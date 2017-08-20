12:16 20 августа

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападения в Сургуте

Террористическая группировка «Исламское государство» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в Сургуте. Такого рода информация была опубликована на подконтрольном боевикам интернет портале. Представители террористической группировки на сайте заявляют, что нападавший являлся членом ИГИЛ. Речь идёт о 23-летнем Бобичеле Абдурахманове, который накануне (19 августа) в Сургуте нападал с ножом на прохожих.

На ТК "Дождь" заявлено, что имя нападавшего - Артур Гаджиев.

Ранения получили семь человек, все они были доставлены в клиники Сургута. Состояние 4-х оценивается как крайне тяжёлое. Сам нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании и был ликвидирован.


Между тем, в пресс-службе управления МВД по ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщили, что преступление не расценивают как теракт, и что нападавший страдал психическим расстройством. При этом профессиональные психологи и психиатры, комментируя случившееся и реакцию управления МВД, говорят о том, что любой террорист имеет определённые проблемы с психикой.

Местные (сургутские) средства массовой информации ранее опубликовали материалы, в которых заявлено, что у нападавшего на людей на улицах Сургута была обнаружена символика террористической группировки.

Видео на канале SITV в YouTube:



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Комментарии 43

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  1. Комментарий был удален.
  2. Сибирь55 Сегодня, 09:41
    Сейчас игил любой косяк будет брать на себя,чтоб поднять свою значимость и всемогущество для запугивания.
    Сибирь55
    1. Spartanez300 Сегодня, 09:53
      Вероятнее хотят разжечь межнациональную рознь или в целях поднятия своего гнусного авторитета , а скорее всего и то и другое .
      Spartanez300
      1. воттак Сегодня, 09:56
        а ее у нас нету?
        воттак
        1. Татьяна Сегодня, 10:41
          Spartanez300
          Вероятнее хотят разжечь межнациональную рознь или в целях поднятия своего гнусного авторитета , а скорее всего и то и другое .
          воттак
          а ее у нас нету?

          До такой полоумной степени - чтобы просто вот так среди бела дня с ножом нападать без разбора на незнакомых прохожих, - пока такой межнациональной розни нет!

          Однако либеральным медицинским попустительством в стране для психбольных заниматься не надо. А то государство для тех психопатов детства снижает во всех отношениях планку "уравнивания" в правах психически больных людей со здоровыми.
          Вот уже психбольных без предъявления справки по психзаболеванию по закону об образовании в РФ принимают без экзаменов и собеседований учиться в медицинские и др. учебные заведения - потом мы у таких "полоумных" врачей и медбратьев лечиться будем и получать вот такие же резаные хирургические "операции" и "перевязки".
          Ну и, вроде бы, на разрешение вождения автомобиля для психбольных произошли такие же разрешительные либеральные подвижки. С ношением оружия в России некоторые либералы тоже пытаются добиться того же самого для психбольных, стоящих на учёте.
          Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 10:18
      К сожалению, такие психи не тая уж редкость. Пристрелить игиловца конечно же почетнее, чем просто психа.
      сибиралт
      1. Pirogov Сегодня, 10:24
        Цитата: сибиралт
        К сожалению, такие психи не тая уж редкость. Пристрелить игиловца конечно же почетнее, чем просто психа.

