12:17 20 августа

Багдад объявил о начале наступления на границе с Сирией

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале операции по освобождению от боевиков города Талль-Афар – последнего крупного оплота группировки ИГ (запрещена в РФ) на границе с Сирией, передает РИА Новости.



Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара,
сказал премьер-министр в воскресенье по национальному телевидению.


По словам аль-Абади, значительные силы иракской армии «направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения».

Формированиям ИГ «остается либо сдаваться, либо умирать», добавил он.

Пятнадцатого августа иракские власти объявили о начале авиаударов по объектам террористов в Талль-Афаре.

Напомним, город расположен в 50 километрах к западу от Мосула и является последним значимым оплотом исламистов на границе с Сирией. Население Талль-Афара в основном составляют иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Комментарии 14

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  1. andrewkor Сегодня, 09:13
    Вот мирняка они в Ираке положили!Ничего бабы ещё нарожают!
    andrewkor
    1. Oleg L. Сегодня, 09:28
      там по 5 детей в семьях,я не удивлюсь что и спада численности населения не было
      Oleg L.
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:34
      Наши чертей перемолотили , теперь вассалы США наступать начали ! Как все знакомо..
      И уже судить их собрались "международным судом" Умеет запад сливки снимать! Вспомните мужики , какие границы черти контролировали до появления русских в Сирии..? Нет больше игил, так черти бегают группками..

      Так будет со всеми ! С русскими лучше не связываться....
      ОТДЕЛ
      1. Logall Сегодня, 10:12
        Цитата: ОТДЕЛ
        ! С русскими лучше не связываться....

        Так четыре года запрягать! Конечно, ехать быстро должны! Хоть лошади к пустыне не привычны, но тянут...
        Виталий, а представь, что Мы с Бендерами сделаем. Там всё родное...
        Logall
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:27
          Не всегда я понимаю тебя Владимир в твоих поэтических инсинуациях..Не наш ты явно ! laughing
          ОТДЕЛ
          1. Logall Сегодня, 10:37
            Виталий, я, Александр! Меня и домашние не всегда понимают, манера общения такая.
            Поясняю: Готовились долго! Всё просчитали! Теперь методично уничтожают.
            К "кастрации свиней" в бендерии тоже готовятся. Но там с ними проще справиться будет, это наш ДОМ!!!
            Русский я, ЁПРСТ!!!
            Logall
            1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:16
              Цитата: Logall
              Виталий, я, Александр! Меня и домашние не всегда понимают, манера общения такая.

              Тут "владимиров развелось " , Александр, вот и спутал ..Извени! Будь самим собой и это главное ! Нормально пишешь ,от души чувствуется ..Удачи!
              ОТДЕЛ
      2. irazum Сегодня, 10:23
        Доброе утро! Так Ты и перемолол. Аллах-Акбар!
        irazum
    3. сибиралт Сегодня, 10:35
      Началось перекрытие границ с Ливаном и Ираком. Похоже, наладилось взаимодействие.
      сибиралт
  2. irazum Сегодня, 09:32
    Началось...
    irazum
  3. 210окв Сегодня, 09:32
    Начали чухаться через четыре года..
    210окв
  4. irazum Сегодня, 09:56
    Аллах-Акбар! Надо нашим оттуда поскорее... "Бармалейские" разборки начались, а это надолго.
    irazum
  5. garnik Сегодня, 10:00
    Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади шиит,патриот и умнейший человек.После "освобождения" коалицией Ирака от Саддама. В последствии он (Хайдер) противостоял амерам в приватизации государственных компаний. Зато у нас они (американцы) благополучно провернули свое дело.
    garnik
    1. irazum Сегодня, 10:25
      Очень может быть... Поглядим.
      irazum
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