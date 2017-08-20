ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР. В Луганской республике мина попала в жилой дом
За минувшие сутки подразделения ВСУ 39 раз открывали огонь по территории Донецкой республики, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.
В Луганской республике в результате минометного обстрела получила ранение жительница поселка Красный Яр.
По его словам, «зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети».
Кроме того, в поселке поврежден газопровод и линия электропередачи, добавил Марочко.
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал представитель военного ведомства.
В Луганской республике в результате минометного обстрела получила ранение жительница поселка Красный Яр.
Сегодня около 06.00 в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красный Яр из минометов калибра 120 мм минно-взрывную травму получила местная жительница 1975 года рождения,сказал представитель Народной милиции Андрей Марочко.
По его словам, «зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети».
Кроме того, в поселке поврежден газопровод и линия электропередачи, добавил Марочко.
Использованы фотографии: Polaris/EAST NEWS
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