUOLEMA Сегодня, 12:50
          Сурьезная новость как раз для ВО а вобще ЛТП нельзя было закрывать у нас 30 проц народа их контингент
          KUOLEMA
          1. Logall Сегодня, 13:33
            У Вас? Это где? В Израиле?
            Бесплатная раб сила– мечта !!!
            Logall
  2. weksha50 Сегодня, 12:03
    Вчера про такой же случай в Финляндии написали ... Сегодня - в России...
    Скоро про всякую выходку обезумевшего пьяного или наркоши в Зимбабве напишут...
    Это что - терроризм или попытка вооруженного захвата чужих территорий ?
    weksha50
    1. Чёрный Сегодня, 12:07
      ....или психопат, или бармалей...впрочем пристрелили как бешенного пса и ладно....
      Чёрный
  3. 210окв Сегодня, 12:03
    Перед тем как пристрелить надо было в наручниках прогнать по всему городу..Пусть попробует выжить.
    210окв
    1. ватник Сегодня, 12:07
      Скорее всего психически больной человек.
      ватник
      1. avt Сегодня, 12:11
        Цитата: ватник
        Скорее всего психически больной человек.

        Таких
        Цитата: ватник
        психически больной человек.

        как то сразу нарисовалось в нефтяных областях целыми закрытыми аулами в 90-х немеряно, со специфическими молельными домами. Полиция поступила единственно верно - усыпила бешенную собаку свинцовой примочкой good Только спасибо - ,,работайте братья" так же и дальше.
        avt
        1. ватник Сегодня, 12:14
          Цитата: avt
          Полиция поступила единственно верно - усыпила бешенную собаку свинцовой примочкой good

          Согласен данного субъекта надо было ликвидировать
          ватник
        2. Paranoid50 Сегодня, 13:35
          Цитата: avt
          как то сразу нарисовалось в нефтяных областях целыми закрытыми аулами в 90-х немеряно, со специфическими молельными домами.

          Оттуда,похоже, и оказался - 23 года,Бобичел Абдрахманов.
          Paranoid50
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:10
    Не стоило в свое время из психушек распускать по домам, якобы не буйных. Все и везде у нас начинают оптимизировать при приходе нового министра. Только сэкономленные рубли потом выливаются в трагедии и техногенные катастрофы.
    rotmistr60
  5. злой партизан Сегодня, 12:12
    В Сургуте ващето мужики такие, что любому неадеквату покажут всю бренность его существования и укажут ему на его место в течении нескольких секунд. белочка, по-любому. И я не завидую ему и его родне.
    И ещё. В одном посёлке недалеко от Сургута несколько лет назад один при..ок начал торговать наркотиками. Пропал. Милиция\полиция несколько лет для приличия поискали его, потом списали дело. А все местные недоумевали (типа) : куда делся?
    злой партизан
    1. Авиатор_ Сегодня, 13:12
      Наверняка все эти годы он изучает дно ближайшего водоёма.
      Авиатор_
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:12
    Понятно, что времени не было разбираться, саданули "на поражение". Но все таки хотелось бы понять - "", обкурившийся или ваххабит недорезаный? Хотя... Пришлось бы лечить, кормить, охранять... Осуждённого содержать минимум десяток лет...
    Горный стрелок
  7. Петросян Сегодня, 12:16
    кто то сомневается,что это бармалеи?
    Петросян
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:54
      Цитата: Петросян
      кто то сомневается,что это бармалеи?

      Да олень какой то ..Ну завалили и забыли , что шумиху то подымать ? Там теперь еще штук 10-20 замочат (для профилактики..))) И будет тишина!
      ОТДЕЛ
    2. regdan Сегодня, 13:02
      На еврея похож...
      regdan
    3. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 13:28
      Снова "дети гор". Эту проблему придется решать, причем решать ее радикально. Кто еще скажет, что ИВС был неправ в отношении некоторых нацменов ? Он знал с кем имеет дело, потому что сам родом с Кавказа.
      КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
  8. Masya Masya Сегодня, 12:16
    Насмотрятся телевизора... перенедопьют и пошла душа рай...
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 12:25
      Меня пугают Ваши представления о ''Рае''! belay
      Logall
  9. злой партизан Сегодня, 12:39
    Мне вот ещё один вопрос не даёт покоя. Несколько лет назад в Ямбургском ЛПУ МГ в гостинице были ликведированы 2 чела, которые хотели совершить теракт на объектах Газпрома. причём: инфу про это очень быстро поудаляли со всех ресурсов, а мои газпромовские коллеги сказали, что им предложили забыть про всё. Вопрос: а что же там было? кто в курсе?
    злой партизан
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:00
      Цитата: злой партизан
      Вопрос: а что же там было? кто в курсе?


      Забудь об этом...
      ОТДЕЛ
  10. soroKING Сегодня, 13:02
    мне нравится слово "ликвидирован" good
    soroKING
  11. Million Сегодня, 13:02
    Брюнет из южных регионов?
    Million
  12. Усталый Ковбой Сегодня, 13:02
    "На дальних подступах"... пусть ВКС очередной раз отбомбится по пустыне, и Калибрами туда же бомбануть. А СМИ электорату расскажут об очередной победе Вовы над террористами.
    *Комменты на этом сайте просто детский сад, причём от "генеральских погон" :-D
    Усталый Ковбой
    1. Черный_Ватник Сегодня, 13:10
      Ну не грохнули бы Джихади Толика на дальних подступах, приехал бы он сюда полон боевого опыта и решимости вершить джихат.... лучше бы было?
      Черный_Ватник
  13. Черный_Ватник Сегодня, 13:18
    Главное, что сейчас повыползают "оппозиционеры" со всех дыр и будут говорить, что это по приказу Путина устраивают теракты, чтобы перед выборами людей напугать и объединить...
    Черный_Ватник
  14. Taran 75 Сегодня, 13:24
    а если бы у кого нибудь из 8 пострадавших было оружие ....? по нашей жизни минимум перцовый баллончик надо с собой носить
    Taran 75
Картина дня