12:17 20 августа

САА и «Хезболлах» отбили у ИГ территории близ ливанской границы

Подразделения сирийской армии совместно с бойцами ливанского движения «Хезболлах» выбили боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) с части территорий, расположенных близ границы с Ливаном, передает РИА Новости.



Сирийская армия и бойцы "Хезболлах" за первый день операции "Если вы вернетесь, то мы вернемся" освободили 87 квадратных километров от общей захваченной ИГ площади, масштаб которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна (на границе с Ливаном),
сказал агентству источник.


По его словам, «наступление началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии, в ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя».

Собеседник добавил, что под контроль были взяты 3 пограничных КПП – Абу-Хдейж, Замарани и Загхер Али.

Напомним, ранее ливанская армия объявила о начале военной операции против террористов на своих приграничных территориях без координации с "Хезболлах" и САА. Только за одни сутки было зачищено от ИГ 30 квадратных километров из 120 захваченных.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 8

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  1. Горный стрелок Сегодня, 08:23
    Это называется без координации? Совершенно случайно, одновременно начали наступать?
    wassat
    Горный стрелок
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:29
      Террористы заметались как крысы , сдаваться начали . Совместные действия приносят ощутимый результат .
      Spartanez300
      1. новичок Сегодня, 08:37
        в таких ситуациях у суверенного государства главным союзником должно быть международное право, гарантами исполнения которого являются сверхдержавы и ООН. что ж поделаешь, если янки и есть разжигатели, ООН импотент. вот и имеем, что имеем. отрадно то, что уже мал по малу маячит свет в конце тоннеля, с нашей помощью.
        новичок
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:41
        Израиль зубами скрипит от злобы ...Молодцы парни , в последнее время блестящие операции проводят! Главное, чтобы в тыл им не ударили...
        ОТДЕЛ
        1. XXXIII Сегодня, 08:49
          Цитата: ОТДЕЛ
          Главное, чтобы в тыл им не ударили...

          Ударять, тока хитро выставят всё!
          XXXIII
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
            Цитата: XXXIII
            Цитата: ОТДЕЛ
            Главное, чтобы в тыл им не ударили...

            Ударять, тока хитро выставят всё!

            Они скоро сами себя перехитрят ...Мы арабов уже устали сдерживать и успокаивать! А парни с Хесболлы молодцы , не продались ..Честь и хвала им , спасибо !
            ОТДЕЛ
  2. Комментарий был удален.
  3. Стас Снежин Сегодня, 08:35
    Хорошая новость. Молодцы.
    Скорее всего, евреи опять возмущаться будут..
    Стас Снежин
    1. voyaka uh Сегодня, 10:38
      А чего возмущаться? То что разбили ИГИЛ в Ираке и Сирии - отлично.
      Одним исламистским государством меньше - всем легче.
      А то, что будет дальше - поглядим.
      Израилю по барабану, шииты побеждают или сунниты в их меж-мусульманской
      войне. Мы готовы с войне и с теми и с другими ( и с какими-нибудь третьими, которые еще появятся).
      На Ближнем востоке каждые 10 лет появляются новые "бородатые герои". Ничего нового.
      voyaka uh
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