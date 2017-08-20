Роухани: главная задача Ирана – сохранить сделку по атому

Самая важная работа нашего министра иностранных дел будет, во-первых, состоять в том, чтобы поддержать совместный всеобъемлющий план действий (по ядерному соглашению) и не допустить того, чтобы США и другие наши враги достигли цели,

Одной из главных задач нового правительства Ирана является сохранение сделки по ядерной программе, передает РИА Новости заявление президента страны Хасана Роухани.сказал президент в парламенте при обсуждении предложенного им кабинета министров.В минувший понедельник, Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент страны одобрил законопроект, предусматривающий выделение $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы. Такой шаг был предпринят в качестве ответной меры на американские санкции.Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС. План вступил в действие в январе 2016 года.