12:17 20 августа

Дело о нападении в Сургуте передано в Главное следственное управление

«В связи с широким общественном резонансом» дело о покушении на убийство в Сургуте передано Главному следственному управлению СК РФ, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Светланы Петренко.



Инцидент произошел в центре Сургута в субботу. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Преступник убит.


По данным пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, в тяжелом состоянии остаются четверо из семи пострадавших.

Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек вчера (в субботу) отпущен домой,
говорится в сообщении.

Следствие проверяет информацию о психическом расстройстве нападавшего.

В связи с широким общественном резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России,
сказала представитель Следственного комитета.

Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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Комментарии 17

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  1. Zibelew Сегодня, 09:58
    Раньше нападение с ножом называли просто нападением, преступлением, теперь все попадает под теракт. Только что по радио сказали, что Франц Клинцевич не считает произошедшее терактом. А то и верно. Обычное поведение дагестанцев в выходные дни. Не о чем беспокоиться.
    Zibelew
    1. Spartanez300 Сегодня, 10:05
      Еще пару тройку таких случаев не дай бог и церемониться с такими как он не будут , тут им не Германия
      Spartanez300
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:18
        Цитата: Spartanez300
        Еще пару тройку таких случаев не дай бог и церемониться с такими как он не будут , тут им не Германия

        Плохо , что так это все раздули ...Там бы сами разобрались по тихому с "сынами гор" ! Хотя спецназ из Москвы не помешал бы , как и в других городах России! Опять голову подымают черти..
        ОТДЕЛ
        1. сибиралт Сегодня, 10:44
          Помню, у нас был аналогичный случай еще при СССР. Один псих стал ножом резать прохожих на улице. Пострадал и патрульный милиционер. Однако, следствие вел городской отдел без всяких генералов. Действия виновного были квалифицированы как особо злостное хулиганство и по степени тяжести причиненных повреждений гражданам. По повреждениям работнику милиции эпизод был выделен в отдельное дело и расследовался городской прокуратурой.
          сибиралт
          1. игорка357 Сегодня, 12:16
            Причинение повреждений,это что вообще за формулировка?Нет такого понятия!Где настоящий владелец этого аккаунта,признавайтесь?Вы несете такую чушь!
            игорка357
      2. 210окв Сегодня, 11:54
        Вы думаете люди пойдут громить аулы?Да бросьте!Хотя спецслужбам не мешало бы перетрахнуть диаспоры в Сибири и в Поволжье особенно.
        Цитата: Spartanez300
        Еще пару тройку таких случаев не дай бог и церемониться с такими как он не будут , тут им не Германия
        210окв
    2. japs Сегодня, 10:12
      Действительно, вполне нормальное поведение молодого человека перед обедом!
      Какой теракт? Все в пределах нормы. Видимо, Ф. Клинцевич сам так поступает ежедневно.
      japs
    3. ranger Сегодня, 10:23
      Цитата: Zibelew
      Франц Клинцевич не считает произошедшее терактом.

      Ну Клинцевичу из московского кабинета, конечно, виднее - сидит высоко, видит далеко... Ему, действительно, беспокоиться не о чем, а вот интересно пострадавшие и их родственники тоже думают так же?
      ranger
    4. poquello Сегодня, 10:25
      Цитата: Zibelew
      Обычное поведение дагестанцев в выходные дни.

      для Сургута многовато, народ там суровый был, может изменилось чего
      poquello
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:42
        Цитата: poquello
        Цитата: Zibelew
        Обычное поведение дагестанцев в выходные дни.

        для Сургута многовато, народ там суровый был, может изменилось чего

        Пора зачистку массовую провести как в конце 90-х в России! Тогда эффект был однозначно..
        Особенно в Чечне , они как были так и остались бандитами..! Опят наглеют и забыли кое-что ?
        ОТДЕЛ
    5. osoboye_mneniye Сегодня, 12:10
      Цитата: Zibelew
      Раньше нападение с ножом называли просто нападением, преступлением, теперь все попадает под теракт. Только что по радио сказали, что Франц Клинцевич не считает произошедшее терактом. А то и верно. Обычное поведение дагестанцев в выходные дни. Не о чем беспокоиться.

      Немотивированную агрессию нельзя назвать "просто нападением, преступлением". Это или теракт, или психи по улицам гуляют. Вам что больше нравится? У меня подозрение, что на самом деле - второе. Но как власть признается в этом? Потому и теракт..
      Знаете, в СПб, например, произошёл резкий рост раковых заболеваний. Власти города санкционируют бездумную застройку, меняют генплан города по прихоти застройщиков. По сути распродают без учёта сложившейся застройки, транспортной доступности, розы ветров, норм озеленения и освещённости любую землю, теоретически пригодную для высотной застройки. В результате город перестал продуваться ветром, дороги переполнены автомобилями, скверы вырублены, освещённость в квартирах нулевая (это в СПб, где нехватка солнца и витамина Д по определению) итп. Как следствие, рост лёгочных и раковых заболеваний. И это на фоне уничтожения бесплатной медицины и отсутствия профилактической медицины как класса.
      И знаете что сообщают власти города жителям о причинах роста заболеваемости? Оказывается, это из-за того, что граждане пользуются мобильными телефонами и wi-fi роутерами! Учёные ещё не дошли до таких однозначных выводов, а Полтавченко уже всё знает)))
      Это я всё к тому, что власти ни в какую не хотят показывать реальное положение дел. И пипл хавает...
      osoboye_mneniye
    6. игорка357 Сегодня, 12:13
      Это где так себя Дагестанцы в выходные ведут?Что вы всех под одну гребенку,и говно на вентилятор?Может в Сургуте,или у вас мужики обмельчали,у нас бы ему бошку дрыном снесли после первого же нападения,конечно в рукопашку против ножа сложно без должных навыков,но уж подобрать с полу все что может причинить урон не сложно,камень,палка..бутылка.. да и не двадцать человек нападавших было,двое-трое прохожих парней спокойно могли его остановить,видать в 11 утра на улицах Сургута одни дамочки осмеливаются ходить..!Кстати почему на ВО нет выходцев с северного Кавказа,совсем не понятно,у меня очень много знакомых,вполне адекватные люди,которые сами не в восторге от поведения их соплеменников младшего поколения!
      игорка357
  2. Комментарий был удален.
  3. Горный стрелок Сегодня, 10:19
    ИГИЛ "подгребает" к себе любые сомнительные случаи - чтобы казаться больше и страшнее... Чокнутый с ножом на улице - и это теракт?
    А с другой стороны - "даги", танцующие лезгинку на улице и палящие в воздух из машин - задумайтесь... В России метко стреляют...
    Горный стрелок
  4. Monster_Fat Сегодня, 10:29
    Вчера на подобной ветке форума о теракте в Барселоне, кто-то из Сургута написал, что якобы было несколько нападавших-трое или еще сколько там.
    Monster_Fat
  5. урман Сегодня, 11:07
    Всё спишут на психичиски больного, а местнаая администрация и правохранители , крышующие ни причём.
    Как и то т прокурор у которого жила банда ГТА.
    урман
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 11:49
    Давить будем ..Иначе никак ! За пацанов павших.. hi

    Мочить нужно , имеем право ...
    ОТДЕЛ
    1. irazum Сегодня, 12:11
      Мочи, Отец!
      irazum
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