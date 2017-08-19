Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана

Боевики ИГ* начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хезболлах"

Боевики террористической группировки "Исламское государство"* начали сдаваться небольшими группами в Сирии на границе с Ливаном, сообщает источник в ливанском движении "Хезболлах".— рассказал собеседник агентства, передает РИА Новости По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие.Ранее сообщалось, что "Хезболлах" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Ливаном территорий Сирии. Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.Согласно сообщения армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.