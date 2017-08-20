15:58 20 августа

Роухани: главная задача Ирана – сохранить сделку по атому

Одной из главных задач нового правительства Ирана является сохранение сделки по ядерной программе, передает РИА Новости заявление президента страны Хасана Роухани.



Самая важная работа нашего министра иностранных дел будет, во-первых, состоять в том, чтобы поддержать совместный всеобъемлющий план действий (по ядерному соглашению) и не допустить того, чтобы США и другие наши враги достигли цели,
сказал президент в парламенте при обсуждении предложенного им кабинета министров.


В минувший понедельник, Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции. Ранее парламент страны одобрил законопроект, предусматривающий выделение $ 520 млн. на разработку отечественной ракетной программы. Такой шаг был предпринят в качестве ответной меры на американские санкции.

Напомним, в июле 2015 года Иран и «шестерка» международных посредников достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее экономические санкции со стороны Совбеза ООН, США и ЕС. План вступил в действие в январе 2016 года.

Использованы фотографии: AFP/EAST NEWS
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 22

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  1. irazum Сегодня, 12:35
    О, Господи! "всё снова, да ладом"...
    irazum
    1. oleg-gr Сегодня, 12:48
      Трамп проводит политику для устранения неугодных. Если персы прогнутся под америкосов, тогда и санкций может не быть. Скорее всего, тогда появятся новые требования. Всё это уже проходили.
      oleg-gr
      1. cniza Сегодня, 12:52
        Но пока его устраняют от рычагов управления , а он командует в твиттере.
        cniza
        1. Соломон Кейн Сегодня, 13:01
          ВиктОр! Вы, как всегда правы - времена безнаказанной ликвидации прошли.....
          Соломон Кейн
        2. Проксима Сегодня, 13:22
          Цитата: cniza
          Но пока его устраняют от рычагов управления , а он командует в твиттере.
          Аж слух как-то режет.. belay Шутки шутками, а Трамп всё-таки верховный главнокомандующий. Я не представляю себе ситуацию, если бы Жуков с Рокоссовским в Великую Отечественную в инстограм или в фейсбуке чатились laughing winked laughing
          Проксима
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:56
        Персы - не гейропейцы. Они полосатым поддержку Саддама в 80-е не простят. Да плюс америкосский партнер со звездой Давида, не ровно дышит в сторону персов..........Восток-дело тонкое......
        Соломон Кейн
        1. просто экспл Сегодня, 14:54
          а вспомните что было ДО их революции ? и как та ситуация поменялась ? я про то что власть там регулярно меняется . и это сейчас они антиматрасы , но как в СССР поменялась власть , так она и там может поменяться , и тогда все очень сильно изменится для нас в этом регионе .
          просто экспл
  2. APASUS Сегодня, 12:42
    Как обычно.В новом пакете санкций по противодействию развития ядерной программы С Кореи были наложены санкции еще на Иран и Россию.
    Что ожидать Ирану от США?
    APASUS
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:48
      Что ожидать Ирану от США?

      Да ничего. Очередного блефа и угроз.
      Соломон Кейн
  3. Соломон Кейн Сегодня, 12:44
    Динамика России в укреплении своих международных позиций вселила уверенность руководству стран на Ближнем, да и Дальнем Востоке. Некоторые страны южно-американского региона, также стали показывать "зубы" дяде Сэму.
    Соломон Кейн
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:45
    Роухани заявил, что Иран может выйти из соглашения по ядерной программе «в считанные часы», если США продолжат расширять санкции.

    ... а вот к этому всё и идёт, и тогда вновь Иран будет "заниматься своим атомом"...
    a.s.zzz888
    1. Соломон Кейн Сегодня, 12:51
      тогда вновь Иран будет "заниматься своим атомом"

      ...а там не прекращали этим заниматься. "В тихую", но занимались, а тут Роухани полный карт -бланш...
      Соломон Кейн
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:21
        ...а там не прекращали этим заниматься. "В тихую", но занимались,

        ... по крайней мере никакого официоза по данному вопросу не было... так, лай некоторых западенцев и мерикатосов, но это их обычная рутинная работа, скулить и отрабатывать бабло..
        a.s.zzz888
  5. Izotovp Сегодня, 12:52
    Россия лучше бы деньги вытащила и́з американских ценных бумаг и вместе с Ираном наконец-то построили бы трансиранский канал. Намного более доходный проект был бы чем всякие газопроводы и ценные бумаги.
    Izotovp
    1. irazum Сегодня, 12:57
      Вы это серьёзно?
      irazum
    2. Соломон Кейн Сегодня, 12:58
      Уже......Начала. Так что читайте международные финансово-аналитические вестники и радуйтесь...лету, погоде, России...
      Соломон Кейн
  6. Сан Саныч Сегодня, 13:04
    Иран протянул руку для взаимодействия, а его в очередной раз кинули, и как после этого договариваться? А вот Ын молодец! Держит фасон, и правильно делает!
    Сан Саныч
    1. irazum Сегодня, 13:36
      Шайка проходимцев!
      irazum
  7. Старый26 Сегодня, 14:51
    Цитата: Соломон Кейн
    ...а там не прекращали этим заниматься. "В тихую", но занимались, а тут Роухани полный карт -бланш...

    Да ну, так уж и не прекращали? А вы в курсе, что одним из положений этого соглашения являются многочисленные инспекции МАГАТЭ, причем насколько я помню заявительного, а не разрешительного характера. Грубо говоря к примеру сегодня представители МАГАТЭ говорят, что хотят завтра посетить завод в Фордо. При этом не акцентируя, какой именно цех будут проверять. И от этой инспекции иранская сторона не может "отмазаться". запретив ее.
    К тому же, Ирану никто не запрещал вести работы по обогащению урана для нужд своей энергетической промышленности. А вот военным атомом им сейчас заниматься очень затруднительно...
    Старый26
    1. Горный стрелок Сегодня, 15:17
      Если видели подземные города, которые нарыли персы в горах, вы бы более скептически относились к возможностям этих комиссий.
      Горный стрелок
  8. Горный стрелок Сегодня, 15:09
    Персы говорят строго противоположное делам. Центрифуги для обогащения Урана у них есть. Запустят и начнут собирать заряды - США ничего сделать не смогут. Иран - это костлявая рука смерти на горле Ормуздского пролива. Никому мало не покажется, если что. А ЯО гарантирует от попыток разгромить его, как Ирак, под любым надуманным предлогом...
    Горный стрелок
    1. Shahno Сегодня, 15:27
      Есть некоторые основания полагать что имеют персы ЯЗ. Да и вообще как только Иран и их махновцы с прочими военными структурами,которые готовы подменить собой любое гос-во, в землю зарываются это не к добру.
      Shahno
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