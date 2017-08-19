13:36 19 августа

Одиннадцать ракетных полков вышли на маршруты боевого патрулирования

Одиннадцать ракетных полков ПГРК находятся на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей, сообщает пресс-служба Минобороны.

В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей находятся 11 ракетных полков ПГРК "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Треть из них совершает интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования в четырех регионах России
— говорится в сообщении.

Одиннадцать ракетных полков вышли на маршруты боевого патрулирования



Отмечается, что наряду с задачами по приведению соединений в различные степени боевой готовности, а также совершением маневров, осваиваются новые районы боевого патрулирования. Противодействие ракетчиков "диверсантам" дополнительно осложняется заблаговременной заброской сил спецназначения "противника" в районы несения боевого дежурства.

По данным военного ведомства, подразделения обеспечения и охраны РВСН впервые оборудуют полевые склады инженерных боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения, горючего и смазочных материалов, продовольственные и вещевые. В мероприятиях задействованы около 400 единиц крупногабаритной техники. В этом году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.


Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 20

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  1. NUR Сегодня, 12:11
    Ученье свет, неученье тьма. Это единственный важный аргумент.
    NUR
    1. сибиралт Сегодня, 12:26
      От двенадцати апостолов к одиннадцати друзьям Оушена. А может в этом что - то есть? winked
      сибиралт
    2. Проксима Сегодня, 12:26
      Цитата: NUR
      Ученье свет, неученье тьма. Это единственный важный аргумент.
      Больше пота прольём в учениях - меньше крови в бою. Правда, крови не потребуется учения ракетных полков - это всегда ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ. У НАТО всегда от этих учений приключается энурез belay
      Проксима
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
        Русские непобедимы ..! Вот фото тому пример (молочка к бабушке попить приехал внучок..))))

        Замаскировался четко ... soldier
        ОТДЕЛ
        1. болот Сегодня, 13:00
          Цитата: ОТДЕЛ
          Замаскировался четко ...

          Сверху для понта надо было бревна уложить.Вот тогда -Дрова привезли. smile
          болот
        2. Deck Сегодня, 13:28
          Внучек лучше бы бабушкину халупу в порядк привёл. А на деньги потраченные на этот один комплекс можно не одному десятку тысяч бабушек обеспечить достойную старость
          Deck
    3. Logall Сегодня, 12:36
      Цитата: NUR
      Ученье свет, неученье тьма.
      Свет!!!
      Logall
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:15
    на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей находятся 11 ракетных полков

    И это только передвижные. Сразу напрашивается вопрос - так кому не терпится повоевать с Россией? Сейчас американский бэк вокал захлебнется в истеричных воплях. Может своей истерикой наконец-то доведут себя до инсульта. Как сражу станет легче дышать.
    rotmistr60
    1. Logall Сегодня, 12:38
      Борзеют янки! Это наш им ответ на любой вопрос...
      Logall
  3. сибиралт Сегодня, 12:28
    Цитата: rotmistr60
    на маршрутах боевого патрулирования от Тверской до Иркутской областей находятся 11 ракетных полков

    И это только передвижные. Сразу напрашивается вопрос - так кому не терпится повоевать с Россией? Сейчас американский бэк вокал захлебнется в истеричных воплях. Может своей истерикой наконец-то доведут себя до инсульта. Как сражу станет легче дышать.

    Если есть бэквокал, то кто тогда соло? Неужто Трамп? belay
    сибиралт
  4. Сибирь55 Сегодня, 12:33
    Вот кипишь-то сейчас в пентагонах и разведках наты.Эту инфу довести бы до американского обывателя.Ну,чтоб строителям бункеров прибыль повысить. laughing laughing laughing
    Сибирь55
    1. болот Сегодня, 12:55
      Цитата: Сибирь55
      Вот кипишь-то сейчас в пентагонах и разведках наты.Эту инфу довести бы до американского обывателя.Ну,чтоб строителям бункеров прибыль повысить.

      А,фигли у кого своя земля давно бункеры отстроили,еще с карибского кризиса.
      Другое дело если продукты и оружие с полок супермаркетов сметут.Тут заинтересованные в плюсе будут.
      болот
  5. vladimirvn Сегодня, 12:38
    Полки вышли на прогулки
    А НАТО сжались булки. wink
    vladimirvn
  6. Masya Masya Сегодня, 12:50
    После таких новостей, как то спокойней и защищенней себя чувствуешь...
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 13:04
      Ну так! Поэтому и любят РВСН у нас в стране...
      Logall
      1. болот Сегодня, 13:14
        Цитата: Logall
        Ну так! Поэтому и любят РВСН у нас в стране...

        А там ,такого почти нет ихние ГБисты smile за этим следят,хотя в последние время селфачат.
        После таких фото не мало детей пошло по стопам родителей.
        У самого есть фото на ИЛ-20 том.Правда нет где спец.оборудование и регистрационный и тд.. номер в кадре. smile
        болот
  7. злой партизан Сегодня, 13:01
    Мой друг (к сожалению уже покойный...) участвовал в разработке Тополь-М (занимался креплением аппаратуры внутри оболочки). Говорил, что по идее это совершенно другая ракета, чем Тополь. Хотелось бы узнать мнение спецов: так ли это?
    Заранее благодарен! hi
    злой партизан
  8. сибиралт Сегодня, 13:22
    Цитата: ОТДЕЛ
    Русские непобедимы ..! Вот фото тому пример (молочка к бабушке попить приехал внучок..))))

    Замаскировался четко ... soldier

    Виталий, не перестаю удивляться, что практически за каждым вашим постом тут же следует ровно три плюса. Странная закономерность, однако winked Удачи, дорогой! hi
    сибиралт
  9. лаврентий павлович Сегодня, 13:30
    А может жахнем по америке....
    лаврентий павлович
    1. сибиралт Сегодня, 13:35
      0,5 зараз достаточно будет? laughing
      сибиралт
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