15:58 20 августа

Украинский оборонный завод попал под санацию из-за отсутствия заказов

Нежинский ремонтный завод (входит в концерн «Укроборонпром») попал под процедуру санации (оздоровления) из-за отсутствия заказов от министерства обороны, передает ТАСС.

Украинский оборонный завод попал под санацию из-за отсутствия заказов


«Государственное предприятие "Нежинский ремонтный завод инженерной техники", входящее в состав "Укроборонпрома", в 2016 году безуспешно и в последний раз пыталось выиграть тендер министерства обороны Украины. (...) Уже в этом году, именно из-за долгов перед работниками по заработной плате, бюджетом и кредиторами на сумму около 8 млн. гривен ($ 310 тыс.), предприятие не допустили к участию в государственных тендерах. Именно с целью оптимизации затрат и управления активами на заводе начали процедуру санации», – говорится в релизе концерна.


По данным пресс-службы, такое положение на заводе сложилось вследствие того, что Минобороны Украины последние «три года отдавало контракты частному предприятию, которое не имеет производственных площадей и использовалось для проведения бестоварных и конвертационных процедур с фиктивными фирмами».

Нежинцы получили последние два заказа от военного ведомства в 2014 году. Полная оплата реализованных контрактов была произведена лишь после обращения предприятия в суд. В прошлом году в рамках санации оно уже потеряло несколько своих объектов. Однако директор завода Сергей Приходько заявил, что все стратегические мощности, необходимые для ремонта и восстановления техники, по-прежнему находятся в собственности предприятия.

Использованы фотографии: http://newvv.net
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Комментарии 32

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  1. Татьяна Сегодня, 13:37
    Чего тут не понять-то?!
    Любая колония США - в том числе и Украина - по Вашингтонскому ЦК не должна иметь никакого своего собственного государственно-нацилнального производства, тем более оборонного значения!
    Татьяна
    1. oleg-gr Сегодня, 13:39
      Производство требуется ликвидировать. Всех безработных призвать в ВСУ и утилизировать на Донбассе. Других целей марионеткам в Куеве и не может быть установлено.
      oleg-gr
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:43
        Цитата: oleg-gr
        Производство требуется ликвидировать. Всех безработных призвать в ВСУ и утилизировать на Донбассе. Других целей марионеткам в Куеве и не может быть установлено.

        Этот завод на Урал нужно переместить..Хотя там уже один корпус гнилой остался, как и многие заводы и фабрики УКРАИНЫ... hi
        ОТДЕЛ
        1. Curious Сегодня, 14:13
          ОТДЕЛ, Вы лучше положением Уралвагонзавода озаботтесь, которого постоянно банкротят. Вот уж деменция - коварная весчь, у самого задница голая, но рассуждает, как там у соседа.
          Curious
          1. 210окв Сегодня, 14:26
            А задница то голая не у УВЗ..А в Нежине...
            Цитата: Curious
            ОТДЕЛ, Вы лучше положением Уралвагонзавода озаботтесь, которого постоянно банкротят. Вот уж деменция - коварная весчь, у самого задница голая, но рассуждает, как там у соседа.
            210окв
          2. 72jora72 Сегодня, 14:41
            ОТДЕЛ, Вы лучше положением Уралвагонзавода озаботтесь, которого постоянно банкротят. Вот уж деменция - коварная весчь, у самого задница голая, но рассуждает, как там у соседа.
            Уралвагон работал,работает и будет работать.....а вам батенька пора в АТО, на утилизацию.
            72jora72
          3. Лганхи Сегодня, 15:45
            Все нормально с УВЗ, не дождетесь! У вас в стране 404 все уже развалено, остался только один смердящий и гниющий труп. Украина как страна и государство умерла 2 мая 2014 г от долгой хронической болезни по названии бендеризация.
            Лганхи
      2. Pirogov Сегодня, 14:04
        Цитата: oleg-gr
        Производство требуется ликвидировать. Всех безработных призвать в ВСУ и утилизировать на Донбассе. Других целей марионеткам в Куеве и не может быть установлено.

        Всё верно. О каком производстве можно говорить когда каждый день по ТВ реклама о ,,,высокооплачиваемой ,,,,работе в ЕС .какое нормальное государство будет подталкивать своих жителей выехать из страны ? Хозяевам в Вашингтоне нужно освободить территорию.
        Pirogov
    2. изя топ Сегодня, 13:41
      Цитата: Татьяна
      Чего тут не понять-то?!
      Любая колония США - в том числе и Украина - по Вашингтонскому ЦК не должна иметь никакого своего собственного государственно-нацилнального производства, тем более оборонного значения!

      но-но no а як же ж мрии чубатые? recourse
      изя топ
      1. Татьяна Сегодня, 13:49
        изя топ
        а як же ж мрии чубатые? recourse
        Ха! Если чуб у украинских националистов обозначает голову belay , которой они якобы думают no , то он - чуб - точно должен у них находиться совсем на "другом" lol месте!
        Татьяна
        1. изя топ Сегодня, 14:12
          Цитата: Татьяна
          то он - чуб - точно должен у них находиться совсем на "другом" месте!

