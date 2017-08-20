Дело о нападении в Сургуте передано в Главное следственное управление
«В связи с широким общественном резонансом» дело о покушении на убийство в Сургуте передано Главному следственному управлению СК РФ, передает РИА Новости сообщение представителя ведомства Светланы Петренко.
Инцидент произошел в центре Сургута в субботу. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Преступник убит.
По данным пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, в тяжелом состоянии остаются четверо из семи пострадавших.
Следствие проверяет информацию о психическом расстройстве нападавшего.
Инцидент произошел в центре Сургута в субботу. Местный житель напал на прохожих с ножом, после чего оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы, которым пришлось открыть огонь на поражение. Преступник убит.
По данным пресс-службы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, в тяжелом состоянии остаются четверо из семи пострадавших.
Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один в крайне тяжелом. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один человек вчера (в субботу) отпущен домой,говорится в сообщении.
Следствие проверяет информацию о психическом расстройстве нападавшего.
В связи с широким общественном резонансом уголовное дело о покушении на убийство в Сургуте по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в производство ГСУ СК России,сказала представитель Следственного комитета.
Использованы фотографии: AP/EAST NEWS
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