        Пристрелить игиловца это не проблема ,одного убить на его место станет два или три вот с этим ,что делать ?
        Pirogov
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:44
    В Сургуте игил..? ха ха ха...Да там этих оленей перестреляют сразу! И никто их не найдет..Сейчас они там срочно покидаю этот город, бросая все ..Там с ними церемонится не будут!
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 09:53
      Согласен! Более того, они своим заявлением серьёзно жизнь мусульманам подпортили. Им теперь там не безопасно.
      Я, приезжих имею в виду.
      Logall
    2. воттак Сегодня, 09:57
      на северах если вче рулят черные
      воттак
      1. Сибиряк 1975 Сегодня, 10:26
        И кто тебе это сказал? Объясни мне, может я , живущий в Сургуте всю жизнь, что-то пропустил и не заметил, когда вдруг на севере чёрные рулить стали? Север-это большие деньги и чёрные тут не плохо зарабатывают, а из-за таких отморозков им могут тут кислород перекрыть. Так что они сами своих д е б и л о в перережут.
        Сибиряк 1975
        1. воттак Сегодня, 10:47
          перережут, не спорю, тока не своих. да, вы что-то пропустили
          воттак
          1. Сибиряк 1975 Сегодня, 10:59
            Значит у нас разные источники информации. Вы, простите за вопрос, тоже с севера?
            Сибиряк 1975
      2. 72jora72 Сегодня, 11:36
        на северах если вче рулят черные
        Перестаньте рассказывать сказки из 90х
        72jora72
    3. урман Сегодня, 10:09
      Цитата: ОТДЕЛ
      Да там этих оленей перестреляют сразу

      Ну ну, перестреляют.
      А чиновники ,а полиция?
      Да они костьми лягут, за толерантность.
      Всё там давно куплено и продано.
      Могу объяснить.
      Как только , они появляются , так сразу у них визиточки от полиции, за толику малую полученую.
      Ну это у их старших.
      Вы думаете что все эти гостарбайтеры, просто так сами по себе там и везде появляются.
      Вы просто наивный человек.
      Откаты их старшие дают не маленькие.
      Простой случай , произошедший со мной.
      Привёз дочь, припарковался, знаков запрещающих нет.
      Подходят ко мне два средне азиата и говорят отезжай , мешаешь шашлыком и ещё какой то дрянью торговать, загораживаешь от потенциальных покупателей.
      И ... тут наша земля.
      Вот тут меня и переклинило, обьяснил им где их земля и что они там со своими баранами делать должны.
      Появляется местный предприниматель , на которого они работают, его тоже послал по известному адресу, тот звонит и 5ти минут не проходит вот он наряд ППС. как вам ?
      С этими тоже на повышенных тонах обьяснятся пришлось.
      И высказать что о них думаю.
      Хорошо прохожии всё видели и слышали у наряда хватило ума исчезнуть.
      Так этот шашлычник демонстративно нож в руках начал вертеть.
      Пришлось демостративно монтировку метровую достать.
      Могу ещё кучу примеров привести как с помощью нащих чинуш они получают гражданство,
      и как их крышуют.
      Вы что думаете наши чинуши лучше европейских?
      Да у них только баксы в глазах.
      Живут так , после них хоть потоп..
      Надеются что их дети и внуки тут жить не будут.
      Перестреляют, не смешите мои копыта.
      Северяне кончились , в конце 80-х начале 90-х.
      Сейчас там правит бал его величество БАБЛО.
      урман
      1. воттак Сегодня, 10:14
        зря стараетесь, с европейской части России виднее, что у нас делается
        воттак
        1. Дрюня2 Сегодня, 10:31
          Цитата: воттак
          с европейской части России виднее, что у нас делается

          назовите город где по другому ?
          хоть порадуюсь
          Дрюня2
      2. Дрюня2 Сегодня, 10:27
        Цитата: урман
        Вы что думаете наши чинуши лучше европейских?
        Да у них только баксы в глазах.
        Живут так , после них хоть потоп..
        Надеются что их дети и внуки тут жить не будут.

        как бы поздно потом не было sad
        вон в штатах какая хрень уже озвучивается
        =========
        с Г.А. "упёр" - https://glav.su/forum/4/16/messages/?offset=36940
        0
        - когда прочитал глаза на лоб полезли belay belay
        ================
        16 .08. 2017
        https://www.leoweekly.com/2017/08/white-people/
        Соучредитель движения BLM (Black Lives Matter) выдвинула требования к белым людям:
        1. Белые люди, если у вас нет потомков, отдайте свою недвижимость черным людям.
        2. Белые люди, если вы наследуете имущество, которое вы намерены продать при принятии, отдайте его черной семье.
        3. Если вы являетесь строителем многоквартирных домов, то постройте дом в черном районе и позвольте черным людям жить там бесплатно.
        4.Если у вас 2 и более домов, откажитесь от них в пользу черных людей.
        5. Белые люди, перераспределите ежемесячные расходы, чтобы вы могли пожертвовать черным фондам для покупки земли.
        6. Белые люди, особенно белые женщины, если вы работаете с расистом , попросите вашего босса его уволить, иначе вы являетесь его соучастником.
        7. Примите во внимание две вещи: боритесь с белым превосходством всегда и везде, а также жертвуйте свои деньги в организации которые борются с белым превосходством и помогают черным людям.
        Дрюня2
      3. 72jora72 Сегодня, 11:42
        Ну ну, перестреляют.
        А чиновники ,а полиция?
        Да они костьми лягут, за толерантность.
        Вы наверное не представляете что такое настоящие севера, сегодня был человек а завтра он в болоте утонул, или замерз, под снегом лежит(найдут только ближе к лету, месяцев через 6-7, хотя шанс минимальный). Поднимите открытую статистику сколько людей числится среди пропавших на ДВ и Крайнем Севере......
        72jora72
    4. irazum Сегодня, 10:14
      Доброе утро! А Ты давно был в Сургуте? Или у Твоего дивана радиус действия не достаточен?
      irazum
      1. Logall Сегодня, 10:24
        Я, в Сургуте никогда не был, но родился и вырос на Колыме! Поэтому и добавил про приезжих. Ингуши там давно бал правят, но себе гадить не станут. Сами их наказывать будут.
        Logall
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:43
          Цитата: Logall
          Я, в Сургуте никогда не был, но родился и вырос на Колыме! Поэтому и добавил про приезжих. Ингуши там давно бал правят, но себе гадить не станут. Сами их наказывать будут.

          Ух ты Александр...! hi Я думал ты из москвичей...Все понял!
          Теперь понятно, почему ты такой дерзкий ..
          ОТДЕЛ
          1. Logall Сегодня, 10:45
            Так, я и живу на Северном Кавказе! Поэтому ментальность их понимаю...
            В Москве я работаю!
            Logall
        2. урман Сегодня, 11:01
          Цитата: Logall
          Ингуши там давно бал правят, но себе гадить не станут

          Я бы ещё чеченцев добавил.
          Они реально за порядком смотрят , всё понимают,
          и средне азиатов в узде держат, те их как огня боятся.
          Реально два раза выручали когда уже думал , толи реанимация толи жизнь подороже продать.
          урман
          1. Logall Сегодня, 11:08
            Ты про, что? Я в Сургуте не был! А Колыма-это другая часть глобуса! Там не живет среднеазиатов. Якуты да Эвены только, ну и китайцы. Последние ниже травы, снега то есть. Чечены если и есть, то мало. Правда я в 2004 уехал, но думаю мало, что изменилось.
            Logall
        3. 72jora72 Сегодня, 11:45
          Ингуши там давно бал правят,
          Ингушзолото было актуально в середине 90 начало 2000,сей час уже нет, устарели Ваши сведения.....
          72jora72
      2. воттак Сегодня, 10:27
        ваша правда диван так себе.надо новый купить
        воттак
      3. урман Сегодня, 10:28
        Не знаю у кого ты это спрашиваешь.
        Ну жил я там достаточно, школу например заканчивал в 70-х,
        Сургут для нас был югом, далёким ,
        на вахты перестал ездить в 13-м году, Н УРЕНГОЙ, ТАРКО САЛЕ.
        В Пыть Яхе последний раз был , в 10м году.
        Жена от туда,
        Да ещё в начале 90 -х, после такого случая, там такое бы началось что гостарбйтеры пешком бы по домам рванули.
        Вся эта демография с 70 и по 10-й год на моих глазах менялась.
        Ну ка в Н Уренгое с а порта , с вертолёта до ж\д прокатитесь. на такси и посмотрите кто там таксует , да их дихловосом не вытравишь.
        урман
        1. irazum Сегодня, 10:35
          Я Нефтяник и Геолог, продолжать?
          irazum
      4. irazum Сегодня, 10:31
        Я "Отделу" писал, если что.
        irazum
        1. урман Сегодня, 10:50
          НУ извини коллега!
          урман
      5. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
        Цитата: irazum
        Доброе утро! А Ты давно был в Сургуте? Или у Твоего дивана радиус действия не достаточен?

