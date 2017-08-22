Политики с пониженной социальной ответственностью

Любой урок полезен, когда из него делают выводы. Вообще, самое наивное убеждение последних десятилетий, — то, что «бабло побеждает зло». Увы, это не так. Вернее, не всегда и не везде, к сожалению. Или к счастью. Надо не просто тупо разбрасывать пачки с деньгами по территории, а, так сказать, делать это с умом. Да, США, затратив 5 миллиардов, добились куда большего, чем Россия, которая затратила в 40 раз больше. Просто надо уметь инвестировать в правильных людей. Деньги сами по себе мало что значат.Деньги — это отнюдь не волшебная палочка, и всех проблем они не решают и решить не могут. Деньги — это всего лишь инструмент, и им надо уметь воспользоваться. Приведу пример из практики: при организации экспозиции на крупной московской выставке внезапно выясняется, что за чудовищные по меркам нашей фирмы деньги мы получаем сплошные проблемы. Наш представитель в сердцах произносит: «Мы вам платимденьжищи… а вы!» На что следует ответ, жёсткий, чёткий и конкретный: «выне платите». Даже так. Счёт организации — это одно, свой собственный, персональный карман — это совсем другое.Россия вбухивала сотни миллиардов в общеукраинскую экономику (создавая тем самым определённый уровень жизни там). Ноэто интересно? Кого интересует некое общее, усреднённое, абстрактное благо? Каждый сегодня печётся о своём собственном кармашке. На чём и строилась стратегия США. И она-таки сработала. Всё дело в том, что они платили конкретные (небольшие) деньги конкретным интересантам. При этом выплачиваемые суммы исчислялись тысячами и сотнями долларов. А мы-таки тратили гигантские суммы на спасение общеукраинской экономики… Ну и кто дурак по итогам?Ну как при этом рассуждал конкретный украинский политик/журналист? Сходят русские с ума, «выбрасывая на ветер» чудовищные суммы, — пусть сходят. Никто к нам никакой благодарности не испытывал и испытывать не собирался. Им это было не интересно. Благо Украины интересовало только отдельных фриков, реальных ребят интересовали денежки в их карманах… Такое вот у украинцев было «государство».Самое смешное, что те же самые заморочки мы наблюдаем в случае с «братской Белоруссией». Один в один ситуация. Отношения с этой страной были ещё более «дружескими». Говорят о прямой помощи размером чуть не в 100 миллиардов. Долларов. Для очень небольшой Белоруссии — это громадные деньги… И вот случилось сбитие российского бомбардировщика турками… И к турецкому посольству в Минске вышло аж, страшно сказать… ноль человек… Такие вот итоги, такие результаты. Многие спрашивают, а как нам дальше строить отношения, но прежде надо оценить то, что мы уже построили.Какая, собственно говоря, постройка была возведена на те самые деньги. Как ни странно, в Белоруссии время от времени проходят демонстрации, в том числе и антироссийские. Ну допустим, как объясняют некоторые белорусы, — это «оппы» и «змагары». Замечательно. Вся беда в том, что пророссийских демонстраций там не проходит никогда… И якобы здоровое большинство белорусов за Россию (братья!). Но к турецкому посольству в Минске не вышел вообще никто.Если кто не в курсе, то в 1968 году в Москве таки была проведена немногочисленная акция против ввода советских войск в Чехословакию… В СССР! Людьми, которые ещё помнили Сталина! Акция демонстративно, вызывающе антиправительственного характера… так сказать, чётко:советской власти… Россию в РБ официально называют союзником, да и режим далеко не такой, как в 68-м в СССР. Но ни одной акции воперации ВКС в Сирии в Минске так и не прошло. Антироссийские акции там почему-то проходят регулярно, и с флагами Евросоюза народ шастает, но не с российским триколором… Мы опять наступаем на те же грабли?Нет, все вместе, от президента и до рядового колхозника, все за Россию! Кто бы сомневался! А вот по отдельности у всех свои персональные интересы. И с российскими они почему-то не совпадают никак.Если кто-то думает, что далее автор планирует устраивать истерики, взывать к совести и т.