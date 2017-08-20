Багдад объявил о начале наступления на границе с Сирией
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил о начале операции по освобождению от боевиков города Талль-Афар – последнего крупного оплота группировки ИГ (запрещена в РФ) на границе с Сирией, передает РИА Новости.
По словам аль-Абади, значительные силы иракской армии «направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения».
Формированиям ИГ «остается либо сдаваться, либо умирать», добавил он.
Пятнадцатого августа иракские власти объявили о начале авиаударов по объектам террористов в Талль-Афаре.
Напомним, город расположен в 50 километрах к западу от Мосула и является последним значимым оплотом исламистов на границе с Сирией. Население Талль-Афара в основном составляют иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.
Наш дорогой народ, пришло время для освобождения Талль-Афара,сказал премьер-министр в воскресенье по национальному телевидению.
По словам аль-Абади, значительные силы иракской армии «направляются в сторону Талль-Афара для его освобождения».
Формированиям ИГ «остается либо сдаваться, либо умирать», добавил он.
Пятнадцатого августа иракские власти объявили о начале авиаударов по объектам террористов в Талль-Афаре.
Напомним, город расположен в 50 километрах к западу от Мосула и является последним значимым оплотом исламистов на границе с Сирией. Население Талль-Афара в основном составляют иракские туркмены, являющиеся мусульманами-суннитами.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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