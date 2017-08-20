12:16 20 августа

Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить

«Глупые» санкции ЕС «не поставят Россию на колени», передает РИА Новости заявление лидера фракции Левой партии в бундестаге Дитмара Барча.



Барч подчеркнул, что нынешние санкции никоим образом не соизмеримы с теми бедствиями, которые россияне преодолели в ходе Второй мировой войны.


Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени,
завил политик в интервью изданию Bild am Sonntag.

Он выразил уверенность в том, что правительство Германии ошибается, полагая, что «с помощью санкций можно чего-то добиться».

Ранее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об «условном» характере американских и европейских санкций в отношении России.

Эти санкции выполняют свои функции лишь условно. Я бы хотел помочь улучшить отношения между Россией и Евросоюзом. Для этого нужны обе стороны, и я хочу внести свой скромный вклад,
сказал он.

В мае бывший канцлер уже подчеркивал, что Россия – «важнейший сосед Евросоюза» и указывал на взаимозависимость Берлина и Москвы: если «Германия нуждается в ресурсах и российском рынке, то Россия – в технологиях и "ноу-хау" немецкой экономики».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:07
    Это заявление поистине умного человека , а своими санкциями только себе в большей степени вред наносят .
    Spartanez300
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:40
      Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить

      Глупые: Россию НИЧЕМ не сломить! soldier
      СРЦ П-15
      1. osoboye_mneniye Сегодня, 11:56
        Цитата: СРЦ П-15
        Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить

        Глупые: Россию НИЧЕМ не сломить! soldier

        Почему же ничем... в 91-м сломили отсутствием 100 сортов колбасы в магазинах, сказками о пользе частной собственности и сытой беззаботной жизни. Сейчас попробуйте проделать что-либо подобное. Думаю, что граждане сразу понесутся митинговать.
        osoboye_mneniye
        1. Shurik70 Сегодня, 12:06
          Цитата: osoboye_mneniye
          Почему же ничем... в 91-м сломили отсутствием 100 сортов колбасы

          Надеюсь, что в России старое поколение приобрело иммунитет на "добрый Запад".
          Однако, Украине этого было недостаточно. Надеюсь, к 2024-ому тоже выздоровеют. По крайней мере нам 10 лет хватило.
          Кроме того, растёт новое поколение, выросшее в благополучной стране. Они могут искренне считать, что без санкций жизнь будет лучше.
          Так что единственный путь - говорить правду и разоблачать ложь, как можно больше, что бы все знали. По крайней мере у нас.
          Shurik70
    2. 210окв Сегодня, 11:42
      К сожалению к его мнению там не прислушаются реальные правители ФРГ.Даже тех сильнейших политиков вышедших в тираж.Там другой "стрим"
      Цитата: Spartanez300
      Это заявление поистине умного человека , а своими санкциями только себе в большей степени вред наносят .
      210окв
    3. nesvobodnye Сегодня, 11:42
      А мне другое подумалось. После прочтения этого
      Левая партия ФРГ: санкциями Россию не сломить

      мозг сам дополнил за *наших западных "партнёров"*: надо придумать что-то другое.
      nesvobodnye
    4. Зяблицев Сегодня, 11:51
      Немчуру, хоть мы с ними все время и воевали, я уважаю, но если они не начнут выбираться из под англосаксов, то так и будут влачить жалкое существование политических вассалов - унизительное для потомков железных тевтонов!
      Зяблицев
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:07
    Не вздумайте отменять санкции господа...! Эта наша жизнь и прорыв ..
    ОТДЕЛ
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:12
      Потомки великого Эрнста Тельмана подняли головы против "звездно-полосатой" чумы..... laughing Видать "любовь" большого брата одолела - болит спина и промежность... laughing wassat
      Соломон Кейн
      1. 210окв Сегодня, 11:45
        Зря Вы так..У Настоящих Потомков Тельмана никогда эти места не болели.И под амерзцев они не становились в позу КУ..
        Цитата: Соломон Кейн
        Потомки великого Эрнста Тельмана подняли головы против "звездно-полосатой" чумы..... laughing Видать "любовь" большого брата одолела - болит спина и промежность... laughing wassat
        210окв
        1. Соломон Кейн Сегодня, 11:49
          Дмитрий, приветствую! Я к тому, что мал-мальски остались в Германии светлые головы, не разделяющие позицию фрау Ангелы.....
          Соломон Кейн
          1. Pancir026 Сегодня, 11:53
            Цитата: Соломон Кейн
            разделяющие позицию фрау Ангелы.....

            Да уж какая там у нее позиция..известная.
            Кошмар СШа-союз Германии с Россией.А ведь такое возможно,если будет на то воля как в Германии,так и в России,Китая .это не считая еще многих.воистину ужас и кромешный ад для англосаксов.
            Pancir026
            1. cniza Сегодня, 12:13
              Цитата: Соломон Кейн
              Потомки великого Эрнста Тельмана подняли головы против "звездно-полосатой" чумы..... laughing Видать "любовь" большого брата одолела - болит спина и промежность... laughing wassat


              Они оккупированная страна и им необходимо освобождаться.
              Привет Костя! hi
              cniza
          2. игорка357 Сегодня, 11:55
            По заявлению моего друга,проживающего в Германии около двадцати лет,там таких голов полно,а среди простого народа бытует мнение,что не надо бы с Русскими ругаться!К сожалению,эти головы не у головы руля!
            игорка357
  3. NKT Сегодня, 11:13
    Внешний враг нас не сломит, только внутренний.
    NKT
    1. Logall Сегодня, 11:32
      Вот, только враг внутренний, нам подкидывается из вне...
      Logall
      1. Vision Сегодня, 11:42
        Либералы?Бред,ничего кроме тявканья из под ног они организовать не смогут.
        Враг внутренний это наше правительство,с "идиотами" депутатами в думе.
        Vision
  4. Диванный эксперт Сегодня, 11:20
    Откуда такие люди берутся? Ему, что, жить надоело? Нужно больше санкций =)
    Диванный эксперт
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    «не поставят Россию на колени»
    ъ
    Ох.охо...Опять Россию на колени. Ну сколько уже можно? У нас коленки протерлись
    .
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн Сегодня, 11:44
      "Нагибалка" ещё ни у кого в этом мире не выросла -Россию на колени....
      Не хай историю изучают...что с "нагибальщиками" стало....
      Соломон Кейн
  6. ded100 Сегодня, 11:36
    Кто знает Россию, знает о том, что в ходе Второй мировой войны миллионы людей там погибали от голода и жажды, тот не может всерьез думать, что эти глупые санкции поставят ее на колени

    Вторая мировая уже давно закончилась а до них только доходить стало!
    ded100
  7. APASUS Сегодня, 11:50
    Немцы умные люди,но управляют ими те же марионетки,что в любой другой колонии США.Вот от сюда нелогичность всей политики,при том это касается не только отношений с Россией ,но и миграционному кризису,кризису воспитания и толерантности.Развал Европы проходит именно изнутри.
    Хотя американцам можно позавидовать,их умению подмять под себя всю Европу
    APASUS
    1. болот Сегодня, 12:06
      Цитата: APASUS
      Немцы умные люди

      Не умные а жадные,вкладываются и предают технологии в те страны,которые могут в последствии "послать к бабушке".Живут сия минутной выгодой и долгосрочные планы не строят в отличии англо-саксов которые более прагматичные.
      болот
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