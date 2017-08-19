Генштаб РФ наградил сирийского генерала за высадку десанта в тыл ИГ*

За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил сирийского генерала на авиабазе Хмеймим за операцию по высадке десанта в тыл террористов "Исламского государства"* (ИГ*) в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Сообщается, что генерал армии Валерий Герасимов вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо Министра обороны РФ и наградное холодное оружие.— отметил генерал армии Валерий Герасимов, чьи слова приводит ведомство.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирии в ночь на 12 августа провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, захватив населенный пункт Эль-Кдер. Также сообщалось, что российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана.Исламское государство* - террористическая группировка, запрещена в России