ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР. В Луганской республике мина попала в жилой дом

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,

Сегодня около 06.00 в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красный Яр из минометов калибра 120 мм минно-взрывную травму получила местная жительница 1975 года рождения,