Боевики ИГ* начали сдаваться "Хезболле" на границе Сирии и Ливана
Боевики террористической группировки "Исламское государство"* начали сдаваться небольшими группами в Сирии на границе с Ливаном, сообщает источник в ливанском движении "Хезболлах".
По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие.
Ранее сообщалось, что "Хезболлах" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Ливаном территорий Сирии. Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.
Согласно сообщения армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики ИГ* начали сдаваться в Каламуне в районе КПП Замрани после того, как территория КПП оказалась под полным огневым контролем "Хезболлах"— рассказал собеседник агентства, передает РИА Новости
По его словам, часть террористов уже находится в руках представителей движения, другая часть тоже готова сдаться, сложив оружие.
Ранее сообщалось, что "Хезболлах" совместно с сирийской армией начало операцию по освобождению от ИГ* пограничных с Ливаном территорий Сирии. Командование ливанской армии в субботу утром объявило о начале военной операции против ИГ на ливанских пограничных землях. Официальный представитель армии генерал Али Кансу отметил на пресс-конференции, что военные на своей территории проводят наступательные действия самостоятельно, без координации с группировкой "Хезболлах" и сирийской армией.
Согласно сообщения армия Ливана освободит от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* 120 квадратных километров пограничной с Сирией территории.
Исламское государство* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: © РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти