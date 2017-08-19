В Сургуте неизвестный напал с ножом на прохожих
19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут в городе Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам города, совершил нападение на прохожих, причинив 8 гражданам ножевые ранения, сообщает Следственный комитет РФ.
Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.
По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.
Все пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. По сообщению граждан на место незамедлительно прибыли сотрудники ППС, которые, в целях пресечения противоправных действий нападавшего применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован.
По факту происшествия следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В настоящее время следователи и криминалисты регионального СК России работают на месте происшествия. Выясняются обстоятельства, мотивы, а также личность нападавшего.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Михаил Малыхин
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