д., то это… ошибка. Автор предлагает изменить схему финансирования. Так сказать, «перенаправить финансовые потоки». Как свидетельствует наш печальный опыт — финансировать всю систему в целом абсолютно бессмысленно, спасибо тебе за это никто не скажет. А работать надо с конкретными заинтересованными людьми — финансировать именно их и требовать от них защиты российских национальных интересов. Что при этом будет с их страной в целом — абсолютно другой вопрос.То есть если мы хотим, чтобы в определённый вечер к турецкому посольству в Минске вышла толпа разгневанных агрессией против России белорусов… то это надо организовать. Цинично, понимаю. Но по-другому к сожалению не получается. Это как в жизни — хочется, безусловно, чтобы тебя любили исключительно за твои внутренние (скрытые) достоинства… получается не всегда.Ну сравните: Запад за относительно смешные деньги имеет в Минске нужную ему картинку нужных демонстрантов, мы, вбухав чудовищные деньги, не имеем ничего. Надо менять схему финансирования. Делать его, так сказать, более целевым. Как это делают американцы (через подставных лиц)? Сто человек с плакатами у посольства/консульства, «кажному по сто баксив на нос». Ну да, 10 тысяч. Долларов. Но, чёрт подери, не 100 миллиардов, за которые мы не имеем ни черта. Нет, я понимаю, вложить ещё 100 миллиардов, потом ещё 100… и, может быть, когда-нибудь какой-нибудь белорус нас в чём-то поддержит.Простите, это нерационально. Слишком долго ждать, а «спонтанный» митинг мы можем иметь уже завтра.Вообще, в Восточной Европе много безработных (почему?!). А стоять в нужном месте с плакатом/российским флагом/портретом Путина(!) — это несложная, наверняка востребованная работа! Никакой иронии — наши западные «партнёры» именнои работают (а вы думали Навальный и Ко сражаются за идею?). И не только в Восточной, но и в Западной Европе. Тупо проплачивают журналистов, активистов и… (страшно сказать!) действующих политиков (вы это не слышали, я вам этого не говорил).Вот мы говорим, что на Украинебыло организовано и проплачено. Факт. Но результат они получили. Потому что не пытались финансировать махину «укроэкономики» в целом, нет, они платили вполне конкретные суммы, конкретным людям. И «украинский народ» за ними пошёл! Кто-то из наших политиков возмущался: «Это что значит, мы должны были платить блогерам и журналистам?» Именно так. Именно такую стратегию выбрали победители «украинского ралли». Не зря же они так активно «борются с коррупцией», они то знают,Просто откровенно поражает то, что в той же Белоруссии все в целомРоссию, но любыедействия предпринимаются отнюдь не в наших интересах. А кто там наши сторонники? А все! А кто конкретно? А никого… Мы вбухиваем десятки миллиардов в белорусскую экономику в целом, поэтому с российскими флагами там никто по улицам не ходит (и не пойдёт!), а вот Евросоюз осуществляет «целевое» финансирование (на несколько порядков меньшее!), поэтому его флаги весьма популярны…Сотня тысяч долларов, раскиданная «оппозиционным» журналистам и политикам, иногда гораздо эффективнее, чем десять миллиардов долларов кредита на строительство АЭС… Нет, у автора нет «случайного» списка подобных деятелей. Но они и сами придут за деньгами… только позови (как легко догадаться, в Восточной Европе масса энергичных, образованных людей с финансовыми проблемами). Не надо «дружить с государством», надо дружить с вполне конкретными людьми. Естественно, их надо уметьотрабатывать «инвестиции». Но наши англосаксонские партнёры же в этом преуспели? Мы что, глупее?Как альтернативу наша официальная дипломатия видела официальные каналы работы с Минском (до того с Киевом). И там и там были истрачены грандиозные суммы, и там и там по итогам дело завершилось грандиозным скандалом, похоже мы действительно: «не в то вкладывали». Урок, безусловно, важный, но его ещё только предстоит извлечь. Кстати, армянские журналисты и политологи последние год-двазаговорили именно об этом — США не финансируют армянскую экономику, зато США финансируют вполне конкретных армян. Поэтому США победят. Наши же в ответ смеются — какая глупость, мы же туда миллиарды вкладываем…