21:32 19 августа

Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* начали сдаваться небольшими группами в Сирии на границе с Ливаном, сообщает источник в ливанском движении "Хезболлах".

Боевики ИГ* начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хезболлах"
— рассказал собеседник агентства, передает РИА Новости

Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана



По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие.

Ранее сообщалось, что "Хезболлах" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Ливаном территорий Сирии. Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.

Согласно сообщения армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.

Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.


Использованы фотографии: © РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. НЕКСУС Сегодня, 20:42
    Боевики ИГ* начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хезболлах"

    За бруствер и в расход,без разговоров. Или мирным сирийцам отдать на растерзание.
    НЕКСУС
    1. garnik Сегодня, 20:49
      Война еще не законченна .Для обмена на своих пригодятся,да и вряд ли их за спасибо отпустят.
      garnik
    2. сибиралт Сегодня, 20:56
      Договорняк, камрады. Тут без Израиля не обошлось. Но, у затеи много ног. Поживём, увидим.
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 21:00
        Да уж...Израильтянам не позавидуешь...Надо и вашим и нашим...
        210окв
      2. regdan Сегодня, 21:09
        незаконно образованное государство израиль как раковая опухоль на Ближнем востоке.
        regdan
    3. антивирус Сегодня, 21:07
      простят под "честное слово".
      или по закону гор с ними поступят?
      ведь не в руки официальных властей идут.
      антивирус
  2. Logall Сегодня, 20:50
    Как же сейчас взвоют Израилетяне. Ждите, вскоре Ан-нусра себя проявит.
    Logall
    1. faridg7 Сегодня, 20:58
      Цитата: Logall
      Как же сейчас взвоют Израилетяне. Ждите, вскоре Ан-нусра себя проявит.

      Да они уже давно требуют вывести из Сирии иранских солдат и уничтожить всю Хесболлу.
      faridg7
  3. рус-5819 Сегодня, 21:06
    Конечно, когда прижарило, остаётся только сдаться.
    Только стране под названием Израиль это сильно может не понравится. Ну так "Меркава" им в (разные места), и может от России отстанут наконец-то!!
    рус-5819
  4. Горный стрелок Сегодня, 21:11
    Такая новость не может не радовать. Чем меньше бармалеев во всех видах, тем меньше смертей и быстрее обстановка наладится. А вот что с ними "Хезболла" делать будет? Это же не государство, судов и тюрем у неё нет... Загадка.
    Горный стрелок
  5. sabakina Сегодня, 21:13
    Опаньки! Израиль пролёте, как фанера на Парижем! Проффесор! Ваш ход!
    sabakina
Картина дня