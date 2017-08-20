Иран строит ракетный завод в Сирии, Израиль обеспокоен

Израильские СМИ сообщили о том, что на северо-западе Сирии Иран строит завод по производству ракет большой дальности и продемонстрировали спутниковые снимки, на которых, предположительно, запечатлен процесс строительства объекта. На снимках возле города Банияс запечатлен предполагаемый завод по производству ракет, который, судя по-всему, идентичен построенным в иранском Тегеране заводам.