Сирийский спецназ, иранские силы и ВКС РФ окружили ИГИЛ Сегодня, 14:30 Правительственные силы во главе с сирийским армейским спецназом Силы тигра и Хезболлой при поддержке ВКС России и иранского КСИР нанесли сокрушающий удар по террористам ИГИЛ в провинции Хомс. 1 Здесь случайных людей не бывает Не ради славы, спецназ «Вымпел» Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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