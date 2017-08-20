САА и «Хезболлах» отбили у ИГ территории близ ливанской границы

Сирийская армия и бойцы "Хезболлах" за первый день операции "Если вы вернетесь, то мы вернемся" освободили 87 квадратных километров от общей захваченной ИГ площади, масштаб которой составляет 155 квадратных километров западного Каламуна (на границе с Ливаном),

Подразделения сирийской армии совместно с бойцами ливанского движения «Хезболлах» выбили боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ) с части территорий, расположенных близ границы с Ливаном, передает РИА Новости сказал агентству источник.По его словам, «наступление началось одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии, в ходе боестолкновений были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам "Хезболлах" без боя».Собеседник добавил, что под контроль были взяты 3 пограничных КПП – Абу-Хдейж, Замарани и Загхер Али.Напомним, ранее ливанская армия объявила о начале военной операции против террористов на своих приграничных территориях без координации с "Хезболлах" и САА. Только за одни сутки было зачищено от ИГ 30 квадратных километров из 120 захваченных.