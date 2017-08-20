Украинский оборонный завод попал под санацию из-за отсутствия заказов
Нежинский ремонтный завод (входит в концерн «Укроборонпром») попал под процедуру санации (оздоровления) из-за отсутствия заказов от министерства обороны, передает ТАСС.
«Государственное предприятие "Нежинский ремонтный завод инженерной техники", входящее в состав "Укроборонпрома", в 2016 году безуспешно и в последний раз пыталось выиграть тендер министерства обороны Украины. (...) Уже в этом году, именно из-за долгов перед работниками по заработной плате, бюджетом и кредиторами на сумму около 8 млн. гривен ($ 310 тыс.), предприятие не допустили к участию в государственных тендерах. Именно с целью оптимизации затрат и управления активами на заводе начали процедуру санации», – говорится в релизе концерна.
По данным пресс-службы, такое положение на заводе сложилось вследствие того, что Минобороны Украины последние «три года отдавало контракты частному предприятию, которое не имеет производственных площадей и использовалось для проведения бестоварных и конвертационных процедур с фиктивными фирмами».
Нежинцы получили последние два заказа от военного ведомства в 2014 году. Полная оплата реализованных контрактов была произведена лишь после обращения предприятия в суд. В прошлом году в рамках санации оно уже потеряло несколько своих объектов. Однако директор завода Сергей Приходько заявил, что все стратегические мощности, необходимые для ремонта и восстановления техники, по-прежнему находятся в собственности предприятия.
«Государственное предприятие "Нежинский ремонтный завод инженерной техники", входящее в состав "Укроборонпрома", в 2016 году безуспешно и в последний раз пыталось выиграть тендер министерства обороны Украины. (...) Уже в этом году, именно из-за долгов перед работниками по заработной плате, бюджетом и кредиторами на сумму около 8 млн. гривен ($ 310 тыс.), предприятие не допустили к участию в государственных тендерах. Именно с целью оптимизации затрат и управления активами на заводе начали процедуру санации», – говорится в релизе концерна.
По данным пресс-службы, такое положение на заводе сложилось вследствие того, что Минобороны Украины последние «три года отдавало контракты частному предприятию, которое не имеет производственных площадей и использовалось для проведения бестоварных и конвертационных процедур с фиктивными фирмами».
Нежинцы получили последние два заказа от военного ведомства в 2014 году. Полная оплата реализованных контрактов была произведена лишь после обращения предприятия в суд. В прошлом году в рамках санации оно уже потеряло несколько своих объектов. Однако директор завода Сергей Приходько заявил, что все стратегические мощности, необходимые для ремонта и восстановления техники, по-прежнему находятся в собственности предприятия.
Использованы фотографии: http://newvv.net
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти