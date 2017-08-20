ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападения в Сургуте
Террористическая группировка «Исламское государство» (* ИГИЛ, запрещено в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в Сургуте. Такого рода информация была опубликована на подконтрольном боевикам интернет портале. Представители террористической группировки на сайте заявляют, что нападавший являлся членом ИГИЛ. Речь идёт о 23-летнем Бобичеле Абдурахманове, который накануне (19 августа) в Сургуте нападал с ножом на прохожих.
На ТК "Дождь" заявлено, что имя нападавшего - Артур Гаджиев.
Ранения получили семь человек, все они были доставлены в клиники Сургута. Состояние 4-х оценивается как крайне тяжёлое. Сам нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании и был ликвидирован.
Между тем, в пресс-службе управления МВД по ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщили, что преступление не расценивают как теракт, и что нападавший страдал психическим расстройством. При этом профессиональные психологи и психиатры, комментируя случившееся и реакцию управления МВД, говорят о том, что любой террорист имеет определённые проблемы с психикой.
Местные (сургутские) средства массовой информации ранее опубликовали материалы, в которых заявлено, что у нападавшего на людей на улицах Сургута была обнаружена символика террористической группировки.
Видео на канале SITV в YouTube:
На ТК "Дождь" заявлено, что имя нападавшего - Артур Гаджиев.
Ранения получили семь человек, все они были доставлены в клиники Сургута. Состояние 4-х оценивается как крайне тяжёлое. Сам нападавший оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании и был ликвидирован.
Между тем, в пресс-службе управления МВД по ХМАО (Ханты-Мансийский автономный округ) сообщили, что преступление не расценивают как теракт, и что нападавший страдал психическим расстройством. При этом профессиональные психологи и психиатры, комментируя случившееся и реакцию управления МВД, говорят о том, что любой террорист имеет определённые проблемы с психикой.
Местные (сургутские) средства массовой информации ранее опубликовали материалы, в которых заявлено, что у нападавшего на людей на улицах Сургута была обнаружена символика террористической группировки.
Видео на канале SITV в YouTube:
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