16:31 19 августа

Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом

В Киеве очень надеются на предстоящий визит главы Пентагона на Украину. Как заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, этот приезд Джеймса Мэттиса в Киев может повлиять на ситуацию в Донбассе и Крыму, кроме того, могут быть достигнуты определенные договоренности с президентом Украины Петром Порошенко.

Накануне посольство Украины в США сообщило, что визит главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев состоится 24 августа. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры в Киеве.

Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом



Как пояснил Тука, он исходит из того, что
это же не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер


Я надеюсь, что это приведет к усилению, с одной стороны, наших вооруженных сил, а с другой стороны, к давлению со стороны Соединенных Штатов внутри своей страны на те силы, которые… интересуются исключительно бизнес-интересами и для которых введение санкций в отношении России приводит к убыткам
— приводит слова украинского замминистра РИА Новости.

Он отметил, что визит Мэттиса в Киев имеет политический характер, и принятия скорых решений по украинскому вопросу после его встречи с Порошенко ожидать не следует, в том числе и в вопросе предоставления летального оружия.

Использованы фотографии: © AP Photo / Jacquelyn Martin
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Комментарии 7

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  1. oleg-gr Сегодня, 16:26
    Куев надеется на "решалу". Зря. Если только с ним пришлют и несколько бригад армии америкосов со всем вооружением.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 16:27
      Барин к нам приедет, барин нас рассудит laughing..кукуеву проскакавшему на майдане свою страну только и приходится, что надеяться на барина да на его подачки...
      Чёрный
  2. Туркестанец Сегодня, 16:28
    И как Это повлияет????? Ну что за детский сад!!!!!
    Туркестанец
  3. Pirogov Сегодня, 16:29
    Очень хорошая тема Крым и Донбасс ,можно упоротых держать на поводке до бесконечности ,других проблем нет....... обидней всего то что много ду.ра.ков это хавает.
    Pirogov
  4. INVESTOR Сегодня, 16:29
    Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом

    Что такой супер решала? Видели, знаем. А заголовок со статьей ничего общего не имеет, желтеет ВО,
    INVESTOR
  5. изя топ Сегодня, 16:30
    Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом
    это как?возьмёт привезённый джавелин и пойдёт "освобождать"?он же
    это же не министр сельского хозяйства, а сам министр обороны США, к тому же очень известный боевой офицер
    wassat
    изя топ
  6. Наблюдатель2014 Сегодня, 16:31
    Киев надеется, что Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом
    И мы думаем что этот Джеймс Мэттис решит проблемы с Крымом и Донбассом feel
    Наблюдатель2014
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