Красный крест рассказал, сколько мирных жителей погибло в Донбассе

Свыше 2,7 тысячи гражданских жителей были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины

Только в первом полугодии этого года жертвами военных действий стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года