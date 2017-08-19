Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом

это же не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер

Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые… интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам