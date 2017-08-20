12:17 20 августа

Иран строит ракетный завод в Сирии, Израиль обеспокоен

Израильские СМИ сообщили о том, что на северо-западе Сирии Иран строит завод по производству ракет большой дальности и продемонстрировали спутниковые снимки, на которых, предположительно, запечатлен процесс строительства объекта. На снимках возле города Банияс запечатлен предполагаемый завод по производству ракет, который, судя по-всему, идентичен построенным в иранском Тегеране заводам.




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Комментарии 8

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  1. Ураган70 Сегодня, 10:46
    Сейчас загундят обеспокоенные...
    Ураган70
    1. Pancir026 Сегодня, 11:08
      Цитата: Ураган70
      обеспокоенные...

      Роль у них такая.
      А то что Иран сотрудниничает с РФ и САР-дело наше ,в советах жителей страны у теплого моря ,ни мы,ни Иран,Сирия,не нуждаемся,как и в мнении звезднополосатых пособников террора.
      Pancir026
      1. tamnun Сегодня, 11:17
        Цитата: Pancir026
        А то что Иран сотрудниничает с РФ и САР-дело наше ,в советах жителей страны у теплого моря ,ни мы,ни Иран,Сирия,не нуждаемся

        Так и мы не нуждаемся ни в чьих советах и поэтому разбомбим его нахрен. tongue
        tamnun
        1. Pancir026 Сегодня, 11:24
          Цитата: tamnun
          Так и мы не нуждаемся ни в чьих советах и поэтому разбомбим его нахрен.

          Вы лучше озаботьтесь мирным процессом,а не палкой махайте...умный думает как закрепить мир и сотрудничество с соседом,неумный роет яму соседу и топит его нечистотами.
          И еще..не следует думать.что ваши ВВС всесильны.
          Pancir026
          1. tamnun Сегодня, 11:28
            Цитата: Pancir026
            Вы лучше озаботьтесь мирным процессом

            Невозможно озоботиться мирным процессом односторонне.
            Когда палесы им озоботятся в равной с нами степени - тогда и поговорим.
            Цитата: Pancir026
            .умный думает как закрепить мир и сотрудничество с соседом,неумный роет яму соседу и топит его нечистотами.

            Вы про кого ? не про Украину с Грузией случайно ?
            На БВ умный думает о боеспособности и готовности своих вооруженных сил и экономике.
            Мира здесь не будет никогда.
            Цитата: Pancir026
            И еще..не следует думать.что ваши ВВС всесильны.

            Всесильных вообще не существует , но что бы раскатать завод в Сирии - их точно хватит.
            tamnun
            1. Pancir026 Сегодня, 11:44
              Цитата: tamnun
              Невозможно озоботиться мирным процессом односторонне.

              А вы им, никогда и не занимались.
              Цитата: tamnun
              ы про кого ? не про Украину с Грузией случайно ?

              Нет про вашу возню на БВ.
              Что касемо Украины-то это вам не хазария и не стоит вам вообще встревать в спор славян про меж себя,огребете по полной.Грузия.так же не ваше дело ибо у вас нет никаких на то прав,зато они есть у России.хотя бы и по Георгиевскому трактату-у нас История.у вас так...сборник ветхозаветных мифов и те..на веьсма шатком основании.
              Цитата: tamnun
              На БВ умный думает о боеспособности и готовности своих вооруженных сил и экономике.
              Мира здесь не будет никогда.

              Из за вас.
              Цитата: tamnun
              Всесильных вообще не существует , но что бы раскатать завод в Сирии - их точно хватит.

              Ну если не жаль пилотов..пробуйте.Потом не жалуйтесь,что в ответ на агрессию с вашей стороны ,вы получили ответ.
              Pancir026
  2. капрал Сегодня, 11:35
    В воюющей, и по факту расчлененной на зоны оккупации стране строить ракетный завод? what
    Или иранцы тупят или израильская разведка.
    капрал
    1. Pancir026 Сегодня, 11:47
      Цитата: капрал
      тупят ... израильская разведка.

      Так точнее.Заказ с СШа прошел.на очередную провокацию.
      Pancir026
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