13:37 19 августа

Генштаб РФ наградил сирийского генерала за высадку десанта в тыл ИГ*

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов наградил сирийского генерала на авиабазе Хмеймим за операцию по высадке десанта в тыл террористов "Исламского государства"* (ИГ*) в районе Дэйр-эз-Зора, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Сообщается, что генерал армии Валерий Герасимов вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо Министра обороны РФ и наградное холодное оружие.




За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухне, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость
— отметил генерал армии Валерий Герасимов, чьи слова приводит ведомство.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Сирии в ночь на 12 августа провели операцию по высадке тактического десанта в тылу боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, захватив населенный пункт Эль-Кдер. Также сообщалось, что российские военные советники приняли участие в подготовке и управлении операцией по высадке десанта, операция проведена под руководством одного из наиболее известных сирийских военачальников – генерала Сухела Хасана.

Исламское государство* - террористическая группировка, запрещена в России

Использованы фотографии: http://mil.ru/index.htm
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Комментарии 6

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  1. RASKAT Сегодня, 13:22
    Отличная идея наградить оружием, Арабы любят подобные подарки, особенно золото.
    RASKAT
    1. Зяблицев Сегодня, 13:33
      "- Одного вьетнамца я спросил. Отвечал мне тот раскосый, что командовал допросом: "Сбил тебя наш летчик Ли Си Цын". laughing
      Зяблицев
    2. Spartanez300 Сегодня, 13:34
      Память для сирийца на всю жизнь .
      Spartanez300
  2. болот Сегодня, 13:23
    Интересно а военных советников наградили?
    Сирийца понятно за что,не очканул в принятии решения.
    болот
  3. изя топ Сегодня, 13:27
    чего-то недопонял,кто кого награждать должен?сирийцы нам помогают или мы им? belay
    изя топ
  4. лысова Сегодня, 13:36
    Если награждают генерала - награждены быть, в первую очередь непосредственные участники событий. Я не утрирую - именно они герои и заслужили его думку( если она была), именно они.
    лысова
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