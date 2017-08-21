Дональд Трамп и оранжевая революция

Владимир Жириновский предрёк Америке и президенту Дональду Трампу оранжевую революцию имени Джорджа Сороса. Основание простое: бойня в Шарлоттсвилле произошла в день 87-летия Сороса, так он якобы отметил свой день рождения. Очень конспирологическая версия, однако Жириновский правильно предсказал победу Дональда Трампа на президентских выборах, когда даже экс-госсекретарь США и почётный бильдерберг Генри Киссинджер, по его собственному признанию, думал, что победит Хиллари Клинтон.Крайние прогнозы очень впечатляют и могут сбываться, если ситуация развивается по крайнему сценарию, как это произошло с Трампом. Есть основания в Америке и для крайнего «оранжевого» сценария под управлением соросовской руки, которую видит Жириновский.Действительно, миллиардер-революционер Сорос публично объявил войну президенту-миллиардеру Трампу, и он является одним из известных вдохновителей, организаторов и спонсоров «оранжевых» или «цветных» госпереворотов-революций по всему миру. Действительно, мы видим сейчас в Америке начало оранжевой революции по методичкам профессора Маккейновского института Джина Шарпа, желающие могут ознакомиться с нею в сети.Борцы с памятником «проклятого рабского прошлого» в Шарлоттсвилле, скорее всего, действительно проплачены «коллективным Соросом», и дату его сноса могли приурочить ко дню рождения Сороса: заговорщики любят делать тайные революционные знаки-намёки. То есть они могли создать ситуацию в Шарлоттсвилле, но как она будет развиваться в дальнейшем — это уже дело случая, и привлечь Соросов к ответственности за организацию этих беспорядков, практически, не представляется возможным.Первым ходом любой оранжевой революции является создание широкой фронды, общественного недовольства действующей властью, зацепившись за какой-нибудь реальный или формальный повод, или создав его искусственно. Это может быть какой-нибудь раздутый скандал, требование немедленной евроассоциации, или неожиданное возмущение памятником генералу конфедерату, совсем искусственный повод, ведь стоял этот памятник совершенно спокойно долгие годы, и никого не трогал.По всей Америке памятники солдатам-конфедератам стали вдруг унижать человеческое достоинство, напоминать о периоде рабства в США. Стали символами рабства, которые поэтому непременно нужно снести. Создание общественных символов, как проклятого прошлого, так и светлого будущего — это важный этап революции. Проклятое прошлое революционно-глобалистские СМИ тут же стали ассоциировать с президентом Трампом, которого поэтому нужно тоже снести.Следующий этап оранжевой революции — это захват активистами-боевиками улицы, какого-нибудь майдана, противостояние с полицией до первых сакральных жертв, которые возлагаются на власть, после чего её глава торжественно объявляется «кровавым палачом».Хотя в Шарлоттсвилле есть одна жертва, она не вполне сакральная, так как погибла от рук не правоохранителей, а, по майданной терминологии, титушек. Впрочем, мэр-демократ Шарлоттсвилля и СМИ уже возложили ответственность за трагические события в городе на президента страны, якобы поощрявшего ультраправых. О роли ультралевых боевиков в баталиях вокруг памятника генералу-конфедерату в глобалистских СМИ сообщается только в позитивном смысле «борцов за всё хорошее, против всего плохого».Будет ли второй этап оранжевой революции в Америке, с сакральными жертвами и громогласным объявлением Трампа «кровавым палачом»? Наверное, этого не знает ещё и Сорос с Маккейном. Если Трамп выкинет белый флаг, то необходимость во втором этапе революции отпадает.Все эксперты согласны, что борьба глобалистов-гей-демократов с памятниками конфедератам только предлог, чтобы организовать якобы общественное прогрессивное движение против традиционалиста Трампа и его сторонников. Некая «глубинная демократия» хочет подтолкнуть Трампа к импичменту, а Конгресс к более решительным действиям против Трампа, республиканцев в Конгрессе и в стране сделать более податливыми, трампистов лишить воли к сопротивлению.Постановщики оранжевых революций исходят из того, что они могут управлять революционным хаосом, по-другому эти революции называют ещё «управляемым хаосом». То есть Сорос и компания надеются управлять своей революцией против Трампа, чтобы прекратить её после достижения нужного им результата — отставки Трампа с президентского поста.Фактически, в Америке ставится эксперимент с «управляемым хаосом», по дозированному его применению, против Трампа. В многочисленных оранжевых революциях по всему миру такая задача, в общем, никогда не ставилась, они выгорали до конца. Насколько этот эксперимент удастся в Америке, мы скоро увидим, захватывающее будет зрелище. Если всё пойдёт, как и всегда ранее, по крайнему сценарию, о котором и говорит Жириновский, то Сорос с Маккейном станут очередными агентами президента Владимира Путина.И несколько слов о либералах в оранжевых сценариях. Они всегда доказывают, как некто Борис Надеждин, что революция невозможна в стране, где власти заботятся о народе, где борются с коррупцией. Никакие внешние и внутренние силы не смогут тогда дестабилизировать страну. Это или ложь, или глупость, кстати, оранжевый сценарий в Америке говорит как раз об этом.оранжевая революция принципиально возможна в любой стране, в стране с хорошим достатком даже легче спровоцировать оранжевый процесс: горючего материала больше! Сравните возможности майдана в сегодняшней Украине со временем Евромайдана, только не путать с вооружённым мятежом.В любой стране всегда есть и будут проблемы, преступность и коррупция, которые можно раскрутить, а власти оболгать в фейк-СМИ при наличии денег и ресурсов, в том числе спецслужб, в том числе иностранных. Вопрос только в соотношении сил, денежных средств и ума у оранжистов и сторонников государства. Если за оранжевым процессом стоит сверхдержава, то шансы революционного путча всегда повышаются.Призывы наших либералов для предотвращения управляемого революционного путча вкладываться в социальную сферу сродни призывам качать мышцы шеи, когда вас душат, якобы при крепкой шее у душителя не будет шансов! Фактически это пособничество либералов душителю в то время, когда ему нужно поставить подножку. Это относится и к Дональду Трампу: или он найдёт эффективную подножку против глобальных революционеров, или они его задушат в политическом смысле.