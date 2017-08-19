Красный крест рассказал, сколько мирных жителей погибло в Донбассе
Международный комитет Красного креста (МККК) обнародовал новые данные о количестве погибших с начала военной операции в Донбассе. Согласно заявления ММКК более 2,7 тысячи мирных жителей стали жертвами войны.
В свою очередь, в МИД Украины сообщили со ссылкой на данные ООН, что за три года боевых действий в Донбассе погибло минимум 2,5 тысячи мирных жителей, от семи до девяти тысяч получили ранения.
Отмечается, что почти 1,6 миллиона граждан Украины (около 4% всего населения страны) были вынуждены покинуть свои дома, более 3,8 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи.
В июне глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с начала года в Донбассе погибли более 50 мирных жителей, 230 получили ранения. Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщали, что только с февраля по середину мая жертвами конфликта на востоке Украины стали 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения.
По данным аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики, за первое полугодие в результате конфликта погибли 175 человек, в том числе 21 мирный житель, еще 413, среди которых 170 гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести. Всего за время конфликта на территории ДНР погибли 4,464 тысячи человек, среди них 75 детей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Свыше 2,7 тысячи гражданских жителей были убиты в ходе вооруженного конфликта в восточной части Украины— говорится в сообщении МККК в микроблоге в Twitter.
В свою очередь, в МИД Украины сообщили со ссылкой на данные ООН, что за три года боевых действий в Донбассе погибло минимум 2,5 тысячи мирных жителей, от семи до девяти тысяч получили ранения.
Только в первом полугодии этого года жертвами военных действий стали более 400 гражданских лиц, что на 60% больше, чем за такой же период 2016 года— добавили в министерстве, передает РИА Новости.
Отмечается, что почти 1,6 миллиона граждан Украины (около 4% всего населения страны) были вынуждены покинуть свои дома, более 3,8 миллиона граждан нуждаются в гуманитарной помощи.
В июне глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что с начала года в Донбассе погибли более 50 мирных жителей, 230 получили ранения. Ранее в мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщали, что только с февраля по середину мая жертвами конфликта на востоке Украины стали 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения.
По данным аппарата омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики, за первое полугодие в результате конфликта погибли 175 человек, в том числе 21 мирный житель, еще 413, среди которых 170 гражданских лиц, получили ранения различной степени тяжести. Всего за время конфликта на территории ДНР погибли 4,464 тысячи человек, среди них 75 детей.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Использованы фотографии: Twitter
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