Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить
«Глупые» санкции ЕС «не поставят Россию на колени», передает РИА Новости заявление лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча.
Барч подчеркнул, что нынешние санкции никоим образом не соизмеримы с теми бедствиями, которые россияне преодолели в ходе Второй мировой войны.
Он выразил уверенность в том, что правительство Германии ошибается, полагая, что «с помощью санкций можно чего-то добиться».
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об «условном» характере американских и европейских санкций в отношении России.
В мае бывший канцлер уже подчеркивал, что Россия – «важнейший сосед Евросоюза» и указывал на взаимозависимость Берлина и Москвы: если «Германия нуждается в ресурсах и российском рынке, то Россия – в технологиях и "ноу-хау" немецкой экономики».
Барч подчеркнул, что нынешние санкции никоим образом не соизмеримы с теми бедствиями, которые россияне преодолели в ходе Второй мировой войны.
Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени,завил политик в интервью изданию Bild am Sonntag.
Он выразил уверенность в том, что правительство Германии ошибается, полагая, что «с помощью санкций можно чего-то добиться».
Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об «условном» характере американских и европейских санкций в отношении России.
Эти санкции выполняют свои функции лишь условно. Я бы хотел помочь улучшить отношения между Россией и Евросоюзом. Для этого нужны обе стороны, и я хочу внести свой скромный вклад,сказал он.
В мае бывший канцлер уже подчеркивал, что Россия – «важнейший сосед Евросоюза» и указывал на взаимозависимость Берлина и Москвы: если «Германия нуждается в ресурсах и российском рынке, то Россия – в технологиях и "ноу-хау" немецкой экономики».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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