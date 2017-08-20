Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить

Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени,

Эти санкции выполняют свои функции лишь условно. Я бы хотел помочь улучшить отношения между Россией и Евросоюзом. Для этого нужны обе стороны, и я хочу внести свой скромный вклад,