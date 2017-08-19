21:32 19 августа

Красный крест рассказал, сколько мирных жителей погибло в Донбассе

Международный комитет Красного креста (МККК) обнародовал новые данные о количестве погибших с начала военной операции в Донбассе. Согласно заявления ММКК более 2,7 тысячи мирных жителей стали жертвами войны.

Свыше 2,7 тысячи гражданских жителей были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины
— говорится в сообщении МККК в микроблоге в Twitter.

В свою очередь, в МИД Украины сообщили со ссылкой на данные ООН, что за три года боевых действий в Донбассе погибло минимум 2,5 тысячи мирных жителей, от семи до девяти тысяч получили ранения.


Красный крест рассказал, сколько мирных жителей погибло в Донбассе


Только в первом полугодии этого года жертвами военных действий стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года
— добавили в министерстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что почти 1,6 миллиона граждан Украины (около 4% всего населения страны) были вынуждены покинуть свои дома, более 3,8 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи.

В июне глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с начала года в Донбассе погибли более 50 мирных жителей, 230 получили ранения. Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщали, что только с февраля по середину мая жертвами конфликта на востоке Украины стали 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения.

По данным аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики, за первое полугодие в результате конфликта погибли 175 человек, в том числе 21 мирный житель, еще 413, среди которых 170 гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести. Всего за время конфликта на территории ДНР погибли 4,464 тысячи человек, среди них 75 детей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.



Использованы фотографии: Twitter
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 19:56
    Смотрю я на этого мальца на фото..И рука тянется к пистолету..К стенке банду Потроха!
    210окв
    1. igor67 Сегодня, 20:03
      .
      Цитата: 210окв
      Смотрю я на этого мальца на фото..И рука тянется к пистолету..К стенке банду Потроха!
      . Создатели клипа на это и расчитовали,
      igor67
      1. 210окв Сегодня, 20:15
        Вы что хотите сказать что без этого видео у меня было бы любезное отношение к киевской банде?
        Цитата: igor67
        .
        Цитата: 210окв
        Смотрю я на этого мальца на фото..И рука тянется к пистолету..К стенке банду Потроха!
        . Создатели клипа на это и расчитовали,
        210окв
      2. soroKING Сегодня, 20:20
        а этого на что рассчитывали?
        soroKING
      3. cniza Сегодня, 20:28
        Послушайте , ну не стоит эту тему выносить на обсуждение ... каждый из нас готов зубами грызть эту мерзоту...
        cniza
        1. Logall Сегодня, 20:44
          Цитата: cniza
          Послушайте , ну не стоит эту тему выносить на обсуждение ... каждый из нас готов зубами грызть эту мерзоту...

          В том то и дело, что не каждый! Тут недавно пару новых клиентов образовалось, что ни слово, то провокация!
          ''Засланцы''– одним словом...
          Logall
      4. Злой543 Сегодня, 21:25
        Дети войны это всегда ужасно, когда их видишь, в голове только месть, и не важно какая у них национальность
        Злой543
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:07
      Ну что? ВСУшное офицерьё, скулящее по пенсиям в Крыму.Искупить не желаете? am
      Наблюдатель2014
      1. Комментарий был удален.
  2. igor67 Сегодня, 19:56
    Гибель детей это ужастно, но второй раз прошу не выставлять это фото ребенка, снимок взят свидио клипа где этого малыша снимали в месте с сестрой, тема дети ищут погибшую мать, но у этого ребенка все нормально, его просто испачкали и использовали в музыкальном клипе.
    igor67
    1. 210окв Сегодня, 20:05
      Кроме этого малыша есть и десятки других детей которым не "повезло"как этому..По Вашим словам..
      210окв
      1. igor67 Сегодня, 20:17
        Цитата: 210окв
        Кроме этого малыша есть и десятки других детей которым не "повезло"как этому..По Вашим словам..

        Я о моральной стороне использовать не совершеннолетних не смышленных детей не этично
        igor67
      2. Shurik70 Сегодня, 20:19
        Цитата: 210окв
        Кроме этого малыша есть и десятки других детей которым не "повезло"как этому..По Вашим словам..

        Вот именно.
        Повезло ему, что родители живы. Но есть другие, когда людям, что их спасали, было не до фотоаппаратов. Но забывать ЭТО нельзя. Пусть будет постановочное фото, это ничего не меняет.
        Shurik70
  3. Чёрный Сегодня, 19:56
    Надеюсь что ушлепочный киевский режим ответит за всё...и кровавый пастор , и алкаш- кондитер , и пасивный гомик аваков и все их подчинёные иангом пониже...все кто отдавл преступные приказы и кто их исполнял.....очень надеюсь...если не на этом свете ответят, то перед Богом...
    Чёрный
    1. Pirogov Сегодня, 20:02
      Цитата: Чёрный
      [b][/b]надеюсь что ушлепочный киевски1 режим ответит за всё

      А я не уверен если и дальше так пойдёт потрох ещё премию мира получит .Правда к сожалению не кому на западе не интересна ,а виноватый давно назначен....... и Вы не хуже меня знаете кто это.
      Pirogov
  4. Васся Вассин Сегодня, 20:03
    Неужели эти твари останутся безнаказанными?
    Васся Вассин
  5. лысова Сегодня, 20:04
    А что , теперь правдами и непрадаи ,Вы , мрази (простите за слоунг)- Вам скоуч на вашу дырку - спасатели мать вашу.
    лысова
  6. Ураган70 Сегодня, 20:10
    Цитата: лысова
    А что , теперь правдами и непрадаи ,Вы , мрази (простите за слоунг)- Вам скоуч на вашу дырку - спасатели мать вашу.

    Вы б хоть не пили, когда комментите... Фиг, чего поймешь... Что хотели сказать то? Что за слоунг и скоуч? Вы про кого вообще? А спасатели,мать их- это про кого?
    Ураган70
  7. Житель Мордора Сегодня, 20:12
    Красный крест

    Лживые продажные выродки
    Житель Мордора
  8. pafegosoff Сегодня, 20:44
    Я так понимаю, эти его слова перепечатали все видные СМИ Запада с добавкой: "В этом виноваты русские хаккеры, Путин и вообще - все россияне". Надо проверить...
    pafegosoff
  9. Langf Сегодня, 21:11
    В 14м году глазки жмурили, от фоток бегали, не помню уж где - то ли в ПАСЕ, то ли в ООН, но рыла точно воротили. Сейчас всё устаканилось: сели, посчитали, представили. И... до следующей переписи. Бесполое Оно по своей исключительно европейской бесполости и генетической мизантропии изначально не способно на человеческие реакции. Вот на макияж от бледных касок стойка есть, а на настоящие кровь, стон и слёзы - нет, - все исключительно "высокодуховные" почитатели Станиславского: «Не верю!», от слова «никогда». ОБСЕ хорошо ассоциируется с агентом-шнырем из похоронного бюро: всегда за убийство промолчит во благо конторы и бережения собственной нужности. А МКК как задерганная тетка в морге, способная только трупы считать да галочки в нужных графах ставить, не более того. Какое-то сборище пустых, бессмысленных людей (а людей ли?).
    Langf
  10. рус-5819 Сегодня, 21:23
    Свыше 2,7 тысячи гражданских жителей были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины

    Твари слепошарые!!! С какой стороны больше погибло не озадачивались???? Женщин, детей малых!!!!
    Лишнее подтверждение того, что европа ( не заслужила она большой буквы)- просто мерзкий, склизкий шакалёнок при полудохлом тигруше ( Дай то Бог, чтоб скорее сдох!)
    рус-5819
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