        Есть там знакомые, а диван новый , красивый ..! Комп старый разбитый ..хе хе
        Я Нефтяник и Геолог, продолжать?

        Работай , все остальное мы сделаем, не нужно туды вам ..
        ОТДЕЛ
  4. eskanderRUS Сегодня, 09:51
    Отребье не добитое, остаточный мусор для утилизации, вот кем являются эти животные. Чем больше таких героев перестреляют, тем лучше.
    eskanderRUS
  5. eskanderRUS Сегодня, 09:55
    Пусть теперь Сургут зачистят от этих обезьян. Даже обезьяны в джунглях себя лучше ведут. Перестрелять и дело с концом!
    eskanderRUS
  6. Bort Radist Сегодня, 10:03
    Всех нападающих с холодным оружием ликвидируют (?), по крайней мере так заявляют. Наверное некоторых берут живыми, а потом возможны варианты.
    1) Координаторы думают, что он уже ничего не расскажет.
    2) Если уже ликвидирован, то суда не будет.
    3) .........
    Bort Radist
    1. урман Сегодня, 10:34
      Ясен перец накосячившего подопечного надо пристрелить а понарсказывает.
      Как их на ж\д встречают и как на то же Новозаполярное месторождение окольными тропами везут в обход Газпромовских КПП.
      Это то что я знаю, когда ещё полностью месторождение Газпрому не сдали
      И там куча организаций работала.
      урман
  7. silberwolf88 Сегодня, 10:06
    Я думаю им надо взять на себя ответственность за приближающий ся к Земле астероид ... это будует более правдоподобно в данном конкретном случае ...
    silberwolf88
  8. Altona Сегодня, 10:46
    Цитата: Spartanez300
    Вероятнее хотят разжечь межнациональную рознь или в целях поднятия своего гнусного авторитета , а скорее всего и то и другое .

    ------------------
    В чём тут межнациональная рознь? Прибить этого нелюдя на месте надо было, расстрелять просто.
    Altona
  9. Million Сегодня, 10:52
    Мне кажется,что ИГИЛ должно взять на себя все плохие дороги нашего города!
    Million
  10. Vision Сегодня, 10:56
    Если по логике "ура-патриотов" в европе теракты происходят из-за того,что они бомбили Сирию,то почему тогда у нас тоже не все спокойно?
    Vision
    1. Anglorussian Сегодня, 11:46
      Причина на поверхности-однополые браки, разложение Европы и англосаксов,долг США и естественно Тель-Авив wassat
      Anglorussian
  11. RUS96 Сегодня, 12:05
    У нас вчера день города был.Слава богу всё было спокойно.
    RUS96
  12. урман Сегодня, 12:12
    Цитата: 72jora72
    Вы наверное не представляете что такое настоящие севера,

    Очень даже хорошо представляю и не по статьям и рассказам. Читайте мои коменты выше.
    С 73 го года до 10-го представляю.
    урман
  13. AM567083 Сегодня, 12:14
    Власть в этом Мире это Штаты/Федерации/Конфедерации/Израиль/Террористы
    Заявление
    В связи с тем что власть в этом Мире на всех территориях это Штаты/Федерации/Конфедерации/Израиль/Террористы которые являются единой и целостной властью,но эта власть создаёт картины/фоны основываясь на науке и используя также СМИ что они друг против друга.Этой властью(Штаты/Федерации/Конфедерации/Израиль/Терр
    ористы) сформированы террористические отряды,военные подразделения,спецслужбы(СС),которые действуют на всех территориях.Власть(Штаты/Федерации/Конфедерации/И
    зраиль/Террористы) против всех территорий.
    AM567083
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