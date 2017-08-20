Роухани: главная задача Ирана – сохранить сделку по атому
Одной из главных задач нового правительства Ирана является сохранение сделки по ядерной программе, передает РИА Новости заявление президента страны Хасана Роухани.
В минувший понедельник, Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент страны одобрил законопроект, предусматривающий выделение $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы. Такой шаг был предпринят в качестве ответной меры на американские санкции.
Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС. План вступил в действие в январе 2016 года.
Самая важная работа нашего министра иностранных дел будет, во-первых, состоять в том, чтобы поддержать совместный всеобъемлющий план действий (по ядерному соглашению) и не допустить того, чтобы США и другие наши враги достигли цели,сказал президент в парламенте при обсуждении предложенного им кабинета министров.
В минувший понедельник, Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент страны одобрил законопроект, предусматривающий выделение $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы. Такой шаг был предпринят в качестве ответной меры на американские санкции.
Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС. План вступил в действие в январе 2016 года.
Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти