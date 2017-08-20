12:16 20 августа

ВСУ обстреляли 18 населенных пунктов ДНР. В Луганской республике мина попала в жилой дом

За минувшие сутки подразделения ВСУ 39 раз открывали огонь по территории Донецкой республики, передает РИА Новости сообщение представителя оперативного командования ДНР.



За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 39 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 18 населенных пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал представитель военного ведомства.


В Луганской республике в результате минометного обстрела получила ранение жительница поселка Красный Яр.

Сегодня около 06.00 в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красный Яр из минометов калибра 120 мм минно-взрывную травму получила местная жительница 1975 года рождения,
сказал представитель Народной милиции Андрей Марочко.

По его словам, «зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети».

Кроме того, в поселке поврежден газопровод и линия электропередачи, добавил Марочко.

Использованы фотографии: Polaris/EAST NEWS
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Комментарии 4

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  1. п-к Опарышев Сегодня, 11:57
    Земля пухом погибшим и выздоровления раненным.
    п-к Опарышев
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:03
      Деньги нужны , вот и стараются...Вот падлы бандеровские.! Вальцман , тебя повесят в Киеве продажная свинья,пьяная! negative
      ОТДЕЛ
      1. cniza Сегодня, 12:09
        По его словам, «зафиксировано прямое попадание мины в жилой дом, в котором находились дети».


        Надеюсь , что все зафиксировано и будет предъявлено в суде.
        cniza
    2. Зяблицев Сегодня, 12:05
      Если мы ткроем сейчас любой новостной сайт, то первая новость, выделенная красным, будет подобная -Сепаратисты 39 раз обстреляли за сутки позиции ВСУ! Истина где то по средине, но эту бодягу нужно заканчивать...Как заканчивать? Кремль, такое положение вещей устраивает, чем больше проходит времени, тем меньше у Киева шансов взять под контроль данные территории. Макрон, складывается ощущение, до сих пор не нашел на глобусе Украину, тем более Донбасс, фрау бабушка, скребется, как солдат в окопе, ей не до Украины - выборы на носу! Трамп, так же с трудом, может вспомнить - что за нах...эта Украина, его сейчас Ын карапуз более интересует и местные нацики из Куклус Клан!Всем плевать на Украину и, к сожалению, плевать на местное население, кроме простых людей, но которые сделать ничего особо не могут...
      Зяблицев
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