          шалунишка feel love
          изя топ
          1. sabakina Сегодня, 14:38
            изя топ, по моему Татьяна имела в виду тот отросток, который авизм называется вроде...
            sabakina
        2. Лганхи Сегодня, 15:49
          Скакуасы по развитию недалеко от обезьян ушли, так что чубы должны у них на копчиках быть в качестве хвостиков laughing
          Лганхи
      2. просто экспл Сегодня, 14:35
        одним постом этот какл описал все свои мрии , которые никогда не сбудутся . потому что рабу не дано быть господином .
        просто экспл
    3. RASKAT Сегодня, 14:13
      Я бы добавил что на пути в светлое аграрное будущее Украине ВПК не нужен совсем. Дядя Сэм позаботится о вассале, главное принять правильную позу.
      RASKAT
      1. Logall Сегодня, 15:29
        Цитата: RASKAT
        Дядя Сэм позаботится о вассале

        Просто они хотели и рыбкой периодически потчевать, а "дядя Сэм" их только на "рефрижераторе" катает.
        Удобно уселись?
        Logall
  2. Горный стрелок Сегодня, 13:46
    Типичная жертва коррупционных схем. Делиться не захотели, вот их и сканируют на МИЗЕРНЫХ долгах! В России у малых предприятий кредиты в разы больше, чем у этих долг.
    Горный стрелок
  3. svp67 Сегодня, 13:47
    Украинский оборонный завод попал под санацию из-за отсутствия заказов
    И что количество обстрелов Донбасса уменьшилось? На Украине, во время СССР было построено такое количество заводов ВПК, что "мама не горюй". Одним больше - одним меньше. Тем более, что за все время "незалежности" его не модернизировали
    svp67
    1. Alekseits Сегодня, 15:29
      А они там, в\на Украине, хоть один завод модернизировали? Я что- то не слышал о таком.
      Alekseits
      1. svp67 Сегодня, 15:36
        Цитата: Alekseits
        А они там, в\на Украине, хоть один завод модернизировали? Я что- то не слышал о таком.

        Ну, почему Вы так печально. Заводы принадлежащие крупным олигархам вполне себе современные.
        svp67
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 13:47
    ... очень даже всё закономерно... законы Большой Природы не отменишь...
    a.s.zzz888
  5. ded100 Сегодня, 13:52
    Кто следующий на сонацию хохловласти огласите список пожалуста! wassat
    ded100
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:55
      ded100 Сегодня, 13:52
      Кто следующий на сонацию хохловласти огласите список пожалуста! wassat

      ... их бы там большинство в хлорке замочить, чтобы бестолковки промыть... bully
      a.s.zzz888
    2. sgazeev Сегодня, 14:00
      Цитата: ded100
      Кто следующий на сонацию хохловласти огласите список пожалуста! wassat

      САНАЦИЯ ОТ слова санитария. crying
      sgazeev
  6. DV69 Сегодня, 13:57
    По всей вероятности предприятие готовят к продаже, и новыми хозяевами будут люди из МО незалежной
    DV69
    1. Alekseits Сегодня, 15:30
      Скорее всего, на металлолом уйдет. Ибо деньги надо быстро получать и тикать. Хоть какие.
      Alekseits
  7. sgazeev Сегодня, 13:59
    Пусть маринуют нежинские огурчики,во времена Союза от заказов не было отбоя. drinks
    sgazeev
  8. Озадаченный Сегодня, 14:24
    Вот скажите. На Украине блокируют российские сайты, банки, программы. А почему в России не блокируются украинские программы, банки, поставщики онлайн услуг? К примеру Террасофт - это украинский продукт - внедрен в большое количество банков и т.д. Как так? Может в ФСБ просто не знают об этом?
    Ведь таких точек проникновения от разнообразных "друзей" много. К примеру, Гугл для бизнеса запретили использовать в гос. учреждениях. А ведь была интенсивная программа внедрения этого продукта в гос. органы.
    Озадаченный
  9. Керенский Сегодня, 14:39
    Знакомая схема:
    1. Даём заказ на N денег.
    2. Не оплачиваем заказ, вгоняя предприятие в долги.
    3. На основании наличия задолженностей лишаем права участвовать в тендерах.
    4. Санируем (скупаем самое вкусное по остаточной стоимости).
    5. Банкротим остатки.
    Керенский
  10. ufpb Сегодня, 14:54
    Есть, вернее был,у нас в райцентре завод ВПК, тоже попал под санации. Теперь его нету. Делали корпуса для гранат ручных.
    ufpb
  11. andrewkor Сегодня, 14:58
    Денег нет ,но вы держитесь.Классика!
    andrewkor
  12. К-50 Сегодня, 15:43
    Нежинский ремонтный завод (входит в концерн «Укроборонпром») попал под процедуру санации (оздоровления) из-за отсутствия заказов от министерства обороны

    Распилят на металлолом, всё продадут, заинтересованные лица пополнят свои карманы, народ выгонят арбайтен в Гейропу, ну или в АТО. sad what
    К-50
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