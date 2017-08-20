15:58 20 августа

Сирийский спецназ, иранские силы и ВКС РФ окружили ИГИЛ

Правительственные силы во главе с сирийским армейским спецназом Силы тигра и Хезболлой при поддержке ВКС России и иранского КСИР нанесли сокрушающий удар по террористам ИГИЛ в провинции Хомс.




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Комментарии 2

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  1. Проксима Сегодня, 15:00
    Если обратить внимание на динамику событий представленную в этом фильме, складывается впечатление, что наметился реальный перелом в этой сирийской войне. Это, конечно радует.
    Проксима
    1. аналитик1973 Сегодня, 15:41
      Официально, тему с ИГ закроют до конца года! А вот полностью урегулирование ещё будет годика 1.5-2 продолжаться. Да, ещё сюрпризов много впереди, Израиль не дремлет!
      аналитик1973
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