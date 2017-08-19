Одиннадцать ракетных полков вышли на маршруты боевого патрулирования

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей находятся 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России

Одиннадцать ракетных полков ПГРК находятся на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей, сообщает пресс-служба Минобороны.— говорится в сообщении.Отмечается, что наряду с задачами по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневров, осваиваются новые районы боевого патрулирования. Противодействие ракетчиков "диверсантам" дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназначения "противника" в районы несения боевого дежурства.По данным военного ведомства, подразделения обеспечения и охраны РВСН впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.